Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Hồi sinh sông Tô Lịch
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Văn hóa - Giải trí
Thứ tư, ngày 01/10/2025 19:00 GMT+7

Sau "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không": Phim Việt ồ ạt ra mắt tháng 10 với đủ mọi thể loại

+ aA -
Hà Thúy Phương Thứ tư, ngày 01/10/2025 19:00 GMT+7
Sau thành công của "Mưa đỏ", "Tử chiến trên không", phim Việt ồ ạt ra mắt vào tháng 10, trong đó không ít tác phẩm từng dời lịch ra mắt để tránh “cơn bão” "Mưa đỏ".
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Phim Việt tháng 10/2025 trở nên sôi động với loạt tác phẩm đa dạng thể loại: từ tâm lý – tình cảm, gia đình cho đến kinh dị và tâm lý kịch tính. Sáu bộ phim “made in Vietnam” lần lượt trình làng, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm cho khán giả yêu điện ảnh Việt.

Phim Chị ngã em nâng khởi chiếu 3/10. Ảnh: NSX

Mở màn tháng là Chị ngã em nâng (khởi chiếu 3/10) của đạo diễn Vũ Thành Vinh. Phim khai thác mối quan hệ phức tạp giữa hai chị em gái trong bối cảnh ngành thẩm mỹ đầy cạnh tranh. Có sự tham gia của Quốc Trường, Lê Khánh, Uyển Ân và Thuận Nguyễn, tác phẩm xoay quanh câu chuyện người chị thành công và người em khao khát được công nhận. Sự xuất hiện của danh vọng, tiền bạc và những ganh đua ngấm ngầm khiến mối quan hệ máu mủ đứng trước bờ vực rạn nứt. Đạo diễn đặt ra câu hỏi: liệu tình ruột thịt có đủ sức cứu vãn khi con người bị cuốn vào vòng xoáy danh vọng và ích kỷ cá nhân.

Cục vàng của ngoại khởi chiếu 17/10. Ảnh: NSX

Tiếp nối, Cục vàng của ngoại (khởi chiếu 17/10) với sự tham gia của Việt Hương, Hồng Đào, Lê Khánh, Lâm Thanh Mỹ, ... mang màu sắc nhẹ nhàng, hài hước, tập trung vào tình cảm giữa bà và cháu trong một gia đình bình dị. Bộ phim tái hiện những câu chuyện nhỏ bé nhưng xúc động, khi những khác biệt giữa thế hệ trẻ và người già đôi lúc tạo nên hiểu lầm, mâu thuẫn, nhưng sau tất cả là tình yêu thương vô điều kiện. Với những tình huống dí dỏm và gần gũi, tác phẩm hướng tới khán giả đại chúng, đặc biệt là các gia đình nhiều thế hệ, đồng thời gửi gắm thông điệp về sự gắn kết và thấu hiểu trong mái ấm.

Cải mả khởi chiếu 24/10. Ảnh: NSX

Ngày 24/10, khán giả yêu thích dòng phim kinh dị – tâm linh sẽ được thưởng thức Cải mả của đạo diễn Thắng Vũ. Tác phẩm lần đầu tiên đưa nghi thức cải táng truyền thống Việt Nam lên màn ảnh rộng, tạo nên một không khí đặc trưng vừa quen thuộc vừa rùng rợn. Chuyện phim bắt đầu khi một gia đình quyết định cải táng mộ phần tổ tiên, vô tình kéo theo những hiện tượng kỳ bí và tai ương ập xuống liên tiếp. Những tiếng động lạ, bóng hình huyền hoặc và cả sự xuất hiện của oan hồn khiến các nhân vật rơi vào vòng xoáy kinh hoàng. Rima Thanh Vy, Thiên An, Avin Lu và Lâm Thanh Nhã mang đến diễn xuất đa dạng, góp phần khắc họa nỗi ám ảnh đeo bám giữa cõi âm và dương.

Nhà ma xó khởi chiếu 24/10. Ảnh: NSX

Cũng trong ngày 24/10, tác phẩm Nhà ma xó của đạo diễn Trương Dũng tiếp tục nối dài không khí rùng rợn. Phim xoay quanh một gia đình nghèo gặp biến cố sau khi cậu con trai vớt được chiếc khạp sành lạ từ dưới sông. Từ đó, hàng loạt hiện tượng ma quái và bí ẩn liên tiếp xảy ra, đặt các thành viên vào tình thế kinh hoàng. Không khí ma mị, âm u được đạo diễn khai thác dựa trên những truyền thuyết dân gian về “ma xó” – hồn ma trú ngụ trong góc nhà, vừa gần gũi vừa ám ảnh. Với dàn diễn viên Quang Tuấn, Vân Trang, Huỳnh Đông và Lan Thy, phim hứa hẹn mang đến trải nghiệm vừa rùng mình vừa tò mò cho người xem.

Bịt mắt bắt nai ra mắt 31/10. Ảnh: NSX

Khép lại tháng, hai tác phẩm ra mắt vào ngày 31/10. Bịt mắt bắt nai của đạo diễn Hoàng Thơ khai thác câu chuyện về bốn nhân vật trẻ tuổi cuốn vào vòng xoáy tình ái, dối trá và những bí mật quá khứ. Những mối quan hệ tưởng chừng giản đơn dần lộ ra mặt tối, nơi tình yêu và sự phản bội song hành, nơi mỗi lựa chọn đều dẫn đến bi kịch. Với sự tham gia của Bích Ngọc, Lương Gia Huy, Dũng Bino và Thái Trà My, bộ phim chính kịch – tình cảm này hứa hẹn nhiều cú twist kịch tính, hấp dẫn khán giả trẻ vốn yêu thích sự gay cấn và bất ngờ.

Phá đám: Sinh nhật mẹ ra mắt 31/10. Ảnh: NSX

Cũng trong ngày 31/10, Phá đám: Sinh nhật mẹ của đạo diễn Nguyễn Thanh Bình gây tò mò với ý tưởng kịch bản lạ lẫm: những người con quyết định tổ chức… đám tang giả cho mẹ để lấy tiền bảo hiểm, trùng đúng ngày sinh nhật bà. Hành động “bá đạo” ấy dẫn đến hàng loạt tình huống dở khóc dở cười, nhưng ẩn sau là những mâu thuẫn, ẩn ức trong gia đình nhiều năm chưa được giải quyết. Ái Như, Hồng Ánh và NSƯT Thành Hội đảm nhận những vai diễn trung tâm, tạo nên câu chuyện vừa châm biếm, vừa kịch tính, mang hơi hướng của thể loại hài đen hiếm gặp trong điện ảnh Việt

Có thể thấy, tháng 10/2025 là một trong những giai đoạn đặc sắc nhất của phim Việt trong năm, khi nhiều đạo diễn và ê-kíp cùng lúc trình làng các dự án công phu. Từ tiếng cười nhẹ nhàng, ấm áp trong Cục vàng của ngoại, đến sự rùng rợn trong Cải mả và Nhà ma xó, hay những câu chuyện gia đình – tình cảm nhiều kịch tính trong Chị ngã em nâng, Bị mắt mắt nai Phá đám: Sinh nhật mẹ khán giả Việt có cơ hội trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Tháng phim này được kỳ vọng không chỉ giúp phòng vé thêm phần sôi động, mà còn tiếp tục khẳng định nỗ lực đa dạng hóa thể loại và khai thác đề tài của điện ảnh nội địa.

Tham khảo thêm

Những chi tiết hư cấu nào giúp “Tử chiến trên không” tăng kịch tính?

Những chi tiết hư cấu nào giúp “Tử chiến trên không” tăng kịch tính?

'Mưa đỏ' đại diện Việt Nam tranh giải Oscar

"Mưa đỏ" đại diện Việt Nam tranh giải Oscar

Giám đốc Điện ảnh CAND hé lộ bí mật chiếc máy bay DC-4 trong 'Tử chiến trên không'

Giám đốc Điện ảnh CAND hé lộ bí mật chiếc máy bay DC-4 trong "Tử chiến trên không"

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ca sĩ Đức Phúc đến nhà riêng nói lời cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy, bất ngờ được tặng món quà đặc biệt

Theo nguồn tin riêng của Dân Việt, chiều 29/9, ca sĩ Đức Phúc đã tới nhà riêng thăm nhà thơ Nguyễn Duy – tác giả của bài thơ nổi tiếng "Tre Việt Nam".

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

Nữ diễn viên AI tham vọng "soán ngôi" Scarlett Johansson

Văn hóa - Giải trí
Nữ diễn viên AI tham vọng 'soán ngôi' Scarlett Johansson

Lựa chọn làm mẹ đơn thân của diễn viên hàng đầu xứ Trung

Văn hóa - Giải trí
Lựa chọn làm mẹ đơn thân của diễn viên hàng đầu xứ Trung

“One Battle After Another” nhận mưa lời khen từ giới phê bình

Văn hóa - Giải trí
“One Battle After Another” nhận mưa lời khen từ giới phê bình

Đọc thêm

Đoạn đường Hà Nội toàn ổ voi, hố ga mở nắp khiến giáo viên, học sinh 3 trường học ngã liên tục
Xã hội

Đoạn đường Hà Nội toàn ổ voi, hố ga mở nắp khiến giáo viên, học sinh 3 trường học ngã liên tục

Xã hội

Mưa ngập nhiều đoạn đường, nước chảy như suối, trong khi đó nhiều ổ voi, hố ga mở nắp gây nguy hiểm cho học sinh, giáo viên xã Vĩnh Thanh, Hà Nội.

Tranh vẽ bạn gái của Picasso đấu giá được hơn 25 triệu USD
Xã hội

Tranh vẽ bạn gái của Picasso đấu giá được hơn 25 triệu USD

Xã hội

Bức “Buste de femme”, chân dung Dora Maar do danh họa Pablo Picasso sáng tác năm 1944 vừa được nhà đấu giá Christie’s gõ búa 196 triệu HKD (tương đương 25,2 triệu USD).

Chia sẻ khó khăn sau bão Bualoi, Gia Lai hỗ trợ 6 tỷ đồng giúp 5 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La
Đại đoàn kết dân tộc

Chia sẻ khó khăn sau bão Bualoi, Gia Lai hỗ trợ 6 tỷ đồng giúp 5 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La

Đại đoàn kết dân tộc

Trước thiệt hại nặng nề do bão Bualoi gây ra, tỉnh Gia Lai quyết định hỗ trợ 6 tỷ đồng cho 5 tỉnh Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La.

Thủ tướng chất vấn: Tại sao vẫn còn 31.000 người nghỉ việc chưa được chi trả chế độ?
Tin tức

Thủ tướng chất vấn: Tại sao vẫn còn 31.000 người nghỉ việc chưa được chi trả chế độ?

Tin tức

Thủ tướng chất vấn đại diện các cơ quan liên quan tại phiên họp của Chính phủ: Sau rất nhiều văn bản và sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, tại sao đến nay vẫn còn 31.000 người nghỉ việc chưa được chi trả chế độ?

Nếu không có Mộc Tra, liệu Sa Tăng có trở thành đệ tử của Đường Tăng?
Đông Tây - Kim Cổ

Nếu không có Mộc Tra, liệu Sa Tăng có trở thành đệ tử của Đường Tăng?

Đông Tây - Kim Cổ

Nếu không có cuộc giao đấu định mệnh bên sông Lưu Sa với Mộc Tra – đại đệ tử của Quan Âm Bồ Tát, có lẽ Sa Tăng mãi chỉ là yêu quái đói khát ăn thịt người. Chính nhờ sự xuất hiện đầy huyền bí ấy, số phận của Sa Tăng rẽ sang một con đường khác, trở thành đệ tử trung thành của Đường Tăng trên hành trình thỉnh kinh.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước giúp Ninh Bình khắc phục hậu quả bão số 10
Đại đoàn kết dân tộc

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao hỗ trợ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước giúp Ninh Bình khắc phục hậu quả bão số 10

Đại đoàn kết dân tộc

Ngày 1/10, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Ninh Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh, đồng thời trao hỗ trợ của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cho tỉnh Ninh Bình để nhanh chóng khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.

Hòn đảo đẹp như phim ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, cách Phan Thiết 110km có động vật khổng lồ đang được bảo tồn
Nhà nông

Hòn đảo đẹp như phim ở Bình Thuận, nay là tỉnh Lâm Đồng, cách Phan Thiết 110km có động vật khổng lồ đang được bảo tồn

Nhà nông

Đảo Cù Lao Câu còn gọi là đảo Hòn Cau, là một hòn đảo nhỏ thuộc xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng (trước thời điểm sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, hòn đảo Cù Lao Câu thuộc xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Đảo Hòn Cau cũng là nơi bảo tồn sinh vật biển, kêu gọi bảo vệ rùa biển-loài động vật khổng lồ.

Chủ tịch nước Lương Cường: “TP.HCM phải đi trước, đi đầu”
Tin tức

Chủ tịch nước Lương Cường: “TP.HCM phải đi trước, đi đầu”

Tin tức

Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định TP.HCM có nhiều lợi thế để phát triển. Từ xã cho đến thành phố tiếp tục phấn đấu, nỗ lực phát triển xứng đáng với tầm vóc.

Hoàn lưu bão số 10 khiến nước lũ bủa vây nhiều xã, Nghệ An thiệt hại 1.627 tỷ đồng
Xã hội

Hoàn lưu bão số 10 khiến nước lũ bủa vây nhiều xã, Nghệ An thiệt hại 1.627 tỷ đồng

Xã hội

Hiện tại, nước lũ vẫn đang bủa vây nhiều xã ở Nghệ An. Có những vùng nước dâng lên, ngập đến mái nhà. Chính quyền địa phương đang nỗ lực tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập lụt. Theo ước tính sơ bộ, tỉnh Nghệ An thiệt hại khoảng 1.627 tỷ đồng sau cơn bão số 10.

Mưa lũ ở Tuyên Quang: 6 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà, hàng ngàn hecta hoa màu chìm trong biển nước
Nhà nông

Mưa lũ ở Tuyên Quang: 6 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà, hàng ngàn hecta hoa màu chìm trong biển nước

Nhà nông

Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài cùng với một số thuỷ điện trên địa bàn xả lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với 6 người chết và mất tích; hàng nghìn ngôi nhà cùng hàng ngàn ha hoa màu bị ngập sâu trong biển nước.

Nữ Bí thư Tỉnh ủy được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Tin tức

Nữ Bí thư Tỉnh ủy được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Tin tức

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã dược Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tiền vệ Thép xanh Nam Định: 2 lần vô địch V.League, bạn gái xinh như hot girl
Thể thao

Tiền vệ Thép xanh Nam Định: 2 lần vô địch V.League, bạn gái xinh như hot girl

Thể thao

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, tiền vệ cánh Trần Văn Đạt của Thép xanh Nam Định còn khiến nhiều đồng nghiệp phải ghen tỵ khi có cô bạn gái xinh đẹp.

Thị trường nội địa, nông sản sạch là hướng phát triển bền vững
Nhà nông

Thị trường nội địa, nông sản sạch là hướng phát triển bền vững

Nhà nông

"Xưa nay bà con ta thường sản xuất tự cung tự cấp, giờ bà con lại vươn ra xuất khẩu nhiều sản phẩm ra thế giới nhiều mà lại bỏ quên trong nước. Chúng ta có 100 triệu dân, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm, nông sản cũng rất cao..." - đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói".

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ra thông báo về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa
Điểm nóng

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ra thông báo về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa

Điểm nóng

Hiện tại, các dịch vụ hộ chiếu và thị thực theo lịch hẹn tại Mỹ cũng như tại các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ sẽ vẫn tiếp tục được diễn ra trong thời gian gián đoạn ngân sách nếu tình hình cho phép, trang facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết.

Đà Nẵng xúc tiến hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại Chemnitz - Đức
Kinh tế

Đà Nẵng xúc tiến hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại Chemnitz - Đức
6

Kinh tế

Đà Nẵng xúc tiến hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại Chemnitz, thuộc CHLB Đức, thông tin vừa được UBND TP Đà Nẵng cho biết.

Nơi nào ở An Giang đào thấy nhẫn vàng, đá quý thuộc văn hóa Óc Eo, xa xưa thuộc vương quốc Phù Nam?
Nhà nông

Nơi nào ở An Giang đào thấy nhẫn vàng, đá quý thuộc văn hóa Óc Eo, xa xưa thuộc vương quốc Phù Nam?

Nhà nông

Khu di tích Óc Eo - Ba Thê ở tỉnh An Giang có diện tích bảo tồn hơn 433ha, là trung tâm văn hóa Óc Eo - nền văn hóa cổ hình thành và phát triển từ thế kỷ I đến thế kỷ VII sau Công nguyên, gắn liền với vương quốc Phù Nam và có mối quan hệ rộng khắp trong lịch sử Đông Nam Á.

Dân số già kỷ lục, Nhật Bản ngưng tặng tiền người sang tuổi 88
Xã hội

Dân số già kỷ lục, Nhật Bản ngưng tặng tiền người sang tuổi 88

Xã hội

Thành phố Okazaki, tỉnh Aichi quyết định dừng chương trình tặng tiền mừng thọ cho người 88 tuổi vì lý do khó ngờ.

Đạo diễn Mai Thắm - người 'cầm trịch' show Chiến sĩ quả cảm là ai?
Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Mai Thắm - người "cầm trịch" show Chiến sĩ quả cảm là ai?

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Mai Thắm là gương mặt quen thuộc đứng sau nhiều game show đình đám, trong đó có "2 ngày 1 đêm", "Chiến sĩ quả cảm"...

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 sẽ diễn ra tưng bừng trên bờ, trên biển
Chuyển động Sài Gòn

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 sẽ diễn ra tưng bừng trên bờ, trên biển

Chuyển động Sài Gòn

Từ 5 - 7/10, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 sẽ diễn ra sôi động từ trên bờ ra biển; với nhiều hoạt động như: Hội chợ, ẩm thực, thể thao, trò chơi dân gian… dự kiến sẽ thu hút đông đảo du khách đến với Cần Giờ.

Khuyến nông cộng đồng bị “đứt gãy”: Tìm giải pháp khắc phục để gần dân hơn, mạnh mẽ hơn
Nhà nông

Khuyến nông cộng đồng bị “đứt gãy”: Tìm giải pháp khắc phục để gần dân hơn, mạnh mẽ hơn

Nhà nông

Tổ chức tại Quảng Trị, Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh Bắc Trung Bộ nhấn mạnh nguyên tắc: “Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, động viên nhân dân Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10
Đại đoàn kết dân tộc

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, động viên nhân dân Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10

Đại đoàn kết dân tộc

Ngày 1/10, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ nhân dân địa phương khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra.

Đồng Tháp phấn đấu trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái
Tin tức

Đồng Tháp phấn đấu trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái

Tin tức

Chiều 1/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Tháp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bế mạc. Nhiệm kỳ mới, tỉnh Đồng Tháp định hướng phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái.

Chủ tịch Hội Nông dân và Bộ trưởng Công Thương 'lắng nghe' tiếng lòng, trăn trở của nông dân
Video

Chủ tịch Hội Nông dân và Bộ trưởng Công Thương 'lắng nghe' tiếng lòng, trăn trở của nông dân

Video

"Tại Diễn dàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói với chủ đề: “Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số", tôi đã nói lên được tiếng lòng mình, những trăn trở, khó khăn của bà con quê hương...", bà Vương Thị Thương, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đến từ Lạng Sơn bày tỏ.

Lào Cai: Nước sông Hồng rút, người dân cùng lực lượng chức năng tranh thủ dọn dẹp bùn, đất
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Nước sông Hồng rút, người dân cùng lực lượng chức năng tranh thủ dọn dẹp bùn, đất

Lào Cai thi đua yêu nước

Sáng nay (1/10), nước lũ sông Hồng rút dần, người dân phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai và một số xã ven sông khẩn trương vệ sinh đường phố, nhà cửa với sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang.

Ấn Độ xây siêu đập nghìn tỷ thách thức Trung Quốc
Thế giới

Ấn Độ xây siêu đập nghìn tỷ thách thức Trung Quốc

Thế giới

Ấn Độ khẳng định công trình siêu đập mới được đề xuất có thể đối trọng với dự án đập kỷ lục mà Trung Quốc đang xây dựng ở thượng nguồn Tây Tạng khiến New Delhi lo ngại. Đây là động thái mới nhất của Ấn Độ trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc về nguồn nước dãy Himalaya.

Cổ phiếu bất động sản hụt hơi, VN-Index bảo toàn sắc xanh tại mốc 1.665 điểm
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản hụt hơi, VN-Index bảo toàn sắc xanh tại mốc 1.665 điểm

Nhà đất

Dù thị trường chung hồi phục, nhóm Vingroup lại ghìm chân VN-Index khi VIC, VHM giảm sâu. VRE nỗ lực tăng giá nhưng không đủ giữ sắc xanh cho nhóm bất động sản trong phiên 1/10.

4 ô tô và 1 xe máy va chạm liên hoàn ở Đà Nẵng, phương tiện bị hư hỏng nặng
Tin tức

4 ô tô và 1 xe máy va chạm liên hoàn ở Đà Nẵng, phương tiện bị hư hỏng nặng

Tin tức

Chiều 1/10, tại ngã tư đường 2 Tháng 9 - Phan Đăng Lưu (TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa bốn ô tô và một xe máy, khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng nhưng may mắn không có thiệt hại về người.

Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn giới thiệu với thế giới sản phẩm nông nghiệp
Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn giới thiệu với thế giới sản phẩm nông nghiệp

Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Việt Nam có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp đậm chất địa phương. Tuy nhiên, một số sản phẩm mới đang phù hợp với một vài thị trường nào đó. Bởi mỗi thị trường lại có nhu cầu khác nhau.

Người có sức ảnh hưởng livestream hỗ trợ bán hàng cho nông dân: Bộ Công Thương nói gì?
Thị trường

Người có sức ảnh hưởng livestream hỗ trợ bán hàng cho nông dân: Bộ Công Thương nói gì?

Thị trường

Thời gian qua, không chỉ nông dân, nhiều lãnh đạo địa phương và cả những người có tầm ảnh hưởng cũng tham gia livestream hỗ trợ bán hàng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu cách làm này có thật sự hợp lý và bền vững, hay chỉ là giải pháp tình thế?

Tin đọc nhiều

1

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

2

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

3

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn 'hóa dòng sông nhỏ'

4

Ca sĩ Đức Phúc đến nhà riêng nói lời cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy, bất ngờ được tặng món quà đặc biệt

Ca sĩ Đức Phúc đến nhà riêng nói lời cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy, bất ngờ được tặng món quà đặc biệt

5

Thoái vị xong, tại sao Hán Hiến Đế không lẻn đi theo Lưu Bị và tiếp tục khôi phục nhà Hán?

Thoái vị xong, tại sao Hán Hiến Đế không lẻn đi theo Lưu Bị và tiếp tục khôi phục nhà Hán?