Video: Cảnh sát PCCC Quảng Ngãi khống chế hoả hoạn tại xưởng xưởng phế liệu

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền xã Đăk Cấm, vụ hoả hoạn xảy ra vào lúc 18 giờ 30 phút cùng ngày, tại kho phế liệu của ông Đặng Trí H. (1972).

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an Quảng Ngãi đã huy động cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện đến xử lý; đồng thời hỗ trợ người dân vận chuyển đồ dùng, vật dụng cần thiết.

Đến khoảng 22 giờ, cùng ngày, sau nhiều giờ kiên trì, Công an Quảng Ngãi đã khống chế được vụ hoả hoạn tại xưởng xưởng phế liệu ở phường Đăk Cấm.