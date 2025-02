Tân HLV Teguramori sẽ giúp Hà Nội FC “phá dớp” trước HAGL?

HAGL vs Hà Nội FC (17h ngày 21/2): Đội khách giành 3 điểm?

Ở giai đoạn lượt đi, Hà Nội FC không thi đấu thành công như mong đợi. Trong số đó, thất bại 0-1 trước HAGL ngay trên sân nhà Hàng Đẫy là trận đấu rất đáng quên với Hà Nội FC. Chính bởi trận thua này, Hà Nội FC đã chia tay HLV Lê Đức Tuấn. Sau đó, HLV Hoàng Văn Phúc nắm quyền chỉ đạo một vài trận trước khi tân HLV Makoto Teguramori xuất hiện.

Trong giai đoạn lượt về của V.League 2024/2025, Hà Nội FC vẫn đặt mục tiêu cạnh tranh ngôi vô địch. Hiện tại, Hà Nội FC đang đứng thứ 4 với 20 điểm, kém đội đầu bảng Thể Công Viettel 5 điểm, ĐKVĐ Thép xanh Nam Định 4 điểm và Đông Á Thanh Hóa 3 điểm. Đây là khoảng cách không quá lớn, nhưng Hà Nội FC không được phép mắc sai lầm bởi nếu mất điểm, họ sẽ chịu thêm rất nhiều áp lực.

HLV Teguramori sắp có trận ra mắt Hà Nội FC. Ảnh: Ha Noi FC

HLV Teguramori nhận được sự tin tưởng rất lớn và mục tiêu của ông với Hà Nội FC đương nhiên là một chiến thắng. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, bản thân HLV Teguramori chưa có sự hiểu biết đầy đủ, kỹ lưỡng về đội bóng mới cũng như môi trường V.League nên ông phải trông đợi các học trò thi đấu hết sức mình.

Về phía HAGL, sau giai đoạn chơi tốt hồi đầu mùa, họ đã sa sút và có những kết quả thất thường theo chiều hướng đi xuống. HAGL hiện có 17 điểm, đứng thứ 8. Họ đang tương đối an toàn trong cuộc đua trụ hạng, nhưng không được phép va vấp quá nhiều nếu muốn tránh khỏi sự khó khăn không cần thiết.

Lý do khiến HAGL thi đấu thiếu ổn định là do lực lượng của họ quá mỏng. HAGL không có đủ chiều sâu đội hình nên khi một số trụ cột mất phong độ hay chấn thương, bị treo giò, họ lập tức chơi không tốt.

Tuy nhiên, ở trận đấu này, HAGL có điểm tựa là sân nhà Pleiku. Tại đây, trong 4 trận gần nhất gặp Hà Nội FC, đội bóng phố Núi thắng tới 3 trận, hòa 1 trận. Chính vì vậy, nếu muốn giành 3 điểm để hướng tới cuộc đua vô địch một cách nghiêm túc, Hà Nội FC sẽ phải có giải pháp đặc biệt để xuyên thủng mành lưới của HAGL.

Trong cuộc so tài vào 17h hôm nay (21/2), Hà Nội FC vẫn không có tiền đạo Tuấn Hải do bị treo giò. Nhưng HAGL cũng không có 2 trụ cột Marciel da Silva và Du Học cũng vì lý do thẻ phạt. Đây là màn đọ sức mà đội chủ nhà có thể chơi phòng ngự - phản công và đội khách sẽ mạo hiểm đôi chút để tìm kiếm chiến thắng.

Tuấn Hải vắng mặt do thẻ phạt, nhưng Hà Nội FC vẫn rất quyết tâm đòi lại món nợ để thua ở lượt đi. Ảnh: Ha Nọi FC

Đội hình dự kiến HAGL vs Hà Nội FC:

HAGL: Trung Kiên; Anh Tài, Văn Sơn, Lý Đức, Jairo, Quang Nho, Thanh Nhân, Thanh Sơn, Minh Vương, Bảo Toàn, Brandao.

Hà Nội FC: Văn Hoàng, Kyle Nino, Duy Mạnh, Thành Chung, Xuân Tú, Piere Ramothe, Hùng Dũng, Xuân Mạnh, Văn Quyết, Silva Daniel, Joao Pedro.

Dự đoán: Hà Nội FC thắng 2-1.