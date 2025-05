Giải chạy đêm TP.HCM sẽ cấm đường tuyệt đối chuẩn quốc tế

Chiều ngày 8/5, Giải chạy đêm TP.HCM Eximbank lần thứ 4 - Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2025 được công bố. Giải chạy sẽ diễn ra từ ngày 17 đên ngày 18/05/2025 với gần 5.000 VĐV đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các VĐV thi đấu ở 3 cự ly thi đâu chính: 5km, 10km và 21km, dự kiến thu hút hơn 4.000 vận động viên trong và ngoài nước. Cự ly 21km sẽ xuất phát lúc 23h55 ngày 17/5, tiếp theo là cự ly 10km lúc 00h20 và 5km lúc 00h35 ngày 18/5.

Ông Mai Bá Hùng – nguyên Phó giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM/Nhà sáng lập giải chạy đêm cho biết, lần đầu tổ chức giải chạy đêm vào tháng 5/2022 sau đại dịch Covid-19 ít tháng với mong muốn động viên mọi người cùng rèn luyện thể thao với thông điệp có sức khoẻ sẽ vượt qua tất cả.

Ông Mai Bá Hùng – Nguyên phó giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM/nhà sáng lập giải chạy đêm TP.HCM phát biểu.

Tuy nhiên, ông cũng có nhiều trăn trở về việc cấm đường để bảo đảm chất lượng đường chạy. Ông Mai Bá Hùng chia sẻ: “Đối với các giải trước, việc cấm đường khá khó khăn vì TP.HCM luôn năng động và hoạt động liên tục bất kể thời gian. Khi TP.HCM là đại đô thị với việc sáp nhập thêm Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, chúng ta cần nghĩ đến việc cấm đường hoàn toàn cho giải chạy để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho VĐV tham gia”.

Giải chạy đêm TP.HCM Eximbank lần thứ 4 - Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2025 được công bố chiều 8/5

Trong khi đó, ông Nguyễn Trung Hinh – Phó chủ tịch/Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh TP.HCM cho biết: “Chúng tôi đang tính toán đến nâng cấp giải chaỵ đêm với cung đường đạt chuẩn quốc tế. Chúng tôi đã tổ chức một số giải chạy tại Bà Rịa – Vũng Tàu đã cấm đường tuyệt đối. Sau khi sáp nhập về TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu có nhiều địa điểm có thể cấm đường tuyệt đối để tổ chức giải chạy chất lượng hơn”.

Ho Chi Minh City Night Run: Trải nghiệm cung đường đêm tuyệt đẹp của TP.HCM

Giải chạy đêm TP.HCM là giải chạy đêm đầu tiên và chính thức được tổ chức thường niên tại Thành phố. Mùa giải thứ 4 kỳ vọng trở thành một sự kiện thê thao - văn hóa quy mô, ân tượng và đây dâu ân tại trung tâm kinh tế năng động bậc nhât cả nước.

Theo ban tổ chức, lộ trình đường chạy qua các cung đường đẹp của TP.HCM. Các VĐV sẽ chạy qua các di tích lịch sử, các công trình văn hoá biểu tượng của TP.HCM trong suốt quãng đường đua. Đây là trải nghiệm thú vị khi rảo những bước chân trong đêm Sài Gòn lung linh ánh đèn.

Ngoài giải thưởng chung cuộc, Ban tổ chức còn trao giải theo nhiều nhóm tuổi và tổ chức các nội dung thi đấu thú vị như thi đấu đôi vợ chồng, thi đấu đồng đội nhằm tạo thêm sự hấp dẫn và khuyến khích sự tham gia rộng rãi của mọi đối tượng.

Các VĐV được trải nghiệm cung đường đêm tuyệt đẹp của TP.HCM

Không chỉ là sự kiện thể thao đơn thuần, Ho Chi Minh City Night Run Eximbank 2025 tiếp tục được tổ chức như một lễ hội đêm sôi động dành cho cộng đồng yêu chạy bộ. Bên cạnh các hoạt động chính thức, sự kiện còn có các chương trình đồng hành như: "Shake Out Run" - chạy khởi động trước khi thi đấu chính thức, chuỗi talkshow "Together We Run - Together We Share" nơi các VĐV chia sẻ kinh nghiệm tập luyện và thi đâu, khu vực expo sôi động về đêm giao lưu kêt nôi cộng đồng cùng chương trình "Runner's Show" dành cho những vận động viên đam mê âm nhạc và biểu diễn.

Một điểm nhấn đặc biệt được duy trì trong suốt các mùa giải là không gian ẩm thực "Saigon Corner" - khu vực phục vụ những món ăn đường phố đặc trưng của Sài Gòn dành cho các VĐV sau khi hoàn thành cuộc đua. Đây là một trong những yêu tô mang đậm tính văn hóa, đê lại nhiều ấn tượng sâu sắc đôi với người tham gia.

Sự kiện năm nay tiếp tục hướng đến kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025) và hòa chung không khí kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miên Nam, thông nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), đồng thời lan tỏa tinh thân thê thao và lôi sông lành mạnh trong cộng đồng, góp phần quảng bá vẻ đẹp về đêm đầy năng động của TP.HCM đến với người dận, du khách và cộng đồng quốc tế đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.