Sơn La chạy đua dập dịch viêm da nổi cục bảo vệ đàn gia súc nửa triệu con

Tài xế xe tải liên quan đến vụ tai nạn chết người rồi bỏ chạy bị cảnh sát lấy lời khai
Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an phường Long Bình mời tài xế xe tải liên quan đến vụ tai nạn chết người rồi rời khỏi hiện trường làm việc.
Tỉnh Sơn La hiện có trên 500 nghìn con trâu, bò; trên 652.000 con lợn và khoảng 8,35 triệu con gia cầm. 6 tháng đầu năm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, thủy sản.
Các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân, người chăn nuôi thực hiện các quy định về phòng chống đói rét, dịch bệnh.
Tình trạng ô tô hàng 2, hàng 3 chiếm dụng lòng đường Nguyễn Xiển (đoạn trước khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ, phường Định Công, Hà Nội) không chỉ tái diễn mà còn ngày một nghiêm trọng. Bất chấp nhiều lần báo chí phản ánh, những hàng xe ô tô vẫn "dàn trận" chiếm dụng nhiều làn đường, thách thức sự kiên nhẫn của người dân và hiệu quả quản lý của cơ quan chức năng.