Supe Lâm Thao mang đến "luồng gió mới" cho Giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2025

Đổi mới vượt trội về cơ cấu giải thưởng và sự hỗ trợ cho các đội bóng

Theo Sở VHTT và DL Phú Thọ, giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương là giải đấu thường niên được tổ chức tại Phú Thọ, nằm trong hệ thống thi đấu chính thức của Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam. Giải đấu quy tụ 8 đội bóng chuyền nam và nữ xuất sắc nhất toàn quốc, tạo nên sân chơi đỉnh cao để các đội cọ xát chuyên môn và tuyển chọn những tài năng cho đội tuyển quốc gia.

Trải qua 17 mùa giải tổ chức, Cúp Hùng Vương đã khẳng định uy tín và sức hút khi luôn mang đến những trận đấu kịch tính, chất lượng chuyên môn cao. Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam Lê Trí Trường đánh giá giải đấu này đang vươn mình trở thành một trong những giải đấu có chuyên môn tốt nhất trên cả nước.

Năm nay, với sự đồng hành của nhà tài trợ chính là Công ty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, giải bóng chuyền vô địch Quốc gia Cúp Hùng Vương được tổ chức với sự đổi mới vượt trội về cơ cấu giải thưởng và sự hỗ trợ cho các đội bóng. Cụ thể, mức thưởng cho các đội bóng được nâng lên gấp 3 lần so với trước: đội Vô địch mỗi nội dung nhận 200 triệu đồng; các thứ hạng Nhì, Ba và Khuyến khích lần lượt nhận thưởng 150 triệu, 100 triệu và 70 triệu đồng.



Ông Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ, đại diện lãnh đạo tỉnh trao tặng hoa và cờ cho Supe Lâm Thao nhằm ghi nhận đóng góp của doanh nghiệp - nhà tài trợ chính cho giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương.

Không chỉ thu hút sự quan tâm của khán giả trong nước, Cúp Hùng Vương còn được Liên đoàn Bóng chuyền châu Á đánh giá rất cao khi quy tụ những vận động viên xuất sắc hàng đầu của Việt Nam và khu vực tham dự.

Công tác tổ chức giải ngày càng được nâng cấp chuyên nghiệp: Ban tổ chức mời đội ngũ trọng tài có trình độ cao điều hành các trận đấu, đồng thời lần đầu áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài Video Challenge Eyes và lắp đặt màn hình LED lớn hiển thị thông tin để tăng tính công bằng, minh bạch và tạo sự hấp dẫn thu hút khán giả theo dõi giải; đồng thời khai thác có hiệu quả các thiết chế Khu liên hợp thể dục thể thao của tỉnh Phú Thọ.

Tên tỉnh Trà Vinh có từ bao giờ, địa giới tỉnh Trà Vinh biến động ra sao?

Toàn bộ các trận đấu tại Cúp Hùng Vương 2025 đều được tường thuật trực tiếp trên các nền tảng số của ON SPORTS và truyền hình VTVCab, đưa hình ảnh giải đấu và tinh thần thể thao đến với khán giả khắp cả nước.

Supe Lâm Thao thể hiện sự chuyên nghiệp trong công tác tài trợ

Với vai trò nhà tài trợ chính, Supe Lâm Thao thể hiện rõ tinh thần đồng hành cùng thể thao nước nhà và đặc biệt là với tỉnh Phú Thọ – nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Đại diện công ty cho biết, việc tài trợ cho Cúp Hùng Vương 2025 không chỉ nhằm quảng bá hình ảnh doanh nghiệp mà xuất phát từ tâm huyết đóng góp cho sự phát triển của thể thao địa phương và quốc gia. Là doanh nghiệp sản xuất phân bón hàng đầu cả nước với bề dày 63 năm xây dựng và phát triển, những năm qua Supe Lâm Thao luôn chú trọng trách nhiệm xã hội và tích cực hỗ trợ các hoạt động văn hóa – thể thao trong cộng đồng.

Ông Phạm Thanh Tùng – Tổng Giám đốc Supe Lâm Thao cho biết, những năm qua Supe Lâm Thao luôn chú trọng trách nhiệm xã hội và tích cực tham gia đóng góp vào sự phát triển của nền thể thao nước nhà, đặc biệt là bộ môn bóng chuyền – một môn thể thao đầy kịch tính, đòi hỏi sự phối hợp hài hoà và ý chí kiên cường.

Phát biểu tại buổi gặp mặt các đội bóng trước thềm giải đấu, ông Phạm Thanh Tùng – Tổng Giám đốc Supe Lâm Thao cho biết, những năm qua, doanh nghiệp luôn tự hào đồng hành cùng bà con nông dân cả nước trong phát triển nông nghiệp, đồng thời không ngừng đóng góp cho các hoạt động xã hội và đặc biệt là tài trợ các giải đấu thể thao lớn nhằm thúc đẩy tinh thần thể thao Việt Nam.

"Việc trở thành nhà tài trợ chính cho Cúp Hùng Vương chính là minh chứng sống động cho tinh thần ấy của Supe Lâm Thao" - ông Tùng nói.

Theo đó, trước thềm tổ chức giải đấu, công ty đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức buổi giao lưu đón tiếp đoàn vận động viên và huấn luyện viên của 8 đội bóng; tham quan nhà máy và trao tặng quà lưu niệm cho đại diện các đội. Không khí thân mật và sự tiếp đón chu đáo này đã tiếp thêm động lực tinh thần cho các đội bóng trước khi bước vào tranh tài.

Ban tổ chức và nhà tài trợ cùng tặng hoa, hỗ trợ mỗi đội tham gia giải 10 triệu đồng.

Theo bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia, 4 đội bóng nữ tham gia tranh tài tại Cúp Hùng Vương gồm: Binh chủng Thông tin Đông Bắc, LPBank Ninh Bình, VTV Bình Điền Long An và Vietinbank; 4 đội bóng nam gồm: Biên Phòng MB, Công an TP.Hồ Chí Minh, Thể Công Tân Cảng và Đà Nẵng.

Nhờ nguồn tài trợ của Supe Lâm Thao, tổng giá trị giải thưởng đã tăng lên đáng kể: đội Vô địch mỗi nội dung nhận 200 triệu đồng, cao gấp 3 lần so với những mùa giải trước.

Theo báo cáo của Supe Lâm Thao, trong quý I/2025, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đạt và vượt kế hoạch đề ra, trong đó: Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế ước đạt 1.122 tỷ đồng, bằng 94% so với kế hoạch quý, tăng 22% so với cùng kỳ. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ước đạt 1.658 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch quý, tăng 11% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân của người lao động đạt gần 13 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách Nhà nước 18,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các sản phẩm phân bón mới vừa được Supe Lâm Thao ra mắt trong quý I đã nhanh chóng nhận được phản hồi tích cực từ thị trường và bà con nông dân, gồm phân Supe lân trung tính (Supe lân*M1; Supe lân vi sinh P18), phân bón NPK 12-5-10, NPK 12-5-10 vi sinh, NPK 16-8-16, NPK 16-8-16 vi sinh, NPK 7-9-14 có bổ sung 100% Kali Sulphate Lâm Thao để tăng cường sự trao đổi chất, giúp cây chống chịu sâu bệnh, hạn hán, giá rét tốt, tăng năng suất cây trồng, nâng cao sức khoẻ của đất,…

Bên cạnh đó, Công ty cũng tích cực triển khai thực hiện công tác quảng bá, giới thiệu thương hiệu sản phẩm phân bón có chất lượng, hiệu quả, uy tín với các chương trình khuyến mại cùng nhiều phần thưởng có giá trị (khuyến mại tặng vàng,…).

Để đạt và vượt các kết quả sản xuất kinh doanh trong quý II và các quý tiếp theo trong năm 2025, lãnh đạo Supe Lâm Thao cho biết, doanh nghiệp sẽ tiếp tục tập trung sản xuất an toàn, ổn định và tối ưu; đẩy mạnh công tác đầu tư, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo; tích cực chuyển đổi số, áp dụng trí tuệ nhân tạo, xây dựng và áp dụng các giải pháp linh hoạt, đồng bộ để triển khai có hiệu quả các hoạt động của Công ty. Đồng thời, bố trí sắp xếp cơ cấu bộ máy quản lý, lao động phù hợp theo chỉ đạo của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.