Ngày thứ 2 sau kỳ nghỉ Tết: Sân bay Tân Sơn Nhất vẫn đón lượng khách "khủng"

Lượng khách đổ về Tân Sơn Nhất tăng

Ngày 4/2, đại diện Cảng hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cho hay, lượng hành khách di chuyển đến/đi tại sân bay Tân Sơn Nhất vẫn tăng khi sân bay này đón hơn 145.000 nghìn lượt.

Cụ thể, trong ngày 4/2, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác 972 chuyến bay. Số chuyến bay đi trong hôm nay dự kiến là 487 chuyến (gồm 336 chuyến quốc nội, 151 chuyến quốc tế), 485 chuyến bay đến (gồm 332 chuyến quốc nội và 148 chuyến quốc tế).

Dự kiến lượng khách trong hôm nay là 145.002 khách. Trong đó, 53.429 khách đi (gồm 28.626 khách quốc nội, 24.803 khách quốc tế), 91.466 khách đến (gồm 64.808 khách quốc nội và 26.658 khách quốc tế).

Lượng khách đổ về sân bay Tân Sơn Nhất vẫn đông đúc sau Tết. Ảnh: TIA

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, trong hôm nay (4/2), lượng khách đổ về sân bay vẫn tăng. Số tàu bay cất hạ cánh tăng hơn so với hôm qua, lượng khách có "hạ nhiệt" nhẹ nhưng vẫn đông đúc. Trong đó, khu vực ga đến/đi quốc tế đang đón lượng hành khách lớn khi nhiều người quay trở lại nước ngoài cũng như nhiều khách đến Việt Nam dịp đầu năm.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, dự kiến khách vẫn sẽ duy trì ở mức cao trong những ngày tới và giảm dần vào dịp cuối tuần.

Vé máy bay sau Tết có giảm?

Liên quan đến tình hình vé máy bay, theo ghi nhận của PV, giá vé các chặng bay từ miền Bắc, miền Trung vào TP.HCM đã có xu hướng hạ nhiệt.

Cụ thể với đường bay Thanh Hoá - TP.HCM vào các ngày 5 - 6/2/2025, hãng hàng không Vietnam Airlines thông báo đã hết vé. Tuy nhiên từ ngày 7-8-9/2/2025 (thứ bảy, chủ nhật) thì giá vé chặng này đã giảm dần, dao động từ 3,9 triệu đồng/lượt và giảm dần còn hơn 2,7 triệu đồng/lượt (phụ thuộc vào ngày di chuyển).

Với chặng bay "cao điểm" trên, hãng hàng không Vietjet Air, thông báo đã hết từ ngày 4-8/2/2025. Riêng ngày chủ nhật giá vé giảm sâu khi về mức 2,8 triệu đồng/lượt, nếu khách di chuyển vào đầu tuần sau thì mức giá chỉ còn hơn 2 triệu đồng/lượt tùy chuyến.

Giá vé máy bay nhiều chặng có xu hướng hạ nhiệt từ cuối tuần này. Ảnh: TIA

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cho hay trong giai đoạn nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025 (từ ngày 24/1 đến ngày 2/2/2025, tức từ ngày 25 tháng Chạp năm Giáp Thìn đến hết ngày mùng 05 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tổng sản lượng vận chuyển hành khách toàn thị trường đạt 2,5 triệu hành khách (tăng 17,8%); trong đó, vận chuyển hành khách quốc tế đạt 1,35 triệu khách (tăng 23%); vận chuyển hành khách nội địa đạt 1,14 triệu khách (tăng 12% so với cùng kỳ 2024).

Các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển hơn 1,67 triệu lượt hành khách tăng 12,8% và gần 7 nghìn tấn hàng hóa tăng 4% so với cùng kỳ 2024, trong đó: vận chuyển quốc tế đạt hơn 536 nghìn khách và hơn 3,6 nghìn tấn hàng hóa, tăng 14% về hành khách và tăng nhẹ 1,1% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024; vận chuyển nội địa đạt hơn 1,1 triệu khách và 3,2 nghìn tấn hàng hóa, tăng 12% về hành khách và tăng 7,4% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024.

Đặc biệt, trong giai đoạn nghỉ Tết Âm lịch 2025, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phục vụ từ 824 đến 970 lượt cất hạ cánh/ngày, với lượng hành khách thông qua đạt trung bình 138 nghìn hành khách/ngày. Ngày cao điểm nhất, ghi nhận kỷ lục là ngày 24/1 (tức ngày 25 tháng Chạp là ngày làm việc cuối cùng trước nghỉ Tết), Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khai thác 1002 lượt cất hạ cánh (tăng 10% so với cùng kỳ 2024), với 152 nghìn lượt hành khách (tăng 13% so với cùng kỳ 2024). Mức khai thác này đã cao hơn so với Tết Nguyên đán năm 2020.