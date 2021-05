Rau củ, dầu ăn, mắm muối, cái gì cũng tăng giá

Từ sau Tết Nguyên đán, nhiều bà nội trợ bắt đầu cảm nhận rõ việc giá hàng loạt mặt hàng từ thực phẩm như rau củ, thịt cá đến hàng thiết yếu như dầu ăn, mắm muối đều bắt đầu tăng giá. Loại ít thì tăng vài nghìn đồng, có mặt hàng tăng vọt gấp rưỡi so với trước.



Rau củ, dầu ăn, mắm muối đều tăng giá

Khảo sát tại một số chợ ở TP.HCM như chợ Phan Văn Trị, chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), chợ Tân Định, chợ Đa Kao (quận 1)… giá nhiều loại rau xanh tăng khoảng 20-50% so với một tháng trước.

Cụ thể, cà rốt, khoai tây tăng 5.000 đồng lên 35.000 - 40.000 đồng/kg tùy loại; bắp cải, rau dền, cải thảo tăng 2.000 - 5.000 đồng/kg. Riêng rau ăn lá như cải xanh tăng 5.000 đồng lên 25.000 - 27.000 đồng/kg tùy loại; đặc biệt, giá xà lách tăng gấp rưỡi từ mức 30.000 đồng lên 40.000 - 45.000 đồng/kg.

Giá nhiều loại rau xanh tăng vọt. Ảnh: Hồng Phúc.

"Nguồn rau xanh dạo này không nhiều như đợt Tết. Các chi phí như phân bón ở vườn, xăng dầu chuyên chở đều nhích lên nên giá bán buộc tăng theo, chứ chúng tôi cũng đâu có muốn tăng. Dịch bệnh, tăng giá rất khó bán", một tiểu thương tại chợ Bà Chiểu giải thích.

Thịt heo, thịt gà, thủy hải sản tại các chợ cũng đang neo ở mức giá khá cao, hầu hết đều nhỉnh hơn so với tháng trước ít nhất vài nghìn đồng. Đơn cử, thịt đùi heo khoảng 140.000 đồng/kg; sườn già khoảng 150.000 đồng/kg; đùi gà công nghiệp 75.000 đồng/kg; cánh gà 80.000 - 90.000 đồng/kg.

Bên hông chợ Bà Chiểu, 2 tiệm tạp hóa lớn lúc nào cũng đông đúc người chờ mua gạo, muối, đường, dầu ăn, bột ngọt. Chiều 9/5, nhiều người mua bình dầu ăn 5 lít, đường loại 3-5 kg thay vì mua lẻ với lý do… sợ ít ngày nữa giá sẽ tăng.

Cụ thể, đường cát đã nhích từ 15.000 đồng/kg lên 19.000 - 20.000 đồng/kg; dầu ăn từ 30.000 đồng/lít lên 32.000 - 35.000 đồng/lít. Nhiều người cũng cho biết những mặt hàng khác như muối, bột ngọt cũng có dấu hiệu nhích nhẹ.

"Dầu ăn tăng nhẹ, rau xanh tăng nhẹ, thịt cá cũng tăng nhẹ nhưng túi tiền chúng tôi bị thủng nặng. Cả triệu đồng đi chợ giờ không đủ ăn cả tuần. Cái gì cũng tăng giá hết, mỗi thứ tăng một chút nhưng thu nhập thì giảm vì dịch bệnh", bà Thanh Thảo (quận Bình Thạnh) than.

Có thể sẽ tăng tiếp

Theo báo cáo của Sở Tài chính TP.HCM về tình hình giá cả một số mặt hàng trong tháng 4 trên địa bàn, giá nhiều loại rau củ quả như bông cải, cà chua, cải thảo, khổ qua, dưa hấu, nho xanh, vú sữa… có xu hướng tăng 11 - 43% so với tháng trước. Ngoài ra, một số mặt hàng cũng tăng giá do kết thúc các đợt khuyến mãi hoặc giảm giá sâu để đẩy hàng tồn.

Trên phạm vi cả nước, Tổng cục Thống kê cho biết bình quân 4 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,89% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu là giá các mặt hàng gạo, thực phẩm, gas, xăng dầu... tăng.

Giá một số mặt hàng thiết yếu được dự báo sẽ tăng tiếp trong những ngày tới. Ảnh: Hồng Phúc.

Đáng chú ý, nhiều khả năng giá một số mặt hàng thiết yếu sẽ tiếp tục tăng trong tháng 5 này. Theo Sở Tài chính TP.HCM, sản lượng các mặt hàng lương thực thực phẩm có khả năng bị ảnh hưởng do thời tiết khô hạn sẽ phần nào tác động đến giá cả thị trường hiện nay.

Đại diện Central Retail - đơn vị quản lý chuỗi siêu thị, đại siêu thị Big C, Go! xác nhận các nhà cung cấp đề nghị tăng giá một số mặt hàng vì giá nguyên liệu đầu vào tăng. Hiện Big C đã điều chỉnh tăng giá nhẹ hai mặt hàng là đường và dầu ăn.

Đại diện Saigon Co.op, đơn vị quản lý Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food cho biết từ giữa cuối tháng 4, các siêu thị bắt đầu nhận được đề nghị sẽ tăng giá hàng loạt mặt hàng áp dụng vào tháng 5, tập trung vào nhóm dầu ăn, sữa, bột dinh dưỡng, mì ăn liền. Nguyên nhân các nhà cung cấp muốn tăng giá là giá nguyên liệu và chi phí đầu vào tăng.

Trước áp lực về giá trong bối cảnh dịch bệnh, ông Nguyễn Anh Đức - Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho hay tất cả đề nghị tăng giá của nhà cung cấp sẽ được doanh nghiệp xem xét cẩn trọng, không áp dụng tăng giá ngay mà sẽ đưa ra lộ trình hợp lý dựa trên độ trễ đặc trưng của từng lô hàng và ngành hàng.

Dù vậy, theo các doanh nghiệp bán lẻ lớn, không chỉ nhu yếu phẩm, nhiều mặt hàng khác cũng đang đồng loạt tăng giá khiến thị trường có dấu hiệu đang từng bước thiết lập giá mặt bằng chung mới.