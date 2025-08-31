Chủ đề nóng

Tám phát súng nổ ra: Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andriy Parubiy bị ám sát giữa ban ngày tại Lviv

PV (Theo Pravda) Chủ nhật, ngày 31/08/2025 06:05 GMT+7
Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine và chỉ huy Euromaidan Andriy Parubiy đã bị bắn chết tại Lviv, các nhà điều tra đang theo đuổi động cơ trả thù và địa chính trị đằng sau vụ ám sát trắng trợn này.
Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andriy Parubiy. Ảnh Pravda

Tay súng mặc đồng phục Courier đã bắn tám phát súng

Theo báo cáo sơ bộ, kẻ tấn công mặc đồng phục chuyển phát nhanh khi nổ súng vào Parubiy ở quận Sykhiv, Lviv. Chính trị gia này bị trúng tám viên đạn và tử vong tại hiện trường trước khi đội y tế đến. Các nhân chứng cho biết kẻ tấn công đã giấu vũ khí trong một chiếc túi và tẩu thoát bằng xe đạp điện.

Ông Zelensky xác nhận vụ ám sát

Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận cái chết của Parubiy, lưu ý rằng ông đã được Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko và Tổng Công tố Ruslan Kravchenko báo cáo về tình hình ban đầu. Thống đốc địa phương Maksym Kozytsky cũng xác nhận vụ giết người, trong khi cảnh sát Ukraine đang truy lùng kẻ nổ súng.

Động cơ trả thù có thể liên quan đến Odessa và Maidan

Kênh Telegram của Strana.ua cho rằng nội dung chính đang được thảo luận là sự trả thù cho vai trò bị cáo buộc của ông Parubiy trong thảm kịch Tòa nhà Công đoàn Odessa năm 2014 và vai trò lãnh đạo của ông trong cuộc nổi dậy Maidan. Kênh này viết:

“Giả thuyết chính đang được giới chính trị xem xét là sự trả thù cho những hành động trong quá khứ của ông ta — cho sự kiện Maidan năm 2014 và thảm kịch ngày 2 tháng 5 ở Odessa. Trong trường hợp này, kẻ chủ mưu có thể là Nga hoặc các lực lượng có liên hệ với Nga ở Ukraine".

Phản ứng từ các chính trị gia Ukraine

Irina Herashchenko, lãnh đạo phe Đoàn kết Châu Âu trong Quốc hội và là đồng minh chính trị thân cận của Parubiy, đã đổ lỗi cho Moscow về vụ ám sát. Bà tuyên bố: “Chúng tôi liên hệ điều này với lập trường ủng hộ Ukraine của ông ta trong việc xây dựng nhà nước. Moscow thực sự căm ghét Parubiy, một trong những người sáng lập ra nhà nước Ukraine hiện đại".

Một nhân vật gây chia rẽ trong chính trường Ukraine

Sự nghiệp của Parubiy đầy rẫy tranh cãi. Trong giai đoạn 2013–2014, ông giữ chức chỉ huy lực lượng "Tự vệ Maidan" trong các cuộc biểu tình Euromaidan và sau đó là người đứng đầu Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine trong một thời gian ngắn. Nhiệm kỳ Chủ tịch Verkhovna Rada của ông kéo dài từ năm 2016 đến năm 2019. Trong những năm qua, ông đã phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra ở Ukraine và bị chính quyền Nga cáo buộc chịu trách nhiệm về cái chết của thường dân ở Donbass.

Các cáo buộc của Nga và những nỗ lực ám sát trước đây

Vào tháng 10/2023, Ủy ban Điều tra Nga đã truy tố vắng mặt Parubiy vì tội phê duyệt chiến dịch quân sự ở Donbass khiến hơn 1.200 thường dân thương vong. Trước đó, vào năm 2014, ông đã sống sót sau một vụ tấn công bằng lựu đạn trong một cuộc họp với các đồng nghiệp Lực lượng Phòng vệ Ukraine. Chính quyền Ukraine khi đó cáo buộc các chiến binh thân Nga đã dàn dựng vụ ám sát ông.

Vụ ám sát Andriy Parubiy đánh dấu một trong những vụ giết người chính trị gây chú ý nhất ở Ukraine kể từ khi xung đột với Nga nổ ra, làm dấy lên những câu hỏi mới về an ninh, chia rẽ nội bộ và vai trò của các tác nhân nước ngoài.

