Bình Dương: Sôi động khởi công dự án nhà ở trước thời điểm sáp nhập siêu đô thị TP.HCM

Trong đó, dự án Bcons Bình An – Đông Tây của Tập đoàn Bcons nổi bật như một điểm nhấn, góp phần định hình diện mạo đô thị Bình Dương.

Trước giờ hợp nhất, Bình Dương khởi công hàng ngàn căn hộ

Ngày 28/6, Tập đoàn Bcons tổ chức Lễ khởi công dự án Bcons Bình An – Đông Tây tại phường Bình An, TP.Dĩ An (thuộc TP.HCM sau sáp nhập).

Dự án được xây dựng trên khu đất rộng 30.000m² với tổng vốn đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng, bao gồm tổ hợp hơn 1.800 căn hộ.



Dự án Bcons Bình An – Đông Tây tại phường Bình An, TP.Dĩ An xây dựng hơn 1.800 căn hộ. Ảnh: Nguyên Vỹ

Cùng với đó là tòa tháp đôi 39 tầng dành cho thương mại, dịch vụ với tổng diện tích sàn gần 173.000m². Đây cũng sẽ là trụ sở chính của Tập đoàn Bcons trong tương lai, hứa hẹn trở thành trung tâm làm việc lý tưởng cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Dự án không chỉ tập trung vào phát triển nhà ở mà còn chú trọng đầu tư vào giáo dục với hệ thống B-school và B-uni.

Ông Dương Kim Quân - Tổng Giám đốc Tập đoàn Bcons chia sẻ, mục tiêu đến năm 2030, Bcons sẽ xây dựng hơn 10 ngôi trường và một trường đại học đa ngành, góp phần đào tạo thế hệ trẻ tri thức.

Nhân dịp này, Bcons công bố ra mắt Quỹ học bổng hiếu học trị giá 5 tỷ đồng mỗi năm, nhằm hỗ trợ học sinh nghèo trên địa bàn tiếp cận giáo dục, vun đắp ước mơ và xây dựng một xã hội phát triển, phồn vinh.



Các dự án nhà ở, trường học của Bcons đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ảnh: Nguyên Vỹ

Dự án tọa lạc tại vị trí đắc địa trên trục đường Thống Nhất, kết nối trực tiếp với Xa lộ Hà Nội và liền kề Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM.

Khi đi vào hoạt động vào năm 2028, Bcons Bình An – Đông Tây sẽ đóng góp quan trọng vào việc định hình một trung tâm đô thị hiện đại, hỗ trợ chuyển đổi số và sáng tạo.

Trước đó, ngày 27/6, tỉnh Bình Dương cũng tổ chức Lễ khởi công dự án Hồ Gươm Xanh tại TP.Thuận An.



Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án Hồ Gươm Xanh tại TP.Thuận An. Ảnh: PV

Với tổng diện tích 24,5ha, tổng mức đầu tư gần 1 tỷ USD, dự án tọa lạc trên trục quốc lộ 13 và do Công ty CP Thương mại và Du lịch Bình Dương làm chủ đầu tư.

Hồ Gươm Xanh dự kiến cung cấp hơn 4.000 căn hộ cao cấp, hơn 300 căn villas, nhà phố thương mại, cùng các tiện ích đồng bộ như trường học, trung tâm sự kiện và khách sạn 5 sao.

Sôi động chuỗi sự kiện trước ngày Bình Dương “về chung mái nhà” TP.HCM

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, sau gần 30 năm phát triển, Bình Dương đã trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư

Các dự án lớn không chỉ cung cấp nhà ở mà còn tạo ra không gian làm việc hiện đại, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với vị trí chiến lược và hệ thống hạ tầng đồng bộ, Bình Dương đang sẵn sàng cho hành trình sáp nhập, trở thành một phần của siêu đô thị TP.HCM với quy mô kinh tế lớn nhất cả nước.



Lãnh đạo tỉnh Bình Dương khởi công dự án Bcons Bình An – Đông Tây tại phường Bình An, TP.Dĩ An. Ảnh: Nguyên Vỹ

“Việc khởi công các dự án như Bcons Bình An – Đông Tây và Hồ Gươm Xanh hứa hẹn mang lại cơ hội an cư, đầu tư và phát triển kinh tế, đồng thời góp phần định hình một trung tâm đô thị hiện đại, sáng tạo và bền vững”, ông Minh chia sẻ.

Cùng ngày 28/6, Bình Dương tổ chức nhiều sự kiện mang ý nghĩa kinh tế và văn hóa sâu sắc.

Lễ công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đặt tên đường Nguyễn Văn Luông tại TP.Tân Uyên thể hiện lòng tri ân đối với đồng chí Nguyễn Văn Luông – người chiến sĩ cách mạng kiên trung, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng và phát triển của tỉnh. Sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa lịch sử mà còn góp phần xây dựng bản sắc văn hóa cho siêu đô thị mới.



Cầu Bình Gởi thuộc dự án Vành đai 3, bắc qua sông Sài Gòn. Ảnh: Nguyên Vỹ

Ngoài ra, lễ hợp long cầu Bình Gởi thuộc dự án Vành đai 3, bắc qua sông Sài Gòn kết nối TP.Thuận An (Bình Dương) với TP.HCM, là bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng giao thông liên vùng.

Cầu Bình Gởi cùng với công trình nâng cấp, mở rộng đường ĐT7476 (đoạn từ ngã ba Tân Thành đến ngã ba Hội Nghĩa) và lễ khánh thành tượng đài trung tâm Khu tưởng niệm Chiến khu D tại xã Đất Cuốc, huyện Bắc Tân Uyên, khẳng định nỗ lực của Bình Dương trong việc đồng bộ hóa hạ tầng và bảo tồn giá trị lịch sử.