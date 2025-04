MV "Victory - Bond in Vietnam": Khi di sản tạo sự thăng hoa trong âm nhạc

Sáng 9/4, MV "Victory - Bond in Vietnam" do Báo Nhân Dân phối hợp IB Group tổ chức ra mắt. Đây là MV ghi hình phần trình diễn của nhóm nhạc Bond tại Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long với mục tiêu đưa âm nhạc đỉnh cao của quốc tế đến Việt Nam, đồng thời thông qua đó để quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam.

Đến dự và giới thiệu về MV, dự án "Bond in Việt Nam" có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Cao Tường Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cùng nhiều đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, các công ty lữ hành, hãng hàng không...

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh (bên phải) trao tặng MV "Victory - Bond in Vietnam" cho Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy. (Ảnh: Nhân Dân)

Những hình ảnh bình minh trên biển, cuộc sống ngư dân làng chài, hay những địa điểm kỳ quan thiên nhiên đặc biệt của Vịnh Hạ Long như: Hòn Trống Mái, bãi cát Oăn và đặc biệt là con mắt huyền bí trên Vịnh Hạ Long - Đảo Mắt Rồng… xuất hiện trong MV "Victory - Bond in Vietnam" cùng với phần trình diễn của tứ tấu Bond đã vẽ nên bức tranh tuyệt vời của kỳ quan thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long.

MV "Victory - Bond in Vietnam" nằm trong chuỗi dự án âm nhạc vì cộng đồng "Good Morning Vietnam". (Nguồn: YouTube Báo Nhân Dân)

Trong MV này, có hình ảnh 4 cô gái của Bond mặc trang phục áo dài truyền thống, trình diễn bản nhạc kinh điển "Victory" trên mặt biển, vốn là một sân khấu được đóng ngầm dưới nước và chìm khi thủy triều lên.

Phát biểu tại lễ ra mắt MV, Tổng Biên tập Lê Quốc Minh cho biết, năm 2023, trong dự án âm nhạc quốc tế “Good Morning Vietnam”, lần đầu tiên Báo Nhân Dân phối hợp IB Group mời huyền thoại saxophone Kenny G về Việt Nam biểu diễn. Sau đó, MV Kenny G "Going Home" quảng bá hình ảnh du lịch Thủ đô Hà Nội đã gây được tiếng vang rất lớn.

Theo Tổng Biên tập Lê Quốc Minh, lần thứ 2 mời nhóm nhạc tứ tấu Bond về Việt Nam biểu diễn cũng để lại nhiều dấu ấn trong lòng công chúng. Ban tổ chức quyết định chọn Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh để thực hiện MV âm nhạc cho Bond. Việc quảng bá đất nước, con người thông qua video âm nhạc là cách làm rất hiệu quả, khi chỉ với chi phí vừa phải nhưng hình ảnh đất nước, con người Việt Nam có cơ hội đến với đông đảo công chúng toàn cầu.

“Chúng tôi cho rằng, hình ảnh của Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long sẽ còn lan tỏa hơn nữa với du khách trong và ngoài nước, đặc biệt là những người yêu âm nhạc trên thế giới khi xuất hiện trong MV "Victory - Bond in Vietnam”, ông Lê Quốc Minh cho biết.

Ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group phát biểu tại buổi ra mắt MV và dự án "Bond in Việt Nam". (Ảnh: Nhân dân)

Phát biểu tại lễ ra mắt MV, ông Nguyễn Thùy Dương, Chủ tịch IB Group cho biết, sự thành công của MV Kenny G mùa đầu tiên khiến cả ê-kíp rất áp lực. Tổng Biên tập Báo Nhân Dân đã quyết tâm lựa chọn Hạ Long để làm địa điểm quay MV này vì đây không chỉ là di sản thiên nhiên của Việt Nam mà còn là tài sản của thế giới cần phát huy, bảo tồn, lan tỏa giá trị.

Khác với MV "Kenny G in Vietnam" được ghi hình tại Hà Nội, MV "Victory - Bond in Vietnam" được ghi hình với bối cảnh trên biển, trên những khu vực đảo xa bờ có lẽ để lại nhiều kỷ niệm khó quên với ê-kíp khi vừa phải bảo đảm sự an toàn cho các nghệ sĩ quốc tế, vừa phải tìm được những góc hình đẹp cho MV.

"MV của Bond có 3 phút, bấm máy 1 ngày nhưng chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian trước đó để tìm địa điểm phù hợp. Để thực hiện MV này, ê-kíp đã có hơn 10 lần đi khảo sát tìm bối cảnh đáp ứng tiêu chí. Tuy nhiên, cơn bão Yagi đã thổi bay mọi bối cảnh, nên trong thời gian ngắn ngủi còn lại, cả ê-kíp phải chạy đua với thời gian cho kịp tiến độ sản xuất để di sản tạo sự thăng hoa trong âm nhạc", ông Nguyễn Thùy Dương cho hay.



Ban Tổ chức đã trao tặng MV "Victory - Bond in Vietnam" cho lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, các tập đoàn du lịch - khách sạn, hãng hàng không, các đài truyền hình… nhằm lan tỏa sản phẩm âm nhạc đặc biệt này, góp phần quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam đến du khách trong nước và quốc tế.