Sở hữu bất động sản siêu khan hiếm, Vịnh Ngọc khiến các "tượng đài" thế giới cũng phải "ngả mũ"

Thứ ba, ngày 02/12/2025 11:40 GMT+7
Khu Vịnh Ngọc (Vinhomes Green Paradise) đang định nghĩa lại khái niệm bất động sản siêu sang với những căn biệt thự đặt trên mặt biển hồ Lagoon 800ha lớn nhất thế giới, sở hữu tầm nhìn hướng thủy trải dài hơn 8km, đem đến trải nghiệm sống đặc quyền và giá trị độc tôn mà ngay cả ở Sentosa Cove - thủ phủ của giới triệu phú Singapore - cũng khó có được.
Tầm nhìn 8km mặt nước - chuẩn xa xỉ mới của thế giới bất động sản siêu sang

Trong thị trường siêu sang toàn cầu, một bất động sản chỉ thật sự đạt đến “giới hạn kim cương” khi hội tụ ba tiêu chí: tiếp giáp mặt nước tự nhiên, tầm nhìn không bị che chắn, và chất lượng cảnh quan duy trì quanh năm. Đây cũng là những yếu tố đưa Sentosa Cove trở thành biểu tượng thượng lưu hàng đầu của thế giới. Các căn biệt thự tại đây có giá từ 20 - 100 triệu USD.

Nhưng chính “tượng đài” này cũng có những giới hạn tự nhiên. Sentosa Cove nằm trong vịnh hẹp nên không một căn biệt thự nào có tầm nhìn mặt nước dài quá vài kilomet. Vịnh Ngọc tại Vinhomes Green Paradise lại vượt lên trên những giới hạn đó.

Vịnh Ngọc đang vẽ lại bản đồ bất động sản siêu sang toàn cầu với những trải nghiệm khó có được ngay cả ở các đô thị biển hàng đầu thế giới.

Khu biệt thự sang trọng Vịnh Ngọc nằm giáp mặt hồ Lagoon 800ha - hồ lagoon nước biển tự nhiên lớn nhất thế giới. Đây cũng là khu sở hữu mặt biển hồ rộng nhất toàn dự án, lên tới 1km khoảng cách giữa 2. Nhờ đó, 100% biệt thự sở hữu bãi tắm riêng ngay sau nhà - đặc quyền vốn chỉ xuất hiện ở những khu nghỉ dưỡng đắt đỏ nhất hành tinh.

Hồ Lagoon được vận hành bởi công nghệ lọc hiện đại với công suất lên tới 100.000 m³/giờ, liên tục duy trì độ trong, độ mặn và màu nước theo chuẩn nghỉ dưỡng quốc tế. Mùa khô, nước biển được dẫn trực tiếp từ đại dương vào hồ; mùa mưa, hệ thống lọc vận hành như một “mạch máu nhân tạo”, đảm bảo hệ sinh thái luôn cân bằng. Nhờ vậy, cư dân được hưởng trọn không gian mặt nước có chất lượng tương đương biển tự nhiên ngay trong chính khuôn viên nhà mình.

Điểm nhấn tạo nên đẳng cấp khác biệt là tầm nhìn hiếm có của các biệt thự Vịnh Ngọc, trong đó nhiều căn mở ra khung cảnh hơn 8km mặt biển hồ. Đây là ưu thế gần như không thể bắt gặp ở bất kỳ dự án nào: mặt nước rộng tới mức tầm nhìn thoát hoàn toàn khỏi mọi giới hạn, mở ra một đường chân trời liền mạch, tạo cảm giác như sống ở bên một vịnh biển tự nhiên. Trong bối cảnh mặt nước lớn ngày càng hiếm, tầm nhìn này nâng mỗi biệt thự trở thành một “phiên bản hữu hạn của thiên nhiên”, là dạng tài sản có giá trị bền vững và không thể lặp lại.

Bổ sung cho tầm nhìn triệu đô ấy là tòa tháp 108 tầng - biểu tượng mới của khát vọng và trí tuệ Việt. Tòa tháp không chỉ đóng vai trò như “ngọn hải đăng” dẫn hướng cho toàn bộ siêu đô thị, mà còn tạo nên điểm nhấn thị giác đắt giá khi nhìn từ các căn biệt thự Vịnh Ngọc.

Biệt thự Vịnh Ngọc tựa như những tác phẩm nghệ thuật, khi nằm ngay trên mặt hồ Lagoon 800ha, sở hữu tầm nhìn trải dài hơn 8km.

“Tài sản quyền lực” trong một hệ sinh thái thượng lưu toàn diện

Nếu ưu thế nổi bật nhất của Vịnh Ngọc đến từ chiều dài tầm nhìn hay chiều rộng mặt nước, thì lớp giá trị thứ hai nằm ở hệ sinh thái tiện ích dịch vụ hạng sang, kiến tạo một “vịnh tỷ phú” xa hoa bậc nhất châu Á.

Chủ nhân chỉ cần vài phút để tiếp cận resort 6 sao - điểm đến nghỉ dưỡng sang trọng của giới thượng lưu và doanh nhân toàn cầu, cảng du thuyền Landmark Harbour, bệnh viện quốc tế Vinmec 5 sao hợp tác cùng Cleveland Clinic (Mỹ), Tổ hợp trung tâm thương mại và chợ đêm phong cách Hàn Quốc K-Village, bộ đôi sân golf 18 hố được thiết kế bởi hai huyền thoại Tiger Woods và Robert Trent Jones Jr., hay thủ phủ nightlife lớn nhất miền Nam Cosmo Bay…

Trong bối cảnh các bảng xếp hạng bất động sản siêu sang toàn cầu đang được dẫn dắt bởi bộ 3 tiêu chí “wellness + waterfront + ESG”, Vịnh Ngọc càng nổi bật khi không chỉ hướng đến thẩm mỹ, sức khỏe mà còn đề cao trải nghiệm sống và sự trường tồn của giá trị tài sản.

Thống kê cho thấy, các đô thị ESG trên thế giới ghi nhận mức tăng giá bất động sản cao hơn 25 - 40 % mặt bằng chung. Bất động sản wellness tăng giá nhanh hơn thị trường 10 - 25%. Nhà ven mặt nước luôn có mức định giá cao hơn khoảng 40%. Hội tụ cùng lúc cả 3 lợi thế mà thị trường toàn cầu đang săn tìm, Vịnh Ngọc trở thành phiên bản “3 trong 1” hiếm có, mở ra tiềm năng tăng giá vượt trội và giá trị sở hữu dài hạn khó tài sản nào sánh kịp.

Cầu Thịnh Vượng nối liền Vịnh Ngọc với Mũi Danh Vọng.

Biên độ tăng trưởng giá trị của Vịnh Ngọc càng mở rộng nhờ vị trí chiến lược tại lõi trung tâm TOD. Ngay gần khu biệt thự là ga Depot tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ (khởi công ngày 19/12 tới); phía trước là trục đường Tương Lai kết nối thẳng đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu; bên cạnh là Cầu Thịnh Vượng liên thông trực tiếp với trung tâm tài chính quốc tế Mũi Danh Vọng và Cảng tàu quốc tế 5 sao Landmark Hahour... Khi hàng chục tòa cao tầng hình thành, Vịnh Ngọc sẽ trở thành tâm điểm kết nối mới phía Nam TP.HCM, tạo lợi thế tăng giá theo cấp số nhân cho bất động sản.

Tất cả những lợi thế đó khiến những căn biệt thự tại “vịnh tỷ phú” vượt xa khái niệm bất động sản. Đây là tài sản quyền lực - nơi mỗi mét vuông đều kết tinh giá trị của mặt nước hữu hạn, công nghệ vận hành đỉnh cao và tầm nhìn về một trung tâm tài chính - nghỉ dưỡng - giải trí hàng đầu khu vực. Vịnh Ngọc, vì thế, không chỉ là nơi an cư, mà là biểu tượng thịnh vượng dành cho những nhà đầu tư nhìn thấy tương lai trước phần còn lại của thị trường.

