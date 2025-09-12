Chủ đề nóng

Sự cố CIC bị hacker tấn công: Ngân hàng Nhà nước thông tin "nóng"

Thứ sáu, ngày 12/09/2025 16:13 GMT+7
Ngân hàng Nhà nước đã kịp thời chỉ đạo CIC khẩn trương báo cáo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác minh, xử lý; đồng thời đảm bảo hoạt động của CIC được liên tục, thông suốt.
Thông tin chiều ngày 12/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, cơ quan này đã nhận được báo cáo của Trung tâm Thông tin Tín dụng Việt Nam (CIC) về sự cố có liên quan đến thông tin tín dụng tại CIC.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã kịp thời chỉ đạo CIC khẩn trương báo cáo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác minh, xử lý, đồng thời đảm bảo hoạt động của CIC được liên tục, thông suốt.

Tại thông tin phát đi, Ngân hàng Nhà nước cho biết, CIC là một trong 04 tổ chức được phép thực hiện dịch vụ thông tin tín dụng tại Việt Nam. Thông tin tín dụng do CIC thu thập theo quy định của pháp luật không bao gồm thông tin về: tài khoản tiền gửi, số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng, mã số bảo mật (CVV/CVC), lịch sử giao dịch thanh toán của khách hàng. Hệ thống công nghệ thông tin của các tổ chức tín dụng hoạt động độc lập và hoạt động cung cấp dịch vụ của các tổ chức tín dụng hiện nay đang được thực hiện liên tục, an toàn và ổn định.

"NHNN đã thường xuyên có chỉ đạo, yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường rà soát, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về an ninh, bảo mật, an toàn hệ thống công nghệ thông tin, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Việc thu thập, xử lý, khai thác, sử dụng, trao đổi, cung cấp trái phép thông tin tín dụng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật", Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh.

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng khuyến cáo, khách hàng cần tuân thủ các quy định của pháp luật và hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chức năng về an toàn, bảo mật; thực hiện theo các quy định, hướng dẫn, khuyến cáo của các tổ chức tín dụng để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, cũng như để tránh bị kẻ xấu lợi dụng thực hiện các hành vi phát tán mã độc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…

Sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia vừa được VNCERT xác nhận với kết quả ban đầu cho thấy dấu hiệu tội phạm mạng tấn công, chiếm đoạt dữ liệu cá nhân vào ngày 10/9.

CIC bị hacker tấn công

Trước đó, ngày 11/9 Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) vừa cho biết đã tiếp nhận báo cáo về một sự cố an ninh mạng xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC). Báo cáo ban đầu cho thấy có dấu hiệu vi phạm dữ liệu cá nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chỉ đạo VNCERT chủ trì, phối hợp cùng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng gồm Viettel, VNPT, NCS, cùng CIC và các đơn vị chức năng của Ngân hàng Nhà nước. Các bên đã triển khai đồng bộ những biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để ứng phó, xác minh và bảo đảm an ninh mạng. Đồng thời, dữ liệu và chứng cứ liên quan cũng được thu thập để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy có dấu hiệu tấn công, xâm nhập từ tội phạm mạng với mục đích đánh cắp dữ liệu cá nhân. Số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt trái phép vẫn đang được thống kê và làm rõ.

VNCERT yêu cầu các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tự ý tải về, chia sẻ, khai thác hoặc sử dụng các dữ liệu bị lộ. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, VNCERT đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là tổ chức tài chính và ngân hàng, chủ động rà soát, triển khai đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN 14423:2025 về an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng. Người dân cũng được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, phòng tránh nguy cơ bị lợi dụng thông tin cá nhân để phát tán mã độc, lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Thời điểm vàng để đầu tư căn hộ đa năng Business Suite

Trước hạn chót 14/9: Giá vàng lùi sâu về 128 triệu đồng, tỷ giá và lãi suất được dự báo nhiều bất ngờ

Triển lãm 80 năm ngành Xây dựng - Giao thông: Gửi gắm thông điệp mang tính chiến lược

