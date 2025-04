Đại diện sân bay Nội Bài cho biết: "Ngày cao điểm nhất trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 là ngày 29/4, dự kiến có 07 khung giờ cao điểm với hơn 2 ngàn lượt khách/giờ cao điểm.

Trong buổi sáng ngày 29/4, tại nhà ga quốc tế sân bay Nội Bài lượng khách tới làm thủ tục đi máy bay đã đông đúc.

Hành khách xếp hàng làm thủ tục tại nhà ga quốc tế sân bay Nội Bài.

Hành khách làm thủ tục check-in tại sân bay Nội Bài.

Đại diện sân bay Nội Bài cho biết, ngày cao điểm nhất sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 là ngày 4/5 dự kiến có 3 khung giờ cao điểm với hơn 2 ngàn lượt khách/giờ cao điểm. Các khung giờ cao điểm nhất hiện không vượt quá công suất phục vụ của Cảng.

Sân bay Nội Bài đã chuẩn bị các kịch bản để đảm bảo an ninh hàng không trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Nhiều hành khách lựa chọn đi du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Giám đốc sân bay Nội Bài cho biết, ngày cao nhất dự kiến phục vụ 108.000 lượt khách (trong đó có 44.000 khách quốc tế và 64.000 khách quốc nội), tăng 22% so với thường lệ, tăng 25% so với cùng kỳ; 602 lượt chuyến bay (trong đó 277 L/C quốc tế, 325 L/C quốc nội), tăng 12% so với thường lệ, tăng 18% so với cùng kỳ.

Sân bay Nội Bài đã phối hợp với các đơn vị của Bộ Công an và các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air chuẩn bị và hoàn thiện các bước để sử dụng sinh trắc học trên nền tảng VNeID làm thủ tục các chuyến bay nội địa.

Sân bay Nội Bài đã triển khai lắp đặt thiết bị tại 5 cửa kiểm tra an ninh và 15 cửa ra tàu bay thuộc Nhà ga hành khách T1 để hành khách có thể làm thủ tục hàng không bằng ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên nền tảng VNeID.

Hành khách bay các chuyến nội địa của Vietnam Airlines và Vietjet Air có thể sử dụng sinh trắc học để qua cửa an ninh và lên tàu bay. Hệ thống này giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, giảm áp lực cho các khu vực kiểm tra an ninh, tăng khả năng thông qua, giảm áp lực khai thác, tăng thêm trải nghiệm cho khách hàng. Thời gian áp dụng chính thức sẽ được Cảng phối hợp với các đơn vị thông báo cụ thể khi mọi công tác chuẩn bị được hoàn tất.