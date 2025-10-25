Chủ đề nóng

Tin tức
Thứ bảy, ngày 25/10/2025 06:05 GMT+7

Sáng nay Quốc hội phê chuẩn Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng, bầu chức danh lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội

Quỳnh Nguyễn Thứ bảy, ngày 25/10/2025 06:05 GMT+7
Theo chương trình làm việc, sáng nay (25/10), Quốc hội sẽ họp riêng về công tác nhân sự. Quốc hội sẽ tiến hành bầu chức danh lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội; phê chuẩn việc bổ nhiệm chức danh Phó Thủ tướng và một số Bộ trưởng.
Chiều qua (24/10), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, đồng thời tiến hành miễn nhiệm một số chức danh theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các đại biểu tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV. Ảnh: Media Quốc hội

Đối với Nghị quyết bổ sung số lượng Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, thông qua hình thức biểu quyết điện tử, đã có 434 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91,56% tổng số ĐBQH); trong đó, có 430 đại biểu tán thành (bằng 90,72% tổng số ĐBQH), có 2 đại biểu không tán thành (bằng 0,42% tổng số ĐBQH), có 2 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,42% tổng số ĐBQH).

Tiếp đó, Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu; tiến hành bỏ phiếu kín về công tác nhân sự; nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu về công tác nhân sự.

Giới thiệu nhân sự để Quốc hội phê chuẩn Phó Thủ tướng và Bộ trưởng, bầu Tổng Thư ký Quốc hội

Quốc hội nghe Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh (được giao thực hiện nhiệm vụ của Tổng Thư ký Quốc hội) trình bày các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về công tác nhân sự.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV; miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Tùng; Miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải; miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy bằng hình thức biểu quyết điện tử.

Kết quả có 431 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,93% tổng số ĐBQH); trong đó, có 431 đại biểu tán thành (bằng 90,93% tổng số ĐBQH).

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026 (miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với ông Đỗ Đức Duy) bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả có 418 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 88,19% tổng số ĐBQH); trong đó, có 418 đại biểu tán thành (bằng 88,19% tổng số ĐBQH).

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đối với bà Phạm Thị Thanh Trà, bà Nguyễn Thanh Hải và ông Lê Quang Tùng bằng hình thức biểu quyết điện tử. Kết quả có 428 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 90,30% tổng số ĐBQH); trong đó, có 427 đại biểu tán thành (bằng 90,08% tổng số ĐBQH), có 1 đại biểu không biểu quyết (bằng 0,21% tổng số ĐBQH).

Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Văn Thức có 422 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 89,03% tổng số ĐBQH); trong đó, có 422 đại biểu tán thành (bằng 89,03% tổng số ĐBQH).

Cũng trong chiều qua, Quốc hội nghe Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về: bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV; bầu Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV; bầu Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 và phê chuẩn bổ nhiệm một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về các nội dung trên.

Quốc hội sẽ dành toàn bộ thời gian sáng nay 25/10 để tiếp tục quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền, tại Kỳ họp thứ 10.

Tại Hội nghị Trung ương 13 khai mạc sáng 6/10, Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu các chức danh: Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu của Quốc hội.
Trung ương cũng cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội phê chuẩn các chức danh: Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Nội vụ.

