Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Thể thao
Chủ nhật, ngày 19/10/2025 10:36 GMT+7

Sao thế, Thép xanh Nam Định?

+ aA -
Minh Long (Theo Bóng đá 24h) Chủ nhật, ngày 19/10/2025 10:36 GMT+7
Dù được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch song CLB Thép xanh Nam Định lại đang khiến người hâm mộ phải thất vọng sau những thất bại liên tiếp vừa qua ở đấu trường V.League.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Khi Thép xanh Nam Định sa sút không phanh

Tối ngày 18/10/2025, sân vận động Thiên Trường, nơi từng là pháo đài bất khả chiến bại, chứng kiến những lễ đăng quang đầy cảm xúc của CLB Thép xanh Nam Định, giờ đây lại bao trùm một không khí ảm đạm đến đáng sợ khi đội bóng thành Nam phải nhận thất bại 1-2 đầy cay đắng trước một Becamex TP.HCM được đánh giá thấp hơn.

Cú vấp ngã của Thép xanh Nam Định FC ở vòng 7 V.League 2025/2026 không chỉ đơn thuần là một kết quả gây sốc, mà nó còn là hồi chuông báo động lớn nhất về nguy cơ sụp đổ của một đế chế từng thống trị V.League.

Thép xanh Nam Định tiếp tục khiến người hâm mộ phải thất vọng khi để thua Becamex TPHCM.

Trận thua sốc ngay trên sân nhà trước Becamex TP.HCM - một đội bóng đang chìm trong khủng hoảng và vừa mới thay tướng đã cho thấy rất nhiều vấn đề đề của đội bóng thành Nam, nổi bật là sự sa sút toàn diện, từ tâm lý đến chiến thuật, của tập thể giàu ngôi sao đã từng làm mưa, làm gió ở V.League suốt hai mùa giải vừa qua.

Với thất bại này, Thép xanh Nam Định đã nâng chuỗi trận thua liên tiếp lên con số 3, một thành tích không thể chấp nhận đối với đội bóng vừa bảo vệ thành công ngôi vương hai mùa giải. Và câu hỏi lớn nhất đang được người hâm mộ đặt ra lúc này rõ ràng không phải là "Thép xanh Nam Định sẽ thắng lại khi nào" mà là điều gì đang xảy ra với nhà vô địch.

Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà của Thép xanh Nam Định trước các cầu thủ Becamex TP.HCM không chỉ là một thất bại về mặt tỷ số, mà còn là một hình ảnh phản chiếu rõ nét nhất về sự bế tắc của đội chủ nhà.

Trên sân Thiên Trường, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt vẫn là đội kiểm soát bóng và tạo ra số lượng cơ hội vượt trội. Các thống kê cho thấy, số lần dứt điểm của Nam Định gần như gấp đôi đối thủ, với những cú sút dội xà ngang của Đức Huy (phút 25) hay pha đá phạt trúng cột dọc của Văn Vĩ (phút 83). Tuy nhiên, bóng đá là câu chuyện về bàn thắng, và trong khi đội chủ nhà miệt mài tấn công trong vô vọng, Becamex TP.HCM lại thể hiện một sự thực dụng lạnh lùng để tạo ra chiến quả.

Cả hai bàn thắng của đội khách đều là những pha bóng mang tính bước ngoặt và hiệu quả. Bàn mở tỷ số của Võ Hoàng Minh Khoa ở phút 38 là một cú lốp bóng tinh tế, tận dụng triệt để khoảng trống và sự thiếu quyết đoán của hàng thủ Nam Định. Tiếp đó, Oduenyi nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền (phút 53) bằng cú Panenka đẳng cấp. Điều này đã cho thấy sự tự tin tuyệt đối của các cầu thủ đội khách trong thế trận phòng ngự phản công.

Trong thế bị đối phương dẫn bàn, Thép xanh Nam Định chỉ gỡ lại được một bàn nhờ siêu phẩm sút xa của Romulo ở phút 57. Dù sau đó, đội bóng thành Nam đã dồn ép đối thủ đến nghẹt thở với những pha cứu thua liên tiếp của thủ môn Trần Minh Toàn, nhưng sự vô duyên trong khâu dứt điểm cuối cùng đã khiến Thép xanh Nam Định buộc phải chấp nhận thất bại chung cuộc.

Phải chăng đội bóng thành Nam đã mất động lực chiến thắng?

Đâu là nguyên nhân của cơn suy thoái?

Trận thua Becamex TP.HCM ngay trên sân nhà đã cho thấy rằng lối đá của Thép xanh Nam Định thực sự đang có vấn đề. Đội bóng thành Nam không thiếu những ngôi sao, nhưng quả thực là họ đang thiếu sự kết nối cùng tính hiệu quả ở những thời khắc mang tính chất quyết định. Phải chăng, việc đã 'no nê' danh hiệu V.League đã khiến các học trò của HLV Vũ Hồng Việt đánh mất đi động lực, khát khao giành chiến thắng.

Sau hai mùa giải liên tiếp chinh phục thành công V.League, đỉnh cao vinh quang có thể đã vô tình trở thành một loại "độc dược" làm tê liệt ý chí chiến thắng của các cầu thủ Thép xanh Nam Định. Không ít lần, HLV Vũ Hồng Việt đã thừa nhận các cầu thủ đã "đánh mất tinh thần" và "chơi kém hơn rất nhiều so với phong độ" sau khi bị thủng lưới.

Sự lỏng lẻo về mặt tâm lý đã thể hiện rõ nhất qua cách Thép xanh Nam Định dễ dàng buông xuôi khi bị đối thủ dẫn bàn. Họ thiếu đi sự bùng nổ và bản lĩnh để lật ngược thế cờ trước những đối thủ có thừa động lực và sự thực dụng, điển hình là Becamex TP.HCM.

Tất nhiên cũng không thể không nhắc đến sự sa sút của Brenner - người được kỳ vọng sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son dính chấn thương. 

Đã có nhiều ý kiến đặt ra về khoảng trống mà chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son để lại, và liệu tiền đạo Brenner Marlos có thực sự khỏa lấp được hay không. Trên thực tế, Brenner là bản hợp đồng "cứu cánh" thành công rực rỡ ở giai đoạn cuối mùa giải trước, không chỉ ghi bàn mà còn kiến tạo xuất sắc, giúp Thép xanh Nam Định đăng quang V.League. Điều này chứng tỏ tiền đạo người Brazil có đủ phẩm chất của một cây săn bàn hàng đầu.

Việc phải căng mình thi đấu nhiều mặt trận cũng ảnh hưởng tới yếu tố chuyên môn của Thép xanh Nam Định.

Tuy nhiên sang đến mùa giải 2025/2026, Brenner đã không còn tạo ra được sự bùng nổ. Và điều này đã khiến hàng công của nhà vô địch đang "cùn" đi trông thấy, chỉ ghi được 5 bàn sau 6 vòng đấu đầu tiên. Sự bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng cho thấy tính kết nối giữa tuyến tiền vệ và hàng tiền đạo Thép xanh Nam Định đang bị đứt gãy. Thế nên Brenner dù là một cầu thủ giỏi, nhưng anh không thể một mình gánh vác cả hàng công, khi mà các đồng đội xung quanh cũng đang không có cơ hội tỏa sáng.

Bên cạnh yếu tố tâm lý, nhân sự và chiến thuật, vấn đề thể chất cũng đóng một vai trò không nhỏ. Việc phải tham gia cả các giải đấu cấp châu Á (AFC Champions League Two) đã khiến Thép xanh Nam Định phải đối diện với lịch thi đấu dày đặc, buộc các cầu thủ phải thi đấu với cường độ cao và di chuyển liên tục.

HLV Vũ Hồng Việt từng chia sẻ: "Việc phải di chuyển nhiều rõ ràng đã ảnh hưởng đến thể lực của CLB Thép xanh Nam Định. Từ đầu giải, chúng tôi phải đá 4 ngày hoặc 5 ngày/trận nên rất mệt mỏi." Sự bào mòn thể lực khiến các cầu thủ thiếu đi sự tỉnh táo, dẫn đến những pha xử lý lỗi ở thời điểm quyết định, cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Những sai lầm cá nhân của hàng thủ, như pha phạm lỗi dẫn đến phạt đền trong trận gặp Becamex TP.HCM, hay sự chậm chạp trong việc bọc lót, đều là hậu quả của việc thể lực không được đảm bảo.

Trong hoàn cảnh đó, HLV Vũ Hồng Việt và ban huấn luyện sẽ cần phải hành động ngay lập tức. Đây là lúc mà Ban huấn luyện Thép xanh Nam Định cần có một liệu pháp tâm lý mạnh mẽ để đánh thức lại khát khao chiến đấu, cũng như phải có những điều chỉnh chiến thuật linh hoạt hơn. Nếu không có những thay đổi mang tính đột phá thì viễn cảnh Thép xanh Nam Định ở ngoài cuộc đua vô địch chắc chắn sẽ sớm xảy ra.

Theo: Theo Bóng đá 24h

Tham khảo thêm

Cận cảnh ngoại binh ngươi Anh cao 2m06 trong màu áo Thép xanh Nam Định

Cận cảnh ngoại binh ngươi Anh cao 2m06 trong màu áo Thép xanh Nam Định

Tuấn Anh có đang hạnh phúc ở Thép xanh Nam Định?

Tuấn Anh có đang hạnh phúc ở Thép xanh Nam Định?

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?

Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?; Thái Lan sắp đá giao hữu với Singapore; Ronaldo dẫn đầu danh sách cầu thủ kiếm tiền nhiều nhất; hé lộ thời điểm FIFA ra quyết định về kháng cáo của FAM; Palmer nghỉ thi đấu 6 tuần.

Tin nóng 17/10: HLV Park Hang-seo bị bắt cóc ở Campuchia?

Thể thao
Tin nóng 17/10: HLV Park Hang-seo bị bắt cóc ở Campuchia?

Hậu vệ Việt kiều Bỉ 18 tuổi được định giá 250.000 euro đã có quốc tịch Việt Nam?

Thể thao
Hậu vệ Việt kiều Bỉ 18 tuổi được định giá 250.000 euro đã có quốc tịch Việt Nam?

HLV Văn Sỹ Sơn ra mắt, "chất Nghệ" trở lại, SLNA cầm hòa CLB CAHN trong thế thiếu người

Thể thao
HLV Văn Sỹ Sơn ra mắt, 'chất Nghệ' trở lại, SLNA cầm hòa CLB CAHN trong thế thiếu người

Bóng đá Malaysia nhận sai vụ nhập tịch, trừng phạt Tổng thư ký FAM

Thể thao
Bóng đá Malaysia nhận sai vụ nhập tịch, trừng phạt Tổng thư ký FAM

Đọc thêm

Loại cá rẻ tiền có protein gấp 6 lần sữa, sáng mắt, khoẻ xương, kho theo cách này rất ngon
Gia đình

Loại cá rẻ tiền có protein gấp 6 lần sữa, sáng mắt, khoẻ xương, kho theo cách này rất ngon

Gia đình

Loại cá rẻ tiền này tốt cho tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho mắt, da và tóc, hỗ trợ giảm stress, giảm viêm khớp

Cán bộ, công chức Công an nhân dân luân chuyển công tác theo quy định hiện hành
Bạn đọc

Cán bộ, công chức Công an nhân dân luân chuyển công tác theo quy định hiện hành

Bạn đọc

11 vị trí cán bộ, công chức Công an nhân dân luân chuyển công tác bao gồm vị trí cấp hộ chiếu, kiểm soát hộ khẩu, thẩm định, điều tra viên...

Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh cảnh báo Ukraine không thể thắng Nga
Thế giới

Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh cảnh báo Ukraine không thể thắng Nga

Thế giới

Ukraine không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga và nên thương lượng các điều khoản hòa bình với Điện Kremlin - theo đánh giá của sĩ quan quân đội cấp cao nhất nước Anh, Thống chế Lord Richards.

Cục trưởng Cục CSGT nói gì khi phát hiện toàn quốc có gần 4.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày?
Tin tức

Cục trưởng Cục CSGT nói gì khi phát hiện toàn quốc có gần 4.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày?

Tin tức

Trong 2 khung giờ kiểm tra trong ngày 18/10, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Cục trưởng CSGT đánh giá đây là con số đáng báo động, cho thấy nhiều người vẫn chưa chấp hành nghiêm quy định "đã uống rượu bia thì không lái xe".

Làng cổ nhất tỉnh Thanh Hóa dưới chân dãy núi 99 ngọn, dân thờ Tham Xung Tá Quốc-ông là ai?
Nhà nông

Làng cổ nhất tỉnh Thanh Hóa dưới chân dãy núi 99 ngọn, dân thờ Tham Xung Tá Quốc-ông là ai?

Nhà nông

Ngọn núi Mã Yên nằm trong không gian làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa), là 1 trong 99 ngọn núi thuộc dãy Đông Sơn - Hàm Rồng kỳ vĩ. Đền Đức Thánh Cả ở làng cổ Đông Sơn thờ Tham Xung Tá Quốc - chàng Ất Đại vương, họ Lê, húy là Hữu.

Lấy tên “Mr Lucky one”, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình dùng hơn 100 tỷ đồng đánh bạc tại khách sạn Pullman
Pháp luật

Lấy tên “Mr Lucky one”, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình dùng hơn 100 tỷ đồng đánh bạc tại khách sạn Pullman

Pháp luật

Để tránh bị phát hiện cho người Việt vào đánh bạc, câu lạc bộ trong khách sạn Pullman sẽ cấp thẻ với tên nước ngoài cho người chơi. Trong đó, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình được gọi “Mr Lucky One” và đã dùng hơn 100 tỷ đồng để đỏ đen, thua mất hơn 6,8 tỷ đồng.

Tin sáng (19/10): Thép xanh Nam Định “rơi tự do”, HLV Vũ Hồng Việt mất ghế?
Thể thao

Tin sáng (19/10): Thép xanh Nam Định “rơi tự do”, HLV Vũ Hồng Việt mất ghế?

Thể thao

Thép xanh Nam Định “rơi tự do”, HLV Vũ Hồng Việt mất ghế?; Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cùng nhau tỏa sáng; Bruno Fernandes có thể đến Bayern Munich; HLV Xabi Alonso muốn tái hợp với Florian Wirtz; Endrick đi du lịch cùng vợ để giải tỏa áp lực.

Nữ Ủy viên Bộ Chính trị tái cử Bí thư Thành ủy Hà Nội, 4 Bí thư được điều động, luân chuyển trong tuần
Tin tức

Nữ Ủy viên Bộ Chính trị tái cử Bí thư Thành ủy Hà Nội, 4 Bí thư được điều động, luân chuyển trong tuần

Tin tức

Tuần qua (từ 13 - 19/10) diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, luân chuyên Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; kết quả bầu nhân sự tại các Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành.

Tin bão mới nhất: Bão FENGSHEN giật cấp 10, dự báo khi vào biển Đông sẽ tăng cấp dần
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão FENGSHEN giật cấp 10, dự báo khi vào biển Đông sẽ tăng cấp dần

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 7 giờ sáng mai (20/10) bão FENGSHEN đã trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h, có khả năng mạnh lên.

Ngắm 'trái tim' du lịch biển đẳng cấp quốc tế của TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Ngắm "trái tim" du lịch biển đẳng cấp quốc tế của TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Vũng Tàu được ví như "trái tim" của du lịch biển TP.HCM với đường bờ biển dài, êm dịu cùng không khí trong lành, nhiều cây xanh. Với sự đột phá từ quy hoạch đến chiến lược, Vũng Tàu đang là động lực du lịch biển của TP.HCM trong tương lai.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 19/10: Công ty có 2 nhân viên lỗ triền miên 'gây sốc' bước vào tài sản số
Thị trường

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 19/10: Công ty có 2 nhân viên lỗ triền miên "gây sốc" bước vào tài sản số

Thị trường

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 19/10: CTCP An Trường An chuẩn bị họp cổ đông để đổi tên thành ATG Planet, mở rộng sang lĩnh vực Blockchain và tài sản số với những mục tiêu "gây sốc".

Tỷ giá USD/VND hôm nay (19/10): Thị trường tự do giảm mạnh
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (19/10): Thị trường tự do giảm mạnh

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (19/10) tại trường tự do tăng mạnh 464 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với phiên đầu tuần. Trong khi đó, chỉ số DXY và tỷ giá trung tâm đồng loạt giảm nhiệt.

GS Trần Phương, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ trần
Tin tức

GS Trần Phương, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ trần

Tin tức

GS Trần Phương, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó Thủ tưởng Chính phủ) đã từ trần vào hồi 6 giờ 2 phút, ngày 18/10/2025 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Mưa lớn kéo dài, bão FENGSHEN còn diễn biến phức tạp, nhiều xã miền núi Đà Nẵng sẵn sàng di dời người dân
Nhà nông

Mưa lớn kéo dài, bão FENGSHEN còn diễn biến phức tạp, nhiều xã miền núi Đà Nẵng sẵn sàng di dời người dân
7

Nhà nông

Mưa lớn kéo dài, trong khi cơn bão FENGSHEN còn diễn biến phức tạp, nhiều xã miền núi Đà Nẵng sẵn sàng di dời người dân để đảm bảo an toàn.

Thời tiết ngày 19/10: Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc làm bão Fengshen đổi hướng, khả năng mạnh thêm
Video

Thời tiết ngày 19/10: Không khí lạnh tràn xuống miền Bắc làm bão Fengshen đổi hướng, khả năng mạnh thêm

Video

Khi bão di chuyển vào, Biển Đông đang chịu tác động của không khí lạnh. Do không khí lạnh tạo thành vùng chắn ở phía Tây và phía Bắc, bão nhiều khả năng không thể di chuyển thẳng vào Bắc Bộ hoặc lên Trung Quốc, mà sẽ bị hạn chế về hướng di chuyển.

Secret Garden lần đầu chia sẻ chuyện riêng tư với 4.000 khán giả Việt Nam
Văn hóa - Giải trí

Secret Garden lần đầu chia sẻ chuyện riêng tư với 4.000 khán giả Việt Nam

Văn hóa - Giải trí

Tối 18/10, gần 4.000 khán giả Việt Nam đã được Secret Garden dẫn vào “khu vườn dịu êm” bằng những giai điệu âm nhạc du dương và sâu lắng.

Nhà Trắng: Ông Trump và người dân Mỹ đã hết kiên nhẫn với cuộc chiến Ukraine
Thế giới

Nhà Trắng: Ông Trump và người dân Mỹ đã hết kiên nhẫn với cuộc chiến Ukraine

Thế giới

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tiếp tục nỗ lực "chăm chỉ" để đạt được hòa bình, nhưng sự kiên nhẫn của Washington với cuộc chiến Nga - Ukraine đang "cạn kiệt".

Vợ trẻ kém 31 tuổi của “ông trùm kiếm hiệp” nổi đóa, đòi kiện
Văn hóa - Giải trí

Vợ trẻ kém 31 tuổi của “ông trùm kiếm hiệp” nổi đóa, đòi kiện

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Trung Quốc 74 tuổi bị chế giễu khi mừng sinh nhật 1 tuổi của con gái. Đỗ Tinh Lâm - người vợ trẻ kém 31 tuổi của ông - cho biết đang thu thập bằng chứng để chuẩn bị khởi kiện.

Cảnh sát giao thông xuyên đêm kiểm tra nồng độ cồn tại đầu vào cao tốc
Tin tức

Cảnh sát giao thông xuyên đêm kiểm tra nồng độ cồn tại đầu vào cao tốc

Tin tức

Đêm đầu cao điểm, Cảnh sát giao thông lập chốt kiểm tra nồng độ cồn tại các lối vào cao tốc, kiểm soát chặt những phương tiện đi vào. Dù lượng xe lưu thông lớn, quy trình kiểm tra được thực hiện nhanh gọn, đảm bảo không ùn ứ và an toàn cho người tham gia giao thông.

Đỗ Hoàng Hên thể hiện ra sao trong trận ra mắt Hà Nội FC?
Thể thao

Đỗ Hoàng Hên thể hiện ra sao trong trận ra mắt Hà Nội FC?

Thể thao

Tối 18/10, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) chính thức ra mắt Hà Nội FC trong trận đấu gặp Ninh Bình FC tại vòng 7 V.League 2025/2026.

Đội bóng cố đô Hoa Lư khiến Harry Kewell có ngày ra mắt thất vọng
Ảnh

Đội bóng cố đô Hoa Lư khiến Harry Kewell có ngày ra mắt thất vọng

Ảnh

Ngày ra mắt của cựu danh thủ Liverpool khép lại đầy thất vọng khi đội bóng thủ đô để thua 1-2 trước Ninh Bình ngay trên sân nhà dù tinh thần thi đấu khát khao, pressing mạnh mẽ và chịu khó dâng cao.

Quà tặng 20/10: Hoa hồng mạ vàng 'đứng giá', tranh bạc thủ công tăng 2-3 lần vẫn hút khách
Ảnh

Quà tặng 20/10: Hoa hồng mạ vàng "đứng giá", tranh bạc thủ công tăng 2-3 lần vẫn hút khách

Ảnh

Chỉ còn một ngày nữa là đến Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10), thị trường quà tặng đang "nóng" lên từng giờ. Trong khi hoa hồng mạ vàng vẫn giữ giá, các sản phẩm tranh nghệ thuật làm thủ công bằng bạc tăng vài lần.

Loạt lời chúc 20/10 cho cô giáo ngắn gọn, ý nghĩa nhất không thể bỏ qua
Xã hội

Loạt lời chúc 20/10 cho cô giáo ngắn gọn, ý nghĩa nhất không thể bỏ qua

Xã hội

Dưới đây là những lời chúc 20/10 cho cô giáo ngắn gọn mà ý nghĩa, gửi đến những người đã lặng thầm “gieo chữ”, vun đắp ước mơ cho bao thế hệ học sinh.

Vi phạm nồng độ cồn kịch khung, nam thanh niên ở Hà Nội rút điện thoại cầu cứu người… thân
Ảnh

Vi phạm nồng độ cồn kịch khung, nam thanh niên ở Hà Nội rút điện thoại cầu cứu người… thân

Ảnh

Bị kiểm tra trong đêm, nam thanh niên vi phạm nồng độ cồn vượt kịch khung. Khi được yêu cầu thổi lại để tiến hành lập biên bản, người này vội rút điện thoại cầu cứu người thân nhưng bất lực.

Xã Yên Na, tỉnh Nghệ An (địa bàn huyện Tương Dương trước đây) có các sản vật, đặc sản thơm ngon dịp lễ hội này
Nhà nông

Xã Yên Na, tỉnh Nghệ An (địa bàn huyện Tương Dương trước đây) có các sản vật, đặc sản thơm ngon dịp lễ hội này

Nhà nông

Người dân ở bản Yên Sơn, xã Yên Na, tỉnh Nghệ An chuẩn bị một mâm cỗ với toàn sản vật của quê hương như nếp nương, rượu cần, gà luộc, cá suối, rau rừng để tổ chức lễ hội mừng lúa mới. Từ bao đời nay, dân bản vẫn duy trì lễ hội đặc biệt vào thời điểm đầu mùa thu hoạch.

CLB Công an TP.HCM vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Giành trọn 3 điểm trên sân nhà
Thể thao

CLB Công an TP.HCM vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Giành trọn 3 điểm trên sân nhà

Thể thao

CLB Công an TP.HCM quyết giành trọn 3 điểm trên sân nhà Thống Nhất trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở vòng 7 V.League 2025/2026.

Hai tài xế chở gia đình, vượt 0,4 mg/lít khí thở bị xử phạt nặng
Tin tức

Hai tài xế chở gia đình, vượt 0,4 mg/lít khí thở bị xử phạt nặng

Tin tức

Trong đợt ra quân kiểm tra nồng độ cồn toàn quốc ngày 18/10, Cục CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm, trong đó 2 tài xế điều khiển ôtô chở người thân dù nồng độ cồn vượt mức kịch khung.

Trong một trung tâm giống ở miền Nam đang có đàn tôm sú giống 2.000 con thuộc 100 gia đình có ký hiệu là G7
Nhà nông

Trong một trung tâm giống ở miền Nam đang có đàn tôm sú giống 2.000 con thuộc 100 gia đình có ký hiệu là G7

Nhà nông

Tại Hội nghị Phát triển giống tôm nước lợ do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức mới đây, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II đã có báo cáo về kết quả nghiên cứu chọn giống tôm sú và giới thiệu đàn tôm chọn giống hạt nhân thế hệ G7 gồm 2.000 con cỡ thuộc 100 gia đình hiện đang nuôi tại Trung tâm Quốc gia giống Hải sản Nam Bộ.

WP: Ông Putin ngỏ ý trao đổi lãnh thổ với Ukraine để chấm dứt chiến tranh
Thế giới

WP: Ông Putin ngỏ ý trao đổi lãnh thổ với Ukraine để chấm dứt chiến tranh

Thế giới

Theo The Washington Post, trong cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã yêu cầu quyền kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk như một điều kiện để kết thúc chiến tranh, đồng thời ám chỉ rằng ông sẵn sàng nhượng lại một phần lãnh thổ tại các tỉnh Zaporizhzhia và Kherson.

Trẻ sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này, thông minh, tràn đầy năng lượng, tương lai thành danh thành tài
Gia đình

Trẻ sinh vào 3 khung giờ Âm lịch này, thông minh, tràn đầy năng lượng, tương lai thành danh thành tài

Gia đình

Trẻ sinh vào 3 khung giờ Âm lịch đặc biệt này thường sở hữu trí tuệ sắc bén, tinh thần năng động và khả năng nắm bắt cơ hội vượt trội.

Tin đọc nhiều

1

Chân dung hai tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Nguyễn Trọng Đông

Chân dung hai tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Nguyễn Trọng Đông

2

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

3

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

4

Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?

Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?

5

Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng của đồng nghiệp và người dân

Bắt cựu nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng của đồng nghiệp và người dân