Sản vật phía Tây sẽ là “đầu tàu” tại Hội chợ Công Thương và OCOP Quảng Ngãi – 2025

Đặc sản Đông – Tây Quảng Ngãi mới lần đầu tiên cùng hội tụ sau hợp nhất 2 tỉnh

Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi Võ Quốc Hùng cho biết, Hội chợ Công Thương và OCOP Quảng Ngãi – 2025 dự kiến diễn ra từ ngày 29/8 – 2/9/2025.

Sâm Ngọc Linh cùng các dược liệu và mặt hàng chế biến liên quan sẽ đóng vai trò chủ đạo, “đầu tàu” tại Hội chợ Công Thương và OCOP Quảng Ngãi – 2025. Ảnh: VT

Hội chợ Công Thương và OCOP Quảng Ngãi – 2025 là một trong số hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025).

Hội chợ Công Thương và OCOP Quảng Ngãi 2025, có quy mô khoảng 60 gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng vùng miền…

Các mặt hàng nông sản và đặc sản của người dân phía Tây tỉnh Quảng Ngãi mới như sâm Ngọc Linh cùng những loại dược liệu khác và các sản phẩm chế biến liên quan sẽ đóng vai trò chủ chốt và là “đầu tàu” Hội chợ Công Thương và OCOP Quảng Ngãi 2025.

Bên cạnh đó, những sản phẩm tiêu biểu, OCOP (từ 3 sao trở lên) ở khu vực phía Đông của tỉnh cũng sẽ “góp mặt” tại hội chợ, như tỏi Lý Sơn, mạch nha, cá bống Sông Trà….

Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi Võ Quốc Hùng. Ảnh: NĐ

Đến thời điểm này, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi Võ Quốc Hùng cho biết, đã có 25 doanh nghiệp và chủ thể ở 15 xã, phường của tỉnh đăng ký tham gia.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể tham gia, tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng/đơn vị, chủ thể và không quá 10 triệu đồng/gian hàng.

Những sản phẩm tiêu biểu, OCOP (từ 3 sao trở lên) ở khu vực phía Đông của tỉnh cũng sẽ “góp mặt” tại hội chợ, như tỏi Lý Sơn, mạch nha, cá bống Sông Trà…. Ảnh: CX

Cùng với trưng bày, quảng bá sản phẩm, Ban Tổ chức Hội chợ Công Thương và OCOP Quảng Ngãi – 2025 sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tìm hiểu tiềm năng hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm; tổ chức giao lưu, trao đổi và mua bán hàng hóa…

Điều đặc biệt nữa tại Hội chợ này là lần đầu tiên Chi cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổ chức gian hàng trưng bày giới thiệu giúp người tiêu dùng nhận diện một số mặt hàng thật và hàng giả; tư vấn và hướng dẫn cho người tiêu dùng cách nhận biết về các sản phẩm đảm bảo chất lượng…

Được biết, sau khi hợp nhất với Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi mới có 642 sản phẩm OCOP còn thời hạn, gồm OCOP 4 sao có 48 sản phẩm và 3 sao có 592 sản phẩm….

Số sản phẩm OCOP nêu trên thuộc 319 chủ thể, gồm 51 doanh nghiệp (198 sản phẩm); 107 hợp tác xã (200 sản phẩm); 158 cơ sở/hộ kinh doanh (241 sản phẩm); 3 tổ hợp tác (3 sản phẩm).

Sâm Ngọc Linh, sản vật nổi tiếng của người dân phía Tây tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: VT

Sau một thời gian dài nỗ lực triển khai xây dựng và thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm, vào tháng 6 vừa qua, Quảng Ngãi đã có 2 nông sản đầu tiên đạt danh hiệu sản phẩm cấp quốc gia (OCOP 5 sao), gồm tỏi Lý Sơn và mạch nha Quảng Ngãi đường Mantoza.