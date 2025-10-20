Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Sử dụng giấy bạc kiểu này cực hại cho gan, thận nhiều người vẫn làm mà không hay

CTV Thu Phương (Theo Eating Well) Thứ hai, ngày 20/10/2025 10:57 GMT+7
Giấy bạc (hay còn gọi là giấy nhôm) là vật dụng không thể thiếu trong căn bếp hiện đại nhờ khả năng giữ nhiệt và chống dính hiệu quả. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách, chất nhôm trong giấy bạc có thể thôi nhiễm vào thực phẩm, tích tụ lâu ngày gây áp lực lên gan, thận và hệ thần kinh.
Dùng giấy bạc với thực phẩm có tính axit cao

Đây là sai lầm nguy hiểm nhất và rất phổ biến. Khi giấy bạc bọc các thực phẩm có tính axit mạnh như chanh, giấm, cà chua hoặc các loại nước sốt chua, dưới tác động của nhiệt độ cao (như khi nướng), axit sẽ phản ứng hóa học với nhôm.

Phản ứng này phá hủy lớp oxit nhôm bảo vệ, làm giải phóng một lượng lớn ion nhôm (Al3+) ngấm vào thức ăn. Về lâu dài, nhôm tích tụ trong cơ thể có thể gây áp lực lên gan, thận và ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thần kinh. Tốt nhất, hãy sử dụng đồ đựng bằng thủy tinh hoặc sứ khi chế biến các món có tính axit.

Cho giấy bạc vào lò vi sóng (microwave)

Giấy bạc được làm từ nhôm, là một loại kim loại, và kim loại tuyệt đối không được đưa vào lò vi sóng. Lò vi sóng hoạt động bằng cách phát ra sóng điện từ. Khi sóng này chạm vào kim loại, nó sẽ bị phản xạ, tạo ra tia lửa điện (hồ quang điện).

Hiện tượng này không chỉ khiến thức ăn chín không đều, thay đổi mùi vị mà còn có thể làm hỏng lò vi sóng, thậm chí gây nguy cơ cháy nổ cao. Bạn chỉ nên dùng các vật dụng chuyên dụng làm từ thủy tinh, gốm sứ chịu nhiệt hoặc nhựa an toàn cho lò vi sóng.

Sử dụng giấy bạc sai cách có thể gây hại cho sức khỏe. Ảnh: Cheapism

Nấu nướng thực phẩm gói giấy bạc ở nhiệt độ quá cao 

Mặc dù giấy bạc có khả năng chịu nhiệt tốt, nhưng việc nướng hoặc nấu ở nhiệt độ quá cao (thường trên 220∘C) trong thời gian dài sẽ làm tăng đáng kể khả năng nhôm thôi nhiễm vào thực phẩm.

Ở nhiệt độ cao, cấu trúc vật liệu nhôm dễ dàng bị phá vỡ, khiến các ion nhôm di chuyển và hòa tan vào món ăn nhanh hơn. Để giảm thiểu rủi ro, bạn nên hạn chế lạm dụng giấy bạc cho các món nướng cần nhiệt độ cực cao và thời gian dài, hoặc chuyển sang dùng giấy nến chuyên dụng.

Tái sử dụng giấy bạc nhiều lần 

Nhiều người có thói quen rửa sạch giấy bạc sau khi sử dụng và dùng lại với mục đích tiết kiệm. Tuy nhiên, việc tái sử dụng sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc và các tác nhân gây bệnh bám lại và phát triển trên bề mặt giấy bạc, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Hơn nữa, sau lần sử dụng đầu tiên, cấu trúc và lớp bảo vệ của giấy bạc đã bị suy yếu, khiến lượng nhôm thôi nhiễm vào thức ăn trong lần dùng tiếp theo có thể tăng lên. Để đảm bảo an toàn vệ sinh, hãy sử dụng giấy bạc như một vật dụng dùng một lần.

Dùng giấy bạc để bọc hoặc lót các đồ kim loại khác 

Tránh dùng giấy bạc để bọc hoặc lót trực tiếp các dụng cụ nấu nướng hoặc thực phẩm có chứa thành phần kim loại khác như sắt, thép không gỉ. Sự tiếp xúc giữa hai loại kim loại có thể gây ra phản ứng điện phân, dẫn đến hiện tượng ăn mòn, làm thủng giấy bạc và giải phóng các chất không mong muốn vào thực phẩm. Phản ứng này cũng có thể làm dính chặt giấy bạc vào khay nướng hoặc dụng cụ, gây khó khăn khi làm sạch.

Bọc thức ăn thừa ướt hoặc mặn trong giấy bạc để vào tủ lạnh

Giấy bạc không kín hoàn toàn như hộp đựng chuyên dụng, khiến không khí, hơi nước và vi khuẩn vẫn có thể xâm nhập, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn thực phẩm. Đặc biệt, đối với thức ăn nóng, việc bọc kín bằng giấy bạc rồi cho vào tủ lạnh ngay sẽ giữ nhiệt lâu, tạo môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển.

Hơn nữa, các loại thức ăn ẩm hoặc mặn sẽ làm tăng tốc độ ion nhôm thôi nhiễm. Khi lưu trữ lâu ngày, lượng nhôm ngấm vào thức ăn sẽ tăng dần, ảnh hưởng đến gan, thận và hệ tiêu hóa nếu ăn lại.

