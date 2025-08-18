Rời CLB Trường Tươi Đồng Nai, Hồ Tuấn Tài 1m75 tái hợp HLV Nguyễn Anh Đức

Hồ Tuấn Tài đầu quân cho CLB Becamex TP.HCM

Hồ Tuấn Tài sinh năm 1995 tại Nghệ An. Hồ Tuấn Tài được đào tạo tại đội trẻ SLNA trong khoảng thời gian 2011-2014. Năm 2015, Hồ Tuấn Tài được đôn lên đội một SLNA. Trong 5 năm khoác áo SLNA, Hồ Tuấn Tài được ra sân 87 trận, ghi 22 bàn thắng.

Vào năm 2021, Hồ Tuấn Tài chuyển đến CLB TP.HCM. Trong 3 năm thi đấu tại đây, Hồ Tuấn Tài ra sân 34 trận, ghi 3 bàn thắng.

Hồ Tuấn Tài là thành viên mới của CLB Becamex TP.HCM. Ảnh: Vietnam Football

Ở mùa 2024/2025, Hồ Tuấn Tài thi đấu cho CLB Trường Tươi Đồng Nai (tên cũ là CLB Trường Tươi Bình Phước) nhưng không để lại quá nhiều dấu ấn. Chính vì vậy, Hồ Tuấn Tài đã rời khỏi đội bóng này để tìm kiếm cơ hội ra sân và tỏa sáng hơn nữa. Ngay ở vòng 1 V.League 2025/2026, Hồ Tuấn Tài mang áo số 18 đã được thầy cũ là HLV Nguyễn Anh Đức xếp đá chính cho CLB Becamex TP.HCM ở trận gặp CLB HAGL nhưng chưa để lại dấu ấn và bị thay ra bởi Cao Quốc Khánh.

Hồ Tuấn Tài từng khoác áo U19, U21, U22 và U23 Việt Nam. Bên cạnh đó, Hồ Tuấn Tài từng được ra mắt ĐT Việt Nam khi đá chính trong trận đấu giao hữu gặp Đài Bắc Trung Hoa trên sân Hàng Đẫy vào ngày 22/3/2017. Đây cũng là trận đấu duy nhất Hồ Tuấn Tài chơi cho ĐT Việt Nam tính đến lúc này.

Về phía CLB Becamex TP.HCM, ở mùa giải 2024/2025, họ mang tên CLB Becamex Bình Dương. Dù đặt mục tiêu cao, nhưng CLB Becamex TP.HCM không có được vị trí cao tại V.League và bị loại ở bán kết Cúp quốc gia.

Sau khi mùa giải 2024/2025 kết thúc, CLB Becamex TP.HCM có những biến động lớn về lực lượng. Rất nhiều cầu thủ có tên tuổi đã chia tay CLB Becamex TP.HCM, điển hình như Nguyễn Tiến Linh, Quế Ngọc Hải, Hà Đức Chinh…

CLB Becamex TP.HCM phải tìm cách tái thiết nhân sự và đội bóng này cũng có những sự bổ sung đáng chú ý. Ngoài Hồ Tuấn Tài, trước đó, trang chủ của CLB Becamex TP.HCM đã giới thiệu chiêu mộ được tiền đạo Origbaajo Ismaila. Cầu thủ này sinh năm 1998, có chiều cao 1m88 và sở hữu lối chơi được đánh giá mạnh mẽ, tốc độ và giàu quyết tâm.