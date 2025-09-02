Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 hùng tráng, thành công tốt đẹp

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ 6h30 đến 10h, sáng thứ Ba, ngày 2/9.

Các khối diễu binh diễu hành đi qua Quảng trường Ba Đình hôm 27/8. Ảnh: Khổng Chí

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là sự kiện trọng đại, được nhân dân cả nước mong chờ, thể hiện tầm vóc cũng như ước vọng của đất nước Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Địa điểm: Trung tâm là Quảng trường Ba Đình, sau đó diễu hành qua các tuyến phố trung tâm như Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã, Liễu Giai...

Thời gian diễn ra: Từ 06:30 đến 10:00, sáng thứ Ba, ngày 2/9/2025.

Khu vực lễ đài tại Quảng trường Ba Đình dành cho đại biểu có giấy mời. Người dân có thể tự do theo dõi dọc các tuyến phố đoàn diễu hành đi qua.

Cách thức tham gia và hướng dẫn: Đây là sự kiện trọng đại nhất. Để xem trực tiếp, người dân nên chọn vị trí trên các tuyến đường Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã... và đến từ rất sớm (trước 06:00).

Có thể theo dõi qua 270 màn hình LED được lắp đặt khắp thành phố. Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh và hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Lộ trình của các khối diễu binh, diễu hành



Khối Nghi trượng: đi theo hướng Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.



Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) rút theo 3 hướng chính:



Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – SVĐ Quần Ngựa.



Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.



Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất.



Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong – Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo.



Khối Hồng kỳ: Rẽ Lê Hồng Phong – Đội Cấn – Giang Văn Minh – Kim Mã – Liễu Giai, về Quần Ngựa.



Khối quần chúng, Văn hóa – Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học – Trịnh Hoài Đức).



Khối xe cơ giới: Chia 2 tuyến chính:



Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.



Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.



UBND TP.Hà Nội nhấn mạnh, phương án đã tính toán kỹ lưỡng nhằm bảo đảm trang nghiêm, an toàn tuyệt đối, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân Thủ đô và du khách theo dõi, cổ vũ sự kiện trọng đại của đất nước.



Địa điểm tập kết các khối diễu binh, diễu hành



Khối Nghi trượng: Quảng trường Cách mạng Tháng Tám



Khối Quân đội, Công an, Dân quân tự vệ, lực lượng nước ngoài: Sân vận động Quần Ngựa



Một phần khối đi bộ: Công viên Thống Nhất



Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Công viên Bách Thảo



Khối Hồng kỳ: Sân vận động Quần Ngựa (hướng qua Đội Cấn)



Khối Quần chúng, Văn hóa - Thể thao: Sân vận động Hàng Đẫy



Khối cơ giới, xe pháo: Trường đua F1

3:15 Khối xe tăng đã có mặt trên đường Thanh Niên

Ảnh: Tuấn Đào

3:30 Các khối bắt đầu tiến vào khu vực tập kết trước sự hân hoan, chào đón nồng nhiệt từ người dân

Ảnh: Hưng Phạm

3:40 Cựu chiến binh háo hức mong chờ giờ diễu binh, diễu hành 2/9

Tại đường Thanh Niên, cầm trên tay chân dung ảnh Bác Hồ, Cựu chiến binh Lê Ngọc Thanh (71 tuổi, xã Ứng Hòa, TP HN) chia sẻ, rất may sức khỏe cho phép nên ông đến từ sáng, ông cảm thấy rất phấn khởi và mong chờ trước ngày đại lễ lớn của dân tộc.

Cựu chiến binh Lê Ngọc Thanh (71 tuổi, xã Ứng Hòa, HN) cầm ảnh Bác Hồ. Ảnh: Hưng Phạm

4:05 Các loại pháo xuất hiện

Tại đường Thanh Niên, pháo tự hành, SU-122 và SU-152, pháo kéo D20, pháo nòng dài M-46, pháo phản lực BM-21... đã có mặt, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành.

Trong ảnh là các chiến sĩ hải quân thực hiện việc kiểm tra và lau chùi sạch bóng các khí tài quân sự. Ảnh: Hưng Phạm

4:19 Khối xe khí tài tiến vào đường Thanh Niên

Khối xe khí tài tiến vào đường Thanh Niên. Clip: Tuấn Đào

4:20 Khối xe khí tài tiến vào đường Thanh Niên

Ảnh khối xe khí tài tiến vào đường Thanh Niên. Ảnh: Tuấn Đào

4:22 Khối diễu hành quần chúng tiến vào quảng trường Ba Đình

Khối diễu hành quần chúng tiến vào quảng trường Ba Đình. Clip: Bùi Ngọc Hải

Khối diễu hành quần chúng tiến vào quảng trường Ba Đình. Clip: Ngọc Hải

4:20 Từ đường Thụy Khuê, các khối bắt đầu tiến vào điểm tập kết

Từ đường Thụy Khuê, các khối bắt đầu tiến vào điểm tập kết. Clip, ảnh: Hưng Phạm.

4:30 Chiến sĩ ôm chặt bạn gái trong tiếng vỗ tay của nhiều người xung quanh

Chiến sĩ ôm chặt bạn gái trong tiếng vỗ tay của nhiều người. Ảnh: Hưng Phạm

4:50 Khối doanh nhân tập kết tại phố Quán Thánh

Khối doanh nhân tập kết tại phố Quán Thánh. Ảnh: Minh Phong

4:52 Bên trong quảng trường Ba Đình

Đội hình trống hội chuẩn bị tập dượt, trên khán đài, các khối xếp chữ đã có mặt gần đủ.

Bên trong quảng trường Ba Đình. Ảnh: Lê Hiếu.

5:1 Thời tiết tại quảng trường Ba Đình khá đẹp, không mưa, nhiệt độ khoảng 26 độ C, gió nhẹ

Thời tiết tại quảng trường Ba Đình khá đẹp, không mưa. Ảnh: Lê Hiếu.

5:6 Không khí bắt đầu sôi động trở lại trên các tuyến phố

Không khí bắt đầu sôi động trở lại trên các tuyến phố (trong clip là ngõ Hàng Cháo). Clip: Ngọc Hải

5:6 Nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng giao lưu với người dân tại phố Quán Thánh

Các nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng giao lưu với người dân tại phố Quán Thánh. Ảnh: Hưng Phạm

5:10 Cán bộ chiến sĩ lực lượng phòng hoá của quân đội giao lưu, chụp ảnh với người dân

Cán bộ chiến sĩ lực lượng phòng hoá của quân đội giao lưu, chụp ảnh với người dân. Clip: Sỹ Công

Ảnh: Sỹ Công

5:12 Khối Văn hóa Thể thao thu hút sự chú ý của nhiều người dân

Ảnh: Minh Phong

5:12 Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình thăm và động viên khối văn hóa thể thao

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (giữa), Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn NSND Xuân Bắc thăm, động viên văn nghệ sĩ. Ảnh: Hưng Phạm

5:15 Người dân gọi tên các nghệ sỹ tham gia đoàn diễu hành Khối Văn hóa, Thể thao, Du lịch

Người dân gọi tên các nghệ sỹ tham gia đoàn diễu hành Khối Văn hóa, Thể thao, Du lịch. Clip: Minh Phong.

5:20 Các bạn trẻ vây quanh, xin chữ kỹ của rapper Đen Vâu

Rapper Đen Vâu trong vòng vây của các bạn trẻ. Clip, ảnh: Minh Phong.

5:25 Không khí rộn rã trong quảng trường Ba Đình

Bình minh ló rạng. Những ánh sáng đầu tiên tràn về quảng trường Ba Đình. Tiếng nhạc bắt đẩu rộn rã để chuẩn bị bước vào cuộc diễu binh - diễu hành.

Ảnh: Lê Hiếu.

5:28 Khối Nông dân Việt Nam trước giờ diễn ra chương trình

Ảnh: Hưng Phạm

5:30 Thương, bệnh binh có mặt quảng trường Ba Đình

Thương bệnh binh đến từ Trung tâm Thuận Thành, Bắc Ninh được các tình nguyện viên hỗ trợ đưa vào khu vực khán đài trong quảng trường Ba Đình.

Các thương bệnh binh đến từ Trung tâm Thuận Thành, Bắc Ninh được hỗ trợ đưa vào khu vực khán đài trong quảng trường Ba Đình. Ảnh: Lê Hiếu

5:33 Các chiến sỹ giao lưu với người dân ở đường Thanh Niên trước giờ diễu binh, diễu hành



Các chiến sỹ giao lưu với người dân. Clip: Minh Phong

5:42 Rất đông người dân ngồi bên hồ Trúc Bạch chờ xem màn trình diễn của các trực thăng, tiêm kích

Rất đông người dân ngồi bên hồ Trúc Bạch. Ảnh: Minh Phong

5:50 Sỹ quan các khối lưu giữ kỷ niệm trước giờ diễn ra chương trình

Sỹ quan các khối lưu giữ kỷ niệm trước giờ diễn ra chương trình. Ảnh: Hưng Phạm







5:55 Chiến sỹ đón sinh nhật trên quảng trường Ba Đình lịch sử

Trong hàng ngũ hiên ngang của Khối chiến sĩ Đặc nhiệm dù (do Quân khu 7 huấn luyện) tham gia diễu binh tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9, có một niềm vui đặc biệt của Hạ sĩ Nguyễn Tấn Khương, sinh ngày 2/9/2002.

Đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 23 của mình, Khương được vinh dự cùng đồng đội diễu binh qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong không khí trang nghiêm, tự hào của Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Hạ sĩ Nguyễn Tấn Khương, sinh ngày 2/9/2002. Ảnh: Hưng Phạm

Hạ sĩ Nguyễn Tấn Khương xúc động nói: “Tôi rất vinh dự và tự hào khi được tham gia diễu binh trong ngày trọng đại của Tổ quốc. Đặc biệt, hôm nay cũng là sinh nhật của tôi, niềm vui lại càng nhân lên gấp bội. Tôi mong toàn khối nói riêng và các lực lượng tham gia diễu binh nói chung sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân".



6:28 Khối Văn hóa Thể thao Du lịch đang di chuyển vào vị trí

Ảnh: Minh Phong

Clip: Minh Phong

6:39 Khối diễu hành người Việt Nam ở nước ngoài luyện tập trước giờ chính thức diễu hành

Clip: Minh Phong

6:43 Nghi thức rước đuốc và thắp sáng đài lửa

Trong không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chúng ta cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, chứng kiến nghi thức rước đuốc và thắp sáng đài lửa truyền thống cách mạng.

Ngọn đuốc truyền thống Cách mạng đang được truyền lửa từ Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Năm 1995, ngọn đuốc truyền thống mang lửa thiêng từ Pác Bó, Cao Bằng - nơi khởi nguồn cách mạng – đã được đưa về Bảo tàng và dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Lăng của Người.

Chúng ta còn nhớ, năm 1942, tại Pác Bó, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh đã viết những câu thơ tiên tri: “Lửa cách mạng sáng choang bờ cõi/ Chiếu lá cờ độc lập, tự do!”.

Ngọn lửa Người nhóm lên ngày ấy đã thổi bùng thành tinh thần giải phóng dân tộc; soi đường cho quốc dân đi đến ngày Cách mạng tháng Tám thành công.

Đoàn rước đuốc gồm 80 vận động viên, tượng trưng cho con số 80 năm ngày độc lập, do Đại úy Bùi Phước Tùng, Vận động viên quyền Anh, dẫn đầu.

Hộ tống ngọn đuốc thiêng là Trung úy Trần Hưng Nguyên, Vận động viên Bơi lội và hai vận động viên điền kinh: Đại úy Nguyễn Linh Na và Trung úy Bùi Thị Nguyên.

Họ đại diện cho vẻ đẹp thanh xuân tráng kiện của người Việt Nam thế hệ mới.

Ngọn lửa được trao cho Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Soát, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người đã có thành tích đặc biệt xuất sắc, bắn rơi 6 máy bay của địch, trở thành một trong những phi công anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam để thắp lên đài lửa.

Ngọn lửa đã bừng cháy, chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

6:53 Người dân tại khu vực Ngã tư Giảng Võ - Cát Linh - Nguyễn Thái Học "thắp lửa" cổ vũ Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Ảnh: Dương Thuỷ

6:56 Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình tuyên bố Lễ kỷ niệm, diễu binh diễu hành bắt đầu và giới thiệu đại biểu trong và ngoài nước tham dự buổi lễ kỷ niệm.

7:00: Tổng Bí thư Tô Lâm đọc diễn văn khai mạc buổi lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động; các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ các Lực lượng vũ trang Nhân dân,Thưa đồng bào, đồng chí; người Việt Nam ở nước ngoài; bạn bè và nhân dân tiến bộ trên thế giới,

Thưa toàn thể quý vị đại biểu!

Hôm nay, trong không khí thiêng liêng, hào hùng của những ngày Cách mạng tháng 8, Chúng ta long trọng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025).

Tám mươi năm trước, trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nhà nước Dân chủ Nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho đất nước. Từ thời khắc lịch sử ấy, dân tộc Việt Nam bước vào hành trình mới: xây dựng Chính quyền Nhân dân, bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước vững vàng tiến lên con đường Xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta thành kính tưởng nhớ các bậc tiên tổ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; tri ân các bậc tiền bối cách mạng, hàng triệu triệu đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh, cống hiến cho độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và hạnh phúc của Nhân dân.

Chúng ta đời đời ghi nhớ công lao của các Mẹ Việt Nam anh hùng, các cựu chiến binh, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; khắc ghi những công lao đóng góp của đội ngũ công nhân, nông dân, doanh nhân, trí thức, văn nghệ sĩ, phụ lão, thanh niên, phụ nữ, các cháu thiếu nhi, đồng bào các tôn giáo, các dân tộc, đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè và Nhân dân tiến bộ trên thế giới đã kề vai sát cánh, giúp đỡ, ủng hộ sự nghiệp cách mạng chính nghĩa của Nhân dân Việt Nam suốt tám mươi năm qua.

Tổ quốc Việt Nam là kết tinh của truyền thống văn hiến nghìn năm dựng nước và giữ nước; của bản lĩnh kiên cường, trí tuệ, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên. Tinh thần ấy đã hun đúc nên sức mạnh vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám; của hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân, đế quốc; của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong hòa bình; của sự nghiệp đổi mới, hội nhập quốc tế và phát triển đất nước. Đó là sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân, thuộc về Nhân dân, vì Nhân dân; sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Chúng ta tự hào khẳng định rằng: Mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ta, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn đất nước qua từng giai đoạn; đặt lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân lên trên hết, trước hết. Nhờ đó, dân tộc ta vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách; nước ta từ nước thuộc địa trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, đang vững bước tiến lên hiện đại, hội nhập sâu rộng; vị thế, uy tín ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế.

Thưa đồng bào, đồng chí!

Nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội để phát triển đất nước nhanh, bền vững; không ngừng nâng cao đời sống và hạnh phúc của Nhân dân đang là mệnh lệnh hành động của chúng ta. Thực hiện thành công ba mục tiêu đó, chính là hoàn thành ước nguyện của Bác Hồ trước lúc đi xa: “Điều mong muốn cuối cùng của Tôi là: toàn đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp Cách mạng thế giới”.

Qua chặng đường 80 năm đầy gian khó nhưng hào hùng, chúng ta đã khẳng định chân lý: dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường, dựa vào sức mạnh Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không có khó khăn, thử thách nào mà Nhân dân ta không vượt qua; không có mục tiêu cao đẹp nào mà dân tộc ta không đạt tới. Chính vì vậy, không có lực cản nào, không có lý do gì có thể ngăn bước chúng ta vươn tới hòa bình, thịnh vượng, dân tộc ta trường tồn và phát triển.

Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả Dân tộc, là lời thề danh dự trước Lịch sử, trước Nhân dân.

Tôi kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong và ngoài nước, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hãy đoàn kết, chung sức, đồng lòng, biến khát vọng thành hiện thực; nỗ lực hơn nữa, quyết tâm hơn nữa; phát huy cao độ trí tuệ, sức sáng tạo và bản lĩnh Việt Nam; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, Nhân dân mong đợi.

Chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc bằng sức mạnh tổng hợp của cả dân tộc: sức mạnh chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, quân sự, đối ngoại và sức mạnh lòng dân. Chúng ta muốn là bạn, là đối tác tin cậy với tất cả các nước trên thế giới. Chúng ta tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc; giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Chúng ta tuyệt đối không nhân nhượng trước mọi âm mưu, hành động xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; kiên quyết bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc.

Thưa đồng bào, đồng chí!

Trong giờ phút thiêng liêng này, mỗi chúng ta như đang thấy vang vọng lời Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Bác Hồ, thấy triệu triệu trái tim Việt Nam cùng chung nhịp đập tự hào, cùng ngân vang lời thề “quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”. Chúng ta càng thấu hiểu giá trị của “Độc lập”, “Tự do”, “Hạnh phúc”; càng quý trọng và càng quyết tâm vun đắp hòa bình; càng thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của từ “Nhân dân tôi”, “Tổ quốc tôi”.

Một lần nữa, xin được kính cẩn nghiêng mình trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các anh hùng liệt sĩ, những người đã hóa thân vào đất nước, vào hồn thiêng dân tộc.

Xin gửi tới đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài, bạn bè quốc tế lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đất nước Việt Nam trường tồn; Tổ quốc Việt Nam hòa bình, Dân tộc Việt Nam thịnh vượng, phát triển.

Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam quang vinh, muôn năm.

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của Chúng ta.

Vinh quang mãi mãi thuộc về Nhân dân.

Xin trân trọng cảm ơn.

7:6: Thượng tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam Nguyễn Văn Nghĩa chỉ huy chương trình diễu binh, diễu hành.

7:8: Mở đầu là khối lực lượng không quân nhân dân Việt Nam anh hùng.

Gồm các biên đội trực thăng Mi-171, Mi-17, Mi-8; máy bay vận tải Casa C-295, C212i; Yak-130, L-39NG và Su-30MK2.

7:10: Lực lượng Hải quân từ cảnh Cam Ranh diễu binh trên biển.

Trên màn hình là các lực lượng vũ trang diễu binh trên biển tại căn cứ quân sự Cam Ranh, Khánh Hòa. Khẳng định sức mạnh làm chủ vùng biển, vùng trời, từ những con thuyền thô sơ ngày đầu thành lập, các lực lượng vũ trang trên biển đã vươn mình lớn mạnh, tiến thẳng lên hiện đại. Các biên đội tàu chiến, tàu ngầm tối tân có khả năng tác chiến dài ngày trong mọi điều kiện thời tiết, được trang bị tên lửa, ngư lôi, vũ khí công nghệ cao, có sức công phá mạnh, tầm bắn xa, tấn công đa mục tiêu, tiêu diệt hiệu quả các mục tiêu trên bộ, trên không, trên biển và các mục tiêu ngầm. Đây là lực lượng nòng cốt, là lá chắn thép vững chắc nơi đầu sóng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

7:12: Khối Nghi trượng và đội hình diễu binh đang tiến vào Lễ đài Quảng trường Ba Đình

Đi đầu là Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thân xe được phát triển từ họa tiết “chèo Thuyền” gắn liền với Trống đồng, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, nguyện một lòng đi theo con đường XHCN mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn; đưa “Con thuyền Cách mạng Việt Nam” cập bến bờ vinh quang, hạnh phúc.

Đội hình 54 trai tài gái giỏi đại diện cho 54 dân tộc anh em đoàn kết, với sức mạnh vô địch, làm nên chiến thắng trong thời đại Hồ Chí Minh rực rỡ.

7:13: Tiếp theo là Khối cờ Đảng, cờ Tổ Quốc

Hình ảnh lá cờ tung bay trên Quảng trường Ba Đình lịch sử là linh hồn dân tộc, biểu tượng thiêng liêng bất khả xâm phạm, thể hiện lý tưởng, niềm tin, bản lĩnh, trí tuệ, khí phách và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây là cội nguồn sức mạnh để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

7:14: Đội hình xe rước Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đang tiến vào Lễ đài.



Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, Người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân; đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Bác đã đi xa, nhưng thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người vẫn tỏa sáng, soi đường cho dân tộc Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Tiến vào Lễ đài là Biểu tượng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Biểu tượng mang ý nghĩa sâu sắc, tái hiện mốc son lịch sử chói lọi của cả dân tộc với khát vọng “độc lập, tự do, hạnh phúc” và quyết tâm mạnh mẽ đưa đất nước ta đi tới tương lai tươi sáng.

Khối cờ Tổ quốc được tạo hình mang tinh thần sức mạnh, với khí thế “vươn mình, cất cánh”, tượng trưng cho ước nguyện “dân tộc cường thịnh, trường tồn - đất nước phồn vinh, hạnh phúc” trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

7:15: Khối quân kỳ đang tiến vào Lễ đài

Khối Quân kỳ do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và Dân quân tự vệ đang tiến vào Lễ đài.

Trên Quân kỳ quyết chiến, quyết thắng tung bay, lấp lánh những Huân chương cao quý, khắc ghi biết bao máu xương, chiến công oanh liệt, tô thắm truyền thống vẻ vang như lời Bác Hồ khen tặng: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng.

7:16: Khối danh dự Ba quân chủng tiến vào lễ đài

Quân chủng Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân là lực lượng nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam, đã cùng toàn dân lập nên nhiều chiến công vang dội từ chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay, ba quân chủng được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

7:17: Khối nữ Quân nhạc tiến vào Lễ đài

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiếng kèn xung trận của các chiến sĩ Quân nhạc đã tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc quân và dân ta anh dũng chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.

Ngày nay, những âm thanh hùng tráng đầy tự hào ấy tiếp tục ngân vang trong các sự kiện trọng đại của đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chung sức, đồng lòng xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

7:16: Khối sĩ quan Lục quân tiến vào Lễ đài

Là lực lượng nòng cốt chỉ huy, tham mưu và trực tiếp chiến đấu. Trải qua các cuộc kháng chiến, lớp lớp các thế hệ Sĩ quan Lục quân đã có mặt trên khắp các chiến trường thể hiện bản lĩnh vững vàng, kiên cường, mưu lược, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Đội ngũ Sĩ quan Lục quân hôm nay tiếp tục được rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và hạnh phúc của Nhân dân.

7:18: Khối sĩ quan Hải quân tiễn vào Lễ đài

Hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công xuất sắc; góp phần vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc; hun đúc nên truyền thống “chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng”.

Ngày nay, Quân chủng Hải quân được xây dựng “cách mạng, chính quy, tinh nhệ, hiện đại; phát huy tốt vai trò nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

7:19: Khối sĩ quan Phòng không - không quân tiến vào Lễ đài

Trong kháng chiến, với ý chí “dám đánh, biết đánh, quyết thắng”, bộ đội Phòng không - Không quân đã bắn rơi hàng nghìn máy bay địch, làm nên chiến thắng huyền thoại “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”, thể hiện khí phách anh hùng và tầm cao trí tuệ Việt Nam.

Phát huy truyền thống anh hùng, Bộ đội Phòng không – Không quân hôm nay không ngừng lớn mạnh, làm chủ khoa học công nghệ, vũ khí trang bị và phương thức tác chiến hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

7:20: Khối sĩ quan Biên phòng tiến vào Lễ đài

Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, “đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, những người con ưu tú nơi biên cương thiêng liêng của Tổ quốc luôn tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tham mưu xây dựng cơ sở chính trị, giúp nhân dân phát triển kinh tế xã hội, thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng và đối ngoại nhân dân, tỏa sáng phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

7:21: Khối sĩ quan Cảnh sát Biển Việt Nam tiến vào Lễ đài

Khối Sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam - lực lượng chuyên trách, nòng cốt, duy trì, thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển.

Với truyền thống “Kiên quyết dũng cảm, khắc phục khó khăn, đoàn kết hiệp đồng, giữ nghiêm pháp luật”, Cảnh sát biển Việt Nam đã ghi dấu ấn với nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc, tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của những người lính biển kiên trung, ngày đêm canh giữ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

7:23: Khối sĩ quan Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng tiến vào Lễ đài

Trải qua 80 năm cách mạng vẻ vang, các lực lượng đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, chủ động nghiên cứu, chế tạo sản xuất, bảo đảm kịp thời nguồn lực hậu cần, vũ khí trang bị kỹ thuật cho chiến đấu và chiến thắng.

Ngày nay, ngành Hậu cần, Kỹ thuật và Công nghiệp Quốc phòng không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

7:23: Khối nữ sĩ quan Quân y tiến vào Lễ đài

Khắc ghi lời Bác Hồ dạy “Người thầy thuốc giỏi đồng thời phải như người mẹ hiền”; những nữ sĩ quan Quân y đã làm việc quên mình, xông pha trong mưa bom, bão đạn, cứu chữa bộ đội và nhân dân, khắc phục thiên tai, thảm họa, phòng chống dịch bệnh, lập nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc.

Với khát vọng cống hiến, các nữ sĩ quan Quân y hôm nay không ngừng tu dưỡng, học tập nâng cao trình độ mọi mặt, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

7:24: Khối học viện các học viện nhà trường Quân đội tiến vào Lễ đài

Đây là những học viên được đào tạo trở thành sĩ quan chỉ huy ưu tú, lực lượng nòng cốt để xây dựng Quân đội.

Với phương châm “Học đi đôi với hành, huấn luyện gắn với thực tế chiến trường”; “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

Các học viên đang ra sức học tập, rèn luyện theo mục tiêu, yêu cầu đào tạo; tốt nghiệp ra trường đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

7:25: Khối chiến sĩ Tác chiến điện tử tiến vào Lễ đài

Ra đời, trưởng thành qua các cuộc kháng chiến, lực lượng Tác chiến điện tử đã góp phần quan trọng làm nên những thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Trong thời kỳ mới, lực lượng Tác chiến điện tử được xây dựng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu của Đảng, Nhà nước và Quân đội; xứng đáng là những chiến binh thầm lặng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

7:25: Khối chiến sĩ đặc nhiệm dù tiến vào Lễ đài

Đây là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ, đại diện cho Tình báo Quốc phòng Việt Nam anh hùng; đã lập nhiều chiến công xuất sắc và hy sinh thầm lặng trong sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Tình báo quốc phòng Việt Nam, lực lượng Đặc nhiệm Dù hôm nay, đang ra sức thi đua, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ; xứng đáng là lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy, tuyệt đối trung thành của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

7:26: Khối lực lượng tác chiến không gian mạng tiến vào Lễ đài

Được xây dựng theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiện đại, Lực lượng Tác chiến Không gian mạng đã không ngừng phát triển, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; làm nòng cốt, cùng toàn quân bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Lực lượng Tác chiến Không gian mạng tiên phong đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, góp phần cùng dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

7:26: Khối nữ Gìn giữ hòa bình Việt Nam tiến vào Lễ đài

Hành trình hơn 10 năm xây dựng, phát triển, hơn một ngàn chiến sĩ mũ nồi xanh đã lên đường thực hiện sứ mệnh cao cả mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

Luôn phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hữu nghị, hợp tác, thể hiện Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

7:27: Khối chiến sĩ Tăng Thiết giáp tiến vào Lễ đài

Trải qua gần 66 năm xây dựng, chiến đấu và phát triển, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Tăng thiết giáp đã xây dựng nên truyền thống “Đã ra quân là đánh thắng”, lập nhiều chiến công lừng lẫy.

Bước vào giai đoạn mới, bộ đội Tăng Thiết giáp tiếp tục được huấn luyện, rèn luyện, làm chủ vũ khí hiện đại, sẵn sàng cơ động nhanh, kiên quyết bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

7:27: Khối chiến sĩ Pháo binh - Tên lửa tiến vào Lễ đài

Là hỏa lực mặt đất chủ yếu của Quân đội ta, ra đời từ những ngày đầu gian khó: Vai trần, chân đất; tháo pháo xuôi bè, đưa pháo lên cao, đặt gần, bắn thẳng.

Pháo binh vinh dự được bắn phát đạn đầu tiên, mở màn cho toàn quốc kháng chiến, lập nhiều chiến công xuất sắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ và các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, được trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, xây đắp nên truyền thống “Chân đồng vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng”.

Bộ đội Pháo binh - Tên lửa hôm nay quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

7:28: Khối chiến sĩ Đặc công tiến vào Lễ đài

Phát huy truyền thống “ Đặc biệt tinh nhuệ, anh dũng tuyệt vời, mưu trí táo bạo, đánh hiểm thắng lớn”; những chiến sĩ “đầu trần, chân đất”, xuất quỷ nhập thần, luồn sâu đánh hiểm, làm quân thù kinh hồn bạt vía.

Bộ đội Đặc công đã lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần quan trọng vào những thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Với bản lĩnh phi thường, tinh thần quả cảm, Bộ đội Đặc công mãi là niềm tự hào của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng.

7:29: Khối nữ chiến sĩ Biệt động tiến vào Lễ đài

Những người con gan dạ, dũng cảm, ngoan cường, những đóa hoa thép đã hy sinh cả tuổi thanh xuân, bí mật gây dựng, phát triển lực lượng ngay trong lòng địch.

Với sự mưu trí, sáng tạo và cách đánh bí mật, bất ngờ, táo bạo vào các cơ quan đầu não của địch, làm cho quân thù kinh hồn bạt vía.

Chúng ta cùng tự hào về những nữ chiến sĩ Biệt động anh hùng, những người đã góp phần làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc.

7:30: Khối chiến sĩ Công binh tiến vào lễ đài

Trong chiến tranh, lực lượng Công binh ngày đêm xẻ núi, san đồi, bắc cầu, ghép phà, lập nhiều chiến công xuất sắc, được Bác Hồ tặng Cờ “Mở đường thắng lợi” và đã trở thành truyền thống gần 80 năm qua.

7:31: Khối nữ chiến sĩ Thông tin tiến vào Lễ đài

Suốt 80 năm qua, Bộ đội Thông tin luôn đoàn kết, mưu trí, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, giữ vững “Mạch máu thông tin liên lạc”, lập nên nhiều chiến công xuất sắc.

Là lực lượng được ưu tiên xây dựng hiện đại, Bộ đội Thông tin quyết tâm bảo đảm thông tin liên lạc “kịp thời - chính xác - bí mật - an toàn”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

7:32: Khối chiến sĩ Phòng hóa tiễn vào lễ đài

Đây là những người lính thầm lặng, sẵn sàng đối mặt hiểm nguy vô hình.

67 năm qua, lực lượng Phòng hóa luôn tiên phong phòng, chống vũ khí hủy diệt hàng loạt, hóa chất độc hại, sinh học, phóng xạ, hạt nhân; khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Với phương châm “Chủ động - Kịp thời - An toàn - Hiệu quả” và truyền thống “Phòng chống tốt - Chiến đấu giỏi”, các chiến sĩ Phòng hóa luôn kiên cường, lặng lẽ cống hiến, bảo vệ bình yên cho Tổ quốc.

7:33: Khối Quân đội Trung Quốc Tiến vào Lễ đài

Được thành lập năm 1952, là lực lượng duy nhất đảm nhiệm phục vụ nghi lễ của Đảng cộng sản Trung Quốc, Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Hơn 70 năm qua, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc hơn 13.000 nhiệm vụ.

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Quân đội Nhân dân Việt Nam đã viết nên nhưng trang sử hào hùng về tinh thần đoàn kết, chống kẻ thù xâm lược, để lại tình cảm sâu nặng, bồi đắp thêm mối quan hệ vừa là đồng chí vừa là anh em.

7:34: Khối quân đội Nga tiến vào Lễ đài

Hộ tống khối Quốc kỳ là đội tiêu binh danh dự đại diện cho ba quân chủng của Lực lượng Vũ trang Liên Bang Nga: Lục quân, Không quân Vũ trụ và Hải quân.

Trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, Hồng Quân Liên Xô đã có đóng góp quyết định vào chiến thắng chủ nghĩa Phát Xít.

Ngày nay, quan hệ giữa các lực lượng vũ trang Nga và Quân đội Nhân dân Việt Nam không ngừng được củng cố; tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt nam - Liên Bang Nga tiếp tục phát triển lên tầm cao mới.

7:35: Khối Quân đội Lào tiến vào Lễ đài

Là lực lượng vũ trang chủ lực của cách mạng Lào, được thành lập ngày 20 tháng 1 năm 1949. Trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Quân đội Nhân dân Lào luôn kề vai sát cánh với Quân đội Nhân dân Việt Nam chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược.

Ngày nay, Quân đội nhân dân Lào được xây dựng, phát triển toàn diện về mọi mặt. Hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng được tăng cường, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện”.

7:35: Khối Quân đội Campuchia tiến vào Lễ đài

Trong truyền thống hữu nghị, đoàn kết lâu đời giữa hai nước, hai Quân đội Campuchia - Việt Nam luôn sát cánh bên nhau, chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược.

Ngày nay, Quân đội hai nước Campuchia - Việt Nam tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác toàn diện, góp phần bảo vệ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước, theo phương châm: “Láng giềng tốt đẹp, Hữu nghị truyền thống, Hợp tác toàn diện, Bền vững lâu dài”.

7:36: Khối nam dân quân tự vệ tiến vào Lễ đài

Lực lượng vũ trang quần chúng không thoát ly sản xuất. Trong kháng chiến, với tinh thần “tay súng, tay cày”, đã anh dũng chiến đấu, kiên cường bám trụ, góp phần làm nên những chiến công vang dội, bảo vệ từng tấc đất quê hương.

Ngày nay, lực lượng được xây dựng vững mạnh rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu cao, xung kích trên mọi mặt trận, xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ: “Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc”.

7:36: Khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam tiến vào Lễ đài

Phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó của 54 dân tộc anh em; trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nữ dân quân các dân tộc Việt Nam luôn trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Ngày nay, nữ dân quân các dân tộc Việt Nam đang ra sức thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

7:37: Khối nữ Du kích miền Nam tiến vào Lễ đài

Nhiệt liệt chào mừng những “Cô Ba dũng sĩ tay súng, tay cày”, sục sôi ý chí “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”!

Khoác khăn rằn, đội nón tai bèo, luôn bám xóm, bám ấp, đánh giặc mọi lúc, mọi nơi, có vai trò quan trọng trong ba mũi giáp công: quân sự, chính trị và binh địch vận; góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, thỏa mong ước Bắc Nam sum họp một nhà của Bác Hồ kính yêu!

7:38: Khối Chỉ huy và xe Tổ Công an kỳ tiến vào Lễ đài

Dẫn đầu là xe chỉ huy do đồng chí Thiếu tướng Lê Văn Sao, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an; đại diện cho lực lượng Công an nhân dân anh hùng đang tiến vào Lễ đài.

Tiếp theo là Tổ Công an kỳ - lá cờ vinh quang vì an ninh với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng.

Ra đời trong cao trào Cách mạng Tháng Tám năm 1945, được Đảng, Bác Hồ sáng lập, giáo dục, rèn luyện, được nhân dân hết lòng tin yêu, giúp đỡ; lực lượng Công an nhân dân đã mưu trí, dũng cảm đập tan mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

7:39: Khối nam sĩ quan An ninh nhân dân tiến vào Lễ đài

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng An ninh nhân dân đã đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động tình báo, gián điệp, phản động, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc; được Đảng, Nhà nước ghi nhận và tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ lực lượng An ninh nhân dân đều là những anh hùng thầm lặng, luôn tận tụy, sẵn sàng hy sinh, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

7:39: Khối nam sĩ quan Cảnh sát nhân dân tiến vào Lễ đài

Là lực lượng trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Cảnh sát nhân dân luôn phát huy truyền thống “Cảnh sát Việt Nam mưu trí, dũng cảm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, tin tưởng, đánh giá cao.

Ngày nay, lực lượng Cảnh sát nhân dân được xây dựng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển vươn mình của dân tộc.

7:40: Khối nam sĩ quan Cảnh vệ tiến vào Lễ đài

Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân đã lập nhiều chiến công xuất sắc; bảo vệ tuyệt đối an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế, các sự kiện và khu vực trọng yếu của đất nước.

Với bản lĩnh vững vàng và sự trung thành tuyệt đối, mỗi cán bộ, chiến sĩ Cảnh vệ xứng đáng là “lá chắn thép” bảo Đảng, bảo vệ lãnh tụ.

7:41: Khối nam sĩ quan Không quân Công an nhân dân tiến vào Lễ đài

Là đơn vị mới được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu cơ động nhanh, phục vụ huấn luyện, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống, khắc phục thảm họa, thiên tai.

Cán bộ, chiến sĩ Không quân công an nhân dân đang ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ mọi mặt, làm chủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật hiện đại, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

7:41: Khối nữ sĩ quan Cảnh sát giao thông tiến vào Lễ đài

Đây là một trong những lực lượng tiên phong được hình thành và hoạt động ngay từ những ngày đầu thành lập nước; những tổ chức tiền thân của lực lượng Cảnh sát giao thông đã tham gia dẫn đường, chỉ huy giao thông, đảm bảo an toàn thông suốt các tuyến vận tải hàng hóa, lương thực, vũ khí, đạn dược. Ngày nay, lực lượng Cảnh sát giao thông tích cực ứng dụng công nghệ hiện đại, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

7:42: Khối nam sĩ quan CS PCCC tiến vào Lễ đài

Trải qua 64 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ luôn khắc phục khó khăn, gian khổ, dũng cảm chiến đấu, hy sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc trên mặt trận chiến đấu với “giặc lửa”, sự cố thiên tai, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn mang trong mình tinh thần quả cảm, sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ Tổ quốc và Nhân dân.

7:43: Khối nam sĩ quan An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiến vào Lễ đài

Ra đời trong thời kỳ bùng nổ công nghệ thông tin, là đơn vị chính quy, tinh nhuệ, đi đầu trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, là lá chắn thép bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng.

Năm 2025 được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

7:44: Khối nam sĩ quan Cảnh sát cơ động

Là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Cảnh sát cơ động luôn có mặt giải quyết kịp thời các điểm nóng, phức tạp về an ninh, trật tự; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện quan trọng.

7:45: Khối nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm

Là những “bông hồng thép” rất kiên cường, mạnh mẽ của lực lượng Công an nhân dân.

Các nữ chiến sĩ Cảnh sát đặc nhiệm luôn phát huy truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, quyết tâm nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng tác chiến, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy, nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công, trở thành niềm tự hào của công an nhân dân và là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo.



7:46: Khối nam sĩ quan CS Gìn giữ hòa bình LHQ tiến vào Lễ đài

Với sứ mệnh cao cả vì hòa bình và an ninh quốc tế, Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Bộ Công an Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, vượt mọi gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Biểu tượng của bản lĩnh, trí tuệ, lòng quả cảm và tinh thần hội nhập quốc tế; góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình và nâng tầm vị thế lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

7:47: Khối nam chiến sĩ đặc nhiệm tiến vào Lễ đài

Với bản lĩnh thép, ý chí kiên cường, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh - họ là lực lượng xung kích đi đầu trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, là lực lượng quan trọng trong việc giữ gìn bình yên cuộc sống của Nhân dân.

Từ khi thành lập đến nay, lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm đã lập được nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý.

7:49: Khối nam chiến sĩ Hậu cần, kỹ thuật CAND tiến vào Lễ đài

Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng hậu cần - kỹ thuật đã chủ động tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự và hiện đại hóa lực lượng.

Với những đóng góp kịp thời, lực lượng Hậu cần, kỹ thuật Công an nhân dân đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý.

7:50: Khối nam chiến sĩ CSCĐ dự bị chiến đấu tiến vào Lễ đài

Là lực lượng mới được thành lập, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cơ động nhanh, tham gia xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự, bảo vệ các sự kiện trọng đại và cứu nạn, cứu hộ.

7:51: Khối nam học viên các học viện, trường CAND tiến vào Lễ đài

Đại diện cho hơn 50 nghàn học viên tại các học viện, trường Công an nhân dân, được học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật, là biểu tượng cho sức trẻ, bản lĩnh, trí tuệ - sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đây là lực lượng kế cận, nguồn bổ sung đội ngũ cán bộ chất lượng, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

7:51: Khối nam lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở tiến vào Lễ đài

Được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, công an xã bán chuyên trách, dân phòng và công dân tiêu biểu.

Qua hơn một năm hoạt động, lực lượng này đã từng bước khẳng định vai trò là nòng cốt hỗ trợ lực lượng Công an nhân dân bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở; khẳng định sự đúng đắn chủ trương của Đảng ta về xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Đồng thời gắn bó máu thịt với nhân dân.

7:52: Khối cảnh sát cơ động Kỵ binh tiến vào Lễ đài

Đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung đặc biệt thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, được thành lập vào năm 2020.

Với chức năng, nhiệm vụ huấn luyện và sử dụng ngựa nghiệp vụ.

Trong những năm qua, Cảnh sát cơ động Kỵ binh đã tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trật tự, diễu hành tại các thành phố, điểm du lịch, các sự kiện quan trọng của đất nước và các sự kiện mang tầm quốc tế.

7:52: Lần đầu tiên Khối vũ trang trên biển tham gia diễu binh

Trong trang sử vàng của dân tộc, lực lượng vũ trang trên biển mà nòng cốt là Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng, đã lập nên những chiến công vang dội: viết nên con đường huyền thoại - đường Hồ Chí Minh trên biển; bằng trí tuệ và lòng quả cảm vô song, phá tan thế trận phong tỏa, nhấn chìm âm mưu "Chiến tranh phá hoại" của kẻ thù. Bằng những cuộc hành quân thần tốc, táo bạo, các lực lượng đã giải phóng các đảo và quần đảo Trường Sa thiêng liêng, góp phần quan trọng vào Đại thắng Mùa xuân 1975.

7:53: Khối xe tăng T54B và T55 tiến vào Lễ đài

Đây là những "pháo đài" THÉP, được trang bị pháo 100 ly, cùng hệ thống súng máy, có hỏa lực mạnh, sức cơ động cao.

Đặc biệt, phiên bản xe tăng T-54B cải tiến, được Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật nâng cấp, hiện đại hóa, trang bị nhiều tính năng thông minh vượt trội, có sức đột kích cao với sức mạnh tiến công áp đảo trên mọi chiến trường.

Trong các chiến dịch lịch sử như Đường 9 - Nam Lào, Quảng Trị, Tây Nguyên, Chiến dịch Hồ Chí Minh, những chiếc xe tăng này đã lập nên chiến công hiển hách, viết tiếp trang sử hào hùng của dân tộc.

7:54: Khối xe T62, T90 tiến vào Lễ đài

Tiếp theo là khối xe tăng T-90S và T-62, do xe tăng T90SK chỉ huy dẫn đầu.

Xe tăng T-62 với pháo chính 115 ly. Tiếp đó là xe T-90S, một trong những dòng xe tăng hiện đại, với kíp xe ba người, trang bị pháo 125 ly, súng máy song song và đặc biệt khả năng bắn tên lửa qua nòng pháo.

Những vũ khí này có ưu thế hỏa lực thông minh vượt trội, sức cơ động cao, cùng hệ thống điều khiển hỏa lực nhanh chóng, chính xác, có nhiều thành tích trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khẳng định vị thế của lực lượng tăng thiết giáp Việt Nam anh hùng.

7:55: Khối xe thiết giáp tiến vào Lễ đài

Tiếp theo là khối xe thiết giáp lội nước!

Dẫn đầu là xe trinh sát BRĐM-2, trang bị súng máy 14 ly 5 và súng máy song song 7,62 ly, kíp xe ba người, sẵn sàng trinh sát thần tốc trên mọi địa hình.

Kế đến là xe chiến đấu bộ binh BMP-1 với pháo nòng trơn 73 ly, súng máy song song 7,62 ly và tên lửa B72.

Xe BMP-2 với pháo 30 ly, súng máy song song 7,62 và tên lửa B89, chở theo tiểu đội bộ binh, tác chiến hiệu quả cả trên bộ lẫn dưới nước.

Đặc biệt, xe chỉ huy thông tin BTR-60PU, được Binh chủng Tăng thiết giáp cải tiến, là tổng trạm thông tin cơ động, bảo đảm chỉ huy thông suốt trong mọi tình huống, đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập tại các đơn vị Bộ binh cơ giới và Tăng thiết giáp toàn quân.

7:56: Khối xe thiết giáp do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất (1 xe chỉ huy và 5 hàng xe) tiến vào Lễ đài

Dẫn đầu là xe chiến đấu bộ binh XCB-01 - được trang bị pháo nòng trơn 73 ly, súng phòng không 12 ly 7, súng đại liên 7,62 ly và tên lửa chống tăng B72.

Tiếp theo là xe thiết giáp chở quân chiến đấu XTC-02 - xe được trang bị súng máy phòng không 12 ly 7 và đại liên 7,62 ly.

Những phương tiện chiếu đấu hiện đại này sẽ góp phần nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

7: 57: Khối pháo xe kéo tiến vào Lễ đài

Đi đầu đội hình là các xe vận tải kéo pháo do Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật/Bộ Quốc phòng tổ chức lắp rắp tại các cơ sở trong nước, mang nhãn hiệu Quân đội Nhân dân Việt Nam, kéo các khẩu Pháo lựu 152Đ20 và Pháo nòng dài 130M46.

Với tầm bắn xa, uy lực lớn, hỏa lực mạnh, hiệu suất chiến đấu cao, những khẩu pháo này đã từng dội bão lửa lên đầu quân xâm lược, lập nhiều chiến công xuất sắc.

7: 58: Khối pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa đất đối đất tiến vào Lễ đài

Tiếp nối đội hình là khối xe pháo tự hành Su-122, Su-152.

Đây là những khẩu pháo chiến dịch, chiến thuật hiện đại, có sức cơ động cao, uy lực mạnh, tốc độ bắn nhanh, độ chính xác cao, phù hợp với yêu cầu tác chiến hiện đại.

Kế tiếp là đội hình pháo phản lực BM-21 - mẫu pháo phóng loạt tự hành cơ động, linh hoạt, được cải tiến có uy lực lớn và tầm bắn xa vượt trội.

Đi cuối đội hình là tên lửa chiến lược Scud-B - Hỏa lực mặt đất chiến lược tầm xa, biểu tượng của sức mạnh và ý chí “Quyết chiến - Quyết thắng”.

Đây là nền tảng để xây dựng Bộ Tư lệnh Pháo binh - Tên lửa hiện đại, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc thân yêu.

7: 59: Khối xe tên lửa đất đối hải tiến vào Lễ đài

Khối xe pháo lực lượng Pháo binh - Tên lửa bờ đang tiến vào Lễ đài.

Ra đời cùng với quá trình xây dựng, trưởng thành của Quân chủng Hải quân, lực lượng Pháo binh - Tên lửa bờ luôn được quan tâm xây dựng, phát triển ngày càng chính quy, hiện đại.

Dẫn đầu đội hình là các xe bệ phóng tổ hợp tên lửa Redut-M và Bastion - Những hệ thống tên lửa sở hữu tầm bắn hàng trăm ki-lô-mét, được trang bị nhiều chế độ chiến đấu hiện đại, hiệu quả cao; là biểu tượng sức mạnh phòng thủ, tạo thành lá chắn thép bảo vệ vững chắc biển, đảo của Tổ quốc.

Với khả năng cơ động linh hoạt và sức công phá mạnh mẽ, các tổ hợp Redut-M và Bastion khẳng định vị thế tiên phong trong lực lượng tên lửa hiện đại của Quân đội nhân dân Việt Nam.

8:00: Khối tên lửa đất đối hải và radar do VN sản xuất tiến vào Lễ đài

Tiếp theo đội hình là tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nghiên cứu và sản xuất.

Tổ hợp bao gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe ra đa, xe bệ phóng, xe vận chuyển - nạp tên lửa và các loại đạn tên lửa đối hạm có tầm bắn khác nhau.

Tổ hợp có nhiệm vụ quan sát mặt biển, thu thập, xử lý thông tin; lựa chọn mục tiêu cần tiêu diệt và thực hiện đòn đánh tên lửa trong điều kiện tác chiến hiện đại.

Đây là một trong những thành phần nòng cốt của hệ thống phòng thủ bờ biển, có thể giáng những đòn tên lửa với uy lực mạnh, tiêu diệt các mục tiêu của đối phương; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

8:1: Khối xe pháo phòng không, tên lửa phòng không tiến vào Lễ đài

Dẫn đầu là xe chỉ huy Spyder - Thành phần quan trọng của hệ thống tên lửa phòng không hiện đại.

Tiếp theo là xe Pháo Phòng không 57ly là thành phần không thể thiếu trong lực lượng phòng không Việt Nam với nhiều chiến công xuất sắc.

Trong chiến dịch “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” năm 1972, pháo 57 ly đã cùng với các loại hỏa lực khác tạo thành lưới lửa phòng không bắn rơi “pháo đài bay B52”, góp phần vào thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

8:02: Khối tên lửa Phòng không và UAV tiến vào Lễ đài

Tổ hợp Tên lửa Phòng không S-125-VT do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nghiên cứu, cải tiến và hiện đại hoá, có ưu điểm vượt trội về khả năng cơ động nhanh, cự ly tiêu diệt mục tiêu xa hơn và hiệu quả chiến đấu cao hơn.

Trong các nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, S-125VT luôn đạt thành tích xuất sắc, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện nay.

Tiếp theo là Tổ hợp ra đa bắt thấp VRS-2DM do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nghiên cứu sản xuất, đảm nhận vai trò trọng yếu trong tác chiến phòng không.

Tiếp sau là Tổ hợp ra đa ba tọa độ thế hệ mới VRS-MRS. Đây là hệ thống ra đa đa nhiệm hiện đại, có khả năng cảnh giới tầm trung và dẫn đường hiệu quả.

Tiếp theo là Tổ hợp Phương tiện bay Không người lái do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nghiên cứu sản xuất, bao gồm các UAV trinh sát phát hiện, nhận dạng mục tiêu với độ chính xác cao và các UAV chiến đấu cấp chiến thuật có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất.

Cuối đội hình là xe chở UAV cảm tử do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam sản xuất. Các UAV này có thể được trang bị các loại vũ khí khác nhau để tấn công các mục tiêu bọc thép hoặc được sử dụng cho mục đích trinh sát, giám sát và cứu hộ cứu nạn.

8:03: Đội hình xe thông tin quân sự cơ động tiến vào Lễ đài

Đội hình xe thông tin quân sự cơ động cấp chiến lược, chiến dịch do Ngành Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam nghiên cứu, sản xuất.

Dẫn đầu đội hình là xe chỉ huy tham mưu, tiếp theo là khối xe Vi-sát, xe vô tuyến điện và xe đầu cuối.

Với ưu thế sức mạnh cơ động, được tích hợp trang bị khí tài thông tin hiện đại, thiết lập đường truyền nhanh, đa kênh, đa dịch vụ, có khả năng chống tác chiến điện tử, bảo mật cao.

Trong những năm qua, xe thông tin quân sự cơ động luôn giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm thông tin liên lạc cho sẵn sàng chiến đấu và phục vụ các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các cuộc diễn tập, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

8:04: Khối xe tác chiến điện tử tiến vào Lễ đài

Đi đầu đội hình là xe chỉ huy do Cục Tác chiến điện tử phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội nghiên cứu, sản xuất.

Tiếp theo là các xe trinh sát, gây nhiễu phương tiện bay không người lái E-3.2.0.2; Tổ hợp trinh sát - gây nhiễu thông tin liên lạc vô tuyến điện AJAS-1000. Xe tác chiến điện tử A2 và tổ hợp trinh sát, gây nhiễu siêu cao tần GBR-HP.

Đây là những khí tài hiện đại dùng để trinh sát, định vị, gây nhiễu, vô hiệu hóa các trang thiết bị, kỹ thuật của đối phương, che chắn bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, chống tiến công đường không của địch. Bộ đội tác chiến điện tử luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong mọi tình huống.

8:05: Khối xe Phòng hóa của Binh chủng Hóa học tiến vào Lễ đài

khối xe Phòng hóa của Binh chủng Hóa học - biểu tượng của sức mạnh bảo vệ Tổ quốc trước vũ khí hủy diệt hàng loạt, khả năng ứng phó với các mối đe dọa hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và sự cố môi trường, xử lý chất độc hóa học sau chiến tranh.

Đi đầu là xe trinh sát đa năng ID-1 để phát hiện các tác nhân hóa, sinh học, phóng xạ, hạt nhân.

Tiếp theo là các xe tiêu tẩy SKID, T-14D, TMVA-17, KTH-20, TDT-09 do Việt Nam sản xuất và nhập khẩu. Dùng để tiêu độc, tẩy xạ, diệt trùng cho địa hình, vũ khí trang bị.

Những năm qua, bộ đội Hóa học luôn ở trên tuyến đầu tham gia xử lý sự cố môi trường, phòng, chống đại dịch COVID-19, xử lý chất độc hoá học tại các địa bàn, góp phần bảo đảm an toàn cho Nhân dân, được Nhân dân hết lòng tin yêu, cảm phục.

8:06: Khối xe của Binh chủng Công binh tiến vào Lễ đài

Dẫn đầu là Xe cầu AM-50S và MS-20S. Với khả năng tự động hóa và tính chính xác cao, thời gian triển khai, thu hồi nhanh chóng, hiệu quả. Bảo đảm cơ động cho lực lượng và binh khí kỹ thuật vượt qua các chướng ngại sông nước an toàn.

Bộ cầu AM-50S gồm 4 xe, chiều dài bắc cầu 50 mét, chiều sâu tới 6 mét, tải trọng qua cầu 46,5 tấn. Cầu MS-20S chiều dài bắc cầu 20 mét, tải trọng qua cầu 63,5 tấn.

Đây là các loại trang bị được biên chế cho lực lượng công binh, có khả năng cơ động cao, bảo đảm cơ động linh hoạt trên mọi địa hình trong đội hình binh chủng hợp thành, đáp ứng yêu cầu của phương thức tác chiến hiện đại.

8:08: Khối lực lượng vũ trang trên biển

Bước vào thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các lực lượng vũ trang trên biển đã vươn lên mạnh mẽ, làm chủ vũ khí, trang bị hiện đại, trở thành lá chắn thép kiên cường, bảo vệ vững chắc từng tấc đảo, sải biển thiêng liêng. Mỗi con tàu, mỗi người lính là một cột mốc chủ quyền sống, ngày đêm tuần tra, canh gác, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu, hành động xâm phạm của kè thù. Các đồng chí còn là điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển; góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.

8:10: Khối xe chỉ huy giao thông thuộc khối xe đặc chủng công an tiến vào Lễ đài

Với nhiệm vụ tuần tra cơ động, bảo đảm an ninh, an toàn giao thông và dẫn đường cho các đoàn lãnh đạo trong nước và khách quốc tế đến Việt Nam, phục vụ các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng của đất nước.

Hiện nay, xe Cảnh sát giao thông dẫn đoàn được nâng cấp, đổi mới, hiện đại hóa, đảm bảo đáp ứng yêu cầu về hình thức, tính năng kỹ thuật, tốc độ di chuyển, tác chiến, tính năng an toàn khi thực hiện nhiệm vụ và đáp ứng tiêu chí chuyển đổi xanh theo chỉ đạo của Chính phủ.

8:12: Khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế tiến vào Lễ đài

Là khối xe đặc chủng gồm xe mô tô hộ tống, xe nghiệp vụ, xe xử lý tình huống đa chức năng, xe cơ giới đặc chủng được trang bị cho lực lượng Cảnh vệ phục vụ công tác đón, dẫn các đoàn đại biểu cấp cao, các đoàn khách quốc tế, nguyên thủ các nước sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Các phương tiện có nhiều tính năng vượt trội giúp cán bộ, chiến sĩ chủ động, tự tin trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Điển hình là xe Chevrolet Suruban, xe xử lý tình huống chuyên dụng đa chức năng và xe IAG có khả năng chống đạn ở mức cao nhất, đáp ứng tính cơ động và chiến đấu cao.

Đội hình xe nghiệp vụ đã góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ.

8:13: Khối xe tác chiến chống khủng bố tiến vào Lễ đài

Đang tiến vào Lễ đài là Khối phương tiện đặc chủng tác chiến chống khủng bố của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm, đại diện cho sức mạnh, tính chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Với lớp giáp kiên cố chống đạn, khả năng cơ động cao trên mọi địa hình; hệ thống vũ khí tác chiến hiện đại trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống khủng bố, giải cứu con tin và trấn áp các loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm.

Đồng thời là biểu tượng cho ý chí quyết chiến, quyết thắng của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm Việt Nam trong bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

8:15: Khối xe Trung tâm chỉ huy tác chiến cơ động tiến vào Lễ đài

Xe được sử dụng triển khai, thiết lập nhanh chóng cơ động trung tâm chỉ huy tác chiến tại hiện trường các khu vực, địa điểm có địa hình khó khăn, phức tạp.

Xe thực hiện nhiệm vụ thiết lập và duy trì thông tin liên lạc, truyền dữ liệu âm thanh, hình ảnh tại hiện trường từ các Camera giám sát cố định, di động, thiết bị bay không người lái… theo thời gian thực với Trung tâm Chỉ huy của Bộ Công an; phục vụ nhanh chóng, hiệu quả công tác chỉ huy, chỉ đạo, điều hành, tác chiến của lực lượng Công an nhân dân.

8:16: Khối xe đặc chủng bọc thép chống đạn tiến vào Lễ đài

Đây là loại xe đặc chủng trang bị cho Cảnh sát đặc nhiệm, có tính cơ động, chiến đấu cao, có khả năng vượt chướng ngại vật và di chuyển nơi ngập nước sâu.

Thân và kính xe có thể chống được nhiều loại đạn, gầm xe vẫn an toàn khi gặp phải các loại mìn, bánh xe có thể tiếp tục di chuyển khi bị bắn thủng hoặc gặp sự cố trong thực hiện nhiệm vụ.

Mỗi xe có thể chở kíp chiến đấu từ 08 đến 10 chiến sĩ, đảm bảo an toàn công tác chỉ huy và điều hành tác chiến.

8:17: Khối xe đặc chủng tác chiến dưới nước của lực lượng CSCĐ tiến vào Lễ đài

Là loại xe thuộc chủng loại bán quân sự, được cấu tạo từ thép đặc chủng, có tính cơ động cao, hoạt động trên mọi địa hình.

Xe được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt trong các tình huống phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và chiến đấu trên các loại địa hình, địa bàn khó khăn, phức tạp.

8:18: Khối xe đặc chủng hỗ trợ tác chiến đa năng tiến vào Lễ đài

Là phương tiện được thiết kế đặc biệt để thực hiện chức năng nâng, kéo xe vượt chướng ngại vật phục vụ công tác, chiến đấu và cứu hộ, cứu nạn.

Giúp cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng và bí mật xâm nhập vào các vị trí trên cao; phát hiện và xử lý các loại vũ khí, mìn, chất lỏng, hỗ trợ kiểm soát an ninh, an toàn tại các hội nghị, sự kiện quan trọng của đất nước.

8:20: Khối xe đặc chủng chống bao loạn tiến vào Lễ đài

Đây là các loại xe chuyên dụng để chống bạo loạn, giải tán đám đông và chữa cháy rất hiệu quả.

Xe được trang bị hệ thống điều khiển tự động hiện đại gồm các vòi phun nước áp lực lớn và tích hợp hệ thống trộn chất cay, phun sơn đánh dấu đối tượng.

Hệ thống camera được bố trí phía trước, phía sau và trên nóc giúp cán bộ, chiến sĩ dễ dàng quan sát đến các mục tiêu.

8:21: Khối xe PCCC, cứu nạn cứu hộ tiến vào Lễ đài

Dẫn đầu là xe chỉ huy, được trang bị hệ thống liên lạc và chỉ huy, điều hành tại hiện trường; tiếp theo là xe chữa cháy đa năng, được bố trí téc nước 5.000 lít, máy bơm công suất lớn, có khả năng phun, hút nước linh hoạt.

Tiếp theo là xe thang hiện đại, có khả năng vươn cao đến 32m, xoay 360 độ, hỗ trợ chữa cháy, cứu người tại các tòa nhà cao tầng.

Khối xe thể hiện sức mạnh chiến đấu, kỹ thuật, cơ động cao, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống khẩn cấp.

8:22: Đội hình diễu binh trên biển

Trước bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, các lực lượng vũ trang trên biển không ngừng được tôi luyện, xây dựng theo hướng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Mang trong tim lời thề sắt son tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, mỗi người lính là một pháo đài sống, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo trong mọi tình huống. Vừa là lực lượng tiên phong nơi hiểm nguy, cứu giúp nhân dân, vừa là lá chắn giữ vững môi trường hòa bình, kiến tạo nền tảng vững chắc để cùng toàn dân tộc tự tin tiến vào kỷ nguyên mới: kỷ nguyên của một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

8:23: Khối Hồng kỳ tiến vào Lễ đài

Những lá cờ tươi thắm, rực rỡ, thể hiện niềm kiêu hãnh, tự hào, tự tôn của dân tộc Việt Nam.

Dưới lá cờ vinh quang, quân và dân ta đã đoàn kết, anh dũng chiến đấu và chiến thắng, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngày nay, phát huy hào khí anh hùng và truyền thống lịch sử, văn hóa hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm thực hiện khát vọng xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, thịnh vượng.

8:24: Khối Mặt trận Tổ quốc, 1 trong 13 khối quần chúng tiến vào Lễ đài

Biểu tượng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nơi kết tinh ý chí, khát vọng và sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân.

Trải qua các thời kỳ cách mạng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của dân tộc.

Ngày nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, thực hiện đoàn kết, dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

8:25: Khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam tiến vào Lễ đài

54 dân tộc Việt Nam tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, hòa hợp, cùng chung sống và phát triển trên mảnh đất hình chữ S.

Với khí thế hào hùng, họ khẳng định khát vọng vươn lên vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Hình ảnh này không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn lan tỏa thông điệp hòa bình, đoàn kết đến bạn bè quốc tế.

8:26: Khối Cựu chiến binh Việt Nam, Khối Cựu CAND Việt Nam

Trong các cuộc kháng chiến vệ quốc vĩ đại của dân tộc, các Cựu chiến binh Việt Nam đã trải qua những năm tháng lẫy lừng, ngang dọc khắp các chiến trường, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh; cùng với quân và dân cả nước lập nên nhiều chiến công hiển hách.

Ngày nay, phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” các đồng chí tiếp tục tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và Nhân dân, nêu cao tấm gương sáng, truyền lửa cách mạng cho thế hệ trẻ.

Với truyền thống vẻ vang, kiên trung và bất khuất, các thế hệ cựu công an nhân dân đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, cầm súng chiến đấu trên các chiến trường, từng đối mặt với hiểm nguy trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Hôm nay, với trái tim nhiệt huyết, các đồng chí tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

8:27: Khối Công nhân Việt Nam tiến vào Lễ đài

Khối Công nhân Việt Nam - Lực lượng tiên phong trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua hơn một thế kỷ hình thành và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng và tập hợp của Công đoàn Việt Nam, giai cấp công nhân ngày càng hiện đại và lớn mạnh.

Là lực lượng nòng cốt trong liên minh giai cấp và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng đổi mới năng động, sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ đi đầu trong hội nhập, mang khát vọng Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

8:28: Khối Nông dân Việt Nam tiến vào Lễ đài

Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, giai cấp nông dân Việt Nam là đội quân chủ lực của Cách mạng, luôn nêu cao tinh thần yêu nước, truyền thống lao động, cần cù, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, tích cực phát triển kinh tế, xã hội.

Ngày nay, nông dân Việt Nam phát huy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, vai trò chủ thể, trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

8:29: Khối trí thức Việt Nam tiến vào Lễ đài

Trong lịch sử, đội ngũ trí thức Việt Nam đã có những đóng góp to lớn về tri thức, vật chất, tinh thần cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Nhân dân ta.

Ngày nay, đội ngũ trí thức Việt Nam tiếp tục là lực lượng chủ lực, tiên phong thực hiện các đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, là nguồn lực đặc biệt, hiện thực hóa khát vọng đưa đất nước trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng.

8:30: Khối Báo chí Cách mạng Việt Nam tiến vào Lễ đài

Khởi đầu từ tờ báo Thanh Niên do Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập năm 1925, nền báo chí cách mạng Việt Nam tự hào tròn 100 năm hình thành và phát triển, kiên định dưới ngọn cờ của Đảng, phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân.

Với tinh thần “thép trong bút - lửa trong tim”, những người làm báo Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục là ngọn cờ tiên phong, là dòng chảy thông tin chính thống, chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại trong kỷ nguyên mới.

8:30: Khối doanh nhân Việt Nam tiến vào Lễ đài

Lực lượng nòng cốt, tiên phong trên mặt trận kinh tế.

Kế thừa và phát huy hào khí Cách mạng tháng Tám, suốt 80 năm qua, đội ngũ doanh nhân Việt Nam đã kiên cường, sáng tạo, đưa trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vươn ra biển lớn.

Mang trên vai sứ mệnh lịch sử, thế hệ doanh nhân hôm nay đang đi đầu trong công cuộc kiến tạo phát triển đất nước, Họ chính là những người lính thời bình, vững bước tiên phong vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

8:31: Khối Phụ nữ Việt Nam tiến vào Lễ đài

Với truyền thống "anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, phụ nữ Việt Nam đã đóng góp to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước.

Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, phụ nữ Việt Nam tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, phát triển, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của mình, góp phần xứng đáng, hiện thực hóa khát vọng, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

8:32: Khối người Việt Nam ở nước ngoài tiến vào Lễ đài

Đại diện cho hơn 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập, lao động tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong suốt chiều dài lịch sử, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài luôn gắn kết, phát huy truyền thống yêu nước, hướng về quê hương, là nguồn lực quan trọng đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay, người Việt Nam ở nước ngoài đã trở thành cầu nối văn hoá, tri thức và sáng tạo toàn cầu của Việt Nam với các nước trong kỷ nguyên mới.

8:33: Khối Thanh niên Việt Nam tiến vào Lễ đài

Tự hào, vững tin đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, thanh niên Việt Nam luôn tiên phong, đóng vai trò nòng cốt, từ đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước đến công cuộc đổi mới, phát triển và hội nhập quốc tế.

Ngày nay, thanh niên Việt Nam quyết tâm làm chủ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tự tin bước ra thế giới với hành trang là bản lĩnh chính trị, tri thức, thể chất và tâm hồn giàu bản sắc văn hoá Việt Nam.

8:34: Khối Văn hóa Thể thao tiến vào Lễ đài

Đang tiến vào Lễ đài là khối diễu hành Ngành Văn hóa, Thể thao - Lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Họ là những cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên tiêu biểu - Những người đã và đang cống hiến cho sự nghiệp phát triển văn hóa, thể thao của dân tộc.

Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Văn hóa, Thể thao đã khẳng định vai trò to lớn trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam, giàu lòng yêu nước, khỏe về thể chất, mạnh về tinh thần, phong phú về tâm hồn.

8:35: Kết thúc phần Diễu binh, diễu hành, chuyển sang chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong giây phút thiêng liêng này, Đảng, Nhà nước, toàn dân, toàn quân ta thành kính tưởng nhớ và tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Người Cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân.

Chúng ta mãi mãi tưởng nhớ và biết ơn các nhà lãnh đạo tiền bối, Anh hùng liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động; thương bệnh binh, đồng bào, chiến sĩ cả nước cùng bạn bè quốc tế đã hy sinh, cống hiến và dành sự giúp đỡ quý báu cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.

Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bất diệt, mãi là niềm tự hào, là động lực thôi thúc toàn dân tộc Việt Nam tiếp nối tinh thần bất khuất, khát vọng độc lập - tự do - hạnh phúc của cha ông, hun đúc bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới mạnh mẽ, sáng tạo không ngừng, quyết tâm xây dựng một Việt Nam phát triển toàn diện, bền vững trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

8:48: Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng tuyên bố bế mạc chương trình Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9.

8:49: Các đoàn diễu binh, diễu hành tiến ra ngoài đường phố trong sự chào đón hân hoan của người dân. Các chiến sĩ cũng đáp lại tình cảm đó bằng những biểu tượng trái tim yêu thương. Ảnh: Tuấn Đào

9:30: Khối các xe chở vũ khí, khí tài và xe tăng như T-90S, T-54B/T-55 (cải tiến), pháo tự hành, SU-122 và SU-152, pháo kéo pháo phản lực BM-21, xe chở bộ binh... di chuyển trên phố Điện Biên Phủ trong sự hò reo chào đón của hàng nghìn người dân đứng chờ hai bên đường. Ảnh: Phạm Hưng