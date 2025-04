Hình ảnh từ video cho thấy lá cờ Nga được kéo lên ở làng Guevo, vùng Kursk. Ảnh: EADaily.

Kênh Inside Out dẫn các nguồn tin địa phương cho biết: "Theo báo cáo từ hiện trường, các chiến binh Nga đã tiến đến vùng ngoại ô phía tây và phía nam của làng Guevo ở vùng Kursk".

Họ cho biết lá cờ Nga được kéo lên trên tòa nhà hành chính của Hội đồng làng địa phương và trên lãnh thổ của Nhà thờ Nativity of the Virgin. Tòa nhà đã bị phá hủy do pháo kích.

Kênh Strana của Ukraine cũng đưa tin về Guevo song cho biết, phía Ukraine chưa xác nhận điều này. Theo bản đồ của DeepState, trung tâm làng và khu vực đền thờ nằm ​​dưới sự kiểm soát của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Ukraine cũng phủ nhận việc Liên bang Nga đã chiếm được thị trấn biên giới Basovka ở vùng Sumy, như Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trước đó.

"Các nhóm người Nga hiện đang có mặt ở Basovka, nhưng ngôi làng không nằm trong tầm kiểm soát của họ và giao tranh vẫn tiếp diễn" - báo chí Ukraine trích dẫn câu trả lời của Cục Biên phòng Nhà nước.



Một ngày trước đó, Deep State đưa tin quân đội Nga đã tiến vào Toretsk và khu vực Zaporizhia.

Hôm qua tại Kiev, quân đội Ukraine đã thảo luận với tổng tham mưu trưởng Anh và Pháp về việc triển khai lực lượng quân sự phương Tây tại Ukraine sau khi chiến tranh kết thúc. Cùng lúc đó, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tin rằng bây giờ không phải là lúc để thảo luận về việc đưa quân gìn giữ hòa bình vào Ukraine.