Sở Xây dựng Hà Nội nói gì về thí điểm cấm ô tô trên 16 chỗ vào phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm?

Theo báo cáo gửi UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng đánh giá phương án thí điểm hạn chế ô tô trên 16 chỗ lưu thông trong khung giờ 6h30 - 8h30 và 16h30 - 18h30, triển khai từ tháng 3 đến tháng 8/2025, đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Theo Sở Xây dựng, người dân và du khách đồng tình với chủ trương, các phương tiện cơ bản tuân thủ quy định và hạn chế di chuyển vào khu vực cấm

Nhờ đó, giao thông trong khu vực phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm thông thoáng hơn so với trước đây, hiện tượng xung đột giao thông và ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm gần như không còn.

“Phương án thí điểm đã đạt được mục tiêu giảm ách tắc giao thông, tạo được không gian văn minh, thân thiện cho du khách”, báo cáo của Sở Xây dựng nêu.

Các ô tô trên 16 chỗ sẽ bị cấm lưu thông trong khu vực phố cổ và quanh Hồ Hoàn Kiếm trong giờ cao điểm. Ảnh: Trung Hiếu

Từ kết quả này, Sở Xây dựng đề xuất tiếp tục áp dụng biện pháp hạn chế ô tô trên 16 chỗ trong giờ cao điểm tại các tuyến phố thuộc khu vực phố cổ và hồ Hoàn Kiếm.

Đơn vị cũng kiến nghị giao liên ngành giao thông cùng UBND các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam nghiên cứu mở rộng phạm vi cấm để phù hợp với tình hình thực tế.

Trên cơ sở đề xuất, UBND TP Hà Nội đã đồng ý tiếp tục triển khai và yêu cầu ngành giao thông xây dựng phương án phân luồng chi tiết, bố trí các điểm trung chuyển hợp lý, bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và sinh hoạt của người dân trong khu vực.

Trước đó, hồi tháng 2/2025, UBND TP Hà Nội đã thuận đề nghị của Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng) về phương án thí điểm. Ôtô trên 16 chỗ bị cấm hoạt động, trừ xe buýt, xe đưa đón học sinh.



Thời gian thí điểm hạn chế bắt đầu từ 1/3, buổi sáng từ 6h30 đến 8h30, chiều từ 16h30 đến 18h30. Sau 6 tháng, các cơ quan sẽ đánh giá hiệu quả, báo cáo thành phố xem xét quyết định.

Hà Nội thí điểm cấm ôtô trên 16 chỗ vào phố cổ, hồ Gươm, người dân đi lại thế nào?

Để hỗ trợ người dân và du khách đi lại thuận tiện, thành phố sẽ bố trí 4 điểm trung chuyển theo các hướng của khu vực hạn chế trên các tuyến phố Bà Triệu, Trần Nhật Duật, Phùng Hưng và khu vực chợ Đồng Xuân. Phương tiện trung chuyển không sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Tuyến đường hạn chế xe trên 16 chỗ gồm trục hàng Giấy - Đồng Xuân - Hàng Đường - Hàng Ngang - Hàng Đào - Đinh Tiên Hoàng; trục hàng Đậu - Trần Nhật Duật - Nguyễn Hữu Huân trở vào trong khu vực phố cổ Hà Nội và các tuyến phố Lý Quốc Sư, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung (đoạn Tràng Thi tới Nhà Chung), Ấu Triệu, Báo Khánh, Hàng Trống, ngõ Hàng Hành, ngõ Bảo Khánh.

Khu phố cổ ở quận Hoàn Kiếm rộng khoảng 100 ha, có 76 tuyến phố thuộc 10 phường. Các phố này đa phần hình thành cả trăm năm trước với đặc điểm chung ngắn, nhỏ hẹp. Vỉa hè hẹp, còn bị lấn chiếm làm nơi để xe, kinh doanh. Vì thường xuyên bị ùn tắc nên thành phố đã thống nhất thí điểm cấm xe trên 16 chỗ ra vào khu vực này vào giờ cao điểm.