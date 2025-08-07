Đây là lần thứ tư con cá voi khổng lồ xuất hiện ở biển Nha Trang, Khánh Hòa

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Phú - Trưởng bến tàu Du lịch Nha Trang (thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang) cho biết, sáng 7/8, một cá thể cá voi lớn bất ngờ xuất hiện và săn mồi tại khu vực biển gần đảo Hòn Mun (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Ông Phú cho biết thêm, kể từ tháng 7 đến nay, cá voi xuất hiện 4 lần tại khu vực đảo Hòn Mun, Nha Trang. Mỗi khi cá voi xuất hiện nhiều người đi biển và du khách rất thích thú và dùng điện thoại ghi lại cảnh cá bơi trên mặt nước.

Thời gian gần đây, cá voi liên tục xuất hiện ở Hòn Mun, vịnh Nha Trang (Khánh Hòa).

Trước đó, sáng 28/7, một con cá voi xuất hiện tại vùng biển gần đảo Hòn Mun, vịnh Nha Trang. Xung quanh con cá voi là đàn chim biển bay, tạo nên khung cảnh sinh động.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, sự trở lại của cá voi ở vịnh Nha Trang không chỉ là hình ảnh sinh thái đặc biệt, mà còn là minh chứng sống động cho hiệu quả của công tác quản lý và bảo tồn hệ sinh thái biển.

Cá voi xuất hiện Hòn Mun, Nha Trang rất sinh động trên biển

Liên quan đến vấn đề trên, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã ban hành thông báo khuyến cáo đến các tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu vực biển, yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 100m khi phát hiện cá voi; không rượt đuổi, chặn đầu để quan sát; hạn chế tiếng ồn và tuân thủ nghiêm các quy định bảo vệ sinh vật biển quý hiếm trong khu bảo tồn.