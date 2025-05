Rủ cháu sát hại nhân tình, người phụ nữ ở An Giang đối mặt mức án nào?

Nghi phạm rủ cháu ruột tham gia vụ giết người tình

Công an tỉnh An Giang cho biết, đã bắt 2 nghi phạm giết ông Trần Đắc Phong (47 tuổi, trú tại xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang).

Trước đó, sáng 18/5, người thân phát hiện ông Phong chết bất thường trong phòng ngủ từ nhiều ngày trước với 49 vết đâm, chém trên người.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, phối hợp Phòng Trọng án thuộc Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và các đơn vị nghiệp vụ truy xét đối tượng gây án.

Thông tin ban đầu, ông Phong ly dị vợ từ năm 2022 và đang sống một mình tại tổ 2, ấp Hòa Tây A, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn.

Hoa và Luân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Sau khi ông Phong tử vong, người nhà phát hiện nạn nhân mất một điện thoại di động cùng giấy tờ tùy thân. Tại hiện trường, cửa nhà không có dấu hiệu cạy khóa, camera ở nhà sau bị gỡ bỏ, trong nhà không có dấu hiệu bị cạy phá hay lục lọi tài sản.

Ban chuyên án tập trung điều tra về mối quan hệ tình cảm gần đây của nạn nhân. Trong đó, nổi lên nghi phạm Nguyễn Thị Kim Hoa (31 tuổi), nhiều năm làm vệ sĩ.

Làm việc với cơ quan điều tra, ban đầu Hoa phủ nhận liên quan đến vụ án, nhưng sau đó đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hoa khai có quan hệ tình cảm với ông Phong, thường xuyên bị người tình bạo hành, dùng ảnh “nóng” để ép quan hệ tình dục. Vì uất ức, Hoa đã lên kế hoạch trả thù.

Hoa nhiều lần khẳng định một mình ra tay với ông Phong vì bản thân có kinh nghiệm võ thuật, biết đánh đấm.

Tuy nhiên, các điều tra viên nghi ngờ lời khai của Hoa, cho rằng cô không thể một mình chém người đàn ông cao lớn như ông Phong tới 49 nhát.

Kết quả trích xuất camera quanh khu vực cho thấy Hoa đã đến nhà nạn nhân cùng một thanh niên. Từ đó, cơ quan điều tra xác định đồng phạm của Hoa là cháu ruột Nguyễn Văn Luân (21 tuổi).

Đối mặt khung hình phạt cao nhất của tội danh giết người?

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, các đối tượng trong vụ án còn trẻ tuổi nhưng đã thực hiện hành vi giết người một cách tàn nhẫn, thể hiện sự coi thường pháp luật. Hành vi này đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội Giết người, với chế tài nghiêm khắc theo quy định.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân bị sát hại trong phòng ngủ, trong tư thế không có khả năng chống đỡ. Trên người có nhiều vết thương, cửa nhà bị khóa từ bên ngoài nhưng không có dấu hiệu cạy phá, camera giám sát phía sau nhà đã bị gỡ bỏ.

Dù xuất phát từ bất kỳ mâu thuẫn nào, hành vi tước đoạt mạng sống người khác một cách dã man như vậy là không thể chấp nhận. Giết người vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt sẽ được xác định là hành vi có tính chất côn đồ – tình tiết định khung tăng nặng trong vụ án hình sự.

Việc hai đối tượng sử dụng nhiều hung khí, tấn công liên tiếp cho đến khi nạn nhân tử vong, cho thấy sự quyết liệt và tàn nhẫn trong quá trình gây án.

Cả hai nghi phạm đều đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng người khác. Việc họ vẫn cố ý thực hiện hành vi đến cùng, với mong muốn gây ra hậu quả chết người, là căn cứ để xử lý về tội Giết người theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Khoản 1 Điều 123 quy định khung hình phạt cho tội Giết người là từ 12 năm đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình, đây cũng là mức hình phạt cao nhất đối với tội danh này.

Theo ông Cường, cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam để phục vụ công tác điều tra theo đúng trình tự pháp luật.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng sẽ làm rõ động cơ, nguyên nhân gây án, diễn biến hành vi phạm tội, thu thập dấu vết hiện trường, hung khí và các vật chứng liên quan để làm căn cứ xử lý.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng sẽ xác minh xem các đối tượng có hành vi chiếm đoạt tài sản của nạn nhân hay không. Nếu có đủ căn cứ, các nghi phạm còn có thể bị xử lý thêm về tội Cướp tài sản, theo quy định tại Điều 168 Bộ luật Hình sự.