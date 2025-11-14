Sau 5 năm chờ đợi, Hoá chất Đức Giang được duyệt dự án bất động sản 4.500 tỷ đồng

Theo quyết định số 5568, UBND TP. Hà Nội chính thức giao Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Giang - doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) làm chủ đầu tư dự án Tổ hợp công trình công cộng, trường học và nhà ở Đức Giang.

Dự án tọa lạc tại số 18, ngõ 44 phố Đức Giang, phường Việt Hưng, với tổng diện tích hơn 47.470 m2, quy hoạch gồm 60 căn nhà liền kề, khu chung cư cao tầng khoảng 880 căn hộ, cùng trường học rộng hơn 1,1 ha và hệ thống dịch vụ - thương mại, thể thao đồng bộ.

Tổng vốn đầu tư dự kiến 4.500 tỷ đồng, toàn bộ được tài trợ bằng nguồn vốn tự có của tập đoàn, thời gian thực hiện kéo dài từ 2025 đến 2030.

Phối cảnh dự án Đức Giang. Ảnh: DGC

Đáng chú ý, ngay từ tháng 5/2025, Đức Giang đã tăng vốn điều lệ của công ty con bất động sản lên 1.000 tỷ đồng, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính trước khi dự án được “bật đèn xanh”. Với dòng tiền gửi ngân hàng lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng, DGC được giới phân tích đánh giá có năng lực tự chủ vốn tốt, gần như miễn nhiễm với rủi ro lãi vay trong giai đoạn đầu tư kéo dài nhiều năm.

Theo ước tính của Công ty Chứng khoán Vietcap, nếu được triển khai đúng tiến độ, dự án có thể đóng góp khoảng 413 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế vào năm 2027 và gần 1.000 tỷ đồng vào năm 2028 - thời điểm bàn giao chính. Với giá bán trung bình khoảng 70 triệu đồng/m2 căn hộ và 250 triệu đồng/m2 nhà phố, tổng doanh thu có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Dù chỉ là khoản lợi nhuận “một lần”, giới đầu tư đánh giá đây là bước đi hiệu quả trong việc tối ưu hóa quỹ đất và nguồn vốn nhàn rỗi, trong khi các dự án công nghiệp quy mô lớn như Khu hóa chất Nghi Sơn hay chuỗi xút–clo vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện đầu tư.

“Chúng tôi làm bất động sản vì có sẵn đất”

Phát biểu tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, khẳng định việc triển khai dự án nhà ở không nằm trong chiến lược mở rộng sang lĩnh vực địa ốc, mà chỉ là tận dụng quỹ đất có sẵn của doanh nghiệp.

“Chúng tôi đã chờ hơn 5 năm để dự án được phê duyệt quy hoạch. Thị trường bất động sản những năm qua trầm lắng, nên giờ mới đủ điều kiện để khởi động. Với giá bán dự kiến 40 triệu đồng/m2 căn hộ và 100 triệu đồng/m2 nhà liền kề, doanh thu kỳ vọng khoảng 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 1.000 tỷ đồng,” ông Huyền chia sẻ.

Ông cũng thẳng thắn nhận xét: “Nếu doanh nghiệp nào cũng bỏ sản xuất để lao vào bất động sản thì đất nước sẽ không còn nền công nghiệp thực thụ. DGC chỉ phát triển dự án này vì có sẵn đất và nguồn lực, còn lại chúng tôi vẫn kiên định với lĩnh vực cốt lõi - hóa chất.”

Ngay khi đón tin vui, cổ phiếu DGC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bất ngờ tăng kịch trần lên 100.000 đồng/cổ phiếu. Kết thúc phiên giao dịch, mã này dư mua 2 triệu đơn vị, chủ yếu tại giá trần. Theo dữ liệu giao dịch, mã này đóng góp khoảng 0,55 điểm vào đà tăng của thị trường, thuộc nhóm 5 cổ phiếu tác động tích cực nhất tới VN-Index.

Thanh khoản vọt lên hơn 6,5 triệu cổ phiếu, cao hơn rõ rệt so với mức trung bình 10 ngày gần nhất (1,72 triệu đơn vị). Sự bứt phá mạnh mẽ của cổ phiếu DGC này đến ngay sau khi doanh nghiệp nhận thông tin quan trọng liên quan đến dự án bất động sản mà doanh nghiệp theo đuổi suốt 5 năm qua.