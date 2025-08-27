SHB Đà Nẵng sẽ lại “cầm đèn đỏ”?

SHB Đà Nẵng: Bổn cũ soạn lại?

Sự lạc quan của SHB.Đà Nẵng trước mùa giải mới là có thật. Bằng chứng là đội bóng bên bờ sông Hàn đặt mục tiêu nằm trong Top 5 vào cuối mùa. Chắc hẳn SHB.Đà Nẵng nghĩ rằng họ có năng lực ngang hàng với Hà Nội FC, Thép xanh Nam Định, CLB CAHN, Ninh Bình, Thể Công Viettel, những đội có chiều sâu đội hình, chuyên môn cao nên mới tỏ ra tham vọng đến vậy.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Lê Đức Tuấn sớm bộc lộ nỗi lo ngay sau điểm xuất phát với việc chỉ thu về 1 điểm sau 2 vòng đầu. Nếu 1 điểm trên sân Thanh Hóa ít nhiều đem đến sự hài lòng, thì trận thua Hà Tĩnh trên sân nhà lại là nốt trầm buồn. Cũng cần biết rằng, Thanh Hóa không còn là đối thủ khó chịu như ở mùa trước. Minh chứng là sau trận hòa SHB.Đà Nẵng, họ đã phải nhận thất bại đậm trước tân binh là CLB Ninh Bình.

SHB Đà Nẵng khởi đầu không tốt. Ảnh: Sông Hàn

Đi sâu phân tích 2 trận đấu vừa qua thì có cơ sở để lo lắng cho độ hiệu quả trong lối chơi của SHB.Đà Nẵng. Ở chuyến làm khách tới Thanh Hóa, đoàn quân của ông Lê Đức Tuấn kiểm soát bóng đến 57% nhưng chỉ tung ra được 4 cú sút, hưởng 15 quả đá phạt. Bên kia chiến tuyến, Thanh Hóa kiểm soát bóng 43% nhưng có đến 12 pha dứt điểm, hưởng 5 quả phạt. Nhiều con số thống kê nghiêng về SHB.ĐN nhưng tỷ số chung cuộc thì cân bằng (1-1).

Đến trận tiếp Hà Tĩnh ở vòng 2, đoàn quân của ông Lê Đức Tuấn kiểm soát bóng còn nhiều hơn, đến 59,3% và hưởng 17 quả đá phạt, nhưng chỉ có 8 pha dứt điểm so với 16 cú sút bên phía đội khách. Tỷ số bàn thắng thậm chí còn tệ hơn trận ra quân với kết quả cuối cùng là 0-1 nghiêng về Hà Tĩnh.

Rõ ràng cả hàng công lẫn hàng phòng ngự của SHB.Đà Nẵng đều tồn tại vấn đề. Khoảng trống lộ ra ở bộ ba trung vệ cũng như lớp phòng ngự từ xa ở hàng tiền vệ là khá lớn, tạo cơ hội cho đối phương dứt điểm. Con số thống kê vượt trội về số lần “bắn phá” cầu môn của Thanh Hóa và Hà Tĩnh đã nói lên điều đó. Đối thủ của SHB.Đà Nẵng không hề tung ra các cú sút “vu vơ” mà tạo cơ hội ăn bàn rất rõ rệt.

Ngoại binh của SHB.Đà Nẵng chưa để lại ấn tượng. Ảnh: Sông Hàn

Ở tuyến đầu, năng lực hạn chế của các chân sút là lý do khiến SHB.Đà Nẵng lép vế trước hệ thống phòng ngự của đối phương. Ai cũng dễ nhận thấy trong nhiều năm qua, nội binh của đội bóng bên bờ sông Hàn không giỏi việc ghi bàn và tình trạng đó vẫn đang hiện hữu. Niềm tin và sự kỳ vọng lớn nhất ở mùa giải này đặt lên vai ngoại binh. Thế nhưng, sau 2 vòng đầu, tiền đạo tân binh David Boris Philippe chưa để lại dấu ấn nào đáng kể và cũng không cho thấy tiềm năng có thể bùng nổ trong tương lai.

Ở mùa giải trước, SHB.Đà Nẵng phải chật vật mới trụ hạng thông qua trận play-off. Trước đó, ở mùa giải 2023, đội bóng này đã phải nhận vé xuống hạng. Cần biết rằng, chất lượng đội hình của SHB.ĐN trong những mùa giải đó cho đến giờ không được đầu tư đáng kể, ngoài sự góp mặt của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Trong bối cảnh đó, lực lượng ngoại binh vẫn phải chơi trò “mua bán may rủi”. Hệ quả là đến thời điểm này, 3 cầu thủ ngoại mới đem về đều chưa tạo được niềm tin.

Phát biểu sau trận thua Hà Tĩnh, HLV Lê Đức Tuấn cho rằng SHB.Đà Nẵng cần thêm vài trận đấu nữa để vào guồng. Đó là điều mà khán giả Đà thành đang mong mỏi. Bởi nếu không có sự đột phá về chuyên môn, SHB.Đà Nẵng sẽ lại tiếp tục long đong với cuộc chiến trụ hạng chứ đừng mơ nằm trong Top 5 như mục tiêu đề ra đầu mùa.