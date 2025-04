Getafe đấu với Real Madrid: HLV Ancelotti hết lời khen ngợi Guler

Ở chuyến hành quân tới sân Coliseum Alfonso Perez trong khuôn khổ vòng 33 La Liga diễn ra rạng sáng nay (24/3), Real Madrid đã rất vất vả mới có thể giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Getafe. Tiền vệ Arda Guler là tác giả của bàn duy nhất cho "Kền kền trắng" vào phút 21.

Chiến thắng này giúp Real tiếp tục đứng thứ 2 trên BXH La Liga khi có 72 điểm sau 33 trận, kém đội đầu bảng Barcelona 4 điểm. Điều đó có nghĩa, thầy trò HLV Carlo Ancelotti vẫn nhen nhóm hy vọng cạnh tranh chức vô địch với đại kình địch.



HLV Ancelotti. Ảnh: ChatGPT.

Getafe đấu với Real Madrid: Theo thống kê của hãng Opta, Real Madrid đã giành chiến thắng 3 trận liên tiếp ở La Liga với tỷ số 1-0 lần thứ hai trong 33 năm qua, sau chuỗi ba trận thắng vào tháng 7/2020.

Kể từ đầu mùa giải 2024/25, Real là CLB đã có 20 bàn thắng từ ngoài vòng cấm trên mọi đấu trường, nhiều hơn bất cứ CLB nào ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Xếp sau họ lần lượt là Barcelona (18 lần), Chelsea và Man City (cùng có 16 lần).

Arda Guler đã trực tiếp tham gia vào 7 bàn thắng trong 10 lần ra sân gần nhất cho Real Madrid trên mọi đấu trường (4 bàn thắng và 3 pha kiến tạo).

Trong 15 lần đối đầu với Real Madrid ở La Liga, HLV Jose Bordalas của Getafe vẫn chưa một lần giành chiến thắng (hoà 2, thua 13 trận).

Getafe đấu với Real Madrid: Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, HLV Carlo Ancelotti nói: “Tôi cảm thấy hài lòng vì Real đã thực hiện được mục tiêu là giành được 3 điểm. Hiệp một chúng tôi thi đấu tốt hơn nhưng hiệp hai, đội bóng của tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trước Getafe.

Guler được xếp thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm và cậu ấy đã thi đấu rất tốt. Phẩm chất mà Arda có trong việc xây dựng lối chơi là phi thường. Trong trận đấu vừa qua, Real đã cố gắng tìm kiếm sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự nên khả năng tấn công của chúng tôi không thực sự tốt. Lẽ ra, các học trò của tôi cần phải thi đấu tấn công hiệu quả hơn. Endrick đã có hai cơ hội ghi bàn nhưng không thể tận dụng được. Trong khi đó, Brahim Diaz thi đấu khá tốt trước Getafe”.

Dù giành chiến thắng và có sự chuẩn bị tốt cho El Clasico, Real Madrid vẫn không thể có niềm vui trọn vẹn do chấn thương của cầu thủ quan trọng Eduardo Camavinga. Trong trận đấu này, HLV Ancelotti đã tung tuyển thủ Pháp vào sân thay David Alaba sau hiệp 1, do trung vệ người Áo buộc phải rời sân vì chấn thương.

Không may cho Real Madrid, Eduardo Camavinga đã theo bước đồng nghiệp dính chấn thương cơ dạng sau pha va chạm với Luis Milla. Ban đầu, Camavinga cố gắng tiếp tục thi đấu, nhưng do tình trạng không khả quan, tiền vệ 22 tuổi đã chủ động xin rời sân, khiến Real Madrid chỉ còn thi đấu với 10 người trong những phút cuối trận.

Trong cuộc họp báo sau trận thắng Getafe, HLV Ancelotti xác nhận cả Eduardo Camavinga và David Alaba sẽ vắng mặt trong trận gặp Barcelona.