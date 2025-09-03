Em trai Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam nói lời xúc động về những câu chuyện của bố là Đại tá - nhạc sĩ Thuận Yến

Nghệ sĩ Trí Minh - em trai Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam nói về chiến tranh

Nghệ sĩ Trí Minh tâm sự: “Là con của bố tôi - Đại tá, nhạc sĩ Thuận Yến và mẹ là Nghệ sĩ Ưu tú đàn tranh Hồ Thị Thanh Hương, thuộc Đoàn Văn công Quân Giải phóng Trị -Thiên, tôi lớn lên với những câu chuyện về chiến tranh. Những buổi trò chuyện thân tình giữa bố và bạn bè đã đưa tôi đến gần hơn với những ký ức ấy, trở thành nguồn cảm hứng cho các dự án âm nhạc của tôi.

Bức ảnh kỷ niệm của gia đình nhạc sĩ Thuận Yến - Thanh Hương, hai con Thanh Lam - Trí Minh. Ảnh: FBNV

Những câu chuyện đó giúp tôi cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh. Tôi hiểu rằng, hòa bình hôm nay là nhờ sự hy sinh lớn lao của cha ông, của những người đã ngã xuống. Qua âm nhạc, tôi muốn gửi lời tri ân chân thành đến họ, những người con Việt Nam đã cống hiến cho một đất nước hòa bình và thịnh vượng”.

Theo em trai Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam, anh luôn nghĩ, phía sau những chiến thắng để giành lại độc lập – tự do là những mất mát không thể bù đắp. Nhưng trong những khoảng lặng ấy, anh tìm thấy sự hào hùng và lòng dũng cảm. Vì thế, từ năm 2012, anh đã ấp ủ các dự án âm nhạc đương đại, từng mang các dự án này đến Liên hoan Âm nhạc về 100 năm Chiến tranh tại Berlin, Đức.

“Khoảng ba năm nay, tôi bắt đầu dự án phóng tác những bài ca về chiến tranh, thêm phần khí nhạc để tạo sự đối thoại sâu sắc hơn. Dự án có sự góp mặt của các nghệ sĩ như: Khánh Linh, Trần Việt Hoàn, Thanh Lam, Tùng Dương… cùng các nhạc sĩ chơi nhạc cụ cổ điển và truyền thống như My Hương (Violin), Nguyễn Hùng (Accordion) và nhiều người khác. Và trong dịp kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9, tôi đã giới thiệu tác phẩm đầu tiên của dự án là ca khúc “Bài ca không quên” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.

Nghệ sĩ Trí Minh đệm đàn cho chị gái Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam hát. Ảnh: FBNV

Tôi đã phối lại bài hát và viết thêm phần khí nhạc cho Violin, để hòa quyện với giọng ca đầy cảm xúc của Khánh Linh, đôi lúc điểm thêm một chút ngẫu hứng. Chúng tôi đã làm việc qua nhiều buổi thu âm để gửi gắm tinh thần tri ân và những cảm xúc chân thành nhất.

Đất nước ta đã trải qua 80 năm với bao đau thương và hy sinh để có được hòa bình như hôm nay. Tôi xin tri ân những người con đất Việt đã ngã xuống và những giọt nước mắt của các mẹ Việt Nam để Tổ quốc mãi bình yên và trường tồn”, nghệ sĩ Trí Minh bộc bạch thêm.

Nghệ sĩ Trí Minh không chỉ được biết đến với tư cách con trai nhạc sĩ Thuận Yến và Thanh Hương, em trai diva Thanh Lam mà còn là một DJ có tiếng của Hà Nội. Anh từng tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Nghệ sĩ Trí Minh từng "cầm trịch" rất nhiều dự án âm nhạc. Ảnh: FBNV

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân - thành viên tổ thuyết minh A80: “Mỗi lần đến Quảng trường Ba Đình, tim tôi lại thổn thức”

Trí Minh bắt đầu sự nghiệp nghệ sĩ biểu diễn từ đầu những năm 1990, khi anh đồng sáng lập ban nhạc Jazz đầu tiên ở Hà Nội. Cuối những năm 1990, Trí Minh bắt đầu thử nghiệm dòng nhạc điện tử thông qua việc phối hợp với các các chương trình nghệ thuật quốc tế trên cương vị nghệ sĩ solo và hàng loạt các chương trình phối hợp khác ở Việt Nam cũng như châu Âu.

Các ban nhạc và nghệ sĩ quốc tế gồm Mouse on Mars, và Robert Henke (Đan Mạch), Dfuse (Anh), Robin Scanner (Anh), Sweet Suzie và Manni Montana (Australia)…

Em trai Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam từng tâm sự: “Tuy sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, nhưng chúng tôi, những người nghệ sĩ trong gia đình lại rất tôn trọng về công việc cũng như lựa chọn của nhau. Mỗi người chọn cho mình một lối đi riêng và theo tôi, điều này rất quan trọng trong con đường âm nhạc của tôi”.

Nghệ sĩ Trí Minh đang bắt tay thực hiện các dự án âm nhạc hướng đến tri ân. Ảnh: FBNV

Anh cũng cho biết thêm rằng, cố nhạc sĩ Thuận Yến chính là người ủng hộ anh đầu tiên trong các bước đi của âm nhạc mới.

“Ông đã hỗ trợ và đóng góp cho tôi các định hướng tốt và đúng để tôi vững bước hơn trên con đường âm nhạc mênh mông của thế giới”, nghệ sĩ Trí Minh tâm sự.



"Trí Minh là người tương đối ngẫu hứng và rất tây, trong khi với âm nhạc tôi lại hướng đến bản ngã của dân tộc, muốn khai thác chiều sâu giống nhạc sĩ Nguyễn Cường nói tôi khai thác chất "Thị Mầu" ở trong người phụ nữ Việt Nam. Chính vì vậy, chúng tôi có những góc nhìn rất khác nhau. Cuộc sống luôn luôn xảy ra những va chạm để tìm ra hướng đi chung, hơn nữa lại là chị em trong một gia đình nên tôi nghĩ việc tranh luận hay đưa ra quyết định chung cũng không phải điều khó khăn", Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam từng tâm sự về em trai Trí Minh.