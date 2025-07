Theo công bố của Chi cục Thống kê TP.HCM ngày 12/7, trong bối cảnh tình hình thế giới vẫn còn tiềm ẩn rủi ro từ bất ổn địa chính trị và căng thẳng thương mại giữa một số quốc gia. Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, TP.HCM đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp để duy trì tăng trưởng, ổn định sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp khơi thông các nguồn lực phát triển.

Qua đó, kinh tế TP.HCM tiếp tục tăng trưởng ổn định nhờ sự phục hồi mạnh của ngành du lịch, dịch vụ và thương mại, hoạt động xuất nhập khẩu khởi sắc, thu hút vốn FDI vẫn giữ xu hướng tích cực. Tuy nhiên, TP cũng đối mặt nhiều thách thức lớn, khi chi phí sản xuất, logistics, lạm phát tăng, tiến độ giải ngân đầu tư công còn chậm, đặc biệt ở các dự án hạ tầng trọng điểm.

Sau khi sáp nhập 3 địa phương (TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu), TP.HCM mới trở thành một "siêu đô thị" của cả nước. Ảnh: V.G.P

Môi trường kinh doanh có chuyển biến tích cực

Tổng sản phẩm trên địa bàn TP.HCM (GRDP) quý II/2025 tăng trưởng tích cực, với tốc độ tăng 8,22% so với cùng kỳ, cao hơn 0,71 điểm phần trăm so với quý trước và có mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2020 - 2025. Tăng trưởng tích cực của quý II đã góp phần nâng tổng sản phẩm trên địa bàn TP.HCM 6 tháng đầu năm 2025 tăng 7,82% so với cùng kỳ - đây là mức tăng cao nhất của 6 tháng đầu năm trong giai đoạn 2020 - 2025.

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước trên địa bàn TP 6 tháng đầu năm 2025, ước thực hiện tăng 20,4% so với cùng kỳ. Trong đó, các khoản thu từ nhà, đất gấp 7,2 lần.

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2025 ước thực hiện 321.892 tỷ đồng và tăng 20,4% so với cùng kỳ. Cụ thể: Thu nội địa ước thực hiện 247.185 tỷ đồng, chiếm 76,8% tổng thu cân đối và tăng 26,4% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 16.169 tỷ đồng, chiếm 5% tổng thu và giảm 7,2%; thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 65.654 tỷ đồng, chiếm 20,4% tổng thu và tăng 12,7%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 43.135 tỷ đồng, đạt 67,3% dự toán, chiếm 13,4% tổng thu và tăng 0,8%.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định: "Siêu đô thị" TP.HCM sau sáp nhập vẫn dẫn đầu cả nước với vai trò là đầu tàu kinh tế. Ảnh: V.P.G

Thu dầu thô ước thực hiện 9.594 tỷ đồng, chiếm 3% tổng thu cân đối và giảm 11,8%. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 65.020 tỷ đồng, chiếm 20,2% tổng thu cân đối và tăng 6,6%. Thu cân đối ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2025 ước thực hiện 181.333 tỷ đồng, đạt 115,9% dự toán, chiếm 56,3% tổng thu cân đối ngân sách nhà nước và tăng 81,6% so với cùng kỳ.

TP.HCM tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với khách du lịch trong và ngoài nước với doanh thu du lịch tháng 6 ước tăng 28,2% so với tháng trước.

Mặc dù vậy, môi trường kinh doanh trên địa bàn TP.HCM chưa có chuyển biến tích cực khi số doanh nghiệp tham gia vào thị trường giảm 18,7% và số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng 8% so với cùng kỳ.

Trong 5 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Thành phố đạt 2.593,8 triệu USD, tăng 146,3% so với cùng kỳ. Trong đó, cấp mới có 606 dự án và vốn đăng ký đạt 516,1 triệu USD.

Năm 2024, việc đưa vào vận hành tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đã là dấu ấn đáng nhở đối với người dân TP.HCM, góp thêm nét hiện đại vào bộ mặt phát triển của TP.HCM. Ảnh: H.H

Singapore là quốc gia dẫn đầu về vốn đăng ký dự án cấp phép mới với 85 dự án, vốn đăng ký đạt 368,3 triệu USD, chiếm 71,4% tổng vốn cấp phép mới; tiếp đến Hà Lan với 06 dự án, vốn đăng ký đạt 43,5 triệu USD, chiếm 8,4%; Trung Quốc với 169 dự án, vốn đăng ký đạt 29,5 triệu USD, chiếm 5,7%; Nhật Bản với 45 dự án, vốn đăng ký đạt 26,5 triệu USD, chiếm 5,1%.

Điều chỉnh vốn đăng ký có 161 dự án và vốn điều chỉnh đạt 400,3 triệu USD. Trong đó, ngành chuyên môn, khoa học công nghệ với 86 dự án, vốn điều chỉnh tăng 251,6 triệu USD, chiếm 62,8% tổng vốn đăng ký điều chỉnh; kế đến hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ với 27 dự án, vốn đăng ký 107,9 triệu USD, chiếm 27%. Vương quốc Anh là quốc gia có số vốn điều chỉnh tăng cao nhất đạt 133,7 triệu USD, chiếm 33,4% tổng vốn điều chỉnh; tiếp đến là Singapore đạt 120,2 triệu USD, chiếm 30%; Nhật Bản đạt 79,8 triệu USD, chiếm 19,9%.

Lũy kế từ ngày 1/1/1988 đến ngày 31/5/2025, trên địa bàn TP.HCM có 14.112 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực, với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng vốn hơn 59,73 tỷ USD (TP.HCM dẫn đầu về số dự án còn hiệu lực so với cả nước); có 29.964 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục góp vốn của doanh nghiệp trong nước với vốn góp đăng ký tương đương 31,3 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào TP.HCM (bao gồm cấp mới, điều chỉnh vốn và góp vốn) đạt trên 91,03 tỷ USD.

Khánh thành nhà ga TP - Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Ảnh: T.N

Ông Nguyễn Khắc Hoàng – Chi cục trưởng Chi cục Thống kê TP.HCM cho rằng: Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với các thách thức từ xung đột, căng thẳng địa chính trị của một số quốc gia. Chính sách thuế quan của Hoa Kỳ với nhiều rủi ro đến hoạt động sản xuất, thương mại.

Tuy nhiên, TP.HCM bám sát theo chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành; đồng thời, cùng sự nỗ lực của chính quyền các cấp, kinh tế TP.HCM trong 6 tháng đầu năm 2025 vẫn đạt nhiều kết quả khả quan; với tốc độ tăng trưởng GRDP tăng 7,82% so với cùng kỳ, thu ngân sách tăng 20,4%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 15,8%, lượt khách quốc tế đến thành phố tăng 44%, doanh thu vận tải tăng 14,9%.

TP.HCM tiếp tục là đầu tàu kinh tế của cả nước

"Trong 6 tháng cuối năm 2025, TP.HCM đánh dấu bước ngoặc lịch sử, khi sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu để trở thành một "siêu đô thị", với quy mô dân số hơn 14 triệu dân. TP.HCM sẽ tiếp tục là đầu tàu kinh tế của cả nước với các động lực tăng trưởng mới", ông Hoàng khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Được – Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng: "Để nối tiếp và phát huy các thành tựu đã đạt được. Đồng thời, tháo gỡ những khó khăn, tồn tại, TP.HCM cần ổn định bộ máy tổ chức, sau khi sắp xếp 3 tỉnh, thành phố; đảm bảo hoạt động hành chính được thông suốt, không để công việc chậm trễ, ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành.

Kế đó, xây dựng kế hoạch và mục tiêu tăng trưởng trong điều kiện mới, các sở, ban ngành TP tập trung nghiên cứu, đánh giá, khai thác các động lực tăng trưởng mới; thúc đẩy phát triển đồng bộ, tạo sự kết nối chặt chẽ giữa vùng trung tâm với các vùng lân cận.

Kinh tế phát triển, đời sống người dân luôn đương cải thiện, nâng cao sẽ là mục tiêu của "siêu đô thị" TP.HCM trong thời gian tới. Ảnh: V.G.P

Đẩy mạnh hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng, theo dõi sát sao tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm tiến độ và hiệu quả của các dự án trọng tâm, trọng điểm. Rà soát, đánh giá, đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút và giữ chân doanh nghiệp ngành công nghiệp trọng điểm, mở rộng, tái cơ cấu các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, hoàn thiện chính quyền số, nỗ lực giải quyết các vướng mắc về thủ tục hành chính của người dân và doanh nghiệp.

Duy trì và hoàn thiện các cơ chế chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, ổn định điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ đối với đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong quá trình sắp xếp và sáp nhập tổ chức, phát huy năng lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị".