Vắng Công Phượng, Minh Vương toả sáng giúp Trường Tươi Đồng Nai hạ Becamex TP.HCM
Minh Vương toả sáng bằng siêu phẩm đá phạt và một pha kiến tạo giúp Trường Tươi Đồng Nai hạ Becamex TP.HCM ở vòng loại cúp Quốc gia 2025/2026.
Theo thông tin ban đầu từ chính quyền xã Đăk Cấm, vụ hoả hoạn xảy ra vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày, tại kho phế liệu của ông Đặng Trí H. (1972).
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an Quảng Ngãi đã huy động cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện đến xử lý; đồng thời hỗ trợ người dân vận chuyển đồ dùng, vật dụng cần thiết.
Đến khoảng 22 giờ, cùng ngày, sau nhiều giờ kiên trì, Công an Quảng Ngãi đã khống chế được vụ hoả hoạn tại xưởng xưởng phế liệu ở phường Đăk Cấm.
Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn giao Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, các Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện văn kiện, tài liệu Đại hội…chuẩn bị các điều kiện lễ tân, hậu cần, khánh tiết, an ninh trật tự phục vụ Đại hội đại biểu Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.