Sơn La chạy đua dập dịch viêm da nổi cục bảo vệ đàn gia súc nửa triệu con

Sơn La khoanh vùng, dập dịch viêm da nổi cục, bảo vệ đàn gia súc

Tỉnh Sơn La hiện có trên 500 nghìn con trâu, bò; trên 652.000 con lợn và khoảng 8,35 triệu con gia cầm. 6 tháng đầu năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản.

Các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân, người chăn nuôi thực hiện các quy định về phòng chống đói rét, dịch bệnh.