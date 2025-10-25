Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Giá vàng biến động mạnh
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 12 Fengshen
Chuyển động Sài Gòn
Thứ bảy, ngày 25/10/2025 14:18 GMT+7

Sau hội Nghinh Ông, người dân xã Cần Giờ rộn ràng thi đấu thể thao, có cả môn bi sắt, pickleball

+ aA -
Thanh Tâm Thứ bảy, ngày 25/10/2025 14:18 GMT+7
Sau lễ hội Nghinh Ông, xã Cần Giờ lại tiếp tục rộn ràng khi người dân đua nhau thi đấu các môn thể thao tại Đại hội Thể dục Thể thao năm 2025.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sáng ngày 25/10, UBND xã Cần Giờ đã tổ chức Lễ khai mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I năm 2025. Đại hội Thể dục Thể thao xã Cần Giờ lần thứ I năm 2025 được tổ chức với 10 môn thi đấu như: Bi sắt, kéo co, bơi lội, cờ tướng, cầu lông, pickleball, bóng chuyền, bi da, bóng đá futsal, quần vợt.

Hoạt động này có sự tham dự của các huấn luyện viên, vận động viên đến từ 23 đoàn thể thao của các đơn vị trong xã.

Sau hội Nghinh Ông, người dân xã Cần Giờ rộn ràng thi đấu thể thao. Ảnh: Thanh Tâm

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, ông Hồ Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ cho biết: "Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, sự giúp đỡ tạo điều kiện về chuyên môn của Sở Văn hóa Thể thao thành phố, xã Cần Giờ đã có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong phong trào thể dục thể thao.

Ông Hồ Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Cần Giờ thắp đuốc Đại hội và phát biểu khai mạc. Ảnh: Thanh Tâm

Sự nghiệp thể dục thể thao được phát triển sâu rộng và từng bước đ­ược nâng cao; cơ sở vật chất đư­ợc tăng cường, góp phần cải thiện sức khỏe cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa ph­ương".

Các vận động viên tranh tài ở nội dung kéo co. Ảnh: Thanh Tâm

Đại hội Thể dục Thể thao là động lực thúc đẩy thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” lên một tầm cao mới. Thông qua Đại hội, tuyển chọn những đội tuyển xuất sắc, những vận động viên có thành tích cao tiêu biểu bổ sung cho đội tuyển các môn thể thao của xã tham gia thi đấu, tranh tài tại Đại hội Thể dục Thể thao TP.HCM lần thứ X năm 2026.

Các vận động viên tranh tài ở môn bi sắt. Ảnh: Thanh Tâm

Như vậy, sau khi lễ hội Nghinh Ông khép lại, xã Cần Giờ lại tiếp tục rộn ràng khi người dân hào hứng thi đấu thể thao ở các môn của Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ I năm 2025.

Tham khảo thêm

Khai hội Nghinh Ông: Hào khí Cần Giờ, khơi dòng thịnh vượng

Khai hội Nghinh Ông: Hào khí Cần Giờ, khơi dòng thịnh vượng

Ngư dân gồng mình leo cột mỡ, nhận tiền thưởng nóng tưng bừng tại Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ

Ngư dân gồng mình leo cột mỡ, nhận tiền thưởng nóng tưng bừng tại Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

TP.HCM đẩy nhanh dự án nâng cấp Quốc lộ 13 huyết mạch kết nối vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

UBND TP.HCM vừa thống nhất kế hoạch chi tiết triển khai Dự án thành phần 2 – nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13. Khi hoàn thành vào năm 2028, tuyến đường huyết mạch này sẽ trở thành động lực phát triển kinh tế – đô thị, giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía Bắc thành phố.

GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai: "Cơ chế đã thông, nếu thầy cô không đi thì người học không thể đi trước"

Chuyển động Sài Gòn
GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai: 'Cơ chế đã thông, nếu thầy cô không đi thì người học không thể đi trước'

Hỗ trợ đến 25 triệu đồng phẫu thuật mắt cho thanh niên TP.HCM để đủ tiêu chuẩn nhập ngũ

Chuyển động Sài Gòn
Hỗ trợ đến 25 triệu đồng phẫu thuật mắt cho thanh niên TP.HCM để đủ tiêu chuẩn nhập ngũ

Khởi tố, bắt giam Lê Anh Điệp, chủ kênh Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”

Chuyển động Sài Gòn
Khởi tố, bắt giam Lê Anh Điệp, chủ kênh Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”

Cặp vợ chồng mở công ty, sản xuất nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Dior

Chuyển động Sài Gòn
Cặp vợ chồng mở công ty, sản xuất nước hoa giả thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Gucci, Dior

Đọc thêm

Hương Giang nói về việc 'lụy' người cũ
Văn hóa - Giải trí

Hương Giang nói về việc "lụy" người cũ

Văn hóa - Giải trí

Hương Giang gần đây chia sẻ một số bài viết, video nói về chuyện tình cảm, hôn nhân. Điều đó khiến không ít khán giả cho rằng cô vẫn còn vương vấn mối quan hệ cũ.

Hàng ngàn việc làm tại ngày hội lớn ở TP.HCM, nhiều bạn trẻ đem theo hồ sơ, chủ động trao đổi với nhà tuyển dụng
Chuyển động Sài Gòn

Hàng ngàn việc làm tại ngày hội lớn ở TP.HCM, nhiều bạn trẻ đem theo hồ sơ, chủ động trao đổi với nhà tuyển dụng

Chuyển động Sài Gòn

Ngày hội "Thực tập và việc làm TP.HCM - UEH Career Fair 2025" do Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức đã cung ứng hơn 3.000 vị trí, thu hút hơn 5.000 sinh viên và người tìm việc tham gia.

Một loài cá tiềm năng lớn là 'cá tỷ đô', ai ngờ được đó chính là thứ cá rẻ tiền nuôi dễ như ăn kẹo ở Việt Nam
Nhà nông

Một loài cá tiềm năng lớn là "cá tỷ đô", ai ngờ được đó chính là thứ cá rẻ tiền nuôi dễ như ăn kẹo ở Việt Nam

Nhà nông

Không chỉ đơn thuần là một loài thủy sản dễ nuôi, cá rô phi đang dần trở thành ngành hàng xuất khẩu chiến lược của Việt Nam. Nếu tận dụng tốt lợi thế tự nhiên, hoàn thiện công nghệ và gia tăng giá trị xuất khẩu, cá rô phi hoàn toàn có thể đóng góp mạnh mẽ hơn nữa cho mục tiêu đưa thủy sản Việt Nam đạt kim ngạch 20 tỷ USD vào năm 2030.

Độc đáo quy trình làm ra chiếc nón 'vạn người mê' tại một làng ở ngoại thành Hà Nội
Hà Nội hôm nay

Độc đáo quy trình làm ra chiếc nón "vạn người mê" tại một làng ở ngoại thành Hà Nội

Hà Nội hôm nay

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km, làng Chuông (huyện Thanh Oai) vẫn lưu giữ dáng vẻ cổ kính của một làng Việt xưa, gắn với nghề làm nón lá nổi tiếng. Trải qua hàng trăm năm thăng trầm, nơi đây trở thành cái nôi của những chiếc nón, không chỉ là để che mưa che nắng, mà còn là biểu tượng văn hóa, chứa đựng tâm huyết và tinh hoa của người thợ qua từng lớp lá, sợi cước, khung tre.

Tổng thống Philippines sẽ quyết định như thế nào về nhập khẩu gạo, giá gạo ở Philippines cao nhất là bao nhiêu?
Nhà nông

Tổng thống Philippines sẽ quyết định như thế nào về nhập khẩu gạo, giá gạo ở Philippines cao nhất là bao nhiêu?

Nhà nông

Liệu việc Philippines vừa bị thiệt hại 7 tỷ peso do những cơn bão gần đây có ảnh hưởng đến quyết định về nhập khẩu gạo của quốc gia này trong thời gian tới. Hiện, giá gạo bán lẻ tại Philippines cao nhất 43,15 peso/kg (tương đương khoảng 21.500 đồng/kg). Trong khi đó, Indonesia tuyên bố không còn phụ thuộc vào nhập khẩu gạo cho đến hết năm 2025.

Tài xế nghèo phát hiện bị tráo nhầm khi mới sinh, được bồi thường 6,6 tỷ đồng
Xã hội

Tài xế nghèo phát hiện bị tráo nhầm khi mới sinh, được bồi thường 6,6 tỷ đồng

Xã hội

Một tài xế xe tải ở Nhật Bản sống trong cảnh nghèo khó suốt nhiều thập kỷ, đã phát hiện mình bị tráo nhầm khi mới sinh ra từ một gia đình giàu có. Ông đã kiện bệnh viện và được tòa tuyên bồi thường 38 triệu yen (khoảng 250.000 USD, tương đương hơn 6,6 tỷ đồng).

Lai Châu: Tả Lèng giảm nghèo bền vững nhờ phát triển nông nghiệp hàng hóa và những sản phẩm đặc hữu
Lai Châu Ngày Mới

Lai Châu: Tả Lèng giảm nghèo bền vững nhờ phát triển nông nghiệp hàng hóa và những sản phẩm đặc hữu

Lai Châu Ngày Mới

Bằng hướng đi đúng đắn, đó là tập trung vào tiềm năng nông nghiệp hàng hóa và những sản phẩm đặc hữu, xã Tả Lèng (Lai Châu) đã “gặt hái” được nhiều thành công trong công tác giảm nghèo bền vững. Thu nhập, đời sống của nhân dân các dân tộc trong xã ngày càng cải thiện, nâng cao.

Bắt phụ nữ giật điện thoại của người khuyết tật bán vé số dạo ở Tây Ninh
Pháp luật

Bắt phụ nữ giật điện thoại của người khuyết tật bán vé số dạo ở Tây Ninh

Pháp luật

Đối tượng Nguyễn Thị Bích (44 tuổi, ngụ phường Bình Minh, Tây Ninh), cướp giật điện thoại di động của một người khuyết tật bán vé số dạo. Bích vừa bị công an bắt.

Cựu sao U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn chia sẻ ảnh cưới lãng mạn tại Paris
Thể thao

Cựu sao U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn chia sẻ ảnh cưới lãng mạn tại Paris

Thể thao

Thủ môn Quan Văn Chuẩn và bạn gái Nguyễn Vũ Hà Dương vừa khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ loạt ảnh cưới chụp tại Paris (Pháp).

Ukraine “xé toang” phòng tuyến Nga ở Donetsk, giành lại làng chiến lược gần Pokrovsk sau trận đánh dữ dội
Thế giới

Ukraine “xé toang” phòng tuyến Nga ở Donetsk, giành lại làng chiến lược gần Pokrovsk sau trận đánh dữ dội

Thế giới

Cuộc giao tranh dữ dội phía bắc Pokrovsk đã giúp Ukraine nới lỏng vòng vây khi Lữ đoàn 82 của Kiev giành được thêm một chiến thắng chiến thuật quan trọng, theo Euromaidanpress.

Nghệ sĩ Nhân dân là Giám đốc mừng sinh nhật cha - Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Viện trưởng, Phó chủ tịch
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là Giám đốc mừng sinh nhật cha - Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Viện trưởng, Phó chủ tịch

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Hồng Vân, Giám đốc một công ty về sân khấu, điện ảnh có mong muốn đặc biệt vào ngày sinh nhật cha - vị Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Viện trưởng, Phó chủ tịch.

'Cây đổi đời' ở Tây Ninh (sau sáp nhập) cho quả ngon, giàu carotenoid đột ngột giá rẻ bèo, lắm nhà trở tay chả kịp
Nhà nông

"Cây đổi đời" ở Tây Ninh (sau sáp nhập) cho quả ngon, giàu carotenoid đột ngột giá rẻ bèo, lắm nhà trở tay chả kịp

Nhà nông

Cây thanh long từng được ví là “cây đổi đời” với nhiều người dân ở tỉnh Tây Ninh mới (chủ yếu cây thanh long trồng diện tích lớn trên địa bàn tỉnh Long An trước đây), thế nhưng thời gian gần đây, đột ngột đang gặp nhiều khó khăn khi giá thu mua rẻ bèo.

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/10) 'bất động': Người dân vây kín dù cửa hàng dừng bán, có hiện tượng nhận xếp hàng thuê
Thị trường

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/10) "bất động": Người dân vây kín dù cửa hàng dừng bán, có hiện tượng nhận xếp hàng thuê

Thị trường

Giá vàng hôm nay không thay đổi nhưng tình trạng xếp hàng mua vàng bất chấp cửa hàng dừng bán vẫn diễn ra. Đáng chú ý, các hội nhóm Facebook có thông tin nhận xếp hàng thuê mua vàng.

Quán quân Olympia 2025 sử dụng lại chiến thuật 'khôn lỏi' để giành chiến thắng?
Xã hội

Quán quân Olympia 2025 sử dụng lại chiến thuật "khôn lỏi" để giành chiến thắng?

Xã hội

Có ý kiến cho rằng Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 Trần Bùi Bảo Khánh trả lời sai nhưng vẫn nhấn chuông tranh quyền để làm mất cơ hội “lội ngược dòng” của thí sinh về nhì đang bám sát nút điểm số.

Các nhà Việt Nam học cùng đồng hành vì một Việt Nam độc lập, tự cường, phát triển
Tin tức

Các nhà Việt Nam học cùng đồng hành vì một Việt Nam độc lập, tự cường, phát triển

Tin tức

Sáng 26/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp đoàn đại biểu tham dự Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 7.

Trải nghiệm những mới lạ tại Hội chợ Mùa Thu 2025, du khách hào hứng đề xuất mỗi mùa một Hội chợ
Media

Trải nghiệm những mới lạ tại Hội chợ Mùa Thu 2025, du khách hào hứng đề xuất mỗi mùa một Hội chợ

Media

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 mang đến không gian mua sắm và trải nghiệm đậm sắc màu văn hóa Việt, thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách ghé thăm, khám phá, kết nối.

Đi chợ sớm giữa mưa gió, người phụ nữ ở Đà Nẵng lao xe xuống vực tử vong
Tin tức

Đi chợ sớm giữa mưa gió, người phụ nữ ở Đà Nẵng lao xe xuống vực tử vong

Tin tức

Sáng 26/10, một người phụ nữ đi chợ sớm giữa mưa gió không may mất lái, lao xe xuống vực gần cầu Kỳ Phú 2, xã Quảng Phú, TP Đà Nẵng và tử vong thương tâm.

Tuyên Quang: Xử lý trường hợp tự ý san gạt hàng nghìn mét vuông đất rừng trái phép
Bạn đọc

Tuyên Quang: Xử lý trường hợp tự ý san gạt hàng nghìn mét vuông đất rừng trái phép

Bạn đọc

Lực lượng chức năng của xã Tân Mỹ, tỉnh Tuyên Quang vừa phát hiện và lập biên bản xử lý một trường hợp tự ý san gạt hàng nghìn mét vuông đất rừng sản xuất.

Triệu Lệ Dĩnh được đưa vào sách giáo khoa
Văn hóa - Giải trí

Triệu Lệ Dĩnh được đưa vào sách giáo khoa

Văn hóa - Giải trí

Triệu Lệ Dĩnh đạt được vinh dự lớn khi trở thành nhân vật hình mẫu được đưa vào chương trình giảng dạy khắp Trung Quốc.

Ông Trump đổi hướng, Ukraine, châu Âu hứng trọn “cú sốc” phũ phàng giữa bàn cờ Nga-Mỹ
Thế giới

Ông Trump đổi hướng, Ukraine, châu Âu hứng trọn “cú sốc” phũ phàng giữa bàn cờ Nga-Mỹ

Thế giới

Cả Ukraine lẫn châu Âu đều đã tính sai nước cờ, không lường trước được sự thay đổi thái độ đột ngột của Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ sau một cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Putin nên phải lĩnh kết đắng.

Đà Nẵng: Sạt lở giữa mưa lớn, phòng ngủ bị vùi lấp, cả nhà may mắn thoát chết
Tin tức

Đà Nẵng: Sạt lở giữa mưa lớn, phòng ngủ bị vùi lấp, cả nhà may mắn thoát chết

Tin tức

Giữa trưa 26/10, mưa lớn kéo dài khiến taluy phía sau nhà bất ngờ sạt lở, đất đá đổ ập xuống làm sập phòng ngủ của một hộ dân ở xã Trà Đốc, rất may cả gia đình kịp chạy thoát ra ngoài an toàn.

Đỗ Hoàng Hên nói gì sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Hà Nội FC?
Thể thao

Đỗ Hoàng Hên nói gì sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho Hà Nội FC?

Thể thao

Tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên đã không giấu được niềm hạnh phúc sau khi có được pha lập công đầu tiên trong màu áo Hà Nội FC.

Bắt quả tang bếp ăn nhập cá ươn, thịt nhớt: Công ty cung cấp suất ăn bị xử phạt, hiệu trưởng thiếu tôn trọng phụ huynh?
Xã hội

Bắt quả tang bếp ăn nhập cá ươn, thịt nhớt: Công ty cung cấp suất ăn bị xử phạt, hiệu trưởng thiếu tôn trọng phụ huynh?

Xã hội

Sau vụ việc phụ huynh “bắt quả tang” bếp ăn nhập cá ươn, thịt ôi, nhớt, Trường Tiểu học Chu Minh (Hà Nội) chấm dứt hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn.

Sau khi bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết dọn về ở cùng nhưng lý do khiến tôi nổi da gà
Gia đình

Sau khi bố chồng mất, mẹ chồng nhất quyết dọn về ở cùng nhưng lý do khiến tôi nổi da gà

Gia đình

Vài hôm sau, tôi tình cờ phát hiện...

Chu Bá Thông có thể đánh bại Vương Trùng Dương hay không?
Đông Tây - Kim Cổ

Chu Bá Thông có thể đánh bại Vương Trùng Dương hay không?

Đông Tây - Kim Cổ

Chu Bá Thông và Vương Trùng Dương đều từng được bình chọn là người có võ công cao nhất trong các kỳ Hoa Sơn luận kiếm.

Đau âm ỉ thắt lưng, tiểu buốt, coi chừng dị tật niệu quản hiếm gặp
Xã hội

Đau âm ỉ thắt lưng, tiểu buốt, coi chừng dị tật niệu quản hiếm gặp

Xã hội

Niệu quản nằm sau tĩnh mạch chủ dưới là dị tật hiếm, khó phát hiện sớm do triệu chứng mơ hồ, dễ nhầm với sỏi niệu quản hoặc hẹp niệu quản mắc phải.

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh: 'Đến tuổi này, tôi không còn sợ mất hình ảnh'
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh: "Đến tuổi này, tôi không còn sợ mất hình ảnh"

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Anh chia sẻ với Dân Việt rằng ông không còn quá bận tâm đến việc giữ gìn hình ảnh cá nhân khi nhận vai ở thời điểm hiện tại.

Di dời khẩn cấp hơn 150 người dân ở vùng Trà Leng, nơi từng bị sạt lở làm chết và mất tích hàng chục người
Tin tức

Di dời khẩn cấp hơn 150 người dân ở vùng Trà Leng, nơi từng bị sạt lở làm chết và mất tích hàng chục người
6

Tin tức

Chiều 26/10, UBND xã Trà Leng, thành phố Đà Nẵng cho biết, mưa lớn trên địa bàn xã Trà Leng khiến nhiều sông suối nước dâng rất cao chảy siết, sạt lở lớn đã xảy ra trên địa bàn. Không riêng gì ở Trà Leng, mà các xã vùng cao của thành phố Đà Nẵng cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở lớn, nước lũ dâng cao có thể gây cô lập nhiều nơi nếu mưa lớn kéo dài.

Ông Trump tới châu Á giữa lúc Nhà Trắng hỗn loạn, ép Trung Quốc vào cuộc chấm dứt chiến tranh Ukraine
Thế giới

Ông Trump tới châu Á giữa lúc Nhà Trắng hỗn loạn, ép Trung Quốc vào cuộc chấm dứt chiến tranh Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa khởi hành chuyến công du châu Á kéo dài 6 ngày, với mục tiêu vừa đàm phán thương mại với Trung Quốc, vừa tìm kiếm sự hỗ trợ ngoại giao từ Bắc Kinh để chấm dứt chiến tranh Nga–Ukraine.

Tiền rẻ, tài sản nóng: Cảnh báo “tác động ngược' và 3 giải pháp khóa van rủi ro
Kinh tế

Tiền rẻ, tài sản nóng: Cảnh báo “tác động ngược" và 3 giải pháp khóa van rủi ro

Kinh tế

Khi tốc độ tăng trưởng tín dụng vượt xa kinh tế thực và dòng vốn chỉ chảy vào tài sản, nền kinh tế đang đứng trước nguy cơ lặp lại chu kỳ "tiền rẻ, tài sản nóng" như giai đoạn 2017-2018. Giải pháp lúc này không chỉ nằm ở việc kiểm soát tiền tệ, mà còn là sự phối hợp chính sách đồng bộ và tái cơ cấu dòng vốn.

Tin đọc nhiều

1

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

Nước mua nhiều nhất gạo của Việt Nam đang có kế hoạch mới về lúa gạo, tàu chở gạo Việt Nam chuyển hướng bán ở đâu?

2

Tập đoàn FLC triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường sau từ nhiệm của nhiều thành viên HĐQT

Tập đoàn FLC triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường sau từ nhiệm của nhiều thành viên HĐQT

3

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/10) đảo chiều tăng mạnh: Phố vàng thất thủ, dòng người xếp hàng dài xuyên trưa

5

Xem trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trên kênh nào, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 là ai?

Xem trực tiếp chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2025 trên kênh nào, Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2025 là ai?