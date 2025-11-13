Sở An toàn Thực phẩm TP.HCM nói gì về vụ ngộ độc bánh mì ảnh hưởng hơn 300 người?

Trước câu hỏi về số lần kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh mì trước khi xảy ra vụ ngộ độc và nghi vấn về sự "buông lỏng quản lý", Sở An toàn Thực phẩm (ATTP) TP.HCM thông tin cụ thể.

Theo đó, Sở ATTP hàng năm thực hiện công tác kiểm tra định kỳ theo kế hoạch đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống. Trường hợp có dấu hiệu vi phạm về an toàn thực phẩm, sự cố về an toàn thực phẩm, hoặc khi có cảnh báo/phản ánh liên quan, Sở sẽ thực hiện kiểm tra đột xuất và xử phạt đúng theo quy định của pháp luật.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP.HCM thăm khám một trường hợp từng ngộ độc sau ăn bánh mì cóc Cô Bích. Ảnh: BV cung cấp

Về tốc độ xử lý khi nhận thông tin ca ngộ độc đầu tiên từ vụ bánh mì cóc Cô Bích và việc thiếu phối hợp với các cơ quan khác, Sở ATTP khẳng định, ngay sau khi tiếp nhận thông tin", Sở ATTP đã thông tin, phối hợp cùng với Sở Y tế, đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, điều trị rà soát, thống kê số lượng bệnh nhân có liên quan đến vụ việc.

Đồng thời, Sở ATTP đã "khẩn trương thành lập ngay Đoàn điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm", phối hợp với UBND Phường, xã, Sở Y tế và các cơ quan chức năng liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, điều tra nguyên nhân và xử lý vụ việc theo đúng Quy chế điều tra ngộ độc thực phẩm hiện hành.

Cũng liên quan đến rủi ro ngộ độc thực phẩm có liên quan đến việc người tiêu dùng ăn bánh mì nói chung, Sở ATTP khuyến cáo rằng đối với bánh mì, nguồn nguyên liệu thường được sử dụng như pate, thịt nguội, bơ, dưa chua... nếu không được bảo quản tốt sẽ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể gây ra ngộ độc thực phẩm. Do vậy, để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, người sản xuất kinh doanh phải luôn tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm.

Nguyên nhân vụ ngộ độc bánh mì cóc mới đây tại TP.HCM được xác định là vi khuẩn salmonella. Ảnh TL

Về cam kết xử lý triệt để, Sở ATTP cho biết sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền ATTP đến các cán bộ phường xã, và tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Sở khẳng định: "Đối với các sự vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố, Sở ATTP đều tiến hành các bước điều tra và xử lý đúng theo quy định pháp luật."

Ngày 12/11, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Tăng Chí Thượng cho biết tính đến sáng cùng ngày, các bệnh viện đã tiếp nhận 304 trường hợp rối loạn tiêu hóa sau ăn bánh mì cóc Cô Bích đến khám và điều trị. Trong số này đã có 244 trường hợp ổn định, đã xuất viện; hiện còn 60 bệnh nhân đang tiếp tục điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố. Riêng trường hợp nặng phải điều trị hồi sức tích cực tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định sáng nay đã cai được máy thở, sinh hiệu ổn.



