Vụ bé gái 10 tuổi ở Cà Mau bị điện giật tử vong: Người sử dụng thừa nhận cột nối dây điện vào thanh sắt giữa cầu

Liên quan đến cái chết của cháu T.T.T (10 tuổi, ngụ ấp Rạch Dược, xã Hưng Mỹ) do bị điện giật trong lúc đi bộ qua cầu Thuận Duyên vào sáng 27/9, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau cho biết đang tiếp tục điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Trương Thanh Triều - Đội trưởng Đội quản lý điện Hưng Mỹ (thuộc Công ty Điện lực Cà Mau) cho biết, sau khi sự cố xảy ra, ngành điện đã phối hợp với cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đến làm việc với hộ gia đình ông H (chủ sử dụng điện - PV).

Đường dây điện kéo từ trụ điện số 52 ở ấp Cái Cấm, xã Tân Hưng vượt Kinh xáng Đông Hưng sang nhà ông H ở ấp Rạch Dược, xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau được chủ sử dụng điện câu nối vào thanh sắt giữa cầu Thuận Duyên. Ảnh: An An

Theo đó, ông H thừa nhận mình là người câu nối đường dây điện vào thanh sắt giữa cầu Thuận Duyên. Còn nguyên nhân khiến ông câu nối là do thấy đường dây điện kéo ngang kinh xáng Đông Hưng vào nhà ông bị “võng” đoạn giữa sông.

Về thời điểm ông H câu nối dây điện vào thanh sắt giữa cầu Thuận Duyên, bản thân ông H không nhớ rõ.

“Hiện tại chúng tôi đã tạm thời ngắt điện cung cấp cho gia đình ông H sử dụng thông qua đường dây này, chờ kết quả điều tra từ phía cơ quan chức năng”, ông Triều nói và cho biết, hộ ông H ký hợp đồng sử dụng điện từ năm 2004 cho đến nay.

Người dân địa phương cho biết, cầu Thuận Duyên bắt qua kinh xáng Đông Hưng nối 2 ấp Rạch Dược và ấp Cái Cấm có chiều dài 55 m, ngang 2 m, được xây dựng hơn 6 năm trước.

Liên quan đến vụ tai nạn đau lòng này, lãnh đạo Công ty Điện lực Cà Mau cho biết, thời gian qua, ngành điện của tỉnh đã nhiều lần phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền, vận động bà con trên địa bàn tỉnh Cà Mau sử dụng điện an toàn.

“Chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hơn nữa trong thời gian tới, nhằm tránh sự cố đáng tiếc tương tự xảy ra”, lãnh đạo Công ty Điện lực Cà Mau nói.

Như Dân Việt đã thông tin: Vào khoảng 10 giờ 50 sáng 27/9, bé T.T.T sau khi đi chơi cùng nhóm bạn. Khi cháu đi bộ qua cầu Thuận Duyên để về nhà, bất ngờ bị điện giật, tử vong tại chỗ.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 1 đường dây điện dài khoảng 80 m, kéo từ trụ điện số 52 ở ấp Cái Cấm vào nhà ông H ở ấp Rạch Dược, đoạn giữa của dây điện được cố định vào thanh sắt giữa cầu. Đặc biệt là đường dây bị hỏng lớp cách điện.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, làm rõ.