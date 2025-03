Rực rỡ sắc màu đêm khai hội Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025

Toàn cảnh đêm khai mạc Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2025. Ảnh: Hoan Nguyễn

Hơn 300 nghệ sĩ tham gia khai mạc Giỗ Tổ Hùng Vương 2025

Tối 29/3 (tức mùng 1/3 âm lịch), tại quảng trường Hùng Vương (thành phố Việt Trì), tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình nghệ thuật khai mạc Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2025 với chủ đề "Âm vang nguồn cội".

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2025 nhấn mạnh, chương trình nghệ thuật "Âm vang nguồn cội" là một điểm nhấn trong Lễ hội Đền Hùng 2025, nhằm giáo dục truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Phú Thọ, đất Tổ cội nguồn, nơi hội tụ khí thiêng sông núi, đất phát tích của dân tộc Việt Nam, nơi có đền Hùng linh thiêng cùng với những trầm tích văn hóa lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của cha ông. Hành hương về Đền Hùng, là hành trình đầy ý nghĩa về nguồn cội của mỗi người dân Đất Việt. Ảnh: Hoan Nguyễn

Đồng thời, tôn vinh các giá trị văn hóa thời đại Hùng Vương, các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại gắn với quảng bá, phát triển du lịch. Đây cũng là dịp để giới thiệu di sản văn hóa, cảnh sắc thiên nhiên, con người trên quê hương đất Tổ Vua Hùng.

Với quy mô hoàng tráng, xứng tầm quốc gia, Chương trình nghệ thuật "Âm vang nguồn cội" quy tụ trên 300 nghệ sĩ tham gia, trình diễn những tiết mục đặc sắc, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân khi chuyển tải được nội dung, ý nghĩa ca ngợi công đức của Vua Hùng, tôn vinh các giá trị văn hóa dân gian độc đáo của Đất Tổ, nơi sản sinh ra di sản văn hóa phi vật thể "Hát Xoan" và "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương".

Đồng thời, ca ngợi tinh thần đoàn kết, với những khát vọng vươn lên mạnh mẽ, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Tỉnh Phú Thọ đang chuyển mình cùng cả nước, không khí dựng xây quê hương luôn trào dâng trong nhận thức và hành động của mỗi người dân nơi đây. Tất cả như một bản hòa ca lúc bình minh tươi sáng, vẫy gọi bạn bè, du khách bốn phương cùng về với Phú Thọ hôm nay…

Một tiết mục nghệ thuật trong chương trình khai hội Đền Hùng năm 2025. Ảnh: Hoan Nguyễn

Lễ hội Đền Hùng - Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 kéo dài 10 ngày

Với chủ đề "Âm vang nguồn cội", chương trình Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 diễn ra trong 10 ngày, từ ngày 29/3 đến ngày 7/4 (tức từ ngày 1/3 đến hết ngày 10/3 âm lịch) tại thành phố Việt Trì, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng và các huyện, thành, thị trong tỉnh Phú Thọ.

Ngày 7/4 (nhằm mùng 10/3) - ngày chính của lễ hội sẽ diễn ra nghi thức lễ dâng hương thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước.

Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm 2025 có chủ đề "Âm vang nguồn cội". Ảnh: Hoan Nguyễn

Trong suốt ngày hội, các gian hàng trò chơi dân gian, khu vực ẩm thực 3 miền giới thiệu các sản phẩm Ocop, món ăn đặc sản vùng miền...

Đặc biệt, tại Bảo tàng Hùng Vương sẽ trưng bày các cổ vật về di sản Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, có ý nghĩa lịch sử, gắn với công cuộc dựng nước và giữ nước của cha ông ta.

Ngoài ra, hàng loạt sự kiện thể thao văn hóa khác cũng được tổ chức từ nay đến ngày 10/3 khi kết thúc chương trình Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ 2025.

Điển hình như Hội sách đất Tổ năm 2025 với chủ đề "Sách - Đồng hành và tôn vinh giá trị văn hóa vùng đất Tổ" được tổ chức tại Thư viện tỉnh Phú Thọ.

Ca sĩ Hà Myo biểu diễn tại chương trình khai Hội Đền Hùng 2025. Ảnh: Hoan Nguyễn

Không chỉ tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội, Hội sách nhằm khuyến khích, lan tỏa, hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng, tạo nền tảng quan trọng trong việc nghiên cứu, học tập của người dân; nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Giải bóng chuyền vô địch quốc gia vòng chung kết tranh cúp Hùng Vương 2025 khai mạc từ ngày 3/4 đến ngày 6/4 với sự tham gia của 8 đội (4 đội nam và 4 đội nữ); giải bơi chải Việt Trì mở rộng năm 2025 tại hồ công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc nhận định, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay dự kiến du khách về Phú Thọ rất đông, đặc biệt là trong những ngày mùng 8 và mùng 9/3 âm lịch do trùng vào thứ Bảy và Chủ nhật.

Những ngày này, Đền Hùng đón hàng nghìn lượt khách về trẩy hội mỗi ngày. Ảnh: Hoan Nguyễn

Chính vì vậy, ông Ngọc yêu cầu công tác tổ chức lễ hội phải đảm bảo an toàn, có kế hoạch phân luồng, điều tiết giao thông thuận tiện để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho du khách và đồng bào khi hành hương về đất Tổ và tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao.

Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, để đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự dịp Giỗ tổ Hùng Vương và Tuần văn hóa du lịch Đất Tổ năm 2025, Công an tỉnh đã xây dựng phương án, huy động 1.000 cán bộ chiến sĩ bảo vệ an toàn cho các sự kiện và du khách về tham quan Đền Hùng.

Để nắm chắc tình hình, Công an tỉnh Phú Thọ trao đổi, phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường nắm tình hình, trao đổi thông tin, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; phòng ngừa, ngăn chặn xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ...

Công an tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành của tỉnh làm tốt hơn nữa công tác phối hợp xử lý các tình huống phát sinh, tăng cường tuyên truyền để người dân, du khách nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản.

Mặt khác, lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, kiên quyết ngăn chặn các loại văn hóa phẩm không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc lưu hành lễ hội.

Các đơn vị kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin không đúng sự thật ảnh hưởng đến lực lượng chức năng và công tác tổ chức Giỗ tổ Hùng Vương.

Ngoài ra, lực lượng chức năng lắp đặt hệ thống biển báo hướng dẫn giao thông trên các tuyến đường về Đền Hùng để nhân dân, du khách đi lại thuận tiện, góp phần cùng lực lượng công an tỉnh bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025.