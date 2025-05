Video

Video

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm Báo điện tử Dân Việt, sáng 22/5, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm tổ chức Lễ khánh thành “Điểm trường mơ ước” tại Trường Mầm non Nga My, xã Nga My, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.