Thứ năm, ngày 07/08/2025 17:52 GMT+7

Sắp xếp trạm chuyên môn ngành dọc nông nghiệp ở Cần Thơ: Có nên giải thể trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật?

Huỳnh Xây Thứ năm, ngày 07/08/2025 17:52 GMT+7
Các trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật - một trong những trạm chuyên môn ngành dọc nông nghiệp ở TP Cần Thơ đang thực hiện nhiều nhiệm vụ đòi hỏi phải có chuyên môn sâu, nghiệp vụ đặc thù và kinh nghiệm bám đồng ruộng. Do đó, nên cân nhắc việc giải thể các trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật này để đưa về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và khuyến nông.
Nên cân nhắc việc giải thể trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật

Liên quan đến việc sắp xếp trạm chuyên môn ngành dọc nông nghiệp sau khi bỏ cấp huyện, thực hiện chính quyền 2 cấp ở TP Cần Thơ, tại cuộc họp báo gần đây nhất, ông Ngô Thái Chân - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố cho hay, chỉ giữ lại các trạm chăn nuôi và thú y. Theo đó, những trạm này sẽ được tổ chức lại theo mô hình khu vực liên xã, phường.

Các trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật - một trong những trạm chuyên môn ngành dọc nông nghiệp ở TP Cần Thơ đang thực hiện nhiều nhiệm vụ đòi hỏi phải có chuyên môn sâu, nghiệp vụ đặc thù và kinh nghiệm bám đồng ruộng. Ảnh: Huỳnh Xây

Đối với các trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông, trạm thủy lợi, quan điểm sắp xếp của Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Cần Thơ là hợp nhất tất cả các trạm này về Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Khuyến nông. Trung tâm này do Sở Nông nghiệp và Môi trường trực tiếp quản lý.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu thêm của phóng viên Dân Việt, sau khi bỏ cấp huyện, thực hiện chính quyền 2 cấp, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Cần Thơ hiện nay chỉ còn 36 công chức.

36 công chức nói trên được giao 37 thủ tục hành chính, theo dõi, quản lý trên 500.000ha đất trồng trọt. Trong đó, có hơn 600.000ha lúa/năm (sản xuất 2 và 3 vụ), 102.000ha cây ăn quả và 90.000ha cây rau màu.

Với các phần việc và địa bàn rộng, công tác quản lý nhà nước về sản xuất sẽ gặp nhiều khó khăn nếu không có các trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật.

Mặt khác, rất nhiều năm qua, các trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật luôn được xem là cánh tay nối dài, hỗ trợ rất nhiều cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 3 địa phương trước khi sáp nhập. Đặc biệt là việc hướng dẫn cho nông dân quản lý tốt sản xuất và dịch hại.

Chẳng hạn năm 2016, ở địa bàn TP Cần Thơ (cũ) và nhiều tỉnh lân cận xuất hiện dịch muỗi hành. Tuy nhiên, riêng TP Cần Thơ dập dịch rất nhanh nhờ lực lượng cán bộ của trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật triển khai khoanh vùng và hướng dẫn nông dân giải pháp xử lý, dập dịch. Ngoài ra, những lần dịch rầy nâu, đạo ôn, cán bộ ở các trạm thực hiện dập dịch rất nhanh, giúp giảm thiểu thiệt hại mùa vụ của nông dân.

Hơn nữa, cán bộ các trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật là những người gần gũi người dân, cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp địa phương hay nói cách khác. Do đó, nếu giải thể trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, đưa cán bộ về Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp và Khuyến nông sẽ mất đi “chân rết” trong công tác quản lý ở địa phương.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật từng đề nghị nên tiếp tục duy trì

Theo tài liệu mà phóng viên Dân Việt có được, hồi cuối tháng 4 vừa qua, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật từng có báo cáo phân tích đánh giá thực trạng hoạt động tổ chức bộ máy ngành trồng trọt và bảo vệ thực vật gửi Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Báo cáo nêu rõ, từ năm 2016 đến thời điểm báo cáo, nhiều địa phương đã sáp nhập các trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, trạm chăn nuôi thú y, trung tâm khuyến nông... vào trung tâm dịch vụ nông nghiệp trực thuộc UBND huyện.

Và vẫn còn 19 tỉnh, thành duy trì hệ thống trạm (175 trạm) trực thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh. Những trạm này tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác bảo vệ thực vật, quản lý vật tư nông nghiệp và dự báo, phòng chống dịch hại trên địa bàn.

Tuy nhiên, việc sáp nhập các trạm chuyên môn sâu nói trên vào các trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện đã bộc lộ nhiều hạn chế. Cụ thể, đội ngũ cán bộ của các trung tâm này chủ yếu kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, thậm chí có nhiều trường hợp cán bộ không liên quan đến nông nghiệp vẫn được giao nhiệm vụ chuyên môn.

Hệ quả là công tác điều tra, dự báo, phòng chống dịch hại, quản lý vật tư nông nghiệp bị chậm trễ, chất lượng thấp, hoạt động báo cáo, thống kê, cập nhật số liệu không thường xuyên, không đảm bảo độ chính xác.

Đặc biệt, các trung tâm dịch vụ nông nghiệp còn phải tự chủ một phần kinh phí nên nhiều khi ưu tiên hoạt động kinh doanh dịch vụ, dễ dẫn đến khuyến cáo lạm dụng vật tư nông nghiệp, gia tăng chi phí cho nông dân và tiềm ẩn rủi ro môi trường.

Ngoài ra, do không còn hệ thống chuyên trách ở cấp huyện, việc điều động cán bộ, chỉ đạo dập dịch kịp thời và kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm tại cơ sở cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Với những lý do trên, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nhận định việc duy trì và kiện toàn trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật khu vực (liên xã) trực thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, thành phố thống nhất trên phạm vi toàn quốc là rất cần thiết. Bởi lẽ, lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật đang phải thực hiện nhiều nhiệm vụ đòi hỏi phải có chuyên môn sâu, nghiệp vụ đặc thù và kinh nghiệm bám đồng ruộng.

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật TP Cần Thơ đang quản lý 25 trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật, với tổng số 189 viên chức. Nhiều ý kiến đề xuất tinh gọn lại thành 18 trạm khu vực, mỗi trạm phụ trách 6-8 xã. Như vậy, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã giảm 7 đầu mối và 7 cán bộ so với trước đây, nhưng vẫn đảm bảo khối lượng công việc chuyên môn theo hướng hiệu quả hơn...

