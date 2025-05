Huyện Nhơn Trạch có một điểm đặc biệt nữa, đây là nơi 3 dòng sông lớn là sông Đồng Nai, sông Thị Vải, sông Lòng Tàu đổ nước ra biển Đông...

Nhơn Trạch-vùng đất đắc địa, 320 năm hình thành, phát triển

Theo Báo Đồng Nai, huyện Nhơn Trạch có lịch sử hình thành và phát triển hơn 320 năm.

Đây là vùng đất đa hệ về sinh thái, có địa thế trung chuyển trong kết nối vùng, thuận lợi về sản xuất và giao thương, đắc địa về an ninh quốc phòng, nhiều lợi thế trong xây dựng hạ tầng phát triển công nghiệp.

Trong nhiều lần thay đổi địa giới hành chính, huyện Nhơn Trạch chưa từng thuộc tỉnh, thành nào khác ngoài tỉnh Đồng Nai.

Huyện Nhơn Trạch nằm ở phía Tây Nam tỉnh Đồng Nai, phía Bắc, giáp với thành phố Thủ Đức (trước đây là Quận 9) của thành phố Hồ Chí Minh và huyện Long Thành, ranh giới tự nhiên là sông Đồng Nai.

Phía Tây huyện Nhơn Trạch giáp với Quận 7 và huyện Nhà Bè của Thành phố Hồ Chí Minh, ranh giới tự nhiên là sông Nhà Bè.

Huyện Nhơn Trạch giáp với huyện Cần Giờ của Thành phố Hồ Chí Minh, ranh giới tự nhiên là sông Lòng Tàu, sông Đồng Tranh và sông Gò Gia về phía Nam và Tây Nam.

Phía Đông và Đông Bắc của huyện Nhơn Trạch giáp với huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Khám phá rừng ngập mặn đẹp như phim ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Nhơn Trạch, nơi có 3 dòng sông đi qua trước khi đổ nước ra biển Đông đã để lại ven bờ Nhơn Trạch một dải rừng ngập mặn đầy tiềm năng du lịch sinh thái. Ảnh: Hoa Đước Glamping.

Phía Đông Nam của huyện Nhơn Trạch giáp với thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ranh giới tự nhiên là sông Thị Vải.

Dựa trên bản đồ địa lý, khu vực gần điểm giao nhau nhất giữa Đồng Nai (huyện Nhơn Trạch), Bà Rịa - Vũng Tàu (thị xã Phú Mỹ) và Thành phố Hồ Chí Minh (huyện Cần Giờ) sẽ nằm ở khu vực phía Nam của huyện Nhơn Trạch, gần với ranh giới của xã Đại Phước và xã Phú Hữu.

Xã Đại Phước và xã Phú Hữu của huyện Nhơn Trạch nằm sát bờ sông Lòng Tàu và sông Đồng Tranh, đối diện với huyện Cần Giờ (TP.HCM) và gần với khu vực thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) qua sông Thị Vải.

Huyện Nhơn Trạch của tỉnh Đồng Nai có ba mặt giáp sông và các con sông này đều đổ nước ra Biển Đông theo các cửa sông khác nhau.

Du lịch khám phá, tận hưởng không gian xanh tự nhiên, thưởng thức đặc sản rừng ngập mặn Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai là lựa chọn của ngày càng nhiều khách du lịch. Ảnh: Hoa Đước Glamping.

Sông Đồng Nai chảy dọc ranh giới phía Bắc của huyện Nhơn Trạch, sau khi hợp lưu với sông Sài Gòn tại khu vực Nhà Bè sẽ đổ ra Biển Đông tại khu vực huyện Cần Giờ (TP.HCM) qua các cửa sông như cửa Soài Rạp và cửa Lòng Tàu.

Sông Lòng Tàu, là một nhánh của sông Đồng Nai, chảy qua phía Nam huyện Nhơn Trạch và đổ ra Biển Đông tại vịnh Gành Rái.

Sông Thị Vải, là con sông chảy dọc ranh giới phía Đông Nam của huyện Nhơn Trạch, sau đó đổ ra Biển Đông tại vịnh Gành Rái.

Trong tương lai, cây cầu quan trọng kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Nai là cầu Phước An. Cầu Phước An được khởi công vào tháng 6 năm 2023, dự kiến đưa vào sử dụng sớm hơn so với kế hoạch.

Cầu Phước An nằm trên tuyến đường liên cảng kết nối trực tiếp từ cảng Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu) với huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai), nơi có đường cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Đoạn cao tốc Bến Lức-Long Thành dài 58km đi qua rừng ngập mặn Đồng Nai. Ảnh: Vũ Hội (Báo Pháp luật TP HCM).

Khi hoàn thành, cầu Phước An sẽ giúp các phương tiện từ Bà Rịa - Vũng Tàu dễ dàng tiếp cận đường cao tốc Bến Lức - Long Thành để đi Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây, đồng thời kết nối với đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây để đi các tỉnh miền Đông Nam Bộ và miền Trung.

Về mặt quy hoạch, tuyến đường có cầu Phước An đóng vai trò là một phần của đường liên cảng, kết nối các khu công nghiệp và cảng biển trong khu vực, chứ không trực thuộc quốc lộ hay đường cao tốc nào đã được đặt tên chính thức. Tuy nhiên, nó có vai trò kết nối với các tuyến cao tốc quan trọng.

Huyện Nhơn Trạch sẽ đóng một vai trò quan trọng trong bối cảnh môi trường sinh thái, nông nghiệp, giao thương và kết nối kinh tế của tỉnh mới Đồng Nai sau sáp nhập tỉnh Đồng Nai, Bình Phước.

Sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở huyện Nhơn Trạch

Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Đồng Nai, huyện Nhơn Trạch dự kiến sẽ sáp nhập một số xã và thị trấn để hình thành các đơn vị hành chính mới lớn hơn.

Cụ thể, dự kiến huyện Nhơn Trạch sẽ còn lại 3 đơn vị hành chính cấp xã, trên cơ sở sáp nhập như sau:

-Thành lập xã Đại Phước: Sáp nhập 4 xã gồm Phú Hữu, Phước Khánh, Phú Đông và Đại Phước. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Phú Đông.

-Thành lập xã Nhơn Trạch: Sáp nhập 5 xã và thị trấn gồm Phú Thạnh, Long Tân, Phú Hội, Phước Thiền và thị trấn Hiệp Phước. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND huyện Nhơn Trạch.

-Thành lập xã Phước An: 1 Sáp nhập 3 xã gồm Vĩnh Thanh, Phước An và Long Thọ. Trụ sở hành chính dự kiến tại UBND xã Phước An.

Về môi trường sinh thái

Nhơn Trạch là vùng đất nằm ở hạ lưu hệ thống sông Đồng Nai và tiếp giáp với nhiều hệ sinh thái quan trọng như rừng ngập mặn Cần Giờ (TP HCM), các khu vực đất ngập nước ven sông.

Với vị trí này, vùng đất Nhơn Trạch đóng vai trò là vùng đệm sinh thái quan trọng, giúp điều hòa nguồn nước, bảo vệ đa dạng sinh học và giảm thiểu tác động tiêu cực từ các hoạt động kinh tế - xã hội đến các hệ sinh thái nhạy cảm lân cận.

Vùng đất Nhơn Trạch có tiềm năng trở thành một hành lang xanh kết nối các khu vực tự nhiên giữa Đồng Nai và vùng ven biển. Việc quản lý và phát triển các khu vực cây xanh, mặt nước tại Nhơn Trạch một cách bền vững sẽ góp phần duy trì sự cân bằng sinh thái cho toàn vùng sau sáp nhập.

Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành đi qua tỉnh Đồng Nai dài 27km. Trong đó, đoạn băng qua rừng ngập mặn qua địa bàn Long Thành và huyện Nhơn Trạch dài 3,5km. Ảnh: Vũ Hội (Báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh).

Với quỹ đất còn tương đối, vùng đất Nhơn Trạch có thể phát triển các khu đô thị sinh thái, khu dân cư hài hòa với thiên nhiên, giảm áp lực về môi trường cho các đô thị lớn như Biên Hòa hay các khu vực phát triển công nghiệp tập trung khác trong tỉnh mới.

Về nông nghiệp

Hiện tại, Nhơn Trạch có các vùng đất phù sa ven sông thích hợp cho trồng trọt và nuôi trồng thủy sản. Sau sáp nhập, Nhơn Trạch có thể trở thành khu vực đa dạng hóa nông nghiệp cho tỉnh mới, cung cấp các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản chất lượng cao, đặc biệt là các sản phẩm theo hướng sinh thái, bền vững.

Với dân số và cơ cấu kinh tế hiện tại, Nhơn Trạch có thể cung cấp một lực lượng lao động nhất định cho ngành nông nghiệp của tỉnh mới, đặc biệt là trong bối cảnh Bình Phước có thế mạnh về nông nghiệp nhưng có thể thiếu hụt lao động ở một số khâu.

Vị trí gần các trung tâm công nghiệp và đô thị lớn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Nhơn Trạch trong việc kết nối chuỗi giá trị nông sản từ Bình Phước đến các thị trường tiêu thụ lớn, đồng thời cung cấp nguyên liệu thô cho các ngành chế biến nông sản.

Về giao thương kinh tế

-Cửa ngõ giao thương quan trọng: Với hệ thống giao thông đường thủy (sông Đồng Nai, sông Lòng Tàu, sông Thị Vải) và đường bộ đang phát triển (kết nối với các tuyến cao tốc), Nhơn Trạch đóng vai trò là cửa ngõ giao thương quan trọng của tỉnh mới với khu vực Đông Nam Bộ và cả nước.

-Vị trí gần các cảng biển lớn (Cái Mép - Thị Vải) và các khu công nghiệp sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Nhơn Trạch phát triển thành một trung tâm logistics quan trọng, hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu và lưu thông hàng hóa của cả tỉnh mới và khu vực lân cận.

-Nhơn Trạch có tiềm năng trở thành điểm kết nối quan trọng giữa các hành lang kinh tế, từ hành lang kinh tế Đông - Tây (kết nối với Bình Phước) đến hành lang kinh tế dọc các tuyến giao thông huyết mạch của Đông Nam Bộ.



Báo cáo tại Hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2025, diễn ra vào ngày 23 tháng 12 năm 2024 của huyện Nhơn Trạch nêu rõ:



Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 721,8 tỷ đồng, vượt 33,6% dự toán tỉnh giao.



Thu nhập bình quân đầu người theo chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Nhơn Trạch đạt khoảng 86,6 triệu đồng, đạt 103% kế hoạch.



Đến cuối năm 2024, tỷ lệ hộ nghèo A (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025) của huyện Nhơn Trạch đã giảm đáng kể, chỉ còn 0,25% tổng số dân, tương đương 257 hộ; tỷ lệ hộ cận nghèo cũng giảm xuống còn 0,17%, tương đương 152 hộ.



Đến nay, huyện Nhơn Trạch đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đến năm 2024, huyện có 1 thị trấn và 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.Huyện Nhơn Trạch đang tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tại 2 xã Phú Đông và Long Thọ.