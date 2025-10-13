Tây Ninh: Thanh niên mua phế liệu bị điện giật nguy kịch

​​Chiều 13/10, Bí thư Đảng ủy phường Tân An (Tây Ninh) Nguyễn Anh Việt cho biết, tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra đã làm anh Nguyễn Thanh Khoa (35 tuổi, ngụ khu phố Nhơn Trị 1, phường Tân An, Tây Ninh) đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch.

“Gia đình nạn nhân hiện gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, cần được mọi người giúp đỡ trong thời gian điều trị tại đây”, ông Việt nói.

Khoảng 10 giờ ngày 12/10, anh Khoa nhổ trụ sắt phế liệu vừa mua được tại một công trình ở khu phố Nhơn Trị 1. Dòng điện trung thế đi ngang qua trụ sắt phóng điện làm nạn nhân ngã từ độ cao 4m xuống nền bê tông đa chấn thương và phỏng nặng. ​

Gia đình đưa anh Khoa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán tình trạng của nạn nhân vô cùng nghiêm trọng, nứt hộp sọ, vỡ mạch máu não, tràn dịch não và phỏng nặng.

​​Bệnh viện thông báo cần tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để cứu mạng sống của Khoai chi phí ước tính hơn 100 triệu đồng. Đây là một số tiền lớn đối với nạn nhân và gia đình.

Bước đầu, UBND phường xác nhận đơn của gia đình về hoàn cảnh khó khăn để bổ sung vào hồ sơ bệnh án, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.