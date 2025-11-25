 Tây Ninh: Kỷ luật cảnh cáo thầy giáo nhắn tin “tình cảm” với nữ sinh lớp 10

Trưa 25/11, thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với thầy giáo N.V.T đang công tác tại trường THPT Rạch Kiến. Hình thức xử lý kỷ luật này được Hội đồng kỷ luật thống nhất sau khi làm việc và xem xét tính chất sự việc. Cụ thể, thầy N.V.T đã nhắn tin qua điện thoại với một nữ sinh lớp 10 đang học tại trường với những nội dung, lời lẽ “ thân mật” không phù hợp với chuẩn mực đạo đức nhà giáo.

Hai người thân của nữ học sinh lớp 10 vào trường đánh thầy giáo do nhắn tin với con gái của họ. Ảnh; Thiên Long

Theo báo cáo của cô Hà Thị Minh Hiền - Hiệu trưởng Trường THPT Rạch Kiến, vào ngày 20/10/2025, cô Võ Thị Kim Chi - Phó Hiệu trưởng nhà trường, nhận được tin nhắn từ một giáo viên Trường THPT Rạch Kiến, về việc học sinh N.T.T.L., lớp 10, bị một giáo viên nam “làm chuyện xấu”.

Nghỉ hưu trước tuổi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Ngày 21/10, cô Võ Thị Kim Chi mời em N.T.T.L. lên phòng để lấy thông tin sự việc. Em N.T.T.L. trình bày rằng thầy N.V.T., giáo viên môn Giáo dục quốc phòng, đã nhắn tin thân mật qua lại và có hành động đụng chạm vào cơ thể em, mong muốn của em là sự việc dừng lại để an tâm học tập.

Cô giáo động viên, yêu cầu em viết bản tường trình và trình bày mong muốn của bản thân. Ban Giám hiệu sau đó làm việc với thầy N.V.T., đề nghị chấm dứt, không để sự việc tái diễn.

Ban Giám hiệu mời thầy N.V.T. để trao đổi sự việc xảy ra giữa thầy N.V.T. và học sinh N.T.T.L. Sau khi nghe trình bày bản tường trình của học sinh, thầy N.V.T. thừa nhận có nhắn tin thân mật qua lại, nhưng khẳng định không có hành động đụng chạm vào cơ thể học sinh.

Thầy N.V.T nhận lỗi đã sai khi nhắn tin thân mật với học trò, nhà trường yêu cầu thầy N.V.T. viết bản tường trình và bản kiểm điểm

Đến 14 giờ 25 ngày 27/10, hai người phụ nữ, trong đó có mẹ của em N.T.T.L. đến trường xin bảo vệ cho vào với lý do trao đổi việc học của học sinh. Tuy nhiên, sau đó hai người này đi thẳng xuống phòng thiết bị, xông vào dùng tay và các vật dụng đánh, ném vào thầy N.V.T.

Ngay khi sự việc xảy ra, nhà trường báo cho Công an xã Rạch Kiến đến xử lý. Công an xã có mặt, làm việc với Ban Giám hiệu và hai phụ nữ gây rối an ninh trật tự trường học, đồng thời xác minh làm rõ sự việc.

Trước khi ra Hội đồng kỷ luật ra quyết định xử lý kỷ luật cảnh cáo, Trường THPT Rạch Kiến đã đình chỉ dạy học 15 ngày đối với thầy giáo N.V.T.



