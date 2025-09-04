Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
Văn hóa - Giải trí
Thứ năm, ngày 04/09/2025 14:02 GMT+7

Sự nghiệp lừng lẫy của Nghệ sĩ Nhân dân là Tiến sĩ, con quan đại thần nhà Nguyễn, em gái nguyên Tổng Giám đốc VTV

+ aA -
Hà Tùng Long Thứ năm, ngày 04/09/2025 14:02 GMT+7
Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành đã để lại cho đời sự nghiệp lừng lẫy với hơn 200 vở diễn, đào tạo ra nhiều nghệ sĩ tên tuổi, sáng lập Nhà hát Tuổi trẻ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nhiều nghệ sĩ thương tiếc Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành

Trao đổi với Dân Việt, Nghệ sĩ Ưu tú Sĩ Tiến – Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ cho biết, Đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành – một trong hai người đã có công sáng lập nên Nhà hát Tuổi trẻ qua đời vào 19h55 ngày 3/9, thọ 85 tuổi.

Trước đó, nữ nghệ sĩ nằm điều trị tại bệnh viện 20 ngày, khi nhận thấy sức của bà quá yếu, bệnh viện đồng ý cho gia đình đưa bà về và bà đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng.

Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành bên các học trò do chính bà đạo tạo ở Nhà hát Tuổi trẻ. Ảnh: Khánh Huyền

Theo Nghệ sĩ Ưu tú Sĩ Tiến, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành và Đạo diễn Hà Nhân là hai người phụ nữ tài năng được tôn vinh trong giới sân khấu Việt Nam. Cả hai sáng lập nên Nhà hát Tuổi trẻ với sứ mệnh phục vụ khán giả trẻ, với nhiều loại hình biểu diễn sân khấu tiên phong, luôn nhận được sự yêu mến của khán giả trong và ngoài nước suốt gần năm thập niên qua. Bà từng làm Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ từ năm 1991 – 1996, nhiều năm trước đó bà làm Phó Giám đốc.

“Chúng tôi may mắn được học tập và làm việc dưới sự dìu dắt và chỉ bảo của cô Phạm Thị Thành, một nữ nghệ sĩ - đạo diễn luôn truyền cảm hứng đến các nghệ sĩ bằng nhiệt huyết với thái độ cởi mở, chân thành.

Cô luôn khuyến khích và đòi hỏi sự sáng tạo để có thể đạt được hiệu quả cao nhất đối với người nghệ sĩ tham gia hoạt động sân khấu, đặc biệt là sân khấu dành cho khán giả trẻ. Những vở diễn của Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành đã làm nên lịch sử của Nhà hát Tuổi trẻ, người đã biến ước mơ thành điều có thật. Nhà hát Tuổi trẻ biết ơn và tự hào về cô, người nghệ sĩ tài năng và tận hiến cho Sân khấu Việt Nam”, Nghệ sĩ Ưu tú Sĩ Tiến bộc bạch.

Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành đã cố hiến trọn đời mình cho nghệ thuật. Ảnh: TL

Nghệ sĩ Ưu tú Sĩ Tiến cũng nhấn mạnh thêm rằng: “Nhìn vào những gì đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành đã làm trong suốt cuộc đời mình, những người phụ nữ Việt Nam hôm nay có thể xem bà như một tấm gương về sự lao động, cống hiến hết mình cho nghệ thuật.

Bà đã gieo những hạt mầm quý giá trong đời sống, để chứng minh vai trò, vị trí, cũng như bản lĩnh của người phụ nữ đã vượt qua mọi thăng trầm để gặt hái những niềm vui không chỉ cho riêng cá nhân mình”.

Diễn viên Khánh Huyền – lứa thế hệ thứ 2 được đào tạo và trưởng thành ở Nhà hát Tuổi trẻ cũng chia sẻ: “Ngoài mẹ ruột của tôi, có hai người phụ nữ mà tôi vô cùng biết ơn và thương quý đó là Đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành và Đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Diệp. Một người đã giúp tôi được sống với nghề và toả sáng trên sân khấu và một người luôn tin tưởng, cho tôi những vai diễn đầy thử thách bên lĩnh vực truyền hình.

Cô Bạch Diệp đã từ bỏ cõi tạm từ khi tôi mới chuyển vào Nam. Mẹ tôi cũng mới đi gặp ba tôi rồi, giờ tôi lại phải dâng nén hương tiễn biệt cô Thành... Lòng tôi buồn và xót xa vô hạn. Luôn thương nhớ những người phụ nữ, những người thầy, những người mẹ mà tôi vô cùng yêu quý, kính trọng”.

Sự nghiệp lừng lẫy của Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành

Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành sinh năm 1941 trong một gia đình dòng dõi “trâm anh thế phiệt” ở Đức Thọ (Hà Tĩnh). Bà là con gái út của Luật sư, nhà văn, Đổng lý văn phòng nội các (quan đại thần nhà Nguyễn, triều Bảo Đại) Phạm Khắc Hòe và bà Công Tôn Nữ Diệu Phẩm (cháu nội nhà thơ - hoàng tử Tuy Lý Vương Miên Trinh, con trai thứ 11 của vua Minh Mạng).

Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành là nữ đạo diễn sân khấu đương đại đầu tiên của Việt Nam. Ảnh: TL

Chính ông Phạm Khắc Hòe – thân phụ của Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành là người có công lớn trong việc vận động vua Bảo Đại thoái vị và được Chủ tịch Hồ Chí Minh rất tin tưởng. Ông là người soạn thảo chiếu thoái vị cho vua Bảo Đại ngày 22/8/1945.

Gia đình Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thanh có 7 anh chị em, ai cũng giữ vị trí cao trong xã hội. Anh trai của bà là ông Phạm Khắc Lãm - nguyên Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Người Việt Nam ở nước ngoài; Tiến sĩ Phạm Khắc Chi – nguyên Hiệu trưởng đầu tiên và là người sáng lập ra Đại học Văn Lang – Đại học tư thục đầu tiên của Việt Nam…

Sao mai Nguyễn Thu Hằng kể về hậu trường biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9

Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành được thừa hưởng từ người cha tình yêu văn chương và từ người mẹ giọng ca Huế ngọt ngào. Chính người mẹ đã trực tiếp hướng dẫn Phạm Thị Thành chọn nghệ thuật biểu diễn để theo đuổi suốt cuộc đời. Ngay từ bé, bà đã ấp ủ ước mơ nghệ thuật.

Năm 14 tuổi, những tên tuổi lớn trong ngành âm nhạc như Lưu Hữu Phước, Nguyễn Xuân Khoát, Đặng Đình Hưng đã thưa với cụ Phạm Khắc Hòe cho cô con gái gia nhập đoàn văn công Trung ương. Cuộc đời của bà thoát li gia đình từ đấy và bắt đầu một cuộc sống bốn bên đều là âm nhạc, ca kịch.

Năm 1970, bà được Nhà nước cử sang Nga học đạo diễn sân khấu. Sau 7 năm học, bà về nước và cùng Đạo diễn Hà Nhân viết đề án thành lập Nhà hát Tuổi Trẻ. Đề án được chấp nhận, năm 1978, Nhà hát Tuổi Trẻ được thành lập. Đạo diễn Hà Nhân làm Giám đốc, đạo diễn Phạm Thị Thành làm Phó Giám đốc.

Theo Nghệ sĩ Ưu tú Sĩ Tiến, ngày tuyển sinh cho Nhà hát Tuổi trẻ năm 1978, hơn 1.200 thí sinh đến dự thi chỉ chọn ra được hơn 20 người. Trong khóa học đầu tiên ngày ấy có nhiều người sau này trở thành nghệ sĩ có tên tuổi như: Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Khanh, Nghệ sĩ Ưu tú Chí Trung, Nghệ sĩ Nhân dân Minh Hằng, Nghệ sĩ Nhân dân Ngọc Huyền, Nghệ sĩ Nhân dân Anh Tú, Nghệ sĩ Ưu tú Đức Hải…

Em trai Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam nói lời xúc động về những câu chuyện của bố là Đại tá - nhạc sĩ Thuận Yến

Gắn bó với giai đoạn thăng trầm của lịch sử sân khấu thời hoàng kim, thời xã hội bao cấp, rồi chuyển đổi nền kinh tế thị trường, bà gần gũi những cây đa cây đề của sân khấu như Thế Lữ, Song Kim, Nguyễn Đình Nghi…

Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành và đạo diễn Hà Nhân là hai người phụ nữ tài năng được tôn vinh trong giới sân khấu Việt Nam, là người sáng lập ra Nhà hát Tuổi trẻ với sứ mệnh phục vụ khán giả trẻ, với nhiều loại hình biểu diễn sân khấu tiên phong, luôn nhận được sự yêu mến của khán giả trong và ngoài nước suốt gần năm thập niên qua.

Cả cuộc đời bà làm đạo diễn hơn 200 vở, trong đó gần 20 vở Huy chương Vàng và một số vở Huy chương Bạc. Kể cả mãi sau này ở tuổi 60 bà vẫn là cái tên được săn đón khi làm tổng đạo diễn những chương trình lễ hội quan trọng. Bà đạo diễn cho lễ hội lớn 990 năm Thăng Long- Hà Nội, 330 năm thành lập Khánh Hòa, 100 năm Đà Lạt, Festival Huế…

Bé gái 7 tuổi song ca cùng Mỹ Tâm trong đại lễ A80: Phương Mỹ Chi đón về khách sạn, 3 giờ chiều mới được về nhà

“Là thành viên BCH Hiệp hội Sân khấu Quốc tế dành cho thiếu nhi và thanh niên ASSITEJ và là Chủ tịch Hiệp hội ASSITEJ Việt Nam, bàn chân của nghệ sĩ đã đến nhiều nơi trên thế giới, học tập những tinh hoa của sân khấu nhiều nước để làm giàu vốn liếng tri thức của mình.

Bà tham gia nhiều dự án về nghệ thuật sân khấu của nước ngoài tại Việt Nam, nỗ lực để đưa nghệ thuật cổ truyền của dân tộc vào trong trường học. Bà còn là Phó chủ tịch Hiệp hội UNESCO Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Việt Nam, là đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, tham gia công tác giảng dạy tại trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh…

Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành – nữ đạo diễn sân khấu đương đại đầu tiên của Việt Nam đã được nhận giải thưởng Văn học nghệ thuật Nhà nước vào năm 2012.

Tham khảo thêm

Bé gái 7 tuổi song ca cùng Mỹ Tâm trong đại lễ A80: Phương Mỹ Chi đón về khách sạn, 3 giờ chiều mới được về nhà

Bé gái 7 tuổi song ca cùng Mỹ Tâm trong đại lễ A80: Phương Mỹ Chi đón về khách sạn, 3 giờ chiều mới được về nhà

Em trai Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam nói lời xúc động về những câu chuyện của bố là Đại tá - nhạc sĩ Thuận Yến

Em trai Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam nói lời xúc động về những câu chuyện của bố là Đại tá - nhạc sĩ Thuận Yến

Sao mai Nguyễn Thu Hằng kể về hậu trường biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9

Sao mai Nguyễn Thu Hằng kể về hậu trường biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân khiến mạng xã hội dậy sóng

Nhiều người tin rằng Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đang hé lộ về một dự án mới sắp khởi động.

Bạn gái cũ Brooklyn Beckham kết hôn đồng giới sau 7 năm yêu

Văn hóa - Giải trí
Bạn gái cũ Brooklyn Beckham kết hôn đồng giới sau 7 năm yêu

Cardi B vô tội trong vụ kiện hành hung, tuyên bố "lạ" nếu tiếp tục bị kiện vô lý

Văn hóa - Giải trí
Cardi B vô tội trong vụ kiện hành hung, tuyên bố 'lạ' nếu tiếp tục bị kiện vô lý

Nghệ sĩ Nhân dân có giọng đọc huyền thoại: “Tôi đồng vọng cùng hàng triệu người trong Ngày Đại lễ 2/9”

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Nhân dân có giọng đọc huyền thoại: “Tôi đồng vọng cùng hàng triệu người trong Ngày Đại lễ 2/9”

Cư dân mạng tràn vào cảm ơn người đứng sau những góc quay "tuyệt đối điện ảnh" của Đại lễ A80 trên VTV

Văn hóa - Giải trí
Cư dân mạng tràn vào cảm ơn người đứng sau những góc quay 'tuyệt đối điện ảnh' của Đại lễ A80 trên VTV

Đọc thêm

Taylor Swift nóng lòng muốn có con
Văn hóa - Giải trí

Taylor Swift nóng lòng muốn có con

Văn hóa - Giải trí

Nguồn tin thân cận cho biết Taylor Swift và Travis Kelce dự định tổ chức lễ cưới tại Rhode Island vào mùa hè tới, trong khi Taylor Swift đang nóng lòng muốn có con.

Công an TP.HCM vẫn giữ quan điểm truy tố cựu giám đốc Công ty Tân Tân
Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM vẫn giữ quan điểm truy tố cựu giám đốc Công ty Tân Tân

Chuyển động Sài Gòn

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố ông Trần Quốc Tân, cựu giám đốc Công ty cổ phần Tân Tân, về các tội "Trốn thuế" và "Không chấp hành án".

Tiềm lực phía sau ông lớn ngành hoa tươi vừa 'thâu tóm' doanh nghiệp Úc
Kinh tế

Tiềm lực phía sau ông lớn ngành hoa tươi vừa "thâu tóm" doanh nghiệp Úc

Kinh tế

Bên cạnh vị thế là nhà xuất khẩu hoa hàng đầu Việt Nam, Dalat Hasfarm còn nhận được sự hậu thuẫn rất lớn về vốn của một nhà đầu tư đến từ Mỹ.

Vì sao Gia Cát Lượng chọn Mã Đại là người chém Ngụy Diên?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Gia Cát Lượng chọn Mã Đại là người chém Ngụy Diên?

Đông Tây - Kim Cổ

Sở dĩ Mã Đại được giao cho nhiệm vụ này là bởi ông sở hữu những đặc điểm tính cách mà ít ai trong số các tướng lĩnh Thục Hán lúc bấy giờ có được.

Quảng Ninh lấy bản sắc văn hóa thành động lực phát triển bền vững, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi
Giảm nghèo nông thôn

Quảng Ninh lấy bản sắc văn hóa thành động lực phát triển bền vững, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Giảm nghèo nông thôn

Quảng Ninh, miền đất địa đầu phía đông bắc tổ quốc, không chỉ nổi tiếng với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long mà còn là kho tàng văn hóa dân tộc thiểu số đa dạng, phong phú. Trong bối cảnh hội nhập và phát triển nhanh chóng, tỉnh Quảng Ninh đã và đang nỗ lực biến những giá trị văn hóa độc đáo này thành động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội.

Châu Âu nêu điều kiện để đưa quân vào Ukraine
Thế giới

Châu Âu nêu điều kiện để đưa quân vào Ukraine

Thế giới

"Liên minh những người sẵn sàng" đã đi vào ngõ cụt về vấn đề gửi quân đến Ukraine, cố gắng đạt được một lập trường cụ thể từ Mỹ, tờ El Pais đưa tin, trích dẫn lời một nhà ngoại giao Đức.

Phát hiện 2 con động vật hoang dã đang bò trên đường, một người dân Tuyên Quang giữ lại, giao cho kiểm lâm thả về rừng
Nhà nông

Phát hiện 2 con động vật hoang dã đang bò trên đường, một người dân Tuyên Quang giữ lại, giao cho kiểm lâm thả về rừng

Nhà nông

Ngày 4/9, Hạt Kiểm lâm khu vực VII, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với các ngành chức năng và người dân thả hai cá thể cu li nhỏ quý hiếm về với môi trường tự nhiên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học tại địa phương.

Côn Đảo chính thức hòa điện lưới quốc gia
Kinh tế

Côn Đảo chính thức hòa điện lưới quốc gia

Kinh tế

Sáng 4/9, nguồn điện từ lưới điện quốc gia đã chính thức kết nối và phục vụ đặc khu Côn Đảo, mở ra giai đoạn phát triển mới cho đặc khu thuộc TP.HCM.

Ba sự kiện tầm cỡ quốc tế đang diễn ra tại TP.HCM, hàng trăm doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến tham gia
Chuyển động Sài Gòn

Ba sự kiện tầm cỡ quốc tế đang diễn ra tại TP.HCM, hàng trăm doanh nghiệp, tập đoàn lớn đến tham gia

Chuyển động Sài Gòn

Ba sự kiện tầm cỡ quốc tế thuộc các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, xuất khẩu và du lịch cùng diễn ra tại TP.HCM ngày 4/6, quy tụ hàng trăm đối tác, doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu thế giới tham gia.

Nghệ sĩ Nhân dân là người sáng lập Nhà hát Tuổi trẻ vừa qua đời ở tuổi 85
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân là người sáng lập Nhà hát Tuổi trẻ vừa qua đời ở tuổi 85

Văn hóa - Giải trí

Theo thông tin từ gia đình, đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Phạm Thị Thành đã qua đời lúc 19h55 tối 3/9 tại nhà riêng, hưởng thọ 85 tuổi.

Một người có biệt tài biến 'đầu sỏ lâm tặc' thành người giữ rừng ở 'cổng trời' Mang Yang, tỉnh Gia Lai
Nhà nông

Một người có biệt tài biến "đầu sỏ lâm tặc" thành người giữ rừng ở "cổng trời" Mang Yang, tỉnh Gia Lai

Nhà nông

Gần 40 năm gắn bó với rừng, ông Nguyễn Văn Chín-Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (xã Hra, tỉnh Gia Lai) được biết đến như vị “thủ lĩnh giữ rừng” đặc biệt: từ việc biến lâm tặc thành người giữ rừng đến phủ xanh vùng đất cằn cỗi nơi “cổng trời” Mang Yang.

Em gái Trấn Thành lần đầu đối đáp kịch tính cùng đàn chị
Văn hóa - Giải trí

Em gái Trấn Thành lần đầu đối đáp kịch tính cùng đàn chị

Văn hóa - Giải trí

Em gái Trấn Thành và Quốc Trường cùng trở lại màn ảnh rộng qua bộ phim tâm lý – hài tình cảm "Chị ngã em nâng", dự kiến khởi chiếu ngày 3/10/2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Bộ Chính trị, ý kiến góp ý hợp lý của các ban, bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện các văn kiện và phương án nhân sự, tiếp tục chuẩn bị chu đáo để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Cháy sân thượng công ty kiểm nghiệm thực phẩm ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Cháy sân thượng công ty kiểm nghiệm thực phẩm ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ cháy đã xảy ra tại một công ty hoạt động trong lĩnh vực kiểm nghiệm thực phẩm trên đường số 4, phường An Lạc (quận Bình Tân cũ), vào sáng 4/9.

Hà Nội: Cách chức Hiệu trưởng Trường Khương Hạ do có nhiều vi phạm
Bạn đọc

Hà Nội: Cách chức Hiệu trưởng Trường Khương Hạ do có nhiều vi phạm

Bạn đọc

Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo kỷ luật cách chức Hiệu trưởng Trường liên cấp Khương Hạ (phường Khương Đình, Hà Nội). Trước đó, Báo Điện tử Dân Việt đã phản ánh việc giáo viên bị khấu trừ lương để ‘gánh’ sai phạm tài chính của Nhà trường.

Va chạm nghiêm trọng trên đường Phan Văn Hớn, hai người lớn tuổi bị thương nặng, giao thông ùn tắc
Chuyển động Sài Gòn

Va chạm nghiêm trọng trên đường Phan Văn Hớn, hai người lớn tuổi bị thương nặng, giao thông ùn tắc

Chuyển động Sài Gòn

Một vụ va chạm giữa ô tô và xe máy vào sáng 4/9 trên đường Phan Văn Hớn, đoạn gần Ngã tư Bà Điểm, xã Bà Điểm, khiến hai người lớn tuổi bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu.

Cựu Chủ tịch HĐQT và cựu Giám đốc Công ty Asanzo đã thực hiện hành vi trốn thuế, buôn lậu như thế nào?
Pháp luật

Cựu Chủ tịch HĐQT và cựu Giám đốc Công ty Asanzo đã thực hiện hành vi trốn thuế, buôn lậu như thế nào?

Pháp luật

Dưới sự chỉ đạo của Phạm Văn Tam, cựu Chủ tịch HĐQT và sự điều hành của Phạm Xuân Tình, cựu Giám đốc công ty, Asanzo đã mua linh kiện từ Công ty Trần Thoàn, sau đó thuê Công ty VTB gia công lắp ráp một phần để tạo ra thành phẩm là máy điều hòa nhiệt độ… Hai người này bị truy tố về tội “Buôn lậu” và “Trốn thuế”.

Đà Nẵng: Các chiến sĩ quân đội diễu binh hoàn thành nhiệm vụ, trở về trong vòng tay nhân dân
Đại đoàn kết dân tộc

Đà Nẵng: Các chiến sĩ quân đội diễu binh hoàn thành nhiệm vụ, trở về trong vòng tay nhân dân

Đại đoàn kết dân tộc

Sáng 4/9, tại Ga Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp cùng lãnh đạo địa phương trang trọng tổ chức lễ đón hơn 600 cán bộ, chiến sĩ vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trong không khí hân hoan, tự hào và thắm tình quân – dân.

'Trò cưng' của HLV Troussier bất ngờ đầu quân cho CLB Bắc Ninh
Thể thao

"Trò cưng" của HLV Troussier bất ngờ đầu quân cho CLB Bắc Ninh

Thể thao

Tiền vệ Nguyễn Thanh Khôi, cầu thủ từng được HLV Philippe Troussier đánh giá rất cao vừa gia nhập CLB Bắc Ninh và sẽ thi đấu tại giải hạng Nhất 2025/2026.

Ra mắt cuốn sách 80 năm đồng hành cùng đất nước!
Đời sống văn hóa

Ra mắt cuốn sách 80 năm đồng hành cùng đất nước!

Đời sống văn hóa

Cuốn sách “Đài Tiếng nói Việt Nam – 80 năm đồng hành cùng đất nước” là kết tinh tâm huyết và trí tuệ của nhiều thế hệ, là lời tri ân gửi tới những người gắn bó với “tiếng nói quốc gia” và hàng triệu công chúng đã luôn đồng hành, tin yêu.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: 'Lương cơ bản giáo viên sẽ tăng lên tới 5-7 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp'
Xã hội

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: "Lương cơ bản giáo viên sẽ tăng lên tới 5-7 triệu đồng/tháng, chưa tính phụ cấp"

Xã hội

Năm học 2025–2026 là sự kiện đặc biệt khi lần đầu tiên học sinh cả nước dự lễ khai giảng thống nhất toàn ngành, đồng thời mở đầu cho việc triển khai nhiều chủ trương, chính sách lớn. Trao đổi với PV báo Dân Việt, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn đã có những chia sẻ trước ngày lễ quan trọng này.

'Lưỡng quốc tướng quân' Nguyễn Sơn rèn bộ đội như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

"Lưỡng quốc tướng quân" Nguyễn Sơn rèn bộ đội như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Tháng 12/1946, Trường Võ bị Trần Quốc Tuấn, tiền thân của Trường Sĩ quan Lục quân 1 ngày nay, đóng quân ở thị xã Sơn Tây (Hà Tây, nay thuộc Hà Nội). Đồng chí Nguyễn Sơn (sau này, ông được cả Việt Nam và Trung Quốc phong quân hàm cấp tướng nên còn được gọi là “Lưỡng quốc tướng quân”) về làm hiệu trưởng, thay đồng chí Hoàng Đạo Thúy được điều động về Bộ Quốc phòng.

Bé gái 7 tuổi song ca cùng Mỹ Tâm trong đại lễ A80: Phương Mỹ Chi đón về khách sạn, 3 giờ chiều mới được về nhà
Văn hóa - Giải trí

Bé gái 7 tuổi song ca cùng Mỹ Tâm trong đại lễ A80: Phương Mỹ Chi đón về khách sạn, 3 giờ chiều mới được về nhà

Văn hóa - Giải trí

Bố của bé gái 7 tuổi song ca cùng Mỹ Tâm trong đại lễ A80 chia sẻ, sau màn biểu diễn trên Quảng trường Ba Đình, con ở với Phương Mỹ Chi đến 3h chiều.

Loại thịt được ví bổ như nhân sâm, nhiều dưỡng chất, ít cholesterol, đem nướng theo cách này ngon tuyệt
Gia đình

Loại thịt được ví bổ như nhân sâm, nhiều dưỡng chất, ít cholesterol, đem nướng theo cách này ngon tuyệt
5

Gia đình

Loại thịt này được ví như nhân sâm của người nghèo vì có giá trị dinh dưỡng cao, dùng để bồi bổ sức khoẻ với hàm lượng dưỡng chất dồi dào và ít cholesterol

Công an Hà Nội giải cứu nam thanh niên khỏi kịch bản lừa đảo “bắt cóc online” tinh vi
Pháp luật

Công an Hà Nội giải cứu nam thanh niên khỏi kịch bản lừa đảo “bắt cóc online” tinh vi

Pháp luật

Được công an giải cứu, nam thanh niên ở Hà Nội kể đã nhận cuộc gọi qua Zalo từ tài khoản lạ, tự xưng là “cán bộ công an”. Nhóm này gửi hình ảnh người bị còng tay, ma túy… rồi cáo buộc thanh niên này liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia...

Hòa U23 Lào, U23 Indonesia bị CĐV Đông Nam Á công kích
Thể thao

Hòa U23 Lào, U23 Indonesia bị CĐV Đông Nam Á công kích

Thể thao

Sau trận hoà không bàn thắng với U23 Lào tại bảng J vòng loại giải U23 châu Á 2026, U23 Indonesia đã gặp phải rất nhiều lời chỉ trích từ các CĐV bóng đá Đông Nam Á.

Đà Nẵng sau sáp nhập: Người dân phản ánh bất tiện, cải cách thủ tục hành chính có kịp thời?
Tin tức

Đà Nẵng sau sáp nhập: Người dân phản ánh bất tiện, cải cách thủ tục hành chính có kịp thời?

Tin tức

Sở Nội vụ TP Đà Nẵng cho biết đã ghi nhận ý kiến cử tri về những bất tiện trong đi lại, giải quyết thủ tục hành chính sau khi sáp nhập theo mô hình chính quyền 2 cấp, đồng thời khẳng định thành phố đang triển khai lộ trình cải cách, cho phép người dân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bất kỳ Bộ phận Một cửa nào, không phụ thuộc địa giới hành chính.

Đặc quyền cho giới tinh hoa tại Newtown Diamond bên bờ biển Đà Nẵng
Doanh nghiệp

Đặc quyền cho giới tinh hoa tại Newtown Diamond bên bờ biển Đà Nẵng

Doanh nghiệp

Lựa chọn căn hộ tại Newtown Diamond bên bờ biển Mỹ Khê, tầng lớp tinh hoa vừa được tận hưởng một không gian sống đẳng cấp, vừa sở hữu một tài sản có giá trị bền vững, dài lâu.

Trứng gà bất ngờ tăng giá 'cái vù', nông dân, HTX nuôi gà đẻ ở Hà Tĩnh thở phào nhẹ nhõm sau thời gian 'bí bách'
Nhà nông

Trứng gà bất ngờ tăng giá "cái vù", nông dân, HTX nuôi gà đẻ ở Hà Tĩnh thở phào nhẹ nhõm sau thời gian "bí bách"

Nhà nông

Sau một thời gian dài "bí bách" bởi giá trứng gà rớt "vô tội vạ", gần đây, nông dân, HTX nuôi gà đẻ ở tỉnh Hà Tĩnh thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng thua lỗ. Giá trứng gà trên thị trường đã tăng trở lại, khiến nhiều hộ nông dân chăn nuôi ở Hà Tĩnh phấn khởi.

Ông Zelensky bất ngờ thừa nhận khả năng xảy ra kịch bản Triều Tiên tại Ukraine
Thế giới

Ông Zelensky bất ngờ thừa nhận khả năng xảy ra kịch bản Triều Tiên tại Ukraine

Thế giới

Tổng thống Volodymyr Zelensky tin rằng một kịch bản tương tự như của Hàn Quốc, trong đó không có hiệp ước hòa bình thực sự nào được ký kết vào cuối Chiến tranh Triều Tiên nhưng đất nước vẫn phát triển thịnh vượng, có thể xảy ra ở Ukraine.

Tin đọc nhiều

1

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tạm dừng lắp đặt mới hệ thống camera

2

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

Ukraine hòa bình cứu được nền kinh tế châu Âu nhưng giới lãnh đạo EU nghiện chiến tranh vẫn chọn đổ máu

3

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

Sáu loại tên lửa mới được trình làng tại cuộc duyệt binh quy mô lớn chưa từng có của Trung Quốc

4

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết

Thứ cá rẻ tiền, xưa ngó lơ, nay nuôi dày đặc ở Sóc Trăng, đủ cân đủ lạng, bắt lên doanh nghiệp cân hết

5

Tin chiều 3/9: Trường Tươi Đồng Nai có HLV từng là "lá chắn thép" ở ĐT Việt Nam

Tin chiều 3/9: Trường Tươi Đồng Nai có HLV từng là 'lá chắn thép' ở ĐT Việt Nam