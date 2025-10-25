Sau hội Nghinh Ông, người dân xã Cần Giờ rộn ràng thi đấu thể thao, có cả môn bi sắt, pickleball

Sáng ngày 25/10, UBND xã Cần Giờ đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I năm 2025. Đại hội Thể dục Thể thao xã Cần Giờ lần thứ I năm 2025 được tổ chức với 10 môn thi đấu như: Bi sắt, kéo co, bơi lội, cờ tướng, cầu lông, pickleball, bóng chuyền, bi da, bóng đá futsal, quần vợt.

Hoạt động này có sự tham dự của các huấn luyện viên, vận động viên đến từ 23 đoàn thể thao của các đơn vị trong xã.

Sau hội Nghinh Ông, người dân xã Cần Giờ rộn ràng thi đấu thể thao. Ảnh: Thanh Tâm

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, ông Hồ Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ cho biết: "Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, sự giúp đỡ tạo điều kiện về chuyên môn của Sở Văn hóa Thể thao thành phố, xã Cần Giờ đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong phong trào thể dục thể thao.

Ông Hồ Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ thắp đuốc Đại hội và phát biểu khai mạc. Ảnh: Thanh Tâm

Sự nghiệp thể dục thể thao được phát triển sâu rộng và từng bước đ­ược nâng cao; cơ sở vật chất đư­ợc tăng cường, góp phần cải thiện sức khỏe cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa ph­ương".

Các vận động viên tranh tài ở nội dung kéo co. Ảnh: Thanh Tâm

Đại hội Thể dục Thể thao là động lực thúc đẩy thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” lên một tầm cao mới. Thông qua Đại hội, tuyển chọn những đội tuyển xuất sắc, những vận động viên có thành tích cao tiêu biểu bổ sung cho đội tuyển các môn thể thao của xã tham gia thi đấu, tranh tài tại Đại hội Thể dục Thể thao TP.HCM lần thứ X năm 2026.

Các vận động viên tranh tài ở môn bi sắt. Ảnh: Thanh Tâm

Như vậy, sau khi lễ hội Nghinh Ông khép lại, xã Cần Giờ lại tiếp tục rộn ràng khi người dân hào hứng thi đấu thể thao ở các môn của Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I năm 2025.