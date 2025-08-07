Chủ tòa nhà Hiory 100% vốn Nhật Bản được vận hành chung cư

Ngày 7/8, ông Nguyễn Hà Nam, Giám đốc Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng Nguyễn ký thông báo về việc Công ty TNHH MTV Sun Frontier Việt Nam là chủ đầu tư tòa nhà Hiory ven đường Võ Văn Kiệt, phương An Hải đủ điều kiện thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư.

Thông báo này có giá trị trong thời hạn 5 năm kể từ ngày ký. Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng yêu cầu chủ tòa nhà Hiory chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung trong đơn đề nghị đã gửi trước đó.

Tòa nhà Hiory có 28 tầng nổi và 2 tầng hầm với 312 căn hộ cùng hệ thống không gian sinh hoạt chung, nhà trẻ... có 100% vốn Nhật Bản.

Tòa nhà Hiory 100% vốn Nhật Bản ở phương An Hải, TP. Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiên

Trước đó, như Dân Việt đưa tin, chủ đầu tư tòa nhà Hiory đã có tranh chấp với Ban quản trị tòa nhà về khu vực nhà trẻ hiện có Trường mầm non Việt Nhật đang hoạt động. Tranh chấp kéo dài gây ồn ào dư luận, đỉnh điểm vào ngày 6/8, ông Dương Quốc Thi, Trưởng Ban quản trị tòa nhà Hiory có hành động làm hỏng tài sản của Trường mầm non Việt Nhật tại khu vực tầng 2.

Công an Đà Nẵng xác định, ông Thi làm vỡ một tấm kính, kéo máy chấm công của nhà trường xuống gây thiệt hại 1.590.000 đồng. Hành vi này được xác định không cấu thành tội phạm nên cơ quan công an không khởi tố vụ án hình sự.

Liên quan đến việc tranh chấp, khi trao đổi với PV Dân Việt vào tháng 12/2024, ông Võ Kim Hoàng, Phó BQT tòa nhà Hiyori cho rằng: "Ban đầu khu vực nhà trẻ chỉ có 54 m2 nhưng sau đó chủ đầu tư lấy thêm 2 khu vực là sân chơi chung của tòa nhà để mở rộng nhà trẻ thành 350,9 m2. Chúng tôi đại diện cho dân cư mua căn hộ của tòa nhà nên không cho phép hoàn thành điều chỉnh hạng mục PCCC tại trường này".

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nomoto Takahiko, Tổng giám đốc công ty TNHH MTV Sun Frontier Đà Nẵng, chủ đầu tư tòa nhà Hiory cho biết, diện tích Trường mầm non Việt Nhật thuê thuộc phần diện tích sở hữu riêng của chủ đầu tư.

"Việc Ban quản trị tòa nhà gây khó khăn cho hoạt động giáo dục của trường mầm non và một số cá nhân mua căn hộ của chúng tôi có một số hành vi làm ảnh hưởng đến hình ảnh của doanh nghiệp. Hiện, chúng tôi đã có đơn gửi các cơ quan chức năng của Đà Nẵng để xử lý.

