Sáng nay Quốc hội phê chuẩn Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng, bầu chức danh lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội

Phường Long An, tỉnh Tây Ninh làm việc với đoàn kiểm tra, giám sát tỉnh về lĩnh vực tín dụng quan trọng
Sáng ngày 24/10/2025, đoàn kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh do ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thành viên Ban đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tây Ninh–làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc, kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh (địa phận TP Tân An, tỉnh Long An trước sáp nhập).