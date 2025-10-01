Sau "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không": Phim Việt ồ ạt ra mắt tháng 10 với đủ mọi thể loại

Phim Việt tháng 10/2025 trở nên sôi động với loạt tác phẩm đa dạng thể loại: từ tâm lý – tình cảm, gia đình cho đến kinh dị và tâm lý kịch tính. Sáu bộ phim “made in Vietnam” lần lượt trình làng, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm cho khán giả yêu điện ảnh Việt.

Phim Chị ngã em nâng khởi chiếu 3/10. Ảnh: NSX

Mở màn tháng là Chị ngã em nâng (khởi chiếu 3/10) của đạo diễn Vũ Thành Vinh. Phim khai thác mối quan hệ phức tạp giữa hai chị em gái trong bối cảnh ngành thẩm mỹ đầy cạnh tranh. Có sự tham gia của Quốc Trường, Lê Khánh, Uyển Ân và Thuận Nguyễn, tác phẩm xoay quanh câu chuyện người chị thành công và người em khao khát được công nhận. Sự xuất hiện của danh vọng, tiền bạc và những ganh đua ngấm ngầm khiến mối quan hệ máu mủ đứng trước bờ vực rạn nứt. Đạo diễn đặt ra câu hỏi: liệu tình ruột thịt có đủ sức cứu vãn khi con người bị cuốn vào vòng xoáy danh vọng và ích kỷ cá nhân.

Cục vàng của ngoại khởi chiếu 17/10. Ảnh: NSX

Tiếp nối, Cục vàng của ngoại (khởi chiếu 17/10) với sự tham gia của Việt Hương, Hồng Đào, Lê Khánh, Lâm Thanh Mỹ, ... mang màu sắc nhẹ nhàng, hài hước, tập trung vào tình cảm giữa bà và cháu trong một gia đình bình dị. Bộ phim tái hiện những câu chuyện nhỏ bé nhưng xúc động, khi những khác biệt giữa thế hệ trẻ và người già đôi lúc tạo nên hiểu lầm, mâu thuẫn, nhưng sau tất cả là tình yêu thương vô điều kiện. Với những tình huống dí dỏm và gần gũi, tác phẩm hướng tới khán giả đại chúng, đặc biệt là các gia đình nhiều thế hệ, đồng thời gửi gắm thông điệp về sự gắn kết và thấu hiểu trong mái ấm.

Cải mả khởi chiếu 24/10. Ảnh: NSX

Ngày 24/10, khán giả yêu thích dòng phim kinh dị – tâm linh sẽ được thưởng thức Cải mả của đạo diễn Thắng Vũ. Tác phẩm lần đầu tiên đưa nghi thức cải táng truyền thống Việt Nam lên màn ảnh rộng, tạo nên một không khí đặc trưng vừa quen thuộc vừa rùng rợn. Chuyện phim bắt đầu khi một gia đình quyết định cải táng mộ phần tổ tiên, vô tình kéo theo những hiện tượng kỳ bí và tai ương ập xuống liên tiếp. Những tiếng động lạ, bóng hình huyền hoặc và cả sự xuất hiện của oan hồn khiến các nhân vật rơi vào vòng xoáy kinh hoàng. Rima Thanh Vy, Thiên An, Avin Lu và Lâm Thanh Nhã mang đến diễn xuất đa dạng, góp phần khắc họa nỗi ám ảnh đeo bám giữa cõi âm và dương.

Nhà ma xó khởi chiếu 24/10. Ảnh: NSX

Cũng trong ngày 24/10, tác phẩm Nhà ma xó của đạo diễn Trương Dũng tiếp tục nối dài không khí rùng rợn. Phim xoay quanh một gia đình nghèo gặp biến cố sau khi cậu con trai vớt được chiếc khạp sành lạ từ dưới sông. Từ đó, hàng loạt hiện tượng ma quái và bí ẩn liên tiếp xảy ra, đặt các thành viên vào tình thế kinh hoàng. Không khí ma mị, âm u được đạo diễn khai thác dựa trên những truyền thuyết dân gian về “ma xó” – hồn ma trú ngụ trong góc nhà, vừa gần gũi vừa ám ảnh. Với dàn diễn viên Quang Tuấn, Vân Trang, Huỳnh Đông và Lan Thy, phim hứa hẹn mang đến trải nghiệm vừa rùng mình vừa tò mò cho người xem.

Bịt mắt bắt nai ra mắt 31/10. Ảnh: NSX

Khép lại tháng, hai tác phẩm ra mắt vào ngày 31/10. Bịt mắt bắt nai của đạo diễn Hoàng Thơ khai thác câu chuyện về bốn nhân vật trẻ tuổi cuốn vào vòng xoáy tình ái, dối trá và những bí mật quá khứ. Những mối quan hệ tưởng chừng giản đơn dần lộ ra mặt tối, nơi tình yêu và sự phản bội song hành, nơi mỗi lựa chọn đều dẫn đến bi kịch. Với sự tham gia của Bích Ngọc, Lương Gia Huy, Dũng Bino và Thái Trà My, bộ phim chính kịch – tình cảm này hứa hẹn nhiều cú twist kịch tính, hấp dẫn khán giả trẻ vốn yêu thích sự gay cấn và bất ngờ.

Phá đám: Sinh nhật mẹ ra mắt 31/10. Ảnh: NSX

Cũng trong ngày 31/10, Phá đám: Sinh nhật mẹ của đạo diễn Nguyễn Thanh Bình gây tò mò với ý tưởng kịch bản lạ lẫm: những người con quyết định tổ chức… đám tang giả cho mẹ để lấy tiền bảo hiểm, trùng đúng ngày sinh nhật bà. Hành động “bá đạo” ấy dẫn đến hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, nhưng ẩn sau là những mâu thuẫn, ẩn ức trong gia đình nhiều năm chưa được giải quyết. Ái Như, Hồng Ánh và NSƯT Thành Hội đảm nhận những vai diễn trung tâm, tạo nên câu chuyện vừa châm biếm, vừa kịch tính, mang hơi hướng của thể loại hài đen hiếm gặp trong điện ảnh Việt

Có thể thấy, tháng 10/2025 là một trong những giai đoạn đặc sắc nhất của phim Việt trong năm, khi nhiều đạo diễn và ê-kíp cùng lúc trình làng các dự án công phu. Từ tiếng cười nhẹ nhàng, ấm áp trong Cục vàng của ngoại, đến sự rùng rợn trong Cải mả và Nhà ma xó, hay những câu chuyện gia đình – tình cảm nhiều kịch tính trong Chị ngã em nâng, Bị mắt mắt nai và Phá đám: Sinh nhật mẹ khán giả Việt có cơ hội trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Tháng phim này được kỳ vọng không chỉ giúp phòng vé thêm phần sôi động, mà còn tiếp tục khẳng định nỗ lực đa dạng hóa thể loại và khai thác đề tài của điện ảnh nội địa.