Quốc khánh 2/9: Lưu ý hành khách lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hà Nội Metro) điều chỉnh lịch chạy tàu trên tuyến 2A đường sắt Cát Linh - Hà Đông và tuyến số 3 đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân và du khách.

Theo đại diện Hà Nội Metro, những ngày TP.Hà Nội diễn ra các hoạt động chính trị chào mừng ngày Quốc khánh 2/9, lượng khách đi đường sắt Cát Linh - Hà Đông và đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội tăng cao đột biến.

Ngày trong chiều ngày 21/8, Hà Nội Metro thống kê bên lượng khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông thời gian từ 13h - 16h đạt hơn 22.000 lượt hành khách, trong đó, cao điểm từ 15h - 16h đạt hơn 12.000 lượt hành khách. So sánh số liệu này với ngày thường cho thấy, lượng khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông tăng gấp từ 4 - 5 lần.

Lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội.

Để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách, Hà Nội Metro điều chỉnh lịch chạy tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông và đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội như sau:

Các ngày 21/8, 24/8, 27/8 và 29/8/2025: Tàu chạy từ 05h30 đến 24h00 (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ); Giãn cách 6 -10 phút/chuyến, trong khung giờ kéo dài áp dụng giãn cách 10 phút.

Ngày 30/8/2025: Tàu chạy thời gian hoạt động từ 05h00 - 22h00; Giãn cách 6 phút/chuyến trong khung giờ 05h00 - 08h00; 10 phút/chuyến các khung giờ còn lại.

Ngày 01/9/2025: Tàu chạy thời gian hoạt động từ 05h30 - 24h00 (kéo dài thêm 2 giờ so với thường lệ); Giãn cách đồng đều 10 phút/chuyến trong cả ngày.

Ngày Quốc khánh 02/9/2025: Tàu hoạt động liên tục từ 00h00 đến 22h00; Giãn cách 6 phút/chuyến trong khung giờ cao điểm (04h30 - 07h30 và 11h00 - 14h30). Các khung giờ khác: 10 phút/chuyến.

Hà Nội Metro lưu ý, đơn vị này tạm ngừng chạy tàu từ 03h10 đến 04h30 để phục vụ công tác kỹ thuật.

Cùng đó, khuyến cáo hành khách chủ động sắp xếp hành trình, theo dõi thông tin trên các kênh truyền thông chính thức và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên phục vụ để có chuyến đi an toàn, thuận tiện.

Việc điều chỉnh lịch chạy tàu lần này thể hiện sự chủ động và nỗ lực của Hà Nội Metro trong việc đáp ứng nhu cầu đi lại gia tăng, góp phần phục vụ tốt nhân dân và du khách trong những ngày lễ trọng đại của dân tộc