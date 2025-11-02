Sẽ có tour trực thăng ngắm Vũng Tàu, Cần Giờ từ trên cao, khẳng định vị thế ngành du lịch TP.HCM

Sở Du lịch TP.HCM vừa cho biết đang phối hợp với hãng bay và doanh nghiệp du lịch đẩy nhanh tiến độ mở lại tour trực thăng ngắm TP.HCM từ trên cao.

Năm 2022, TP.HCM từng thí điểm mở tour trực thăng ngắm TP.HCM từ trên cao và nhận được sự ủng hộ tích cực của du khách trong và ngoài nước vì sự độc đáo cũng như trải nghiệm mới lạ. Tuy nhiên, vì một số lý do, đặc biệt là thiếu sân đáp trực thăng nên chương trình thí điểm tour này phải tạm dừng.

Cách đây vài tháng, Sở Du lịch TP.HCM đã đề xuất khôi phục tour du lịch bằng trực thăng này. Hiện cơ quan quản lý ngành du lịch TP.HCM và các đơn vị, doanh nghiệp đang khẩn trương chuẩn bị mở lại tour cũng như xây dựng các hành trình tour phù hợp, nhất là sau sáp nhập, địa giới TP.HCM đã mở rộng hơn so với trước.

Theo kế hoạch, điểm đặc biệt của các tour trực thăng sắp ra mắt tại TP.HCM là có thêm hành trình ngắm Vũng Tàu, hành trình kết nối và ngắm Vũng Tàu, Cần Giờ từ trên cao.

Trực thăng của công ty Trực thăng miền Nam bay tại biển Vũng Tàu, TP.HCM. Ảnh: VNH South

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Minh Mẫn - Phó Tổng Giám đốc VinaGroup Travel, doanh nghiệp cùng phối hợp tổ chức tour trực thăng cho biết dự kiến sẽ có đường tour ngắm biển Vũng Tàu từ trên cao.

Trực thăng sẽ khởi hành từ sân bay Vũng Tàu, đưa du khách ngắm Bãi Trước, Bãi Sau, Vũng Tàu Marina; tour kết nối Bãi Sau với Hồ Tràm. Ngoài ra, còn có tour kết nối ngắm Vũng Tàu và Cần Giờ từ trên cao.

Dự kiến các chương trình tour trực thăng sẽ được triển khai từ tháng 12 tới.

Các đơn vị triển khai 3 nhóm sản phẩm chính là tour trực thăng, dịch vụ bay ngắm cảnh và trải nghiệm bay mô hình. Đồng thời, mở thêm các dịch vụ mở rộng như bay thuê riêng (charter flight), phục vụ nhu cầu khảo sát, trải nghiệm dành cho khách hàng cao cấp và doanh nghiệp chuyên biệt, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch hàng không của TP.HCM.

Các tour trực thăng này sẽ giúp khai thác lượng khách lẻ du lịch tại Vũng Tàu, TP.HCM. Ảnh: VNH

Với việc mở lại tour trực thăng, trực thăng khởi hành từ sân bay Vũng Tàu mở thêm cơ hội phát triển du lịch cao cấp cho biển Vũng Tàu cũng như TP.HCM.

Các tour trực thăng này sẽ giúp khai thác lượng khách lẻ du lịch tại Vũng Tàu, khai thác lượng khách theo hành trình tham quan giữa TP.HCM và Vũng Tàu, đáp ứng nhu cầu khách quốc tế tại TP.HCM cũng như biển Vũng Tàu khi đang đi du lịch tại đây.

Theo đánh giá của Sở Du lịch TP.HCM, tour ngắm cảnh từ trực thăng là sản phẩm mang tính biểu tượng, đã được thử nghiệm thành công và nhận được phản hồi tích cực từ du khách, doanh nghiệp lữ hành. Đây được xem là sản phẩm du lịch cao cấp, góp phần khẳng định vị thế của TP.HCM như một điểm đến năng động, hiện đại và sáng tạo.