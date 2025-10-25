Sau hội Nghinh Ông, người dân xã Cần Giờ rộn ràng thi đấu thể thao, có cả môn bi sắt, pickleball

Hương Giang nói về việc "lụy" người cũ
Hương Giang gần đây chia sẻ một số bài viết, video nói về chuyện tình cảm, hôn nhân. Điều đó khiến không ít khán giả cho rằng cô vẫn còn vương vấn mối quan hệ cũ.
Sáng ngày 25/10, UBND xã Cần Giờ đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I năm 2025. Đại hội Thể dục Thể thao xã Cần Giờ lần thứ I năm 2025 được tổ chức với 10 môn thi đấu như: Bi sắt, kéo co, bơi lội, cờ tướng, cầu lông, pickleball, bóng chuyền, bi da, bóng đá futsal, quần vợt.
Hoạt động này có sự tham dự của các huấn luyện viên, vận động viên đến từ 23 đoàn thể thao của các đơn vị trong xã.
Phát biểu khai mạc tại Đại hội, ông Hồ Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ cho biết: "Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, sự giúp đỡ tạo điều kiện về chuyên môn của Sở Văn hóa Thể thao thành phố, xã Cần Giờ đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong phong trào thể dục thể thao.
Sự nghiệp thể dục thể thao được phát triển sâu rộng và từng bước được nâng cao; cơ sở vật chất được tăng cường, góp phần cải thiện sức khỏe cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương".
Đại hội Thể dục Thể thao là động lực thúc đẩy thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” lên một tầm cao mới. Thông qua Đại hội, tuyển chọn những đội tuyển xuất sắc, những vận động viên có thành tích cao tiêu biểu bổ sung cho đội tuyển các môn thể thao của xã tham gia thi đấu, tranh tài tại Đại hội Thể dục Thể thao TP.HCM lần thứ X năm 2026.
Như vậy, sau khi lễ hội Nghinh Ông khép lại, xã Cần Giờ lại tiếp tục rộn ràng khi người dân hào hứng thi đấu thể thao ở các môn của Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I năm 2025.
UBND TP.HCM vừa thống nhất kế hoạch chi tiết triển khai Dự án thành phần 2 – nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13. Khi hoàn thành vào năm 2028, tuyến đường huyết mạch này sẽ trở thành động lực phát triển kinh tế – đô thị, giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía Bắc thành phố.