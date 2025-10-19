Sao thế, Thép xanh Nam Định?

Khi Thép xanh Nam Định sa sút không phanh

Tối ngày 18/10/2025, sân vận động Thiên Trường, nơi từng là pháo đài bất khả chiến bại, chứng kiến những lễ đăng quang đầy cảm xúc của CLB Thép xanh Nam Định, giờ đây lại bao trùm một không khí ảm đạm đến đáng sợ khi đội bóng thành Nam phải nhận thất bại 1-2 đầy cay đắng trước một Becamex TP.HCM được đánh giá thấp hơn.

Cú vấp ngã của Thép xanh Nam Định FC ở vòng 7 V.League 2025/2026 không chỉ đơn thuần là một kết quả gây sốc, mà nó còn là hồi chuông báo động lớn nhất về nguy cơ sụp đổ của một đế chế từng thống trị V.League.

Thép xanh Nam Định tiếp tục khiến người hâm mộ phải thất vọng khi để thua Becamex TPHCM.

Trận thua sốc ngay trên sân nhà trước Becamex TP.HCM - một đội bóng đang chìm trong khủng hoảng và vừa mới thay tướng đã cho thấy rất nhiều vấn đề đề của đội bóng thành Nam, nổi bật là sự sa sút toàn diện, từ tâm lý đến chiến thuật, của tập thể giàu ngôi sao đã từng làm mưa, làm gió ở V.League suốt hai mùa giải vừa qua.

Với thất bại này, Thép xanh Nam Định đã nâng chuỗi trận thua liên tiếp lên con số 3, một thành tích không thể chấp nhận đối với đội bóng vừa bảo vệ thành công ngôi vương hai mùa giải. Và câu hỏi lớn nhất đang được người hâm mộ đặt ra lúc này rõ ràng không phải là "Thép xanh Nam Định sẽ thắng lại khi nào" mà là điều gì đang xảy ra với nhà vô địch.

Thất bại 1-2 ngay trên sân nhà của Thép xanh Nam Định trước các cầu thủ Becamex TP.HCM không chỉ là một thất bại về mặt tỷ số, mà còn là một hình ảnh phản chiếu rõ nét nhất về sự bế tắc của đội chủ nhà.

Trên sân Thiên Trường, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt vẫn là đội kiểm soát bóng và tạo ra số lượng cơ hội vượt trội. Các thống kê cho thấy, số lần dứt điểm của Nam Định gần như gấp đôi đối thủ, với những cú sút dội xà ngang của Đức Huy (phút 25) hay pha đá phạt trúng cột dọc của Văn Vĩ (phút 83). Tuy nhiên, bóng đá là câu chuyện về bàn thắng, và trong khi đội chủ nhà miệt mài tấn công trong vô vọng, Becamex TP.HCM lại thể hiện một sự thực dụng lạnh lùng để tạo ra chiến quả.

Cả hai bàn thắng của đội khách đều là những pha bóng mang tính bước ngoặt và hiệu quả. Bàn mở tỷ số của Võ Hoàng Minh Khoa ở phút 38 là một cú lốp bóng tinh tế, tận dụng triệt để khoảng trống và sự thiếu quyết đoán của hàng thủ Nam Định. Tiếp đó, Oduenyi nhân đôi cách biệt từ chấm phạt đền (phút 53) bằng cú Panenka đẳng cấp. Điều này đã cho thấy sự tự tin tuyệt đối của các cầu thủ đội khách trong thế trận phòng ngự phản công.

Trong thế bị đối phương dẫn bàn, Thép xanh Nam Định chỉ gỡ lại được một bàn nhờ siêu phẩm sút xa của Romulo ở phút 57. Dù sau đó, đội bóng thành Nam đã dồn ép đối thủ đến nghẹt thở với những pha cứu thua liên tiếp của thủ môn Trần Minh Toàn, nhưng sự vô duyên trong khâu dứt điểm cuối cùng đã khiến Thép xanh Nam Định buộc phải chấp nhận thất bại chung cuộc.

Phải chăng đội bóng thành Nam đã mất động lực chiến thắng?

Đâu là nguyên nhân của cơn suy thoái?

Trận thua Becamex TP.HCM ngay trên sân nhà đã cho thấy rằng lối đá của Thép xanh Nam Định thực sự đang có vấn đề. Đội bóng thành Nam không thiếu những ngôi sao, nhưng quả thực là họ đang thiếu sự kết nối cùng tính hiệu quả ở những thời khắc mang tính chất quyết định. Phải chăng, việc đã 'no nê' danh hiệu V.League đã khiến các học trò của HLV Vũ Hồng Việt đánh mất đi động lực, khát khao giành chiến thắng.

Sau hai mùa giải liên tiếp chinh phục thành công V.League, đỉnh cao vinh quang có thể đã vô tình trở thành một loại "độc dược" làm tê liệt ý chí chiến thắng của các cầu thủ Thép xanh Nam Định. Không ít lần, HLV Vũ Hồng Việt đã thừa nhận các cầu thủ đã "đánh mất tinh thần" và "chơi kém hơn rất nhiều so với phong độ" sau khi bị thủng lưới.

Sự lỏng lẻo về mặt tâm lý đã thể hiện rõ nhất qua cách Thép xanh Nam Định dễ dàng buông xuôi khi bị đối thủ dẫn bàn. Họ thiếu đi sự bùng nổ và bản lĩnh để lật ngược thế cờ trước những đối thủ có thừa động lực và sự thực dụng, điển hình là Becamex TP.HCM.

Tất nhiên cũng không thể không nhắc đến sự sa sút của Brenner - người được kỳ vọng sẽ là sự thay thế hoàn hảo cho chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son dính chấn thương.

Đã có nhiều ý kiến đặt ra về khoảng trống mà chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son để lại, và liệu tiền đạo Brenner Marlos có thực sự khỏa lấp được hay không. Trên thực tế, Brenner là bản hợp đồng "cứu cánh" thành công rực rỡ ở giai đoạn cuối mùa giải trước, không chỉ ghi bàn mà còn kiến tạo xuất sắc, giúp Thép xanh Nam Định đăng quang V.League. Điều này chứng tỏ tiền đạo người Brazil có đủ phẩm chất của một cây săn bàn hàng đầu.

Việc phải căng mình thi đấu nhiều mặt trận cũng ảnh hưởng tới yếu tố chuyên môn của Thép xanh Nam Định.

Tuy nhiên sang đến mùa giải 2025/2026, Brenner đã không còn tạo ra được sự bùng nổ. Và điều này đã khiến hàng công của nhà vô địch đang "cùn" đi trông thấy, chỉ ghi được 5 bàn sau 6 vòng đấu đầu tiên. Sự bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng cho thấy tính kết nối giữa tuyến tiền vệ và hàng tiền đạo Thép xanh Nam Định đang bị đứt gãy. Thế nên Brenner dù là một cầu thủ giỏi, nhưng anh không thể một mình gánh vác cả hàng công, khi mà các đồng đội xung quanh cũng đang không có cơ hội tỏa sáng.

Bên cạnh yếu tố tâm lý, nhân sự và chiến thuật, vấn đề thể chất cũng đóng một vai trò không nhỏ. Việc phải tham gia cả các giải đấu cấp châu Á (AFC Champions League Two) đã khiến Thép xanh Nam Định phải đối diện với lịch thi đấu dày đặc, buộc các cầu thủ phải thi đấu với cường độ cao và di chuyển liên tục.

HLV Vũ Hồng Việt từng chia sẻ: "Việc phải di chuyển nhiều rõ ràng đã ảnh hưởng đến thể lực của CLB Thép xanh Nam Định. Từ đầu giải, chúng tôi phải đá 4 ngày hoặc 5 ngày/trận nên rất mệt mỏi." Sự bào mòn thể lực khiến các cầu thủ thiếu đi sự tỉnh táo, dẫn đến những pha xử lý lỗi ở thời điểm quyết định, cả trong tấn công lẫn phòng ngự.

Những sai lầm cá nhân của hàng thủ, như pha phạm lỗi dẫn đến phạt đền trong trận gặp Becamex TP.HCM, hay sự chậm chạp trong việc bọc lót, đều là hậu quả của việc thể lực không được đảm bảo.

Trong hoàn cảnh đó, HLV Vũ Hồng Việt và ban huấn luyện sẽ cần phải hành động ngay lập tức. Đây là lúc mà Ban huấn luyện Thép xanh Nam Định cần có một liệu pháp tâm lý mạnh mẽ để đánh thức lại khát khao chiến đấu, cũng như phải có những điều chỉnh chiến thuật linh hoạt hơn. Nếu không có những thay đổi mang tính đột phá thì viễn cảnh Thép xanh Nam Định ở ngoài cuộc đua vô địch chắc chắn sẽ sớm xảy ra.

Theo: Theo Bóng đá 24h