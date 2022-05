Sân bay Côn Đảo có 3 lựa chọn để sửa chữa nâng cấp

Cụ thể, phương án 1, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đầu tư các hạng mục công trình xây dựng sân đỗ, nhà ga hành khách, hạ tầng kết nối đồng bộ theo quy hoạch đã được phê duyệt trong giai đoạn 2022 - 2025.

Cục Hàng không Việt Nam đầu tư dự án đầu tư nâng cấp đường cất hạ cánh, đường lăn. VATM triển khai đầu tư hệ thống bảo đảm hoạt động bay. Các công trình cung cấp dịch vụ hàng không như kho xăng dầu hàng không Bộ GTVT kêu gọi đầu tư.

Lãnh đạo ACV cho biết, phương án 1 có ưu điểm thời gian thực hiện tối ưu nhất. Trường hợp giao ACV thực hiện dự án xây dựng nhà ga hành khách, sân đỗ tàu bay sẽ giảm được thời gian trong việc trình phê duyệt đề án xã hội hóa cũng như xây dựng phương án, hồ sơ, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư khác (ước tính khoảng 2 - 3 năm).

Sân bay Côn Đảo đang được khai thác. Ảnh: TA

Phương án 2 là ACV không đầu tư các hạng mục công trình trên trong giai đoạn 2021 - 2025, sẽ thực hiện xã hội hoá toàn cảng hàng không.

Để thực hiện phương án này, Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xã hội hóa kết cấu hạ tầng cảng hàng không để làm cơ sở triển khai.

Tuy nhiên, phương án này có nhược điểm như thời gian thực hiện dự án theo phương án này sẽ kéo rất dài do phải thực hiện thủ tục xử lý tài sản công, trình và duyệt đề án xã hội hóa, lựa chọn nhà đầu tư theo PPP... dẫn đến không đồng bộ với thời gian thực hiện dự án xây dựng đường cất hạ cánh, đường lăn của Cục Hàng không.

Phương án 3 là xã hội hoá hạng mục nhà ga hành khách và sân đỗ tàu bay theo quy hoạch. Với phương án này, theo nhận định từ Cục Hàng không, tính khả thi của dự án PPP cao khi nhà đầu tư được quản lý, khai thác hạng mục công trình có hiệu quả đầu tư cao là nhà ga hành khách nhưng nhược điểm của phương án này cũng tương tự phương án 2.

Trong tất cả 3 phương án nêu trên, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị lựa chọn phương án 1 đồng thời đề nghị Bộ GTVT làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp sớm phê duyệt kế hoạch đầu tư của ACV giai đoạn 2021 - 2025 trong đó có các công trình nhà ga hành khách, sân đỗ tàu bay, hạ tầng kỹ thuật chung theo quy hoạch tại Cảng hàng không Côn Đảo.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị điều chỉnh lùi kế hoạch khởi công dự án xây dựng đường cất hạ cánh, đường lăn tại sân bay Côn Đảo.

Trong tương lai sân bay Côn Đảo có thể tiếp đón những máy bay cỡ lớn. Ảnh: TA

Theo đó, năm 2022 sẽ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, năm 2023 sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu thi công và hoàn thành dự án đầu tư đường cất hạ cánh, đường lăn sân bay Côn Đảo trong năm 2024.

Theo quy hoạch được duyệt, giai đoạn đến năm 2030 cần thiết phải triển khai đồng bộ 4 nhóm dự án thành phần gồm đường cất hạ cánh, đường lăn (do Cục Hàng không Việt Nam được giao làm chủ đầu tư); các công trình quản lý bay (do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam-VATM có trách nhiệm đầu tư); sân đỗ, nhà ga hành khách và hạ tầng dùng chung (do ACV có trách nhiệm đầu tư) và kho xăng dầu hàng không triển khai thực hiện theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật.



Tuy nhiên, giai đoạn 2021 - 2025, ACV lại chưa có kế hoạch đầu tư hạng mục xây dựng nhà ga hành khách, sân đỗ tàu bay và hạ tầng kỹ thuật dùng chung tại Cảng hàng không Côn Đảo.

Trước đó, vào ngày 12/5 vừa qua, Hội đồng quản trị ACV đã thông qua chủ trương trình Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trương bổ sung kế hoạch năm 2022 cho dự án nhà ga hành khách, sân đỗ tàu bay tại Cảng hàng không Côn Đảo.

Nếu ACV không triển khai đầu tư sân đỗ theo quy hoạch trong giai đoạn 2022-2024, Cảng hàng không Côn Đảo sẽ không còn sân đỗ tàu bay.

Trong trường hợp không triển khai xây dựng đường lăn song song, sân đỗ hiện hữu cũng không đủ sức chịu tải để khai thác các loại tàu bay A319, 320, 321neo, dẫn đến không đồng bộ với đường cất hạ cánh sau cải tạo, nâng cấp và dự án cũng không đảm bảo tính khả thi, hiệu quả đầu tư.