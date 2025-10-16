Chủ đề nóng

Chủ đề nóng
Shark Bình bị bắt
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Ra quân “mật phục”, một phường ở Đà Nẵng tịch thu nhiều phương tiện đổ thải trái phép

Diệu Bình Thứ năm, ngày 16/10/2025 12:18 GMT+7
Qua 10 ngày ra quân “mật phục” tại các điểm nóng về rác thải, lực lượng chức năng UBND phường Sơn Trà đã phát hiện 17 hành vi vi phạm, lập biên bản xử lý 9 trường hợp và tịch thu nhiều phương tiện, tang vật đổ thải trái phép.
Ngày 16/10, UBND phường Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, lực lượng chức năng vừa ra quân, phát hiện và xử lý hàng chục trường hợp đổ rác sai quy định trên địa bàn, gây bức xúc cho người dân.

Theo UBND phường Sơn Trà, đổ rác không đúng nơi, không đúng giờ từ lâu đã trở thành một “vết nhơ” trong nỗ lực xây dựng đô thị văn minh, xanh sạch đẹp. Mặc dù các cơ quan chức năng liên tục tuyên truyền và áp dụng biện pháp xử phạt, tình trạng này vẫn diễn ra, gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị.

UBND phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng huy động phương tiện dọn dẹp điểm nóng về rác thải tự phát. Ảnh: S.T

Nhằm chấm dứt tình trạng trên, từ đầu tháng 10, phường Sơn Trà triển khai chiến dịch “mật phục” quyết liệt tại nhiều khu vực điểm nóng về rác thải tự phát.

Trong 10 ngày (05/10 – 15/10), lực lượng chức năng phát hiện 17 hành vi vi phạm, lập biên bản và xử lý 9 trường hợp, đồng thời tịch thu các phương tiện và tang vật dùng để đổ thải trái phép.

"Các vi phạm không chỉ là rác sinh hoạt mà còn có phế thải xây dựng, xà bần – loại chất thải khó xử lý và gây ô nhiễm lâu dài", UBND phường Sơn Trà cho hay.

Người dân đổ phế liệu, xà bần bị lập biên bản. Ảnh: S.T

Song song với việc xử lý vi phạm, phường Sơn Trà cũng tổ chức 2 đợt tổng dọn, thu gom tại 40 điểm rác, dọn gần 97 tấn rác tồn lưu tại các lô đất trống, tuyến đường và góc phố, vốn gây bức xúc trong cộng đồng.

Phường Sơn Trà kêu gọi người dân tuân thủ quy định đổ rác, chấm dứt hành vi lén lút gây ô nhiễm. Mọi hành vi tái phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.

