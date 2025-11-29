Rộn ràng lễ hội Đua mảng ở Tuyên Quang

Khởi sắc từ nghi thức truyền thống

Lễ hội Đua mảng lần này đánh dấu một cột mốc quan trọng, là lần đầu tiên xã Bắc Mê tổ chức sự kiện quy mô này sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Đây là minh chứng rõ nét cho sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc gắn kết phát triển kinh tế - xã hội với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Các đại biểu lễ hội Đua mảng lần thứ I, năm 2025. Ảnh: Xã Bắc Mê.

Mở đầu lễ hội là phần Lễ trang nghiêm với nghi thức cúng vượt sông – một tín ngưỡng truyền thống lâu đời của đồng bào dân tộc Tày.

Ông Lý Hải Vĩnh - Chủ tịch UBND xã Bắc Mê đánh trống khai hội. Ảnh: Xã Bắc Mê.

Nghi lễ thiêng liêng này không chỉ cầu mong sự bình an khi qua sông, suối mà còn là lời thỉnh cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, thể hiện khát vọng về một cuộc sống ấm no, thịnh vượng. Đây chính là sợi dây kết nối văn hóa, tâm linh, tạo nên chiều sâu cho lễ hội.

9 đội thi tham gia lễ hội Đua mảng. Ảnh: Xã Bắc Mê.

Phần hội sôi động trên dòng sông Gâm

Ngay sau nghi thức truyền thống, phần Hội bùng nổ với cuộc thi đua Mảng hấp dẫn diễn ra trên dòng sông Gâm lịch sử. Cuộc thi năm nay có sự tham gia của 9 đội, quy tụ đoàn viên, thanh niên, nhân dân, cán bộ và lực lượng vũ trang đang sinh sống, công tác trên địa bàn.

Các đội thi tham gia tranh tài. Ảnh: Xã Bắc Mê.

Mỗi đội đua gồm 5 thành viên, với sự phối hợp nhịp nhàng giữa 4 tay chèo chính và 1 người lái kiêm đánh nhịp.

Các đội đã cống hiến những màn tranh tài gay cấn, thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh và kỹ năng sông nước điêu luyện. Bầu không khí càng thêm cuồng nhiệt bởi sự cổ vũ nhiệt tình của hàng nghìn khán giả.

Lãnh đạo xã Bắc Mê trao giải cho các đội. Ảnh: Xã Bắc Mê.

Kết quả chung cuộc, với sự nỗ lực và chiến thuật hợp lý, đội đua đến từ thôn Nà Vuồng 2 đã xuất sắc giành giải Nhất; đồng thời, Ban Tổ chức đã trao các giải Nhì, Ba cho các đội thi.

Chiến thắng không chỉ là niềm tự hào của đội mà còn là động lực thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe trong toàn xã.



Không chỉ dừng lại ở cuộc đua, lễ hội Đua mảng còn là không gian để tôn vinh và quảng bá những giá trị văn hóa độc đáo của địa phương.

Trong khuôn khổ lễ hội, hội thi trình diễn trang phục dân tộc truyền thống đã thu hút nhiều đội thi, góp phần bảo tồn và giới thiệu nét đẹp đa dạng trong văn hóa các dân tộc anh em.