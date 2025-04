Tăng chuyến bay đến TP.HCM phục vụ các hoạt động kỷ niệm lễ 30/4

Tăng cường các chuyến bay đến TP.HCM

Ngày 21/4, Cục Hàng không Việt Nam cho biết đã có văn bản gửi các hãng hàng không về việc tăng tần suất chuyến bay phục vụ các hoạt động Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Theo đó, kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), tại TP.HCM từ ngày 2/4/2025 đến ngày 5/5/2025 sẽ diễn ra nhiều hoạt động cấp quốc gia, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không Việt Nam tiếp tục bố trí nguồn lực, điều chỉnh kế hoạch tăng chuyến khai thác các đường bay đi/đến TP.HCM, đặc biệt là đường bay Hà Nội-TP.HCM.

Mục đích việc bổ sung chuyến bay nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại biểu và nhân dân tham dự các sự kiện. Đồng thời, các đơn vị tăng cường khai thác các khung giờ thấp điểm với chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Các hãng được yêu cầu tăng chuyến khai thác các đường bay đi/đến TP.HCM, đặc biệt là đường bay Hà Nội – TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Trước đó, Cục Hàng không đã có văn bản chỉ đạo các hãng hàng không Việt Nam nâng cao chất lượng dịch vụ, an toàn hàng không, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách dịp lễ 30/4-1/5 và cao điểm hè 2025, đặc biệt là các đường bay đi, đến TP.HCM.

Lãnh đạo Cục yêu cầu các hãng bố trí nguồn lực, xây dựng kế hoạch tăng chuyến, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vận chuyển của hành khách; theo dõi tình hình mở bán trên các đường bay, kịp thời bổ sung chuyến bay trên đường bay có nhu cầu cao, tăng cường khai thác vào các khung giờ thấp điểm, khung giờ đêm.

Các hãng cần thông báo sớm kế hoạch tăng chuyến tới các cảng hàng không, các đơn vị cung cấp dịch vụ hàng không để chủ động thống nhất, bố trí nguồn lực phục vụ và khai thác; duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ hành khách; thực hiện lập kế hoạch bay hàng ngày đúng với phép bay được cấp và slot được xác nhận; đồng thời chủ động thực hiện công tác tuyên truyền, thông tin đến hành khách về lịch khai thác, tăng cường xử lý giải quyết khiếu nại, phản ánh và hỗ trợ hành khách.

Cao điểm 30/4-1/5, nhu cầu đi lại qua đường hàng không của người dân sẽ tăng cao. Ảnh: Gia Linh

Cục Hàng không cho biết trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 (từ ngày 25/4 đến ngày 5/5/2025), trên các đường bay nội địa, các hãng hàng không Việt Nam dự kiến thực hiện 7.536 chuyến bay (trung bình 685 chuyến/ngày), tăng tương ứng 24% so với khi chưa tăng chuyến và 21% so với cùng kỳ 2024. Các hãng sẽ cung ứng khoảng 1,5 triệu ghế, tăng tương ứng 20% so với lịch bay khi chưa tăng chuyến và 22% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, các đường bay đi/đến TP.HCM chiếm tỷ trọng lớn với 5.083 chuyến (trung bình 462 chuyến/ngày), tăng tương ứng 21%; cung ứng đạt 1,03 triệu ghế.

Riêng đường bay kết nối TP.HCM-Hà Nội, các hãng dự kiến khai thác 1.261 chuyến, tăng tương ứng 8% và 16%; cung ứng 305 nghìn ghế, tăng tương ứng 7% so với lịch bay khi chưa tăng chuyến và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024.