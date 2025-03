Rước bệnh, tốn kiến vì tiết kiệm thực phẩm quá mức

Vợ vừa phải nghỉ việc sớm do công ty giải thể, chưa kiếm được việc làm mới, công việc kinh doanh của chồng cũng khó khăn, chị Nguyễn Thu Lan (37 tuổi, ở Hà Nội) phải tính đến chuyện tiết kiệm thực phẩm, cũng như các khoản chi tiêu khác trong nhà.

Chị Lan đi chợ quê, mua thực phẩm rẻ tiền về ăn và 1 lần đi chợ thường mua nhiều để tích trữ. Tủ lạnh nhà chị thường chất đầy đồ ăn dự trữ.

Khi ăn đồ ăn thừa, chị cũng không đổ đi mà bỏ vào tủ lạnh, đến bữa lại đun lại để ăn. Tuy nhiên, chỉ 2 tháng, vợ chồng và 2 con đã có 2 lần bị đau bụng, rối loạn tiêu hóa. Tính toán dù tiền ăn có giảm nhưng số tiền đi viện, mua thuốc, cuối cùng chị Lan cũng chẳng tiết kiệm được bao tiền.



Về việc người dân tiết kiệm thực phẩm, đại diện Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, tiết kiệm thực phẩm là một thói quen tốt, giúp giảm lãng phí, tiết kiệm tiền bạc cho gia đình và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, nếu không có cách bảo quản và sử dụng hợp lý, việc tận dụng thực phẩm quá mức có thể dẫn đến những rủi ro về sức khỏe, đặc biệt là nguy cơ ngộ độc thực phẩm hoặc làm thực phẩm biến chất.

Theo Cục An toàn thực phẩm, việc quá tiết kiệm thực phẩm nhưng không kiểm soát chất lượng thực phẩm có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Dưới đây là một số thói quen phổ biến tiềm ẩn nguy cơ:

Hâm lại thực phẩm nhiều lần: Nhiều gia đình có thói quen hâm lại đồ ăn nhiều lần để tiết kiệm, tuy nhiên việc hâm đi hâm lại khiến thực phẩm mất chất dinh dưỡng. Nếu bảo quản không đúng cách, vi khuẩn có thể phát triển, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Một số thực phẩm như rau xanh khi hâm lại có thể sinh ra nitrat chuyển hóa thành nitrit – một chất gây hại cho sức khỏe.

Giải pháp: Chỉ nên hâm lại một lần. Nếu có thể, hãy chia nhỏ thực phẩm và chỉ lấy lượng vừa đủ cho mỗi bữa để tránh hâm nhiều lần.

Dùng lại bát nước chấm và dầu chiên đi chiên lại nhiều lần:

Nước chấm dùng nhiều lần: Khi nước chấm bị dính thức ăn từ nhiều lần sử dụng, vi khuẩn có thể phát triển, gây đau bụng, tiêu chảy.

Dầu chiên lại nhiều lần: Khi dầu ăn được đun nóng liên tục, các chất béo có thể bị phân hủy, tạo ra các hợp chất có hại cho sức khỏe, thậm chí có nguy cơ gây ung thư.

Giải pháp: Chỉ lấy lượng nước chấm vừa đủ, tránh để thừa. Nếu cần dùng lại, hãy bảo quản kín trong tủ lạnh và không sử dụng quá lâu. Dầu ăn chỉ nên dùng tối đa 2 lần, sau đó thay mới để đảm bảo an toàn.

Việc trữ đông thực phẩm quá lâu: Nhiều người có thói quen trữ đông thực phẩm quá lâu để tiết kiệm, nhưng không biết rằng thực phẩm đông lạnh lâu ngày có thể mất chất dinh dưỡng, thay đổi kết cấu, màu sắc và hương vị. Một số loại thực phẩm nếu bảo quản không đúng cách có thể bị nhiễm khuẩn, gây ngộ độc khi sử dụng.

Giải pháp: Dán nhãn ghi ngày tháng khi cấp đông thực phẩm để kiểm soát thời gian bảo quản. Không trữ đông thực phẩm quá lâu: Thịt, cá đông lạnh chỉ nên dùng trong vòng 3-6 tháng; rau củ đông lạnh có thể bảo quản 8-12 tháng. Khi rã đông, nên sử dụng ngay, không tái đông lại thực phẩm đã rã đông để tránh vi khuẩn phát triển.

Chỉ mua thực phẩm vừa đủ dùng, tránh mua quá nhiều dẫn đến dư thừa và lãng phí. Ảnh minh họa AI

Gợi ý cách tiết kiệm thực phẩm mà vẫn đảm bảo an toàn: