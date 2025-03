Rời Đông Á Thanh Hoá, cựu tiền đạo U22 Việt Nam về làm học trò HLV Hoàng Anh Tuấn

Giữa tháng 3/2022, trong chương trình hợp tác giữa Sài Gòn FC và các đối tác tại Nhật Bản, 5 cầu thủ của đội bóng Sài thành gồm Phạm Văn Luân, Vũ Hồng Quân, Nguyễn Ngọc Hậu, Bùi Ngọc Long và Nguyễn Văn Sơn đã được gửi sang xứ sở mặt trời mọc thi đấu theo dạng cho mượn. Cụ thể, Phạm Văn Luân và Vũ Hồng Quân khoác áo CLB Ryukyu ở J.League 2, còn Nguyễn Ngọc Hậu, Bùi Ngọc Long và Nguyễn Văn Sơn thi đấu cho Azul Claro Numazu ở J-League 3.

Tuy vậy, cả 5 gương mặt kể trên đều không để lại ấn tượng đáng kể nào, thậm chí số trận họ ra sân là vô cùng ít ỏi. Không ngạc nhiên khi Ban lãnh đạo Ryukyu và Azul Claro Numazu không có ý định ký hợp đồng lâu dài với bất cứ ai trong số này khi mùa giải khép lại.

Vũ Hồng Quân trong màu áo CLB Ryukyu ở J.League 2.

Câu chuyện buồn tiếp tục ập đến với cả Phạm Văn Luân, Vũ Hồng Quân, Nguyễn Ngọc Hậu, Bùi Ngọc Long và Nguyễn Văn Sơn khi trong thời gian họ khoác áo các CLB tại Nhật Bản thì ở quê nhà, Sài Gòn FC gặp khó khăn về tài chính, buộc phải giải thể. Cả 5 bơ vơ tại xứ sở mặt trời mọc, phải rất vất vả mới có thể trở về Việt Nam trước Tết Nguyên đán 2023 để kịp ký vào bản thanh lý hợp đồng với đội bóng Sài thành.

Trở về Việt Nam, Vũ Hồng Quân đã quyết định gia nhập Hòa Bình FC theo lời mời gọi từ HLV Lê Quốc Vượng để tham dự giải Hạng Nhất Quốc gia 2023. Tuy nhiên, tại đội bóng miền Tây Bắc, Vũ Hồng Quân không được trọng dụng nhiều. Anh chỉ ra sân 1 trận trước khi quyết định rời đi.

Rời Hoà Bình FC, Vũ Hồng Quân đến với Đông Á Thanh Hoá. Bản hợp đồng giữa hai bên được ký kết trước thềm mùa giải 2024/2025. Tuy nhiên, hơn nửa năm qua, tiền đạo 26 tuổi này chỉ ra sân vỏn vẹn 1 trận cho đội bóng xứ Thanh.

Vì muốn được ra sân nhiều hơn, mới đây, Vũ Hồng Quân đã quyết định rời sân Thanh Hoá và chuyển tới khoác áo Bắc Ninh FC, làm học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn, để tham dự giải Hạng Nhì Quốc Gia 2025.

Vũ Hồng Quân trưởng thành từ bóng đá trẻ Quảng Ninh, được đôn lên đội 1 Than Quảng Ninh từ năm 2018. Cuối năm 2021, đội bóng đất Mỏ phải giải thể vì khó khăn tài chính, Vũ Hồng Quân trở thành cầu thủ tự do và đã gia nhập Sài Gòn FC theo bản hợp đồng 3 năm. Tuy vậy, anh chưa kịp thi đấu trận nào cho đội bóng Sài thành thì lại đã trở thành cầu thủ tự do. Trong thời gian khoác áo CLB Ryukyu, Vũ Hồng Quân chỉ được ra sân đúng 1 lần. Được biết, hồi tháng 6/2020, Vũ Hồng Quân từng được triệu tập lên U22 Việt Nam...