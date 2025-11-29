Ra mắt trang phục chính thức của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33

Tại lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33 diễn ra hôm qua (28/11), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao nhiệm vụ cho các cán bộ, HLV, VĐV Việt Nam, đó là giành vị trí cao nhất có thể, vượt chỉ tiêu và mang văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt cho biết, sự kiện này không chỉ là lễ ra mắt trang phục của Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33, mà còn là dịp giới thiệu hình ảnh, bản sắc dân tộc Việt Nam thông qua trang phục trình diễn và thi đấu của các vận động viên trước bạn bè khu vực.

Ghi nhận sự đóng góp trách nhiệm của Tập đoàn Thể thao Động Lực, Cục trưởng Nguyễn Danh Hoàng Việt cho rằng điều đáng trân trọng là toàn bộ trang phục Động Lực công bố hôm nay đều được sản xuất bằng chính bàn tay khéo léo của người Việt Nam.

Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực chuyên môn của ngành công nghiệp may thể thao trong nước, trong đó Động Lực là một trong những đơn vị hàng đầu, với các sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Các đại biểu và các vận đông viên thể hiện quyết tâm trước lúc lên đường.

2 kỳ SEA Games gần nhất (31 và 32), thể thao Việt Nam đều giữ ngôi nhất toàn đoàn. Lần này, đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan với hơn 1.165 thành viên, trong đó có 841 VĐV tranh tài ở 47 môn và phân môn, trong tổng số 66 môn được tổ chức tại đại hội. Chỉ tiêu dự kiến từ 91 đến 110 HCV, trong đó, các môn điền kinh (chỉ tiêu 12 HCV), bắn súng (chỉ tiêu 7 HCV) tiếp tục đóng vai trò mũi nhọn.

Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Nguyễn Danh Hoàng Việt phát biểu tại buổi lễ.

Bên cạnh một số đội tuyển sang sớm để ổn định công tác tập luyện, thi đấu, các thành viên đoàn thể thao Việt Nam sẽ đến Thái Lan ngày 7/12, 2 ngày trước lễ khai mạc.

Quang Hải, Văn Hậu xuất hiện trong sự kiện ra mắt.

Ông Nguyễn Hồng Minh, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, khẳng định khâu chuẩn bị đã hoàn tất.

Lãnh đạo ngành thể thao cam kết: "Bằng niềm tin và sự kỳ vọng của hàng triệu người hâm mộ; bằng nỗ lực âm thầm suốt nhiều tháng, nhiều năm của từng VĐV, HLV, chúng tôi xin hứa sẽ biến niềm tin đó thành động lực, biến kỳ vọng đó thành thành tích, mang về những chiến thắng xứng đáng cho Tổ quốc".

Môn bóng đá nam sẽ khai màn "pháo hiệu" SEA Games 33 cho đoàn thể thao Việt Nam, khi U23 Việt Nam đối đầu U23 Lào (trận ra quân bảng B) trên sân Rajamangala (Bangkok) lúc 16 giờ ngày 3/12. Bên cạnh các môn thể thao Olympic đáng chú ý như điền kinh, bơi, bắn cung, bắn súng, cử tạ, thể dục dụng cụ... bóng đá cũng được quan tâm đặc biệt. Đội tuyển nữ Việt Nam đang hướng tới kỷ lục HCV SEA Games thứ 5 liên tiếp, trong khi U23 Việt Nam muốn trở lại ngai vàng Đông Nam Á sau 3 năm chờ đợi.

Tại lễ xuất quân ngày 28/11, đoàn thể thao Việt Nam đã khoác lên mình bộ trang phục mới, nằm trong bộ sưu tập Rise Beyond của Jogarbola.

Ngày 29/11, Tập đoàn Thể thao Động Lực chính thức ra mắt bộ sưu tập RISE BEYOND - trang phục chính thức của Đoàn Thế thao Việt Nam tại SEA Games 33.

Đại diện Tập đoàn Thể thao Động Lực, bà Lê Vũ Hồng Ngọc - Giám đốc Marketing cho biết: "Sứ mệnh của chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc tạo ra trang phục thi đấu chất lượng, mà còn là truyền tải tinh thần, khát vọng và niềm tự hào dân tộc đến từng vận động viên. Bộ sưu tập RISE BEYOND sẽ mang theo thông điệp về sự bứt phá, kiên định và quyết tâm chinh phục những đỉnh cao mới của thể thao Việt Nam". RISE BEYOND được xây dựng trên hình ảnh bầu trời đêm huyền ảo: "Nơi pháo hoa nở rộ,

Jogarbola có nhiều năm liền đồng hành cùng các đội tuyển, từ những buổi tập thầm lặng cho đến những khoảnh khắc huy hoàng.

Rise Beyond được xây dựng trên hình ảnh bầu trời đêm huyền ảo: "Nơi pháo hoa nở rộ, những vì sao tỏa sáng và sao băng lướt qua khoảnh khắc rực rỡ nhất". Đó cũng chính là hình ảnh tượng trưng cho hành trình của các VĐV: lặng thầm, kiên nhẫn và bùng nổ đúng lúc.