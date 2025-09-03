Chủ đề nóng

Xóa bỏ độc quyền vàng miếng
Nhà khoa học của nhà nông 2025
65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba
Bão số 5 và mưa lớn ở miền Bắc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Làm sao thu hút 100 nhân tài, chuyên gia Việt kiều về nước?
Việt Nam trong tôi
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Nông dân bị 6 năm tù vì buôn gà lôi trắng
Văn hóa - Giải trí
Thứ tư, ngày 03/09/2025 10:00 GMT+7

Em trai Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam nói lời xúc động về những câu chuyện của bố là Đại tá - nhạc sĩ Thuận Yến

+ aA -
Hà Khiết Đan Thứ tư, ngày 03/09/2025 10:00 GMT+7
Mới đây, nghệ sĩ Trí Minh – em trai Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam đã có những chia sẻ đầy xúc động về những câu chuyện của bố, dự án âm nhạc tri ân.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Nghệ sĩ Trí Minh - em trai Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam nói về chiến tranh

Nghệ sĩ Trí Minh tâm sự: “Là con của bố tôi - Đại tá, nhạc sĩ Thuận Yến và mẹ là Nghệ sĩ Ưu tú đàn tranh Hồ Thị Thanh Hương, thuộc Đoàn Văn công Quân Giải phóng Trị -Thiên, tôi lớn lên với những câu chuyện về chiến tranh. Những buổi trò chuyện thân tình giữa bố và bạn bè đã đưa tôi đến gần hơn với những ký ức ấy, trở thành nguồn cảm hứng cho các dự án âm nhạc của tôi.

Bức ảnh kỷ niệm của gia đình nhạc sĩ Thuận Yến - Thanh Hương, hai con Thanh Lam - Trí Minh. Ảnh: FBNV

Những câu chuyện đó giúp tôi cảm nhận được sự khốc liệt của chiến tranh. Tôi hiểu rằng, hòa bình hôm nay là nhờ sự hy sinh lớn lao của cha ông, của những người đã ngã xuống. Qua âm nhạc, tôi muốn gửi lời tri ân chân thành đến họ, những người con Việt Nam đã cống hiến cho một đất nước hòa bình và thịnh vượng”.

Theo em trai Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam, anh luôn nghĩ, phía sau những chiến thắng để giành lại độc lập – tự do là những mất mát không thể bù đắp. Nhưng trong những khoảng lặng ấy, anh tìm thấy sự hào hùng và lòng dũng cảm. Vì thế, từ năm 2012, anh đã ấp ủ các dự án âm nhạc đương đại, từng mang các dự án này đến Liên hoan Âm nhạc về 100 năm Chiến tranh tại Berlin, Đức.

“Khoảng ba năm nay, tôi bắt đầu dự án phóng tác những bài ca về chiến tranh, thêm phần khí nhạc để tạo sự đối thoại sâu sắc hơn. Dự án có sự góp mặt của các nghệ sĩ như: Khánh Linh, Trần Việt Hoàn, Thanh Lam, Tùng Dương… cùng các nhạc sĩ chơi nhạc cụ cổ điển và truyền thống như My Hương (Violin), Nguyễn Hùng (Accordion) và nhiều người khác. Và trong dịp kỷ niệm 80 Quốc khánh 2/9, tôi đã giới thiệu tác phẩm đầu tiên của dự án là ca khúc “Bài ca không quên” của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.

Nghệ sĩ Trí Minh đệm đàn cho chị gái Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam hát. Ảnh: FBNV

Tôi đã phối lại bài hát và viết thêm phần khí nhạc cho Violin, để hòa quyện với giọng ca đầy cảm xúc của Khánh Linh, đôi lúc điểm thêm một chút ngẫu hứng. Chúng tôi đã làm việc qua nhiều buổi thu âm để gửi gắm tinh thần tri ân và những cảm xúc chân thành nhất.

Đất nước ta đã trải qua 80 năm với bao đau thương và hy sinh để có được hòa bình như hôm nay. Tôi xin tri ân những người con đất Việt đã ngã xuống và những giọt nước mắt của các mẹ Việt Nam để Tổ quốc mãi bình yên và trường tồn”, nghệ sĩ Trí Minh bộc bạch thêm.

Nghệ sĩ Trí Minh không chỉ được biết đến với tư cách con trai nhạc sĩ Thuận Yến và Thanh Hương, em trai diva Thanh Lam mà còn là một DJ có tiếng của Hà Nội. Anh từng tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Nghệ sĩ Trí Minh từng "cầm trịch" rất nhiều dự án âm nhạc. Ảnh: FBNV
Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân - thành viên tổ thuyết minh A80: “Mỗi lần đến Quảng trường Ba Đình, tim tôi lại thổn thức”

Trí Minh bắt đầu sự nghiệp nghệ sĩ biểu diễn từ đầu những năm 1990, khi anh đồng sáng lập ban nhạc Jazz đầu tiên ở Hà Nội. Cuối những năm 1990, Trí Minh bắt đầu thử nghiệm dòng nhạc điện tử thông qua việc phối hợp với các các chương trình nghệ thuật quốc tế trên cương vị nghệ sĩ solo và hàng loạt các chương trình phối hợp khác ở Việt Nam cũng như châu Âu.

Các ban nhạc và nghệ sĩ quốc tế gồm Mouse on Mars, và Robert Henke (Đan Mạch), Dfuse (Anh), Robin Scanner (Anh), Sweet Suzie và Manni Montana (Australia)…

Em trai Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam từng tâm sự: “Tuy sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, nhưng chúng tôi, những người nghệ sĩ trong gia đình lại rất tôn trọng về công việc cũng như lựa chọn của nhau. Mỗi người chọn cho mình một lối đi riêng và theo tôi, điều này rất quan trọng trong con đường âm nhạc của tôi”.

Nghệ sĩ Trí Minh đang bắt tay thực hiện các dự án âm nhạc hướng đến tri ân. Ảnh: FBNV

Anh cũng cho biết thêm rằng, cố nhạc sĩ Thuận Yến chính là người ủng hộ anh đầu tiên trong các bước đi của âm nhạc mới.

“Ông đã hỗ trợ và đóng góp cho tôi các định hướng tốt và đúng để tôi vững bước hơn trên con đường âm nhạc mênh mông của thế giới”, nghệ sĩ Trí Minh tâm sự.

"Trí Minh là người tương đối ngẫu hứng và rất tây, trong khi với âm nhạc tôi lại hướng đến bản ngã của dân tộc, muốn khai thác chiều sâu giống nhạc sĩ Nguyễn Cường nói tôi khai thác chất "Thị Mầu" ở trong người phụ nữ Việt Nam. Chính vì vậy, chúng tôi có những góc nhìn rất khác nhau. Cuộc sống luôn luôn xảy ra những va chạm để tìm ra hướng đi chung, hơn nữa lại là chị em trong một gia đình nên tôi nghĩ việc tranh luận hay đưa ra quyết định chung cũng không phải điều khó khăn", Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam từng tâm sự về em trai Trí Minh.

Tham khảo thêm

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân - thành viên tổ thuyết minh A80: “Mỗi lần đến Quảng trường Ba Đình, tim tôi lại thổn thức”

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân - thành viên tổ thuyết minh A80: “Mỗi lần đến Quảng trường Ba Đình, tim tôi lại thổn thức”

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân, thành viên tổ thuyết minh A80: Luyện giọng từ 5h30 sáng, xa 3 con nhỏ hàng tháng trời

Thượng úy Lê Thị Ngọc Hân, thành viên tổ thuyết minh A80: Luyện giọng từ 5h30 sáng, xa 3 con nhỏ hàng tháng trời

Nghệ sĩ kể về “trái tim loạn nhịp” khi cất tiếng hát tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 ở Quảng trường Ba Đình

Nghệ sĩ kể về “trái tim loạn nhịp” khi cất tiếng hát tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành A80 ở Quảng trường Ba Đình

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

"Cậu ấm Bắc Kinh" cưới bạn gái kém 20 tuổi

Uông Vũ xác nhận đã kết hôn với Thôi Xán, bạn gái kém 20 tuổi, đồng thời lên tiếng phủ nhận danh xưng “cậu ấm Bắc Kinh” gắn với ông nhiều năm.

Jimin và Song Da Eun từng hẹn hò nhưng đã chia tay

Văn hóa - Giải trí
Jimin và Song Da Eun từng hẹn hò nhưng đã chia tay

Hôn thê của Ronaldo bị chỉ trích vì khoe nhẫn cưới tại LHP Venice

Văn hóa - Giải trí
Hôn thê của Ronaldo bị chỉ trích vì khoe nhẫn cưới tại LHP Venice

Ngô Kinh mất ngôi “vua phòng vé” sau loạt phim thất bại

Văn hóa - Giải trí
Ngô Kinh mất ngôi “vua phòng vé” sau loạt phim thất bại

Nghệ sĩ Ưu tú là Tiến sĩ nói gì khi tham gia biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9?

Văn hóa - Giải trí
Nghệ sĩ Ưu tú là Tiến sĩ nói gì khi tham gia biểu diễn tại đại lễ A80 ở Quảng trường Ba Đình sáng 2/9?

Đọc thêm

Truyền thuyết nàng dâu mới ngủ quên và giống lúa nếp có cái tên lạ Gà Gáy đang được tỉnh Phú Thọ phục tráng thế nào?
Nhà nông

Truyền thuyết nàng dâu mới ngủ quên và giống lúa nếp có cái tên lạ Gà Gáy đang được tỉnh Phú Thọ phục tráng thế nào?

Nhà nông

Xã Sơn Lương, tỉnh Phú Thọ đang phục tráng một giống lúa nếp cổ, đã có hàng trăm năm nay, hạt gạo dẻo, thơm, có vị ngọt thanh.

Mùa thu, 3 con giáp vượt qua khó khăn, vận may nhảy vọt, phúc lộc tấn tới, tiền tài gia tăng
Gia đình

Mùa thu, 3 con giáp vượt qua khó khăn, vận may nhảy vọt, phúc lộc tấn tới, tiền tài gia tăng

Gia đình

3 con giáp đón vận may vào mùa thu, giúp công việc thuận lợi, trôi trảy, tài lộc dồi dào, đơm hoa kết trái như trái cây mùa thu trĩu quả.

Tỉnh Thái Nguyên xây dựng 1000 căn nhà thực hiện mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát sau sáp nhập
Giảm nghèo nông thôn

Tỉnh Thái Nguyên xây dựng 1000 căn nhà thực hiện mục tiêu xoá nhà tạm, nhà dột nát sau sáp nhập

Giảm nghèo nông thôn

Sau sáp nhập hai tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên, công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn được đặt trong nhóm nhiệm vụ ưu tiên. Đặc biệt, đề án xây dựng 1.000 căn nhà từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân nghèo.

Hành trình “đánh thức” giống chè tím quý hiếm của Phú Thọ
Nhà nông

Hành trình “đánh thức” giống chè tím quý hiếm của Phú Thọ

Nhà nông

Từ nương chè bị lãng quên đến chinh phục nhiều thị trường khó tính, câu chuyện của chị Lê Thị Hồng Phương là một bản hòa ca của đam mê, bản lĩnh và khát vọng hồi sinh giống chè tím quý hiếm Phú Thọ, góp phần đưa sản phẩm chè Việt vươn tầm thế giới.

Giao thông TP.HCM kẹt cứng sau nghỉ lễ, người dân 'chôn chân' nhiều giờ trên đường
Chuyển động Sài Gòn

Giao thông TP.HCM kẹt cứng sau nghỉ lễ, người dân "chôn chân" nhiều giờ trên đường

Chuyển động Sài Gòn

Sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày, sáng 3/9, hàng loạt tuyến đường cửa ngõ tại TP.HCM đã rơi vào tình trạng ùn tắc nghiêm trọng khi người dân đồng loạt trở lại làm việc, đi học.

U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh (19h ngày 3/9): Khởi đầu rực rỡ?
Thể thao

U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh (19h ngày 3/9): Khởi đầu rực rỡ?

Thể thao

U23 Việt Nam vs U23 Bangladesh là trận đấu thuộc lượt đấu đầu tiên của bảng C tại vòng loại U23 châu Á 2026 và thầy trò HLV Kim Sang-sik được đánh giá vượt trội về mọi mặt để có thể hướng tới một chiến thắng đậm.

Tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên từ 30% lên 50% từ năm học 2025 -2026
Xã hội

Tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho học sinh, sinh viên từ 30% lên 50% từ năm học 2025 -2026

Xã hội

Năm học 2025-2026, học sinh - sinh viên được hưởng chính sách hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT từ Ngân sách nhà nước.

Ông Trump học được 'những điều thú vị' về xung đột Ukraine
Thế giới

Ông Trump học được 'những điều thú vị' về xung đột Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã biết được những điều thú vị về cuộc xung đột ở Ukraine mà sắp tới cũng sẽ được công khai.

Giá USD hôm nay 3/9: Đồng loạt tăng, thị trường tự do vượt 26.900 đồng
Kinh tế

Giá USD hôm nay 3/9: Đồng loạt tăng, thị trường tự do vượt 26.900 đồng

Kinh tế

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường tự do giao dịch ở mức 26.814 đồng (mua) và 26.914 đồng (bán), tăng lần lượt 12 đồng và 32 đồng so với sáng qua.

Dịp Tết Độc lập 2025, du khách nườm nượp đổ về ngôi làng giàu đẹp bậc nhất Tây Nguyên
Nhà nông

Dịp Tết Độc lập 2025, du khách nườm nượp đổ về ngôi làng giàu đẹp bậc nhất Tây Nguyên

Nhà nông

Trong dịp Quốc khánh 2/9, buôn AKô Dhông (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) trở thành tâm điểm thu hút du khách. Hàng nghìn lượt khách từ khắp nơi đổ về “ngôi làng giàu đẹp bậc nhất Tây Nguyên” để thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm không gian văn hóa bản địa của người Ê Đê.

Hơn 1 triệu khách trong 3 ngày: Trung tâm Triển lãm Việt Nam tạo “cơn địa chấn” trải nghiệm
Văn hóa - Giải trí

Hơn 1 triệu khách trong 3 ngày: Trung tâm Triển lãm Việt Nam tạo “cơn địa chấn” trải nghiệm

Văn hóa - Giải trí

Mới mở cửa 3 ngày, triển lãm Thành tựu đất nước tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) đã tạo “cơn địa chấn” với 1 triệu lượt khách - con số chưa từng thấy ở bất kỳ sự kiện nào trong nước. Không chỉ hút khách bằng loạt trải nghiệm “đỉnh nóc kịch trần”, VEC còn ghi điểm nhờ vận hành siêu mượt, để cả biển người thoải mái tham quan, khám phá từ sáng tới tối.

Bắt giữ đối tượng giả sư thầy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk
Pháp luật

Bắt giữ đối tượng giả sư thầy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đắk Lắk

Pháp luật

Công an xã Krông Năng phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Thanh Tấn (TP Hồ Chí Minh) về hành vi giả danh sư thầy để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ sẽ được hưởng thêm phụ cấp khuyến khích
Bạn đọc

Binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ sẽ được hưởng thêm phụ cấp khuyến khích

Bạn đọc

Hạ sĩ quan, binh sĩ nữ đang phục vụ tại ngũ sẽ được hưởng phụ cấp khuyến khích hằng tháng bằng 0,2 lần mức lương cơ sở. Quy định này được nêu tại Văn bản hợp nhất số 40/VBHN-BQP vừa được Bộ Quốc phòng ban hành.

Tùng Dương: 'Tôi tự hào khi cất cao tiếng hát trong khoảnh khắc lịch sử'
Văn hóa - Giải trí

Tùng Dương: "Tôi tự hào khi cất cao tiếng hát trong khoảnh khắc lịch sử"

Văn hóa - Giải trí

Tùng Dương giành được thành công lớn khi liên tiếp ra mắt các sản phẩm âm nhạc ca ngợi tình yêu Tổ quốc trong dịp Đại lễ A80.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt nghỉ công tác do vi phạm khi từ trần lễ tang được tổ chức theo nghi thức nào?
Tin tức

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt nghỉ công tác do vi phạm khi từ trần lễ tang được tổ chức theo nghi thức nào?

Tin tức

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt được cấp có thẩm quyền cho thôi chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ hưu theo quy định do có vi phạm, khuyết điểm, lễ tang được tổ chức theo nghi thức Lễ tang cấp cao.

Lễ duyệt binh lớn chưa từng có của Trung Quốc kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít
Media

Lễ duyệt binh lớn chưa từng có của Trung Quốc kỷ niệm 80 năm ngày chiến thắng phát xít

Media

Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II tại Trung Quốc sẽ chính thức diễn ra từ 9h sáng 3/9 ở Quảng trường Thiên An Môn, Bắc Kinh, với điểm nhấn là lễ duyệt binh quy mô lớn.

Cập nhật: Trung Quốc duyệt binh quy mô chưa từng có
Thế giới

Cập nhật: Trung Quốc duyệt binh quy mô chưa từng có

Thế giới

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì lễ duyệt binh tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh lúc 9 giờ sáng giờ địa phương để kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít.

Tin sáng (3/9): Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho ĐT Việt Nam
Thể thao

Tin sáng (3/9): Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho ĐT Việt Nam

Thể thao

Nguyễn Xuân Son báo tin cực vui cho ĐT Việt Nam; 5 cầu thủ thất nghiệp có đủ tiêu chuẩn đầu quân cho M.U; Ilkay Gundogan sắp gia nhập Galatasaray; Real Betis chính thức chiêu mộ Antony; Cristiano Ronaldo muốn xây dựng một gia đình hoàn hảo.

Thị trường tài sản số hôm nay 3/9: Nhà đầu tư Việt quan tâm lớn tới thuế, Pi Network đón thông tin mới
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 3/9: Nhà đầu tư Việt quan tâm lớn tới thuế, Pi Network đón thông tin mới

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 3/9: Ngoài các vấn đề như pháp lý, vận hành thì câu chuyện thuế trong giao dịch tài sản số cũng thu hút sự quan tâm lớn của nhà đầu tư Việt. Nhiều ý kiến cho rằng cần có chính sách minh bạch dễ hiểu, thậm chí ưu đãi trong giai đoạn đầu vận hành sàn tài sản số.

'Họ chiếm đóng mà không cần quân lính', Ukraine bất ngờ trước chiến thuật của quân đội Nga
Thế giới

"Họ chiếm đóng mà không cần quân lính", Ukraine bất ngờ trước chiến thuật của quân đội Nga

Thế giới

Các phi công điều khiển máy bay không người lái của Nga phối hợp chặt chẽ với máy bay không người lái đến mức đôi khi họ kiểm soát được các khu vực đông dân cư mà hầu như không có sự tham gia của máy bay tấn công, huấn luyện viên Lực lượng Vũ trang Ukraine Anton Cherny đưa tin trên kênh YouTube Alpha Media của Ukraine.

Đừng trồng trầu bà, cây cảnh tinh tế này mới là chân ái, hoa dịu dàng, cành mềm mại, chịu bóng râm, dễ chăm sóc
Gia đình

Đừng trồng trầu bà, cây cảnh tinh tế này mới là chân ái, hoa dịu dàng, cành mềm mại, chịu bóng râm, dễ chăm sóc

Gia đình

Cây cảnh này có thân mềm, hoa màu cam rực rỡ, tán lá xanh đậm gân đỏ, khả năng nở hoa từ mùa hè đến mùa đông, nổi trội hơn hẳn trầu bà.

Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh lớn, lần đầu tiên lộ diện nhiều vũ khí mới
Thế giới

Trung Quốc tổ chức lễ duyệt binh lớn, lần đầu tiên lộ diện nhiều vũ khí mới

Thế giới

Cuộc duyệt binh quy mô lớn kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít diễn ra tại Quảng trường Thiên An Môn, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo nước ngoài.

Tỉnh Đồng Nai mới, sau sáp nhập Bình Phước có quỹ đất nông nghiệp lớn, top đầu cả nước về một lĩnh vực quan trọng
Nhà nông

Tỉnh Đồng Nai mới, sau sáp nhập Bình Phước có quỹ đất nông nghiệp lớn, top đầu cả nước về một lĩnh vực quan trọng

Nhà nông

Sau sáp nhập tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, tỉnh Đồng Nai mới có quỹ đất nông nghiệp lớn với nhiều dư địa phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tỉnh cũng nằm trong tốp đầu cả nước về xây dựng nông thôn mới (NTM).

Giá xăng dầu hôm nay 3/9: Bật tăng dữ dội
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 3/9: Bật tăng dữ dội

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 3/9, thị trường dầu thô thế giới có phiên thứ 2 bật tăng rất mạnh gần 1 USD/thùng so với phiên giao dịch ngày hôm qua.

Vùng biển này của tỉnh Lâm Đồng mới, có con đường sắc màu đẹp như phim, ngay bãi Đá Ông Địa
Nhà nông

Vùng biển này của tỉnh Lâm Đồng mới, có con đường sắc màu đẹp như phim, ngay bãi Đá Ông Địa

Nhà nông

Nếu ai từng đặt chân đến Mũi Né, Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng mới, (trước đây thuộc TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) và yêu thích những cung đường ven biển lãng mạn, thì nhất định không thể bỏ qua con đường Nguyễn Đình Chiểu -con đường sắc màu đẹp như phim đoạn chạy dọc qua bãi Đá Ông Địa, uốn lượn theo đường cong của biển Mũi Né, nơi mà hoàng hôn buông xuống cũng trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết.

Trồng cây cảnh, trồng hoa lan, hoa giấy ở Quảng Ngãi, thanh niên làng tự 'trả lương tốt' cho chính mình
Nhà nông

Trồng cây cảnh, trồng hoa lan, hoa giấy ở Quảng Ngãi, thanh niên làng tự "trả lương tốt" cho chính mình

Nhà nông

Nhiều thanh niên trẻ ở huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi (thời điểm trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Quảng Ngãi với tỉnh Kon Tum) đã khởi nghiệp thành công từ mô hình trồng hoa lan, trồng hoa giấy, trồng cây cảnh, trồng cây ăn quả theo hướng nông nghiệp hữu cơ.

Nghệ sĩ Nhân dân có giọng đọc huyền thoại: “Tôi đồng vọng cùng hàng triệu người trong Ngày Đại lễ 2/9”
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân có giọng đọc huyền thoại: “Tôi đồng vọng cùng hàng triệu người trong Ngày Đại lễ 2/9”

Văn hóa - Giải trí

"Chỉ khi hiểu được giá trị của Tổ quốc, giá trị của những hy sinh và cống hiến, ta mới có thể truyền tải được cảm xúc tới những người lắng nghe mình”, NSND Lê Chức chia sẻ với Dân Việt.

Những lưu ý quan trọng khi nộp hồ sơ đất đai trực tuyến
Bạn đọc

Những lưu ý quan trọng khi nộp hồ sơ đất đai trực tuyến

Bạn đọc

Người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ đất đai trực tuyến mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc địa giới hành chính với các thủ tục như cấp đổi sổ đỏ, đính chính Giấy chứng nhận, tách/hợp thửa. Tuy nhiên, cần lưu ý một số điểm quan trọng để hồ sơ được tiếp nhận thuận lợi.

Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư: Gắn với chuẩn quốc gia về dinh dưỡng học đường (Bài 4)
Xã hội

Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư: Gắn với chuẩn quốc gia về dinh dưỡng học đường (Bài 4)

Xã hội

Các chuyên gia nhận định, gợi ý của Tổng Bí thư về việc tiến tới bữa ăn miễn phí, nuôi ăn học trò thể hiện một tầm nhìn giáo dục nhân văn và tiến bộ. Giáo dục tiến bộ không chỉ dừng lại ở việc miễn học phí, mà còn phải bao quát đến việc bảo đảm dinh dưỡng, chăm lo sức khỏe thể chất và tinh thần cho học sinh, để các em có nền tảng phát triển toàn diện.

Tin đọc nhiều

1

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

Cán bộ xã xin thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi ở Quảng Ngãi từ 1/9/2025, có người sinh năm 1996

2

Cô gái trẻ thu cả chục tỷ đồng mỗi hợp đồng khi mở dịch vụ mai mối giới siêu giàu

Cô gái trẻ thu cả chục tỷ đồng mỗi hợp đồng khi mở dịch vụ mai mối giới siêu giàu

3

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

Người tiêu dùng Mỹ tranh cãi về văn hóa gợi ý tiền tip

4

Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời

Xóa bỏ 170 hình xăm khắp cơ thể để làm lại cuộc đời

5

"Cậu ấm Bắc Kinh" cưới bạn gái kém 20 tuổi

'Cậu ấm Bắc Kinh' cưới bạn gái kém 20 tuổi