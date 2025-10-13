Chủ đề nóng

Thứ hai, ngày 13/10/2025 19:46 GMT+7

Tây Ninh: Thanh niên mua phế liệu bị điện giật nguy kịch

Thiên Long Thứ hai, ngày 13/10/2025 19:46 GMT+7
Tai nạn lao động thương tâm làm người đàn ông là trụ cột gia đình bị thương nặng, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
​​Chiều 13/10, Bí thư Đảng ủy phường Tân An (Tây Ninh) Nguyễn Anh Việt cho biết, tai nạn lao động nghiêm trọng vừa xảy ra đã làm anh Nguyễn Thanh Khoa (35 tuổi, ngụ khu phố Nhơn Trị 1, phường Tân An, Tây Ninh) đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch.

“Gia đình nạn nhân hiện gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, cần được mọi người giúp đỡ trong thời gian điều trị tại đây”, ông Việt nói.

Khoảng 10 giờ ngày 12/10, anh Khoa nhổ trụ sắt phế liệu vừa mua được tại một công trình ở khu phố Nhơn Trị 1. Dòng điện trung thế đi ngang qua trụ sắt phóng điện làm nạn nhân ngã từ độ cao 4m xuống nền bê tông đa chấn thương và phỏng nặng. ​

Trường học bị chỉ trích vì để học sinh bước qua “cầu người” do cha mẹ tạo thành

Gia đình đưa anh Khoa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán tình trạng của nạn nhân vô cùng nghiêm trọng, nứt hộp sọ, vỡ mạch máu não, tràn dịch não và phỏng nặng.

​​Bệnh viện thông báo cần tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để cứu mạng sống của Khoai chi phí ước tính hơn 100 triệu đồng. Đây là một số tiền lớn đối với nạn nhân và gia đình.

Bước đầu, UBND phường xác nhận đơn của gia đình về hoàn cảnh khó khăn để bổ sung vào hồ sơ bệnh án, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

TP.HCM tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ
Đại đoàn kết dân tộc

TP.HCM tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lũ

Đại đoàn kết dân tộc

Trong đợt vận động lần này, Ủy ban MTTQ TP.HCM tiếp nhận hơn 6 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão lũ. Trong những ngày tới, Thành phố sẽ cử đoàn cứu trợ đến Thái Nguyên, Bắc Ninh.

Việt Nam lần đầu tổ chức triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ thủy sản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... tham gia
Nhà nông

Việt Nam lần đầu tổ chức triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ thủy sản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... tham gia

Nhà nông

Việt Nam lần đầu tổ chức triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ thủy sản, trong đó, sẽ giới thiệu thành tựu nuôi biển, công nghệ chế biển, nuôi trồng, khai thác, giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, logistics và thương mại. Sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều quốc gia nước như: Philippines, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tự tin, có tầm nhìn, việc kiếm tiền thuận buồm xuôi gió từ tháng 11, năm 2025 về đích dư dả
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp tự tin, có tầm nhìn, việc kiếm tiền thuận buồm xuôi gió từ tháng 11, năm 2025 về đích dư dả

Gia đình

Tử vi ngày mai nhấn mạnh, khi vận may tài chính của 4 con giáp được cải thiện, việc kiếm tiền dễ hơn, cuối năm, kho hàng của họ sẽ tràn ngập của cải.

Gia Lai ra quân xử lý 'điểm nóng' lấn chiếm vỉa hè trước cổng Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh
Tin tức

Gia Lai ra quân xử lý "điểm nóng" lấn chiếm vỉa hè trước cổng Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh

Tin tức

Ngày 13/10, lãnh đạo UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết, địa phương đang triển khai đợt cao điểm ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trước cổng Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) trung tâm tỉnh, khu vực được xem là “điểm nóng” kéo dài nhiều năm qua.

Công an Hải Phòng khởi tố đối tượng cho vay nặng hơn 2000%/1 năm
Pháp luật

Công an Hải Phòng khởi tố đối tượng cho vay nặng hơn 2000%/1 năm

Pháp luật

Công an phường Gia Viên (Hải Phòng) đang điều tra, làm rõ đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi xuất lên tới 2.190%/1 năm.

Bà Phạm Thị Thanh Hương được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội
Tin tức

Bà Phạm Thị Thanh Hương được bổ nhiệm làm Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội

Tin tức

Bà Phạm Thị Thanh Hương vừa được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội

HLV Matthew Ross: ĐT Nepal sẽ dùng 'bài tủ' để kết liễu ĐT Việt Nam
Thể thao

HLV Matthew Ross: ĐT Nepal sẽ dùng "bài tủ" để kết liễu ĐT Việt Nam

Thể thao

HLV Matthew Ross của ĐT Nepal cho biết đội bóng của ông sẽ áp dụng triệt để "bài tủ" với những pha bóng bổng và cố định để kết liễu ĐT Việt Nam tối 14/10.

Nga cảnh báo tai họa sau 'tối hậu thư' Tomahawk của ông Trump
Thế giới

Nga cảnh báo tai họa sau 'tối hậu thư' Tomahawk của ông Trump

Thế giới

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết việc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine có thể gây bất lợi cho tất cả mọi người, đặc biệt là Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về 3-4 tỷ USD ngân sách mỗi năm và nhóm công nghệ chiến lược
Kinh tế

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về 3-4 tỷ USD ngân sách mỗi năm và nhóm công nghệ chiến lược

Kinh tế

Việt Nam sẽ chi từ 3–4% ngân sách quốc gia, tương đương khoảng 3–4 tỷ USD mỗi năm, cho khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mục tiêu là kích hoạt tổng đầu tư toàn xã hội lên tới 15 tỷ USD, qua đó giúp ba trụ cột này đóng góp ít nhất 5% vào tăng trưởng GDP quốc gia, bước chuyển mạnh mẽ từ “đặt nền móng” sang “bứt phá bằng tri thức”.

Đà Nẵng: Nhiều vụ án tham nhũng thu hồi tài sản vượt mức thiệt hại
Tin tức

Đà Nẵng: Nhiều vụ án tham nhũng thu hồi tài sản vượt mức thiệt hại

Tin tức

Tại phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực TP Đà Nẵng chiều 13/10, Bí thư Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, nhiều vụ án tham nhũng trên địa bàn đã thu hồi tài sản vượt mức thiệt hại, cho thấy nỗ lực mạnh mẽ của thành phố trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Nhập tịch cầu thủ nhìn từ Indonesia và Malaysia: Tính hiếu thắng và lòng tự tôn dân tộc
Thể thao

Nhập tịch cầu thủ nhìn từ Indonesia và Malaysia: Tính hiếu thắng và lòng tự tôn dân tộc

Thể thao

Không có đường tắt để phát triển bóng đá, và người hâm mộ bóng đá quốc gia đó có đáng để cảm thấy tự hào không, khi ĐTQG chiến thắng toàn nhờ người khác.

Cách đất liền Cửa Đại (Quảng Nam trước sáp nhập) 15km, 8 hòn đảo này đẹp mê ly, 3.000 dân sinh sống vẫn hoang sơ thế này
Nhà nông

Cách đất liền Cửa Đại (Quảng Nam trước sáp nhập) 15km, 8 hòn đảo này đẹp mê ly, 3.000 dân sinh sống vẫn hoang sơ thế này

Nhà nông

Cù Lao Chàm là cụm gồm 8 hòn đảo với tổng diện tích khoảng 15km², hiện thuộc xã Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng mới (trước sáp nhập, xã Tân Hiệp thuộc TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Trường Đại học Điện lực chung tay khắc phục hậu quả thiên tai
Xã hội

Trường Đại học Điện lực chung tay khắc phục hậu quả thiên tai

Xã hội

Cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường Đại học Điện lực không quản khó khăn, tích cực hỗ trợ người dân tỉnh Thái Nguyên bị ảnh hưởng bão lũ.

Bắt đầu tháo dỡ nhà rông 'bê tông cốt thép' hơn 9,4 tỷ đồng xây chưa xong…sau chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Gia Lai
Kinh tế

Bắt đầu tháo dỡ nhà rông "bê tông cốt thép" hơn 9,4 tỷ đồng xây chưa xong…sau chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh Gia Lai

Kinh tế

Dự án xây dựng nhà rông bằng "bê tông cốt thép" tại làng Ia Gri, xã Biển Hồ (Gia Lai) có tổng mức đầu tư hơn 9,4 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân hơn 4,6 tỷ đồng, nhưng chưa hoàn thành thi công. Tuy nhiên, công trình đã bị "tuýt còi" và đang bắt đầu tháo dỡ, sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Mặt trận Tổ Quốc là điểm tựa vững chắc cho kinh tế tư nhân phát triển
Kinh tế

Mặt trận Tổ Quốc là điểm tựa vững chắc cho kinh tế tư nhân phát triển

Kinh tế

Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận đã và đang từng bước trở thành một trong những điểm tựa vững chắc để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ.

Phim Hàn lao đao năm 2025, Netflix trở thành điểm tựa sống còn
Văn hóa - Giải trí

Phim Hàn lao đao năm 2025, Netflix trở thành điểm tựa sống còn

Văn hóa - Giải trí

Hàng loạt phim Hàn thất bại thảm hại trong năm 2025 đã cho thấy sự lệ thuộc ngày càng rõ vào Netflix.

Loài cá bổ dưỡng ví như 'nhân sâm nước', nuôi dày đặc ở Khánh Hòa, bắt bán giá cao nhất 600.000 đồng/kg
Nhà nông

Loài cá bổ dưỡng ví như "nhân sâm nước", nuôi dày đặc ở Khánh Hòa, bắt bán giá cao nhất 600.000 đồng/kg

Nhà nông

Cá chình-loài cá ăn bổ dưỡng ví như "nhân sâm nước" đang nuôi thành công ở tỉnh Khánh Hòa. Với ưu điểm khỏe mạnh, lớn nhanh, trọng lượng cá chình khi bán thương phẩm đạt 1,5 - 2kg/con, giá cá chình bán dao động từ 400.000 - 600.000 đồng/kg, giúp nông dân các địa phương của Khánh Hòa làm giàu.

Giá bạc tăng kỷ lục: Nhu cầu mua lớn, doanh nghiệp 'cháy hàng'
Kinh tế

Giá bạc tăng kỷ lục: Nhu cầu mua lớn, doanh nghiệp "cháy hàng"

Kinh tế

Giá bạc miếng và thỏi liên tục tăng vọt trong những ngày vừa qua, tạo đỉnh mới. Nhu cầu đầu tư bạc ngày càng lớn khiến hàng loạt doanh nghiệp "cháy hàng".

Hà Nội phát động ủng hộ nhân dân vùng bị thiên tai tại thủ đô khắc phục hậu quả bão số 10 và 11
Tin tức

Hà Nội phát động ủng hộ nhân dân vùng bị thiên tai tại thủ đô khắc phục hậu quả bão số 10 và 11

Tin tức

Lãnh đạo Hà Nội cho biết, toàn bộ số tiền quyên góp sẽ nhanh chóng được chuyển đến nhân dân các địa bàn bị ảnh hưởng bởi thiên tai khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và ổn định đời sống.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Xác định vị trí việc làm để xác định số lượng biên chế
Tin tức

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Xác định vị trí việc làm để xác định số lượng biên chế

Tin tức

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đặc biệt là xác định vị trí việc làm để xác định số lượng biên chế việc làm.

Cán bộ, công chức ngành thuế sẽ được thưởng 10% số tiền thuế thu vượt chỉ tiêu?
Tin tức

Cán bộ, công chức ngành thuế sẽ được thưởng 10% số tiền thuế thu vượt chỉ tiêu?

Tin tức

Trong dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi), Chính phủ đề xuất trích 10% số tiền thuế thu vượt để thưởng cho cán bộ, công chức ngành thuế.

Đốc Tít - Thủ lĩnh của căn cứ Hai Sông là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Đốc Tít - Thủ lĩnh của căn cứ Hai Sông là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong số những văn thân, sĩ phu yêu nước lãnh đạo nhân dân vùng Đồng bằng Bắc Bộ chống thực dân Pháp xâm lược cuối thế kỷ 19, Đốc Tít là một thủ lĩnh nghĩa quân có tài “tổ chức lực lượng, xây dựng căn cứ địa và thực hành tác chiến. Ông thực sự là vị thủ lĩnh cầm quân giỏi” (theo sách “Danh nhân quân sự Việt Nam”, tập 3, Nhà xuất bản Quân đội nhân dân, Hà Nội, 2008, trang 301). Trong đó, cống hiến nổi bật của Đốc Tít là chỉ huy nghĩa quân xây dựng và chiến đấu bảo vệ căn cứ Hai Sông.

Gara ô tô quá tải vì xe ngập nước xếp hàng chờ sửa ở Thái Nguyên
Tin tức

Gara ô tô quá tải vì xe ngập nước xếp hàng chờ sửa ở Thái Nguyên

Tin tức

Sau trận lũ lịch sử vừa qua tại Thái Nguyên, khi nước rút đi, hàng nghìn phương tiện ngập sâu trong nước bắt đầu được người dân đưa tới các gara sửa chữa. Tuy nhiên, do lượng xe hư hỏng quá lớn, nhiều xưởng rơi vào tình trạng quá tải, thợ phải làm xuyên ngày đêm, không ít gara buộc phải từ chối nhận thêm do thiếu nhân lực và thiết bị.

Ông Zelensky báo tin Ukraine phản công thắng lợi ở Zaporizhzhia
Thế giới

Ông Zelensky báo tin Ukraine phản công thắng lợi ở Zaporizhzhia

Thế giới

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết quân đội Ukraine đã giành thêm thắng lợi tại khu vực Zaporizhzhia ở miền Nam, đồng thời tiến sâu hơn ở vùng Donetsk, nơi đang diễn ra các trận chiến căng thẳng nhất.

Tình cờ bắt được con động vật sách Đỏ khi dọn nhà thờ họ, một người Quảng Trị báo công an
Nhà nông

Tình cờ bắt được con động vật sách Đỏ khi dọn nhà thờ họ, một người Quảng Trị báo công an

Nhà nông

Trong lúc dọn dẹp vệ sinh nhà thờ họ, một người dân ở tỉnh Quảng Trị tình cờ bắt được một con rùa núi vàng – loài động vật quý hiếm có tên trong Sách đỏ Việt Nam. Lập tức, người dânnày báo với công an địa phương để giao nộp con động vật hoang dã này.

HDBank lập “hat-trick” giải thưởng Euromoney 2025, khẳng định vị thế quốc tế của ngân hàng Việt
Kinh tế

HDBank lập “hat-trick” giải thưởng Euromoney 2025, khẳng định vị thế quốc tế của ngân hàng Việt

Kinh tế

Ngày 2/9/2025, trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) tự hào ghi dấu ấn đặc biệt khi trở thành ngân hàng Việt Nam duy nhất giành cùng lúc ba giải thưởng Euromoney Awards for Excellence 2025 tại Singapore.

Bắt được một con cá sấu 'khủng' dưới sông, nghi cắn bị thương một người dân ở xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa
Nhà nông

Bắt được một con cá sấu "khủng" dưới sông, nghi cắn bị thương một người dân ở xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Nhà nông

Nguồn tin từ UBND xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa (địa bàn huyện Diên Khánh trước sáp nhập) cho biết, các lực lượng chức năng đã bắt được con cá sấu "khủng" nghi tấn công (cắn) một người dân địa phương khiến người này bị thương.

Nền tảng blockchain được đại gia Nguyễn Duy Hưng hậu thuẫn chính thức niêm yết trên sàn giao dịch tài sản số của Mỹ
Thị trường

Nền tảng blockchain được đại gia Nguyễn Duy Hưng hậu thuẫn chính thức niêm yết trên sàn giao dịch tài sản số của Mỹ

Thị trường

U2U Network, nền tảng blockchain Layer-1 được đại gia Nguyễn Duy Hưng hậu thuẫn, chính thức niêm yết trên Kraken, sàn giao dịch tài sản số Tier-1 có trụ sở tại Hoa Kỳ. Theo kế hoạch, U2U sẽ bắt đầu giao dịch trên Kraken vào ngày 17/10/2025.

Tin nóng 13/10: 4 ngôi sao hay bậc nhất V.League báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik
Thể thao

Tin nóng 13/10: 4 ngôi sao hay bậc nhất V.League báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik

Thể thao

4 ngôi sao hay bậc nhất V.League báo tin vui cho HLV Kim Sang-sik; Barcelona xử phũ Lewandowski; Patrik Lê Giang xuất hiện ở buổi tập của ĐT Việt Nam; Real Madrid nguy cơ mất trắng Rudiger, các đại gia Saudi Arabia vào cuộc; Victoria kể tật xấu của David Beckham.

Tự hào nông dân Việt Nam: Từ hộ nghèo rớt mồng tơi vươn lên thành tỷ phú Điện Biên
Nhà nông

Tự hào nông dân Việt Nam: Từ hộ nghèo rớt mồng tơi vươn lên thành tỷ phú Điện Biên

Nhà nông

Từ một hộ nghèo rớt mồng tơi ở bản Nậm Chim 1, xã Si Pa Phìn, anh Vàng A Là (địa bàn huyện Nậm Pồ trước đây), đã thoát nghèo, vươn lên thành tỷ phú Điện Biên với mô hình chăn nuôi đại gia súc (nuôi bò, nuôi trâu, nuôi ngựa, nuôi dê), trồng rừng. Dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930-14/10/2025), anh Vàng A Là là 1 trong 63 gương mặt nhà nông tiêu biểu được vinh danh tại Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025" tổ chức tại thủ đô Hà Nội.

