Sinh viên Ngoại thương đặt câu hỏi khiến Thủ tướng New Zealand ấn tượng: "Tôi đánh giá cao các bạn"

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – New Zealand, sáng 26/2, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam cùng Cơ quan Giáo dục New Zealand (Education New Zealand - ENZ) phối hợp tổ chức sự kiện giáo dục New Zealand - Viet Nam EduConnect tại Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Sinh viên Ngoại thương đặt câu hỏi cho Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: Khánh Ngọc

Tại đây, một sinh viên đã đặt câu hỏi đến Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon: "Em là Chi, hiện chương trình chất lượng cao, khoa Kinh doanh, Trường Đại học Ngoại thương. Em biết New Zealand có sự ủng hộ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Vậy, New Zealand có những chính sách hay sáng kiến nào hiện nay đang thành công, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp giữa những người trẻ tại New Zealand và Việt Nam? Sinh viên Việt Nam và những doanh nghiệp trẻ Việt Nam có thể học được những bài học gì?".

Thủ tướng Christopher Luxon cho biết: "Đây thực sự là câu hỏi rất tuyệt vời. Tôi rất vui, tôi đánh giá cao tinh thần khởi nghiệp dù là cho Việt Nam, New Zealand hay thế giới, chúng ta có thể vươn ra ngoài để khởi nghiệp.

Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon. Ảnh: Khánh Ngọc

Tại New Zealand, chúng tôi khuyến khích ngày càng nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp càng tốt, chúng tôi cũng có văn hóa về khởi nghiệp, có nhiều sự đổi mới sáng tạo. Quan trọng nhất là đã có nhiều doanh nghiệp thành công trên thế giới. Chúng tôi cũng muốn sẽ tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy các giáo sư nghiên cứu. Ngoài ra chúng tôi cũng muốn thương mại hóa cơ hội này. Tất cả những gì có thể ứng dụng được bài học từ lý thuyết trong thực hành thực tế, vì vậy các giáo sư đại học cũng có thể tham gia các dự án và họ cũng có thể nhận được giải thưởng có những nghiên cứu, ý tưởng của mình. Ý tưởng này có thể giúp tạo ra công ăn việc làm dù là cho người dân Việt Nam hay New Zealand.

Tôi chỉ muốn nói rằng tất cả các bạn trẻ tuổi ở đây nếu mà muốn khởi nghiệp đều được. Các bạn cũng có thể tiếp tục việc học của mình tại đây hoặc New Zealand. Và các bạn cũng thấy các bạn có thể vượt qua được tất cả hạn chế của bản thân mình. Các bạn sẽ thực sự năng động".

Bộ trưởng GDĐT Nguyễn Kim Sơn có mặt trong sự kiện. Ảnh: Khánh Ngọc

Một sinh viên khoa Kinh tế quốc tế của trường cũng đặt câu hỏi: "New Zealand có cơ hội nào có thể khuyến khích sinh viên theo học và làm thế nào để sinh viên Ngoại thương tận dụng đối đa được cơ hội này?".



Thủ tướng Christopher Luxon cho biết: "Đây là câu hỏi rất hay. Thực sự các bạn là những sinh viên rất thông minh. Chúng tôi có một loạt chương trình học bổng từ trung học, đại học. Thực tế chúng tôi đang mở rộng, tăng lên 56% số lượng học bổng cho học sinh Việt Nam vì chúng tôi nghĩ rằng các bạn rất phù hợp và có thể đóng góp nhiều cho môi trường giáo dục học thuật ở New Zealand cũng như có đóng góp to lớn với New Zealand.

Nếu các bạn muốn, chúng tôi cũng có các trường đại học nằm trong top 2% thế giới, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học, STEM, công nghệ. 60% nghiên cứu của chúng tôi đều tập trung lĩnh vực này. Chúng tôi cũng có những chương trình học với các giáo sư tuyệt vời. Chúng tôi hy vọng sẽ mở rộng cơ hội để chào đón nhiều sinh viên Việt Nam sang học tại New Zealand. Hiện nay số sinh viên đang ngày tăng và chúng tôi hy vọng sẽ chào đón nhiều sinh viên nữa đến New Zealand".

Thủ tướng New Zealand hào hứng chụp ảnh tại sự kiện. Ảnh: Khánh Ngọc

Tại sự kiện, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã có bài phát biểu về giáo dục New Zealand và quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai nước trong lĩnh vực giáo dục, cũng như đưa ra các công bố quan trọng về học bổng, mạng lưới cựu du học sinh New Zealand và chứng kiến trao đổi các văn kiện hợp tác giữa các đơn vị giáo dục hai nước, góp phần củng cố hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược New Zealand – Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục.

Với 3 chương trình học bổng chính phủ: bậc trung học (NZSS), bậc đại học (NZUA) và bậc sau đại học (Manaaki), New Zealand hiện hỗ trợ toàn diện cho học sinh, sinh viên Việt Nam thông qua chương trình học bổng chính phủ ở tất cả các bậc học.

PGS.TS Bùi Anh Tuấn, hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Khánh Ngọc

PGS.TS Bùi Anh Tuấn, hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương cho biết: "Trong suốt những năm qua, New Zealand đã cung cấp nhiều chương trình học bổng, trao đổi học thuật và hợp tác giữa các cơ sở giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên Việt Nam tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao, tham gia nghiên cứu và tích lũy kinh nghiệm quốc tế. Rất nhiều sinh viên của chúng tôi đã học tập tại New Zealand và sau đó trở về Việt Nam để đóng góp vào sự phát triển của đất nước".